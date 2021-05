Cali, ciudad resistencia + Masacre en Cali en el marco del Paro Nacional

30 abr 2021

30 abr, CI.- Las calles est谩n a tope. Cali, la m铆tica ciudad salsera, cambi贸 la m煤sica por arengas y gritos que retumban en sus calles y avenidas. Desde el mi茅rcoles 28 de abril no han cesado las manifestaciones en distintos puntos de esta urbe para exigir al Gobierno Nacional, en cabeza de Iv谩n Duque, que retire el proyecto de Reforma Tributaria que intenta imponer.

Se vive el genocidio contra los l铆deres y lideresas sociales; el ecocidio en los territorios; la emergencia nacional por los femincidios y abusos de la fuerza p煤blica. Al mismo tiempo que aumentan las desigualdades, la pobreza y el hambre en el pueblo colombiano. Contra esa reforma que agudiza la crisis econ贸mica y social potenciada por la pandemia, el pa铆s se ha volcado a las calles. Y Cali ha tomado la batuta.

Aunque la movilizaci贸n social en Colombia ha sido una constante en la historia reciente del pa铆s, los acontecimientos del 煤ltimo a帽o han aumentado significativamente la manifestaci贸n pol铆tica y social del pueblo.

La jornada de Paro Nacional se ven铆a anunciado semanas atr谩s. Movimiento sindical y obrero, ind铆gena, campesino, estudiantil, mujeres, disidencias de g茅nero y poblaci贸n civil en general ten铆an cita en distintas ciudades y municipios del pa铆s para gritar 鈥淣O A LA REFORMA TRIBUTARIA鈥, como principal bandera de lucha.

En el Suroccidente el Paro inici贸 a las 4:00 AM del 28 de abril. En el sector de Sameco comenzaron los bloqueos. Siguieron Univalle, Menga, Paso del Comercio, Juanchito, Silo茅, Plaza de las Banderas y Puerto Llanera. La gente daba inicio a los plantones, tomas y marchas que iban a ser protagonistas del d铆a. Cubrieron las calles de carteles, arengas, m煤sica y arte que clamaba no m谩s abuso; no m谩s pol铆tica de muerte, guerra y hambre; no m谩s gente sin casa; no m谩s alzas, impuestos y asesinatos.

Sin embargo, la represi贸n no esper贸. En la Universidad del Valle iniciaron los primeros enfrentamientos a las 10 de la ma帽ana. Las y los manifestantes se defendieron de los gases lacrim贸genos, bombas aturdidoras, balas de goma y hasta piedras con las que los atacaron el Escuadr贸n M贸vil Antidustirbios -Esmad- de la Polic铆a Nacional. Poco a poco, toda la fuerza polic铆aca (alrededor de 2500 hombres, seg煤n declaraciones del Ministro de Defensa) comenz贸 a atacar las manifestaciones, que en su mayor铆a eran pac铆ficas y tranquilas. No import贸 la presencia de adultos mayores y/o ni帽os. Los ataques, golpes y abusos hicieron gala.

No llegaba ni el medio d铆a y la ciudad convulsion贸. Las llamas se tomaron bancos, grandes almacenes de cadena y buses de transporte. El Alcalde de la ciudad, Jorge Iv谩n Ospina, y todo el Gobierno local decretaron Toque de Queda en la ciudad desde la 1 de la tarde, tratando de obligar a vaciar las calles e irrespetando el derecho constitucional a la protesta y a la manifestaci贸n.

Las calles no se vaciaron ni se callaron. Los estudiantes -a pesar de la fuerte represi贸n, las capturas arbitrarias y los m谩s de 14 heridos que se reportaron en el lugar- no retrocedieron. El Paro contin煤a sin importar la llegada de militares y fuerzas especiales de la polic铆a.

Puerto Rellena es Puerto Resistencia

Al amanecer del jueves 29 en la capital del Valle, la gente ten铆a m谩s rabia, indignaci贸n y coraje tras conocer acerca de las cuatro v铆ctimas mortales que dej贸 el accionar desmedido de la Polic铆a Nacional. En sectores como Sameco, Silo茅 y Puerto Rellena se aglutin贸 un gran numero de personas.

Puerto Rellena (barrio popular al Sur de Cali que se ha configurado como un sitio de organizaci贸n comunal, de resistencia y gran movilidad social) fue el epicentro de la manifestaci贸n la tarde del jueves 29 de abril. La comunidad ya estaba en las calles y sobre el medio d铆a volqueteros y transportadores se juntaron a la protesta pac铆fica.

Sin embargo, la tranquilidad fue poca. Sobre la 1:30 PM, agentes del Esmad irrumpieron en la movilizaci贸n. Rompieron y quemaron un telar gigante que se hab铆a puesto con las palabras pintadas: 鈥淧or nuestros muertos carajo鈥. Intimidaron a las personas tanto que las y los manifestantes alzaron sus manos en s铆mbolo de paz y para pedir que cesaran los actos violentos.

Telar del pueblo que fue quemado por el Esmad en Puerto Resistencia

Las intimidaciones y hostigamientos de la Polic铆a no frenaron la manifestaci贸n. El Esmad y la tanqueta que se encontraban en el lugar retrocedieron y eso logr贸 que la calma volviera por unos minutos al lugar. Sin embargo, minutos m谩s tarde el Esmad arremeti贸 nuevamente contra la gente. Pero esta vez hubo respuesta. Comenz贸 un enfrentamiento de casi una hora en Puerto Rellena que volvi贸 al barrio en un campo de batalla. Arrinconados y ya sin munici贸n, el Esmad se retir贸 y las personas celebraron pensando que hab铆an logrado una victoria contra la brutalidad del escuadr贸n de la muerte, como se le ha bautizado.

30 abr, CI.- Las movilizaciones que se llevan a cabo desde este mi茅rcoles en Cali, capital del Valle del Cauca, han sido brutalmente reprimidas por la fuerza p煤blica. Esta noche las organizaciones de Derechos Humanos de la regi贸n convocaron a una rueda de prensa urgente debido a la compleja situaci贸n de Derechos Humanos que se present贸 en el marco de las protestas durante la jornada de hoy.

La rueda de prensa fue convocada luego de que en redes circularan videos e informaci贸n acerca de personas que habr铆an sido asesinadas en Cali durante la tarde y la noche de hoy. Estos hechos habr铆an ocurrido en medio de las manifestaciones que se enmarcan en el Paro Nacional convocado por la ciudadan铆a desde el mi茅rcoles 28 de abril.

As铆, a las 9:00 p.m. defensores de Derechos Humanos de la ciudad de Cali presentaron los reportes de las consecuencias que han tenido las acciones de violencia policial desencadenadas desde el mi茅rcoles.

84 personas conducidas a estaciones de polic铆a. De algunas no se tiene informaci贸n acerca de su paradero.

Tres personas desaparecidas.

28 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y con impactos de armas de fuego.

Tres personas que habr铆an perdido el ojo.

Una mujer abusada sexualmente por un agente del Esmad.

Ocho personas muertas y seis m谩s sin confirmar en los barrios El Calipso y El Diamante.

Adem谩s, denunciaron que la polic铆a ha negado informaci贸n a los defensores de Derechos Humanos acerca de las personas detenidas a quienes, adem谩s, estar铆an torturando. 鈥淓l com煤n denominador tanto de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad -Goes- como del ej茅rcito y la polic铆a ha sido el abuso鈥, aseguraron en la transmisi贸n.

Estas acciones ocurren luego de que el Ministro de Defensa, Diego Molano, asegurara en la noche del jueves 29 de abril que enviar铆a 700 uniformados de la polic铆a incluyendo Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios -Esmad- y 300 soldados del Ej茅rcito.

A esta hora contin煤a una situaci贸n compleja en la ciudad. Finalizando la rueda de prensa, los defensores confirmaron que en el sector de Puerto Resistencia ya se reportan disparos con arma de fuego por parte de la fuerza p煤blica. 芦La comunidad no est谩 pidiendo m谩s fuerza p煤blica, la comunidad est谩 pidiendo que esto pare. No queremos m谩s muertos en Cali禄, dicen.

Asimismo, manifestantes en Pasto, Medell铆n y Bogot谩 denuncian abusos por parte de la fuerza p煤blica contra las movilizaciones en cada una de las ciudades.