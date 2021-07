–

por el Grupo Memoria Libertaria de la CGT de Valladolid

En la ciudad de Valladolid, durante la II Rep煤blica, un numeroso grupo de vecinos residentes en la calle Nueva de la Estaci贸n (1), cercana al ferrocarril del Norte, solicit贸 que se cambiase el nombre de dicha calle por el de Francisco Ferrer Guardia, en recuerdo del mismo.

Don Francisco Ferrer Guardia, pedagogo racionalista nacido en Alella (Barcelona) en 1859, fue ejecutado en el castillo de Montjuic en octubre de 1909, como uno de los jefes de las revueltas de la llamada 芦Semana Tr谩gica禄 de Barcelona.

Anuncio de Esuela Libre, 贸rgano del Ateneo Obrero Sindicalista de Valladolid (1911)

En Valladolid existieron varias escuelas laicas, racionalistas o modernas, como La Escuela Moderna, regentada por el maestro racionalista Federico Forcada y apoyada por un grupo de obreros que hicieron labor de propaganda en los talleres de Ferrocarriles del Norte. Como consecuencia de ello se form贸 un n煤cleo de socios protectores. La Ilustraci贸n, creada por Miguel Campuzano Garc铆a. Cerrada un tiempo despu茅s a causa de la oposici贸n clerical.

Forcada junto a sus alumnos de la escuela de la sociedad laica de Santander en 1913

Tambi茅n en aquella 茅poca se publicaron en Valladolid peri贸dicos de contenido pedag贸gico libertario. Se editaron Escuela Libre, La Ense帽anza Moderna y La Escuela Moderna. Estas publicaciones gozaron de la colaboraci贸n, entre otros, de profesores formados en la escuela creada por Francisco Ferrer en Barcelona; fueron los casos de Jos茅 Casasola, Calder贸n o el propio Forcada.

La Ense帽anza Moderna (Valladolid)

Por acuerdo del Ayuntamiento, de 6 de agosto de 1932, la calle Nueva de la Estaci贸n pas贸 a llamarse 芦Calle de Francisco Ferrer禄. A continuaci贸n reproducimos el extracto del acta del Pleno Municipal que aprob贸 este cambio de nombre:

Calle de Francisco Ferrer. Designaci贸n con este nombre a la calle Nueva de la Estaci贸n.

Se da cuenta de un dictamen de la Comisi贸n de Gobierno, en el que propone que se acceda a la petici贸n formulada por numerosos vecinos de la calle Nueva de la Estaci贸n, en instancia que se acompa帽a, para que se cambie el nombre de dicha calle por el de Francisco Ferrer.

El se帽or Carnicer dice que siempre se ha opuesto a los cambios de nombre de las calles.

El se帽or Garc铆a Conde hace constar que cuando se dio el nombre de D. Francisco Zarandona a una calle, el se帽or Carnicer no se opuso.

El se帽or Carnicer manifiesta que no lo recordaba porque fue hace veinte a帽os; pero fue un caso excepcional. Para cambiar el nombre de una calle hacen falta varios requisitos, entre ellos el de que la persona cuyo nombre se d茅 a la calle haya fallecido hace diez a帽os, por lo menos.

El Sr. Garc铆a Conde dice que Ferrer fue asesinado por los se帽ores La Cierva y Maura, jefes pol铆ticos del Sr. Carnicer entonces.

El Sr. Carnicer afirma que otro requisito es el de que lo solicite la mitad de los vecinos de la calle. Se han cambiado los nombres de algunas calles, y para ello han sido suprimidos los que ostentaban, de vallisoletanos que hab铆an hecho grandes beneficios a la provincia y eran personas de relieve.

No discute las condiciones de la persona cuyo nombre se propone para sustituir el actual de la Calle Nueva de la Estaci贸n, pero le parece raro que a estas alturas la Comisi贸n de Gobierno proponga el nombre de Francisco Ferrer para designar la Calle Nueva de la Estaci贸n, que es una calle t铆pica que no representa m谩s que a los elementos ferroviarios. Propone que no se acepte la propuesta de la Comisi贸n de Gobierno.

El Sr. Moreno declara que no es la Comisi贸n de Gobierno la que propone el cambio de nombre, sino los vecinos, los cuales han presentado una instancia con n煤mero de firmas suficiente, y la Comisi贸n cree que se debe acceder. Por su parte, entiende que es muy loable el prop贸sito de los vecinos y suscribe la petici贸n. No considera preciso exponer los antecedentes de la personalidad de Ferrer, que fue asesinado de manera vil por los esbirros de la Monarqu铆a desaparecida, que eran los jefes del partido pol铆tico en que militaba el Sr. Carnicer. A parte de esto, Ferrer ten铆a los suficientes m茅ritos para que sea designada con su nombre una calle de la ciudad. Recientemente en Madrid se ha dado el nombre de Francisco Ferrer a la antigua calle del Pr铆ncipe.

Insiste en que no es la Comisi贸n la que hace la petici贸n, sino los vecinos.

El Sr. Alcover opina que la instancia tiene dos partes: una, honrar la memoria de un ciudadano que fue vilmente asesinado; y otra, evitar a los vecinos la confusi贸n que origina el nombre de la calle Nueva de la Estaci贸n con el de la Estaci贸n. Se muestra conforme con el dictamen.

El Sr. Carnicer insiste en sus manifestaciones anteriores, y a帽ade que el argumento empleado por el Sr. Alcover no tiene fundamento porque los vecinos saben de sobra d贸nde empiezan y d贸nde acaban las calles de la Estaci贸n y Nueva de la Estaci贸n. Lo 煤nico que se conseguir谩 con el cambio de nombre es perjudicar a los vecinos.

Sometido a votaci贸n nominal el dictamen, se obtuvo el siguiente resultado:

VOTARON EN PRO:

Sres. Garc铆a Conde, Polanco, Moreno, Alcover, Gonz谩lez (D. Eusebio), Vega (D. Santiago), Gonz谩lez Cuervo, Valseca, Caballero, Cabello, de los Cobos, Tena, Vallejo, Vega (D. Valerio), Lamarca y Presidente. Total, diecis茅is.

VOTARON EN CONTRA:

Sres. Carnicer, Cuenca y Fern谩ndez de la Torre. Total, tres. El Ayuntamiento aprob贸 el dictamen y acord贸 de conformidad con el mismo.

No obstante, el 12 de agosto de 1936 la Comisi贸n Gestora Municipal acord贸 la reposici贸n del anterior nombre de esta calle: Nueva de la Estaci贸n.

NOTAS

(1) El nombre de la calle Nueva de la Estaci贸n ya no existe, forma parte de la actual calle de la Estaci贸n. Originalmente la calle de la Estaci贸n ocupaba el trayecto que hay entre la plaza de Col贸n y la calle de Labradores, la prolongaci贸n que llega hasta la calle de San Isidro era la calle Nueva de la Estaci贸n.

