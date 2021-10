Por supuesto que, a partir de 1920, estaba claro que Chaplin simpatizaba con la izquierda. Ese a帽o, Chaplin se sent贸 con Buster Keaton, el famoso actor de cine mudo, para beber una cerveza en la cocina de la casa del segundo en Los 脕ngeles. Chaplin estaba en el apogeo de su 茅xito. Con Douglas Fairbanks, Mary Pickford y DW Griffith, Chaplin hab铆a creado la United Artists, una compa帽铆a que rompi贸 con el sistema tradicional de los estudios de cine para dar a estos cuatro actores y directores el control de su trabajo. Chaplin estaba entonces trabajando en The Kid (1921), una de sus mejores pel铆culas, basada casi con certeza en su infancia. Keaton relat贸 que Chaplin habl贸 “sobre algo llamado comunismo que acababa de escuchar”. “El comunismo”, le dijo Chaplin , siempre seg煤n Keaton, “iba a cambiar todo, abolir la pobreza”. Chaplin golpe贸 la mesa y dijo: 鈥淟o que quiero es que cada ni帽o tenga suficiente para comer, zapatos en los pies y un techo sobre su cabeza鈥. La respuesta de Keaton fue, siempre seg煤n su propio testimonio: “Pero Charlie, 驴conoces a alguien que no quiera eso?”

Chaplin lleg贸 a Estados Unidos poco despu茅s de la Revoluci贸n Rusa. Vio las crecientes cifras de desempleo y pobreza en los Estados Unidos, una poblaci贸n desempleada que creci贸 de 950.000 (1919) a cinco millones (1921). Esta fue una 茅poca de una intensa lucha de clases: las redadas de Palmer llevadas a cabo por el gobierno contra los comunistas, por un lado, y la huelga general en Seattle, as铆 como la batalla de Blair Mountain por parte de los mineros del condado de Logan, Virginia Occidental, por otro.

Las pel铆culas mudas de Chaplin estaban bsadas en la figura del Vagabundo, el pobre ic贸nico de una sociedad capitalista moderna. 鈥淪oy como un hombre que siempre ha sido perseguido por un esp铆ritu, el esp铆ritu de pobreza, el esp铆ritu de privaci贸n鈥, afirmaba Chaplin. Eso es precisamente lo que se ve en sus pel铆culas, desde El vagabundo (1915) hasta Tiempos modernos (1936). “El punto del Little Fellow”, dijo Chaplin en 1925 sobre la figura del vagabundo, “es que no importa lo mal que est茅, no importa lo bien que los chacales logren destrozarlo, sigue siendo un hombre digno (…) La clase trabajadora, los trabajadores pobres, son personas de gran ingenio y dignidad, que no deben ser derrotados ni burlados”. La simpat铆a de Chaplin por la clase trabajadora define todas sus pel铆culas mudas m谩s famosas.

El gran dictador

Fue la popularidad de Chaplin y su mensaje lo que perturb贸 al FBI. 鈥淗ay hombres y mujeres en los rincones m谩s lejanos del mundo que nunca han o铆do hablar de Jesucristo; sin embargo, conocen y aman a Charlie Chaplin 鈥, se帽al贸 un art铆culo que un agente del FBI recort贸 y destac贸 en el dosier pol铆tico del actor. La cr铆tica claramente descrita de Chaplin al capitalismo no dej贸 de impresionar a los pueblos del mundo ni de perturbar al FBI. 鈥淣o quiero el viejo individualismo rudo鈥, dec铆a Chaplin en noviembre de 1942, 鈥渞udo para unos pocos y andrajoso para muchos鈥.

Lo que llev贸 a Chaplin directamente a la 贸rbita de la pol铆tica institucional de izquierda fue el surgimiento del fascismo. Estaba muy preocupado por la invasi贸n nazi en Europa. La pel铆cula de Chaplin El gran dictador (1940) fue su s谩tira del fascismo, una pel铆cula que todos deber铆an ver en nuestro tiempo.

Dos a帽os despu茅s de que se estrenara esa pel铆cula, Chaplin vol贸 a la ciudad de Nueva York para ser el orador principal en un evento del Frente de Artistas para Ganar la Guerra, respaldado por los comunistas. Chaplin subi贸 al escenario en el Carnegie Hall el 16 de octubre de 1942, se dirigi贸 a la multitud como “camaradas” y dijo que los comunistas son “gente com煤n como nosotros, que ama la belleza, que ama la vida”. Luego, Chaplin ofreci贸 su declaraci贸n m谩s clara sobre el comunismo: 鈥淒icen que el comunismo puede extenderse por todo el mundo. Y yo digo – 驴y qu茅? ( Daily Worker , 19 de octubre de 1942). En diciembre de 1942, Chaplin afirmaba : “No soy comunista, pero me enorgullece decir que me siento bastante procomunista”.

Chaplin qued贸 impresionado por la posici贸n de principios e inflexible adoptada por los comunistas contra el fascismo, ya fuera durante la Guerra Civil espa帽ola o en el Frente Oriental contra la invasi贸n nazi de la URSS. En 1943, Chaplin dijo de la URSS que era “un mundo nuevo y feliz” que dio “esperanza y 谩nimo al hombre com煤n”. Esperaba que la URSS 鈥渟e hiciera m谩s gloriosa a帽o tras a帽o. Ahora que la agon铆a del nacimiento ha terminado, que la belleza de su crecimiento perdure para siempre 鈥. Cuando se le pregunt贸, una d茅cada despu茅s,por qu茅 era tan elocuente sobre su apoyo a la URSS, incluso con apariciones en los frentes comunistas como el Consejo Nacional para la Amistad entre Estados Unidos y la Uni贸n Sovi茅tica y el Socorro de Guerra Ruso, Chaplin dijo: 鈥渄urante la guerra simpatic茅 mucho con Rusia porque creo que estaba aguantando el frente 鈥. Esta simpat铆a permaneci贸 durante el resto de su vida.

The Kid

Chaplin no hab铆a calculado la toxicidad de la era de la Guerra Fr铆a en Estados Unidos. En 1947, dijo a los periodistas: 鈥淓n estos d铆as, si te bajas de la acera con el pie izquierdo, te acusan de comunista鈥. Chaplin no se apart贸 de sus creencias ni traicion贸 a sus amigos. En esa misma rueda de prensa se le pregunt贸 si conoc铆a al m煤sico austriaco Hanns Eisler, que era comunista y que escribi贸 la m煤sica de muchas de las obras de Bertolt Brecht. Hab铆a huido de la Alemania nazi a Estados Unidos para trabajar en Hollywood. Eisler hab铆a compuesto canciones para el Partido Comunista (tambi茅n compondr铆a la m煤sica para el himno de la Rep煤blica Democr谩tica Alemana – Auferstanden Aus Ruinen). Chaplin sali贸 en su defensa. Cuando se le pregunt贸 sobre su asociaci贸n con Eisler en esa conferencia de prensa de 1947, Chaplin dijo que Eisler 鈥渆s un amigo personal y estoy orgulloso del hecho … No s茅 si es comunista o no. S茅 que es un buen artista, un gran m煤sico y un amigo muy comprensivo 鈥. Cuando se le pregunt贸 directamente si para Chaplin habr铆a alguna diferencia si Eisler fuera comunista, dijo: “No, no la habr铆a”. Se necesitaba mucho coraje para defender a Eisler, que ser铆a deportado de Estados Unidos unos meses despu茅s.