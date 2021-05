Desde el grupo de Tarragona, La Corda, publican una breve carta de Juan Ruiz L贸pez, compa帽ero con el que se tiene contacto desde hace bastantes a帽os. Recordamos que Juan tiene varios problemas de salud mental, y est谩 constantemente sometido a traslados que lo van paseando por las distintas prisiones catalanas, sin ninguna clase de criterio o proposito. Actualmente se encuentra en Brians II. Juan comenta que est谩 en segundo grado, aunque por lo que parece no se encuentra muy animado y adem谩s est谩 teniendo problemas con una carcelera del m贸dulo. En 2017 tuvo un incidente en Mas d鈥橢nric (Tarragona) y lo acusaron de agresi贸n a unxs carcelerxs. Ahora parece que ha tenido el juicio definitivo y le han metido 9 meses mas de condena.

Yo no me encuentro muy bien y esto es una mierda, no le encuentro sentido a nada. Siento que todo lo que he hecho fuera y dentro de prisi贸n es una puta mierda. La verdad hecho de menos muchas cosas y personas, y tu eres una de ellas. Hace tiempo que no nos vemos. Me siento solo. Pienso que para qu茅 seguir luchando y seguir viviendo. Me siento solo, sin cari帽o ni perspectivas de nada. Casi no recibo cartas. No me puedo desahogar con nadie. Si no fuera por las fotos y por las llamadas con mi familia鈥 Se me pasan cosas muy malas por la cabeza.

Fui al juicio por lo del 2017 en Mas d鈥橢nric, que me acusaron de pegar a un funcionario. Una mierda todo en global y no doy bola. Hablan de intento de mot铆n 驴pero qu茅 mot铆n? Pero si fueron ellos los que me pegaron a mi y me rompieron todo. Mi padre y mi hermana vieron los moratones. Me toc贸 un abogado de oficio que conoc铆 el mismo d铆a del juicio. No pude llevar yo ning煤n documento y no aportaron nada de las c谩maras, ni llamaron a los testigos ni nada. Me han metido 9 meses mas de condena. Yo ya no puedo mas, me siento vac铆o. Tengo ganas de que ma帽ana no me levante. No tengo fuerzas de nada.

Aqu铆 en el m贸dulo hay una carcelera, Pepi, que continuamente se est谩 metiendo conmigo. Se r铆e de mi, me grita y me habla mal. Parece que est谩 esperando a que se me vaia la olla, porqu茅 no se hasta cuando voy a aguantar.

Esta semana me tienen que llevar al hospital de Terrassa para hacerme una infiltraci贸n en una hernia discal. Ya te contar茅. Escribeme por favor.

Un abrazo y recuerdos a M.