Por Enrique Seijas. ATTAC Acordem

A la cordillera del Himalaya se la conoce tambi茅n como el tercer polo por las enormes reservas de agua que atesora en sus 15.000 glaciares. Se estima que sus reservas de agua helada est谩n en torno a los 600.000 millones de toneladas o, seg煤n otros estudios, el equivalente a unos 12.000 kil贸metros c煤bicos.

Estos datos absolutamente extraordinarios no han representado ning煤n problema para las poblaciones del entorno hasta que el cambio clim谩tico de las 煤ltimas d茅cadas ha empezado a alterarlos de forma significativa. En las 煤ltimas cuatro d茅cadas, debido al aumento de la temperatura en la zona, como consecuencia de la deforestaci贸n y de la contaminaci贸n producida por los procesos de industrializaci贸n, de la utilizaci贸n de combustibles f贸siles, del tr谩fico masivo, la ganader铆a intensiva y de todas esas cosas de las que los cient铆ficos, que no est谩n al servicio de las empresas contaminantes, nos hablan constantemente, los glaciares del Himalaya han perdido el 25% de su masa y desde el a帽o 2000 la p茅rdida se estima que es de medio metro de grosor cada a帽o.

El descenso de la cantidad de hielo en el Himalaya podr铆a tener serias consecuencias porque, aparte de que puede romper los lagos glaciares que contribuyen a regular el deshielo estacional, puede reducir significativamente la cantidad de agua disponible para el consumo humano, el riego de las extensas zonas agr铆colas que dependen de ella y para la producci贸n de energ铆a hidroel茅ctrica.

Hay que tener en cuenta que la mayor铆a de los grandes r铆os del mundo nacen en el Himalaya y que son fundamentales para la supervivencia de los dos pa铆ses m谩s poblados de la Tierra: India y China. Para hacernos una idea de la dimensi贸n del problema, conviene tener en cuenta que:

El rio Ganges acoge en su cuenca a m谩s de 600 millones de personas, el 43% de la poblaci贸n de la India y que de 茅l depende el 40% de su PIB. Junto al rio Indo, suministra el agua necesaria para que la gran llanura Indogang茅tica, (m谩s de 700.000 Km2 de tierras f茅rtiles y cultivadas) puedan seguir proporcionando alimentos a la India, Pakist谩n, Cachemira y Bangladesh.

El rio Indo riega una parte de China, India y Pakist谩n, el rio Brahmaputra riega India y Bangladesh, el Rio Yangts茅 y el rio Amarillo riegan m谩s de 2.500.00 km2 del territorio de China, el rio Mekong proporciona su agua a China, Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. Adem谩s todos estos rios forman parte del sistema de comunicaci贸n y transportes de personas y mercanc铆as de esos territorios. Y estos son solo los r铆os m谩s grandes, pero en el Himalaya nacen otros r铆os que dejan peque帽os a los grandes r铆os europeos.

Si ahora consideramos que la poblaci贸n de solo dos pa铆ses, China e India es de 2.780 millones de personas y que si a帽adimos la del resto de los pa铆ses que he mencionado como beneficiarios de las aguas de esos r铆os, la poblaci贸n total de la zona alcanza la cifra de 3.406 millones de personas o lo que es lo mismo, el 44% de la poblaci贸n mundial actual, deber铆amos empezar a preocuparnos por los efectos que el deshielo de los glaciares del Himalaya tendr谩 sobre la capacidad de supervivencia y sobre la calidad de vida de cientos, tal vez miles de millones de personas que se pueden ver forzados a emigrar.

Por otra parte, el deshielo no es el 煤nico factor que puede forzar migraciones en el pr贸ximo futuro. La elevaci贸n del nivel del mar, seg煤n el estudio realizado por cient铆ficos que colaboran con 鈥淐limate Central鈥, organizaci贸n dedicada a la investigaci贸n sobre los impactos del cambio clim谩tico, puede provocar el desplazamiento de m谩s de 300 millones de personas en los pr贸ximos 30 a帽os. El Delta del Ebro y determinadas 谩reas de la provincia de Huelva, en Espa帽a; 14 ciudades costeras, entre las que se encuentran Nueva York, Boston y Miami; El delta del rio Pearl en China, amplias zonas de Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Jap贸n e Indonesia, adem谩s de muchos peque帽os Estados insulares, podr铆an resultar inundados temporal o permanentemente, obligando a sus poblaciones actuales a abandonarlos.

Otros fen贸menos vinculados al cambio clim谩tico, como la deforestaci贸n, la desertizaci贸n o la tala descontrolada en la Amazonia y otras zonas selv谩ticas, tambi茅n pueden provocar grandes movimientos migratorios.

Pero el riesgo que comportan todos estos fen贸menos, no se agota con lo dicho antes. Si llega a producirse el desastre del Himalaya y el agua se convierte en un bien muy escaso en los pa铆ses afectados, los conflictos armados entre ellos ser谩n inevitables. El agua ya es, en estos momentos, una de las causas del interminable conflicto de Cachemira, entre India y Pakist谩n, porque en Cachemira nacen, entre otros, varios de los afluentes del rio Indo.

Hablar de estos temas es como sacar cerezas de un cesto. Cachemira me lleva a recordar los conflictos armados activos actualmente en el mundo, a los que creo que merece la pena dedicar un breve comentario, no solo porque tambi茅n est谩n provocando migraciones masivas, sino porque son un anticipo de las guerras que se pueden producir en el futuro pr贸ximo a causa de la escasez de algunas materias primas o minerales de alto valor estrat茅gico para la industria moderna.

Hoy est谩n en guerra Camer煤n, Etiopia, Sud谩n, Mozambique, la Rep煤blica Democr谩tica del Congo y Rep煤blica Centroafricana, entre otros pa铆ses africanos. Pr谩cticamente, todos los pa铆ses africanos son exportadores de materias primas, pero ninguno de ellos fabrica armamento. Son los pa铆ses desarrollados necesitados de esas materias primas los que realmente est谩n en guerra utilizando como mercenarios a los diferentes ej茅rcitos aut贸ctonos.

En Oriente Pr贸ximo, est谩n en guerra Israel, Palestina, Siria, Irak y Yemen. Las causas expuestas suelen ser de tipo geopol铆tico, pero detr谩s de esa cortina de humo, siempre est谩 la extracci贸n y transporte de gas y petr贸leo alrededor del mundo.

Podr铆amos citar tambi茅n los conflictos larvados de Ucrania y Venezuela, pero ser铆a reiterarnos en los mismo.

El colt谩n, litio, grafito, cobalto, cobre, aluminio, n铆quel y los 17 elementos que integran el grupo de las mal llamadas tierras raras, son en su mayor铆a escasos y estrat茅gicamente necesarios para la industria del futuro. Hoy ya son la causa de guerras sangrientas y de millones de desplazados. Sirvan a t铆tulo de ejemplo los casos mas conocidos, como el del colt谩n, los diamantes y el oro en 脕frica, el gas y el petr贸leo en Oriente pr贸ximo y las guerras por el control de las estrat茅gicas rutas exportadoras del Golfo de Ad茅n y el Mar Rojo, que arrasan actualmente a Sudan, Etiopia y Yemen, Yibuti y Somalia.

A muchos de los que viven en Europa, Estados Unidos y en el resto de los pa铆ses ricos de la Tierra les preocupan las oleadas de emigrantes que cruzan el mediterr谩neo o la frontera mejicana con los Estados Unidos, el mar Rojo, Venezuela, Siria, Irak, Yemen, Afganist谩n, Etiop铆a, Sudan del Sur, Nigeria o la Rep煤blica Democr谩tica del Congo, por citar solo algunos de los flujos migratorios m谩s intensos de la actualidad. Total, unos 70 millones de personas desplazadas.

La miop铆a de los extremistas pol铆ticos de derechas, de los extremistas religiosos y de la amplia gama de personajes racistas y xen贸fobos que hoy ocupan posiciones de poder y que est谩n tomando decisiones pol铆ticas, les impide ver la inevitabilidad de lo que se avecina. Los nacionalismos nos invitan a levantar murallas para protegernos. Los grandes poderes econ贸micos no quieren renunciar a sus privilegios. Pero si no somos capaces de forzar un cambio radical del actual sistema pol铆tico-econ贸mico, basado exclusivamente en la obtenci贸n del m谩ximo beneficio y la acumulaci贸n de la riqueza en manos de unos pocos, si no somos capaces de desmontar los sistemas ideol贸gicos basados en la irracionalidad de las verdades 煤nicas e indemostrables, las pr贸ximas migraciones reducir谩n los actuales desplazamientos de poblaci贸n a simples an茅cdotas y las guerras por los recursos naturales producir谩n sufrimientos a las poblaciones del planeta similares a las padecidas el pasado siglo XX

Los conflictos armados, el cambio clim谩tico y la distribuci贸n desigual de la riqueza ser谩n la causa de los movimientos migratorios que se pueden producir ma帽ana entre distintas regiones de un mismo pa铆s, entre distintos pa铆ses de un mismo continente o entre distintos continentes del 煤nico planeta que tenemos a nuestro alcance. Nos encontraran desprovistos de medios para hacer frente a los problemas de todo tipo que se plantearan.

Se me ocurren muchas preguntas al respecto, como por ejemplo: 驴Qu茅 podemos hacer para salvar todas esas vidas en peligro? 驴d贸nde podr谩n ir las personas que se vean obligadas a abandonar sus tierras?, 驴c贸mo podremos alojarlas, alimentarlas y facilitarles nuevos medio de vida?, 驴qu茅 problemas sanitarios provocar谩n esos movimientos masivos? 驴Qu茅 hacer para mantener el planeta habitable? Y solo encuentro una respuesta:

El cambio de modelo econ贸mico y pol铆tico no solo es necesario, sino que tambi茅n es urgente, pero no lo van a hacer ni las grandes compa帽铆as globales ni los Estados que est谩n a su servicio ni las burocracias eclesi谩sticas. Y, sin 谩nimo de ser agorero, puedo anticipar que las consecuencias las pagaremos todos.

Fuentes:

鈥 Fundaci贸n Aquae. El cambio clim谩tico derrite el Himalaya

-www.saber es pr谩ctico.com/demograf铆a/pa铆ses-por-poblacion-2020/

鈥 https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z 鈥 飩

-Las consecuencias del capitalismo. N. Chomsky y M. Waterstone

-https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/conflictos-activos-2021/