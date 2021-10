–

De parte de ANRed October 3, 2021 50 puntos de vista

Esa locomotora que viene de frente es la crisis clim谩tica y delante de ella sobrevuelan siluetas que escapan al calentamiento global. Poblaciones de aves que hist贸ricamente habitaron el centro de Argentina hoy llegan hasta la Patagonia desplaz谩ndose hasta 1300 kil贸metros como consecuencia del cambio clim谩tico. En los 煤ltimos a帽os, de unas 100 especies analizadas, el 77 % se moviliza hacia el sur del pa铆s cambiando sus conductas y distribuci贸n geogr谩fica. Por Daniel Diaz Romero (Por Redacci贸n Sala de Prensa Ambiental ).

Un an谩lisis cient铆fico liderado por Guillermo Sferco -bi贸logo e investigador de la Universidad Nacional de C贸rdoba (UNC) 鈥 analiza el comportamiento de las aves del centro de Argentina dirigido por el Dr. Manuel Nores y con el aporte de datos in茅ditos de ornit贸logos y especialistas como Sergio Salvador.

Su campo de estudio est谩 conformado por Santiago del Estero, C贸rdoba, San Luis, norte de La Pampa, oeste de Santa Fe, este de Catamarca y La Rioja.

鈥淓l cambio clim谩tico -comienza diciendo Sferco- est谩 modificando la distribuci贸n de las especies latitudinalmente hacia los polos, por lo que las aves del hemisferio norte tienden a cambiar su distribuci贸n hacia el norte y las del sur se desplazan a煤n m谩s al sur. Pero tambi茅n, han ocurrido cambios en la disposici贸n altitudinal; es decir, especies que viven en la llanura o en zonas bajas de los sistemas monta帽osos tienden a buscar mayores altitudes. A esto se suman cambios vinculados a las migraciones, ciclos reproductivos que se adelantan y la falta de alimento para sus cr铆as鈥.

LA DI脕SPORA DE LAS AVES: CONFUSI脫N Y DESORDEN

La investigaci贸n del bi贸logo Sferco analiza la distribuci贸n -en los 煤ltimos 40 a帽os- de unas 100 especies que hist贸ricamente llegaban a Santiago del Estero y sur de C贸rdoba. Los resultados del estudio cient铆fico tras comparar dos periodos hist贸ricos -desde 1970 hasta el 2000 y desde el 2000 hasta la actualidad- dan cuenta de cambios significativos: de los grupos de aves estudiadas, cerca del 80% alteraron su distribuci贸n y m谩s del 40% superaron un desplazamiento de 100 km hacia el sur.

芦El caso m谩s notable es el del Zorzal Chiguanco que llegaba hasta el norte de San Luis pero que ahora muestra un cambio de hasta 1300 km en su distribuci贸n: en la actualidad llega hasta la Patagonia. Es una ampliaci贸n incre铆ble por lo enorme鈥, afirma el experto y agrega que este no es el 煤nico caso: 鈥渙tras especies como el Burlisto Pico Canela, el Cuervillo Cara Pelada, el Zorzal Colorado, el Pato de Collar y el Celestino se desplazaron 1000 o 700 kil贸metros, seg煤n el caso, como se帽al inequ铆voca del cambio clim谩tico鈥.

En este contexto, Sferco tambi茅n analiz贸 la reproducci贸n de las aves y los resultados asombran: 鈥淎lgunas especies est谩n adelantado sus ciclos reproductivos y eso las hace particularmente vulnerables; 41 especies adelantaron 45 d铆as la postura de huevos. Esto tiene consecuencias porque al anticipar su reproducci贸n no consiguen los recursos para alimentar a los pichones. En el caso de aves insect铆voras, por ejemplo, se encuentran con que los insectos no est谩n activos y entonces no tienen alimento para sus pichones. En otros casos, no tienen frutos porque la fructificaci贸n es m谩s tard铆a y como ellas comenzaron a reproducirse antes desaf铆an la sincron铆a del recurso de supervivencia de la especie. Este es otro aspecto para destacar dentro de las consecuencias de la crisis clim谩tica鈥, advierte el cient铆fico cordob茅s.

Estos an谩lisis biol贸gicos y ecol贸gicos reafirman un proceso de cambio clim谩tico: datos que son material de apoyo para sostener que la crisis clim谩tica no es un invento y que no hay dudas que la mano del hombre est谩 modificando los patrones clim谩ticos del planeta evidenciando, con hechos, que la regi贸n central de Argentina los sufre en carne propia: 鈥淨ue el Zorzal Chiguanco haya cambiado su distribuci贸n unos 1300 kil贸metros hacia el sur a mi vecino lo puede tener sin cuidado, pero son testimonios agudos que reafirman lo que est谩 pasando con el cambio global del clima en el que estamos inmersos, en proceso de avance incluso. Son signos de que se est谩 produciendo un desequilibrio ecosist茅mico. Se trata de luces de alerta porque a todos nos va a afectar lo que viene por detr谩s de estas se帽ales que estamos viendo: aumento de incendios, inundaciones, r茅cords de temperaturas (olas de calor y de fr铆o). Condiciones clim谩ticas extremas y esto, sin dudas, va a impactar de lleno en la poblaci贸n鈥, remarca Sferco.

LA BATALLA DEL CALENTAMIENTO

驴Pero qu茅 implica que la poblaci贸n de Zorzal Chiguanco se extienda 1300 kil贸metros hacia el sur? Guillermo Sferco asegura que 鈥渁 veces, ni siquiera nosotros sabemos c贸mo van a reaccionar los ecosistemas a estos cambios complejos ya que una poblaci贸n de zorzales que cambia su distribuci贸n hacia sitios en donde antes no exist铆a podr铆a alterar un ecosistema en muy poco tiempo. Tambi茅n, esta alteraci贸n tiene relaci贸n directa con las especies ex贸ticas invasoras porque sabemos que esta ave es una gran dispersora de semillas. La flora ex贸tica invasora -que va en desmedro de nuestras variedades nativas- ofrece frutos muy apetecibles y, entre otras cosas, muchas veces estos cambios terminan con una invasi贸n incontrolable de ex贸ticas鈥.

El cient铆fico advierte: 鈥淟as consecuencias son impredecibles porque nunca se estudi贸 una interacci贸n biol贸gica que no existi贸 previamente. Por otro lado, ocurre que este zorzal, al establecerse en un nuevo ecosistema compite con otras especies a las que podr铆a desplazar ocupando su lugar. Entonces, las nuevas competencias acerca de cu谩l va a ser su rol entre las especies en el nuevo h谩bitat son realmente impredecibles y puede alterar enormemente el funcionamiento de ese medio ambiente鈥, remarca Guillermo Sferco.

Pero no solamente el Zorzal Chiguanco ha alterado su conducta como s铆ntoma inequ铆voco de la crisis clim谩tica en el centro del pa铆s. Explica el cient铆fico de la UNC que 鈥減ara el poblador serrano es muy notable el caso de la Charata, un ave reconocida algo extra帽a, gritona y bullanguera que ampli贸 su territorio unos 200 km cambiando su distribuci贸n geogr谩fica hacia el sur. En las sierras cordobesas no la conoc铆amos porque su localizaci贸n natural abarcaba desde el sur de Brasil y Paraguay hasta el norte de C贸rdoba, del Cerro Colorado no pasaba. En los 煤ltimos 15 a帽os comenz贸 su expansi贸n y ahora ya la tenemos en Sierras Chicas; incluso en Calamuchita y en varias zonas serranas al sur de la capital cordobesa鈥, da cuenta el bi贸logo de la UNC.

鈥淗aciendo un repaso de las especies que cambiaron su distribuci贸n en el territorio, tambi茅n es notable que no responden a un agrupamiento de variedades parecidas entre s铆. Se observa que el cambio abarca desde patos a rapaces nocturnas o diurnas, sin importar sus caracter铆sticas. Es un muestrario muy generalizado de todo el elenco de aves que tenemos en el centro de Argentina鈥.

Otra especie, muy carism谩tica y conocida -tal vez por leyendas y canciones- es el Uruta煤 o Kakuy, que hasta hace poco llegaba hasta Santiago del Estero con algunos registros espor谩dicos en el norte de C贸rdoba. Hoy, su presencia se ha extendido m谩s all谩 de la localidad de Villa Mar铆a: su distribuci贸n caracter铆stica cambi贸 llegando a unos 400 km hacia el sur.

Explica Sferco que 鈥渆s muy variado el espectro de especies que han cambiado su distribuci贸n. Los jotes tambi茅n est谩n en la lista, en particular, uno que no habitaba en C贸rdoba: el jote cabeza amarilla, una especie de la que no hab铆a registros en nuestra provincia y que cambi贸 sensiblemente su localizaci贸n ya que solo llegaba hasta el norte de Santiago del Estero. Ahora es posible verlo en el norte cordob茅s, sobretodo en la zona del Mar de Ansenuza y en la regi贸n de las Salinas en el noroeste provincial. Una especie que avanz贸 bastante y que ahora se lo ve muy frecuentemente en lugares donde antes no exist铆a鈥.

UN CLIMA ENRARECIDO EN C脫RDOBA

Respecto de la situaci贸n de la avifauna en la provincia de C贸rdoba, el investigador de la UNC se帽ala que 鈥渆s notable, a simple vista, la reducci贸n de casi todos los grupos de aves en territorio cordob茅s. Cuando empec茅 esta investigaci贸n, a principios de los 90, recorr铆a los bosques chaque帽os de la Reserva Chancan铆 y ve铆a bandadas gigantescas de diferentes especies de aves (bandadas mixtas) donde se pod铆an contar cientos de individuos por especie. Hoy, caminamos esa misma 谩rea y pueden pasar 20 o 30 minutos y no escuchamos ni vemos un p谩jaro鈥.

Para el ornit贸logo, se redujo enormemente la cantidad de individuos por especie y este panorama se extiende a diferentes ecosistemas provinciales: 鈥淭ambi茅n lo notamos en la zona de Pampa de Achala donde vive un grupo de especies completamente diferente a las que vemos en los bosques serranos o en la llanura; las abundancias han disminuido extraordinariamente: caminamos un mont贸n y vemos muy pocas aves鈥.

Desde la publicaci贸n del 煤ltimo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim谩tico (IPCC) las luces de alerta se encendieron con mayor intensidad a煤n, porque la advertencia sobre la crisis clim谩tica es terminal. Bajo este contexto, la regi贸n central del pa铆s fue puesta bajo la lupa: como parte de su investigaci贸n, el bi贸logo de la UNC solicit贸 al Servicio Meteorol贸gico Nacional datos clim谩ticos de 23 estaciones meteorol贸gicas distribuidas en el centro de Argentina: C贸rdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, Santa Fe y norte de La Pampa. Con datos hist贸ricos, compar贸 la variaci贸n de esos registros de temperatura a lo largo del tiempo: 鈥淎nalic茅 el periodo que va desde 1970 hasta 2012 y en todos los casos hab铆a aumentado. Las temperaturas -m谩ximas y m铆nimas absolutas鈥 fueron la que m谩s se incrementaron llegando a subir alrededor de 1掳C. Cuando empec茅 mi trabajo, el informe del IPCC de 2014 indicaba que la media mundial se incrementar铆a un 0, 83掳C. El 煤ltimo informe, indica que la temperatura media del planeta ya aument贸 1,1掳C. C贸rdoba estar铆a igual o por encima de la media mundial鈥, dispara el especialista.

Los recurrentes incendios forestales y de pastizales en la geograf铆a cordobesa sumados a los desmontes -ilegales y legales- son motivo de preocupaci贸n en cada rinc贸n de la provincia desde hace tiempo. Al respecto, el cient铆fico Sferco da cuenta que 鈥渓a gran deforestaci贸n y los incendios en C贸rdoba contribuyen al proceso de calentamiento global. Localmente, se relaciona con fen贸menos clim谩ticos que pueden actuar por la falta de cobertura vegetal, como lo hemos visto con las inundaciones en Sierras Chicas鈥. En ese sentido, el cient铆fico da cuenta que las aves act煤an como sensibles bioindicadoras del cambio clim谩tico: 鈥淪on las principales indicadoras, porque sus formas de vida les permiten desplazarse r谩pidamente sorteando disturbios ecol贸gicos. Algunas de ellas tienen una gran capacidad de adaptaci贸n pero las que no logren adaptarse van a disminuir sus poblaciones o incluso -en el peor de los casos- a extinguirse禄.

EL IPCC Y PAMPA DE ACHALA

Le severidad del informe del IPCC de hace unas semanas tiene su correlato en la geograf铆a provincial, con la avifauna como bioindicadora del desequilibrio clim谩tico: 鈥Analic茅 la situaci贸n particular de un grupo de aves end茅micas que habitan Pampa de Achala. Esto significa que son aves a las que solo se las encuentra en esa zona por encima de los 1500 metros de altitud. All铆 habitan y se reproducen y son las que tendr铆an problemas en el futuro porque una de las consecuencias del cambio clim谩tico es que las especies buscan vivir en una mayor altitud. 驴Qu茅 va a pasar con aquellas que viven all铆 arriba, en las monta帽as? Llegar谩 un momento en el que no tendr谩n m谩s altura y se tendr谩n que ir, dejar de reproducirse o extinguirse鈥, apunta el especialista.

El cient铆fico de la UNC detalla que 鈥渆studi茅 el futuro de nueve especies que habitan esas alturas basado en las proyecciones que hace el IPCC -planteadas para dentro de 50 a帽os- bajo dos escenarios de cambio clim谩tico: uno m谩s moderado que indica un aumento de 1,8掳 grados y otro m谩s extremo que se帽ala que la temperatura podr铆a alcanzar una suba de 5掳. Para ambos contextos -detalla el cient铆fico- el clima 贸ptimo para la vida de esas nueve especies disminuye notablemente. Dentro del mejor pron贸stico, la superficie clim谩tica 贸ptima para estas aves se reducir铆a un 50%. En el peor escenario, esa p茅rdida rondar铆a entre el 75% y 80%. Por esta raz贸n, habr铆a especies que no podr铆an sobrevivir en la provincia de San Luis. Lo mismo ocurrir铆a en territorio cordob茅s con la Remolinera Serrana, que es una especie end茅mica. En el caso de la Dormilona Gris -en la provincia de San Luis- se perder铆a por completo su nicho clim谩tico y en C贸rdoba se reducir铆a hasta un 90%鈥.

La biodiversidad como representaci贸n de la vida en el planeta acusa los golpes clim谩ticos y, con ello, abre la puerta a un futuro incierto: 鈥淟a verdad que es un panorama dif铆cil, porque es muy complejo lo que est谩 sucediendo con la biodiversidad: la que conoc铆a cambi贸 absolutamente, ya no la conozco y de ac谩 a 50 a帽os va a cambiar mucho m谩s鈥 expresa Guillermo Sferco y a帽ade que 鈥渆l cambio clim谩tico lleg贸 para quedarse. La temperatura va a seguir aumentando y no lo vamos a poder revertir, tendremos que aprender a convivir con ello y por eso solo se habla de mitigaci贸n: es imposible volver de esta situaci贸n y lamentablemente la diversidad de especies lo va a sufrir tambi茅n. No solo por el cambio clim谩tico sino por todas las amenazas que se mantienen desde la era industrial y su modelo socio-productivo: la sobreexplotaci贸n de los recursos, la p茅rdida de h谩bitat, la contaminaci贸n, el tr谩fico ilegal de animales y las invasiones biol贸gicas que est谩n afectando a la fauna nativa de forma muy severa鈥.

Desde tiempos inmemoriales, las aves han sido mensajeras de las condiciones del planeta. Hoy, son portadoras de un mensaje que no deja lugar a discusiones: sus conductas est谩n alteradas por la crisis clim谩tica y en C贸rdoba ya existe una prueba final.

鈥Si bien desde la ciencia debemos ser cautelosos en comunicar nuestros resultados, la comunidad cient铆fica global es la que est谩 alertando sobre el cambio clim谩tico. Tambi茅n debemos ser conscientes que este fen贸meno no va a extinguir a la humanidad, ni a todos los seres vivos del planeta pero, en mayor o menor medida, como especie dependemos de que los procesos ecosist茅micos se mantengan lo m谩s saludables posibles. Indudablemente, la vida que conocemos va a cambiar y tendremos que adaptarnos a ello禄, concluye el cient铆fico Sferco.