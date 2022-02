–

Hay todo un proceso de

cambio geopolítico en marcha y en él Occidente ya no tiene la

hegemonía. Ucrania no es más que un eslabón de todo ello.

Y lo es porque Rusia ha

dado una patada a lo grande al «orden basado en reglas» de

Occidente, ese que ahora reclama el derecho internacional que hizo

saltar por los aires en Yugoslavia en 1999, en Kosovo en 1999 y en

2008, en Irak en 2003, en Libia en 2011, en Siria en 2011 y así. En

la Conferencia Europea de Seguridad de Munich (18-20 de febrero)

todos los oradores occidentales, o sea, todos, utilizaron la

expresión «orden basado en reglas» aunque alguno más osado

introdujo la palabra «internacional». China se refirió a ello

aludiendo exclusivamente al derecho internacional.

Esto es lo que hay detrás

de todo, absolutamente de todo. No me hagáis caso a mí. Haced caso

al voceras de Ned

Price, portavoz del Departamento de Estado de EEUU: “Rusia y

la República Popular China también quieren un orden mundial. Pero

este es un orden que es y sería profundamente antiliberal”. Lo

dijo el mismo día de la patada rusa.

Negro sobre blanco, es

la confesión que nunca ha querido hacer EEUU y que ahora no tiene

más remedio que hacer. Y aquí está la cosa: hasta el miércoles

Occidente se aferraba a un «orden basado en reglas» que estaba

promovido por EEUU y apoyado de forma activa por sus fieles vasallos

de la UE y Gran Bretaña, con el inestimable apoyo de Australia,

Japón, Colombia, los países árabes del Golfo y algún otro.

Este «orden basado en

reglas» era muy simple: yo hago las reglas, tú las sigues; y me

reservo el derecho de cambiarlas cuando me plazca para asegurar mis

objetivos. El caso de Kosovo es el más evidente. La arrogancia y la

falta de lógica occidental son impresionantes, pero da igual.

Quienes se han quejado han sido aplastados (Libia, sobre todo), o se

les ha intentado aplastar como a Irán, Siria o Venezuela (que si han

resistido no ha sido solo por su tesón, sino por alguna ayuda

externa sobre todo de Rusia y China).

Desde Rusia y China (no

solo) se ha estado promoviendo un multilateralismo que ha sido

despreciado con arrogancia por Occidente. Así que si con la patada a

lo grande no recapacitan, y no lo están haciendo, mal va la cosa.

Muy mal. Sobre todo cuando Putin dice algo que debería poner los

pelos de punta a más de uno de ellos: “Quien intente

obstaculizarnos, y mucho menos crear amenazas para nuestro país y su

gente, debe saber que la respuesta rusa será inmediata y tendrá las

consecuencias que nunca han visto en la historia. Se han tomado todas

las decisiones pertinentes. Espero que me escuches».

Leo

que Biden está estudiando un plan para que EEUU haga ataques

cibernéticos masivos con la finalidad de interrumpir la

capacidad de Rusia para mantener sus operaciones militares en Ucrania

y que se basaría en interrumpir la conectividad a internet, cortar

la energía eléctrica y manipular los interruptores del ferrocarril

para obstaculizar la capacidad de reabastecer a sus fuerzas, entre

otras cosas.

No creo que sean tan

estúpidos, pero nunca se sabe cómo va a reaccionar una fiera

herida, y EEUU lo está. Y mucho. Y no solo por Ucrania, sino por su

constante declive político, social, militar, cultural y económico.

Los

datos de la decadencia del dólar son los defintivos.

La declaración conjunta

ruso-china del 4 de febrero es una apuesta firme por el derecho

internacional y la ONU. Rusia, con su patada, también se la ha dado

al derecho internacional actual. Solo con una retirada rápida esa

declaración se puede reforzar. Y eso es lo que no quiere Occidente,

por eso el alud de armas a Ucrania. Porque Occidente quiere seguir

imponiendo sus reglas al mundo, un mundo en rebelión a esas reglas y

no encabezada precisamente por alguien débil.

