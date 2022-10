–

El municipio de Almirante Brown al sur del conurbano bonaerense se ha caracterizado hist贸ricamente por su marcado perfil trabajador y popular, con un fuerte predominio de poblaci贸n de estratos medios y medios bajos. Al igual que la mayor铆a de los municipios del segundo cord贸n del Gran Buenos Aires (GBA), Brown enfrenta actualmente un d茅ficit habitacional dram谩tico: seg煤n datos del INDEC, 20% de los hogares habitan viviendas precarias, m谩s de 45 mil personas viven en situaciones de hacinamiento extremo y unas 41 mil dependen de alquileres. Frente a esta grave situaci贸n, la pol铆tica habitacional reciente de las autoridades locales ha sido extremadamente d茅bil, con escasas intervenciones directas y un dudoso r茅cord de cero viviendas construidas desde el inicio de la pandemia. Compartimos un informe realizado por el ge贸grafo Ricardo Apaolaza que analiza la situaci贸n sobre la distribuci贸n del territorios y las modificaciones a las ordenanzas locales destinadas a fomentar los desarrollos inmobiliarios de countries y barrios cerrados, frente a las necesidades habitacionales urgentes de una gran parte de la poblaci贸n del municipio. Por ANRed

El d茅ficit habitacional en el municipio de Almirante Brown

Almirante Brown se ha caracterizado hist贸ricamente por su marcado perfil trabajador y popular, con un fuerte predominio de poblaci贸n de estratos medios y medios bajos. Al igual que la mayor铆a de los municipios del segundo cord贸n sur del conurbano, Alte. Brown enfrenta actualmente un d茅ficit habitacional dram谩tico: seg煤n datos del INDEC, 20% de los hogares habitan viviendas precarias, m谩s de 45 mil personas viven en situaciones de hacinamiento extremo y unas 41 mil dependen de alquileres. Se trata de datos optimistas en todos los casos, ya que se basan en prudentes proyecciones a partir del censo de 2010 (INDEC, 2010 y 2016), momento en el cual la econom铆a del pa铆s ven铆a de varios a帽os de crecimiento. La situaci贸n sin duda ha tendido a agravarse desde el estancamiento econ贸mico de los a帽os 2011/2012 y, en especial, con la crisis desatada por la pandemia de Covid-19. A estos datos del INDEC, se deben agregar los arrojados por el 煤ltimo Relevamiento de Barrios Populares, que determin贸 la presencia de 73 villas y asentamientos en el distrito, donde residen unas 22 mil familias, con m谩s de 70 mil integrantes (RENABAP, 2022). Frente a esta grave situaci贸n, la pol铆tica habitacional reciente del municipio ha sido extremadamente d茅bil, con escasas intervenciones directas y un dudoso r茅cord de cero viviendas construidas desde el inicio de la pandemia. La evidencia m谩s elocuente de esta inacci贸n es quiz谩 el caso de las modestas 500 casitas de Barrio Lindo (Acumar) que tras siete a帽os de gesti贸n de Cascallares y su equipo siguen sin poder terminarse.

Suelo vacante y cambios de normativa

Estructurada a partir del eje ferroviario del ramal Roca, que corre de norte a sur, la planta urbana del distrito ha tendido a crecer sobre sus zonas intersticiales hacia el Este y el Oeste. Durante las 煤ltimas d茅cadas el crecimiento de la mancha urbana ha conllevado una constante reducci贸n de la tierra disponible para producir suelo urbano y generar opciones habitacionales. Se estima que, de 1985 a la fecha, el suelo vacante del municipio se redujo en un 60%, pasando de unas 6.000 hect谩reas a apenas algo m谩s de 2.500 hect谩reas. De esta reserva total, m谩s del 90% se ubica en el sector de Ministro Rivadavia, zona tradicionalmente orientada a actividades primarias.

A principios de septiembre de 2020, en pleno aislamiento estricto por la pandemia y con el conflicto de la toma de Guernica como tel贸n de fondo, el Concejo Deliberante de Alte. Brown procedi贸 a cambiar la normativa de usos de dicha zona de reserva del municipio. Se trata de la Ordenanza 11.819/20, sobre 鈥淶ona de Producci贸n, Preservaci贸n, Recuperaci贸n y Clubes de Campo en el 谩rea correspondiente al Parque Rural de Ministro Rivadavia鈥, sancionada el 1ro de septiembre por el Concejo Deliberante local (HCDAB, 2020), y convalidada posteriormente por la Resoluci贸n 560/21 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Ordenanza 11.819/20 es el corolario de un proceso iniciado con la Ordenanza 11.366 de 2018, sobre 鈥淩egulaciones urban铆sticas y de zonificaci贸n generales del municipio de Almirante Brown鈥. En su T铆tulo 3 (arts. del 16 a 20) se modifican las actividades permitidas en el 脕rea Rural de Ministro Rivadavia (previamente establecidas por la Ordenanza 10.257 de 2014), agregando el uso residencial pero solo bajo la tipolog铆a de club de campo o como uso complementario de actividades agroindustriales, agropecuarias, de turismo rural y de esparcimiento. Ya desde ese entonces se evidencia una marcada discrecionalidad a la hora de planificar los nuevos usos residenciales en la zona, donde s贸lo se concibe la opci贸n de los clubes de campo, destinados a sectores de altos ingresos.

Cuestionamientos ambientales a la nueva ordenanza

Si bien el t铆tulo de la Ordenanza 11.819/20 promete abordar un amplio abanico de temas, lo cierto es que sus contenidos se centran en un objetivo principal: los clubes de campo (eufemismo 鈥渃riollo鈥 para referir a los Country Clubs, modalidad de barrio cerrado orientado a segmentos de muy altos ingresos). En esencia, la ordenanza da v铆a libre a la construcci贸n de countries en m谩s del 60% de la superficie vacante del Parque Rural de Ministro Rivadavia, cediendo m谩s de 1.400 hect谩reas a esta modalidad de urbanizaci贸n cerrada. Esta superficie se compone de unas 1.230 hect谩reas correspondientes a parcelas supuestamente 鈥渆n recuperaci贸n鈥, que son aquellas afectadas por la extracci贸n de suelo para la producci贸n artesanal de ladrillos, a las que se suman otras 200 hect谩reas, correspondiente al 15% de las zonas 鈥減roductivas鈥 (zonas ganaderas mayormente).

Un informe elaborado el 3 de diciembre de 2020 por la organizaci贸n ambiental Pilmayque帽 (ONG impulsada por el bi贸logo, docente e investigador de la UNLP y la UNLZ, Alberto de Magistris) (Pilmayque帽, 2020), se帽alaba irregularidades en el proceso de consulta ciudadana, que se llev贸 adelante en el momento de m谩ximo aislamiento por el primer pico de Covid 19, sin p煤blico presente, y fue ejecutado de manera apresurada, sin notificar fehacientemente a muchos de los actores locales. Uno de los principales cuestionamientos que realiza el informe es que la ordenanza determina una superficie de zonas 鈥渆n recuperaci贸n鈥 mucho m谩s elevada que la reportada en informes previos de la misma municipalidad: en 2010 se indicaban solo 150 hect谩reas bajo esta categor铆a, pero la superficie asciende a 1.230 hect谩reas seg煤n consta en los planos anexos a la ordenanza. Casualmente, estas zonas 鈥渆n recuperaci贸n鈥 son las que pueden asignarse por completo a clubes de campo: 鈥淎l analizar los mapas de suelos degradados de Mtro. Rivadavia, se ver谩 c贸mo -llamativamente- fueron en r谩pido aumento (隆Qu茅 pasi贸n recuperadora ha surgido!), hasta ocupar, seg煤n los planos provistos por la misma ordenanza, hasta el 50 % del 谩rea rural; incluso parcelas que hoy aparecen como degradadas, no lo estaban en el mapa del Atlas Ambiental Brown de 2019鈥 (Pilmayque帽, 2020:5).

Diversas normativas y estudios de organismos p煤blicos y del sector acad茅mico remarcan que los suelos 鈥渄ecapitados鈥 por actividades extractivas constituyen pasivos ambientales que requieren ser remediados. Sin embargo, en lugar de recuperar la utilidad social de estos suelos, mediante su preservaci贸n como reservorios h铆dricos, espacios de esparcimiento o su adecuaci贸n para residencia de sectores populares (como prev茅 la Ley provincial 14.449/13 de Acceso Justo al H谩bitat en su art铆culo 30), se fomenta su reconversi贸n a urbanizaciones cerradas. Si bien la ordenanza contempla formar espejos de agua y ciertas medidas de recuperaci贸n para estos suelos, su reconversi贸n significa fundamentalmente ganancias extraordinarias para los desarrolladores inmobiliarios, que pueden adquirirlos a un precio muy bajo dado su estado de deterioro, aprovechando las enormes brechas de rentas existentes (Apaolaza y Venturini, 2021). En otras palabras, un pasivo ambiental da lugar a ganancias extraordinarias privadas en lugar de ser recuperado con utilidad social.

Los efectos sobre el precio del suelo

Este cambio de normativa ha tenido otro impacto muy evidente: el aumento desmedido del precio del suelo en el distrito, que ha sido de hasta el 300% en apenas dos a帽os. Dado que el cambio de normativa para la zona rural no s贸lo habilita el desarrollo de countries, sino que a la vez veta la posibilidad de usos habitacionales populares de cualquier tipo, termina por generar un doble efecto. Por un lado, en las pocas zonas urbanas y de reserva para expansi贸n que quedan por fuera de la zona que legisla la Ordenanza 11.819/20, se desata un fen贸meno de escasez relativa, que dispara los precios de las pocas tierras vacantes remanentes. En estos casos, el precio no baja de los 110.000 u$s por hect谩rea, siendo lo m谩s com煤n montos del orden de los 300.000 u$s/ha, incluso en predios con pasivos ambientales o problemas dominiales. Por otro lado, en las zonas rurales de Ministro Rivadavia legisladas por la ordenanza, los precios del suelo se dispararon por la expectativa futura de desarrollo de barrios cerrados y clubes de campo. En este caso, los montos se elevan a valores m铆nimos del orden de los 50.000 u$s/ha, con picos de m谩s 100.000 u$s/ha, que contrastan con los modestos valores de 2.000 a 20.000 U$S/ha previamente reportados por el prestigioso arquitecto Alfredo Garay y la Fundaci贸n Metropolitana, en una consultor铆a de diagn贸stico contratada por el municipio que ser铆a luego citada como argumento de autoridad por la propia ordenanza (Fundaci贸n Metropolitana, 2010).

En paralelo, esta escasez de nuevo suelo urbano combinada con la alta demanda habitacional existente, funciona tambi茅n como caldo de cultivo de otro fen贸meno urbano problem谩tico: la proliferaci贸n de loteos clandestinos. Se trata de subdividisiones de tierra llevadas a cabo por desarrolladores privados, que obtienen ganancias extraordinarias de hasta el 500%, al transformar tierra rural en suelo urbano, sin respetar las normativas pertinentes, dotaci贸n m铆nima de servicios ni permisos de factibilidad de ning煤n tipo. Estas subdivisiones informales son por lo general comercializadas a familias de medios y bajos ingresos, que no encuentran otra alternativa dentro del mercado formal o de la pol铆tica estatal, y son emprendimientos ilegales que requieren, como m铆nimo, de la mirada permisiva de la autoridad municipal. Se registran en la actualidad unas 160 hect谩reas de loteos clandestinos activos dentro de la zona legislada por la Ordenanza 11.819/20.

Sorprende que, a pesar de las sabidas consecuencias de este tipo de normas sobre los precios del suelo, y a pesar de haber contado con asesoramiento de equipos profesionales de arquitectura y urbanismo expertos en la materia, no se hayan previsto mecanismos mitigatorios o compensatorios para salvaguardar las posibilidades de acceso al suelo por parte de los sectores de menos ingresos, que hist贸ricamente representan la principal demanda habitacional en el distrito.

El caso del Barrio Comunitario Norita Corti帽as

Dentro de este contexto, un caso particular viene a forzar la reflexi贸n: el proyecto del Barrio Comunitario Norita Corti帽as. Se trata de una iniciativa llevada adelante por vecinos auto organizados y organizaciones de base, con asesoramiento de profesionales de c谩tedras de Arquitectura, Geograf铆a y Trabajo Social de la universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. Tal cual se informa en el Facebook del barrio, el proyecto no persigue una finalidad de lucro ni de proselitismo partidario, y cuenta con el apoyo de diversos organismos de derechos humanos, incluyendo el apadrinamento del premio nobel de la paz Adolfo P茅rez Esquivel y de Norita Corti帽as, emblema de las madres de plaza de mayo, quienes se han manifestado a favor de la iniciativa.

El proyecto urbano en cuesti贸n contempla la adquisici贸n de una parcela de unas 10 hect谩reas para la construcci贸n de 190 lotes con servicios e infraestructuras para familias de barrios populares que no tienen una vivienda propia, dentro de los lineamientos previstos por un programa oficial de la Secretar铆a de Integraci贸n Socio Urbana de Naci贸n (Programa de Acci贸n para el Repoblamiento Comunitario de la Argentina, m谩s conocido como ARCA). A pesar de ser aprobado y financiado oficialmente, as铆 como de encontrarse en una etapa avanzada de dise帽o urban铆stico, el proyecto fue vetado por Mariano Cascallares, principal figura pol铆tica del oficialismo local. La argumentaci贸n oficial se basa, justamente, en la necesidad de dar cumplimiento a la Ordenanza 11.819, para proteger la ruralidad de Ministro Rivadavia, algo que no se condice con la actitud condescendiente hacia countries y loteos clandestinos. A partir de esta situaci贸n, los vecinos y organizaciones encolumnados detr谩s del proyecto del barrio han comenzado un plan de lucha, para intentar revertir la negativa municipal y poder concretar lo que ser铆a la primera experiencia de gesti贸n popular del suelo dentro del distrito.

Colectivo GPS 鈥 Universidad de Buenos Aires

Referencias bibliogr谩ficas

