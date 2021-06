–

Camila Sosa Villada escribe sobre las Viejas del Agua y la memoria de las travestis en este texto, parte del libro por los 10 a帽os del FILBA. Este texto de Camila Sosa Villada, Mi postal de Rosario, forma parte del libro que celebra los 10 a帽os del Festival Nacional de Literatura (FILBA), que se realiza del 16 al 19 de junio de manera virtual. La publicaci贸n ser谩 de descarga gratuita a partir del d铆a de la inauguraci贸n, el 16/6, con textos de Rosario Bl茅fari, Mar铆a Moreno, Elo铆sa Oliva, Camila Sosa Villada, Hebe Uhart y Beatriz Vignoli, entre otrxs. Por Agencia Presentes.

Cu谩ntas horas de nada habr茅 llorado por las burlas hechas sobre mis bigotes de india, lacios y tupidos como matas de oscuros ramos de novia, con suerte para quien lo agarra pero nunca para la novia, como tent谩culos de hilo negro que robaban de las billeteras de los clientes los sueldos con que luego, tal vez, invitar铆an a sus novias a desayunar un caf茅 con leche con dos medialunas, dos criollitos, manteca y dulce de leche y el detalle del jugo de naranja, que es el que le dar铆a la categor铆a de completo. Todos esos muchachotes que en el pueblo me gritaban 鈥溌ay caf茅, hay caf茅!隆Hay cafeitarse!鈥 .

Cu谩ntas veces odi茅 la sombra de mi bozo frente al espejo de la pensi贸n y me quit茅 pelo por pelo los motivos de mi pena, con una pincita de depilar robada de alguna perfumer铆a, en un teatro veloz y sin espectadores. Cu谩ntas agujas embebidas en alcohol para clavarlas bajo el pelo encarnado y obligarlo a salir para quitarlo de ra铆z. Cu谩ntas noches me fui a dormir humillada por el veneno critic贸n de alg煤n garr贸n que se atrevi贸 a decirme que ser铆a bonita si cuidara m谩s de mi aspecto, si me pusiera un poquito de silicona en la frente, que era ancha y dura, y otro poquito en los labios. Y otro pocote en las tetas y mucho en el culo. Y que qu茅 linda quedar铆a si me hiciera la electr贸lisis, que era de las cosas m谩s dolorosas del mundo, un sistema sat谩nico que te mandaba una descarga el茅ctrica a la ra铆z del pelo, de manera que te picaneaban toda la barba para que la muchachada quedara contenta y no se decepcionara al acariciarte las mejillas de papel de lija.

Todas esas l谩grimas que chup贸 mi almohada porque mis bigotes eran mi fealdad y luego segu铆a la nariz de boxeador y los dientes chuecos de pobre y yo pensaba en todo el dinero que deb铆a reunir para mejorar un poco mi aspecto, que era apenas el monigote de una mujer. Toda la fortuna que deber铆a acopiar si alguna vez se me ocurr铆a querer ser bonita. Y una vez llorados todos estos pormenores, mis bigotes brotaban, se iban bajo las s谩banas y me masturbaban con su tacto cosquilloso y si estaba boca abajo tambi茅n me hac铆an masajes y si era invierno apuraban las colchas castigadas por las polillas y hac铆an un huequito bajo mi cabeza para que fuera m谩s c贸moda la posici贸n. Y si los libros estaban lejos, ellos iban hasta los estantes de la biblioteca de chapa y me los tra铆an y giraban las p谩ginas con delicadeza maricona. Y muchas veces secaron los r铆os salados que me brotaban de los ojos y nunca se quejaron de dolor cuando los afeit茅 o los arranqu茅 con cera caliente que me hac铆a saltar frente al espejo en una polka hirsuta que aliviaba el ardor.

Luego, las exigencias televisivas me dijeron que no pod铆a andar tan bigotuda frente a las c谩maras porque la gente no aguantaba que las travestis nos mostr谩ramos como somos. Y comenc茅 a invertir en esta apariencia como quien se mete a un plan para comprarse un coche usado, o una casita en una cooperativa o las vacaciones de su vida en una agencia de viajes. Y yo, que hab铆a fundado una inteligencia suspicaz en torno a mi fealdad cultural, de repente me vi yendo a una cl铆nica a que me quemaran los bigotes con l谩ser, que es una t茅cnica casi tan s谩dica como la electr贸lisis, pero mucho m谩s veloz.

Cuando dej茅 la mu帽equita travesti lista para ser amada por el celuloide, de repente the thrill is gone y me divorci茅 de la actuaci贸n y ya no me interes贸 tanto el cine, ni la televisi贸n y comenc茅 a sospechar que hab铆a sido enga帽ada. Tonta mu帽equita travesti ingenua y pretenciosa. Mis buenos bigotes no volver铆an y yo, con la piel lisa como los bordes de la tarde, estar铆a sin compa帽铆a y sin p煤blico hasta nuevo aviso. Te quedaste sin el pan y sin la torta. Y sin coraje. Y sin inocencia. Y sin astucias. En los cajones qued贸 un manojo de lanas embravecido que alguna vez fue el esplendor de tu rabia.

En el 2019 me invitaron a Rosario, para un evento cultural en el que habl谩bamos sobre el amor y aprovech茅 unas horitas libres que ten铆a y me fui sola a la Costanera, a mirar pasar el r铆o que siempre fue mi locura. Quien mira un r铆o pasar, posiblemente se ve a s铆 mismo transcurrir en la historia, m谩s o menos manso, m谩s o menos hondo y a veces tan cristalino o tan sucio. Ahora soy travesti como antes fui r铆o y posiblemente reencarnar茅 en alg煤n salto de agua que descienda desde las Altas Cumbres a los pueblos de Traslasierra. Agua dulce, fr铆a, helada, y las ramas de los sauces como memoria de mis bigotes perdidos.

A orillas del r铆o, a pasos del Centro Cultural Espa帽a, pens茅 en el origen de mis bigotes. Dicen las travestis de lengua m谩s vieja, que en el r铆o de Rosario hay todo un cardumen de travestis sirenas, mitad viejas del agua, mitad travestis, que fueron haci茅ndose con el adn que perd铆an las muertas arrojadas al agua para ocultar sus cad谩veres. Las Viejas del Agua o loric谩ridos, pa鈥 que no crean ustedes que no abr铆 Wikipedia al escribir este puema, tienen una especie de ventosa en la boca que las asegura al fondo de las cosas y, adem谩s, las alimenta. La misma ventosa que las travestis ten铆an en la punta de sus labios para libar el barroso pitul铆n de los clientes y amores (a esta altura todo se confunde, los l铆mites se vuelven porosos). Parece que estos peces, al pasar encima de los cuerpos de las asesinadas, tomaron no solo las algas que las cubr铆an sino tambi茅n toda la informaci贸n desoxirribonucl茅ica de las travestis y lentamente fueron pareci茅ndose a las muertas. Primero crecieron las pelucas, de pelo natural muy fino, mantenidas como nuevas por el agua dulce del r铆o, luego unas tetas elefantonas y unos rubores rosados en las mejillas, unos bigotes largos para cachetear giles y pesta帽as postizas con las puntas duplicadas para mayor volumen y extensi贸n.

Pronto las Viejas del Agua tambi茅n pudieron cantar (dicen que si Rosario hiciera silencio podr铆a escucharse su canto), cumbias santafesinas suavecitas e irresistibles. A medida que los a帽os pasaban, las Viejas del Agua tuvieron una memoria muy parecida a la de las travestis y recordaron las persecuciones y matanzas, pero tambi茅n las fiestas y el coraje y esa rabia que era como una fiebre buena que las pon铆a de pie. Y pronto tuvieron piernas, largas y musculosas piernas cubiertas por esa piel oleosa que brilla como la esperanza o las promesas, y ya las branquias se hicieron sutiles y se acercaron a la orilla y los bagres machos y pac煤s y dem谩s peces sintieron celos, y se quedaron refunfu帽ando en el r铆o, porque sin comerla ni beberla, las Viejas del Agua ahora pod铆an contar cuentos y cuando menos lo esperaron, salieron de noche a las playitas m谩s cercanas a probar sus nuevas extremidades, las piernas para bailar, las manos para ara帽ar y las bocas con ventosas para quedarse pegadas a la carne obrera y macha de los que se acercaron a tocar la novedad. Sirenas de agua dulce.

Los bigotes de las Viejas del Agua quedaron prendidos al bozo de las sirenas y as铆 como espantaron moscas, enlazaron los cuellos de sus amores y los trajeron a sus pechos y bien pudieron cachetear, ahorcar, manipular navaja o llevar un collar de perlas hasta el altar de Iemanj谩, que hicieron con las herrumbres encontradas en el fondo del r铆o. Y fuimos siendo menos peces y m谩s humanas y eso nos caus贸 mucha tristeza, pero as铆 eran las cosas y bien val铆a reconciliarse con los d铆as que no pueden repetirse para doblar por otra esquina, o decir que no en lugar de decir que s铆. Y pronto nos enamoramos y olvidamos los amores de fango, pringosas en la mugre, casi ciegas y capaces de todo y ya terminamos temblorosas como si no hubi茅ramos vivido nada. Andamos entre la gente, sin saber que venimos de esos peces de carne despreciada, que come barro en el fondo del r铆o. Nos inmiscuimos, metiches, inc贸modas, en este cardumen sin agua que son los humanos. Tan humanos ellos. Tan sirenas nosotras.

A lo lejos, sobre la superficie del r铆o, una sirena se asoma y agita su brazo dici茅ndome que ah铆 est谩, que es cierto esto que s茅 desde siempre, somos el r铆o, hacia 茅l vamos, o hacia los mares, o a lo que sea agua, a lo que sepa hundirse, a lo rebelde, aquello que ninguna mano puede tomar. Se r铆e, con toda la boca mientras un bagre le pasa muy cerquita y le hace temblar esa piel de oro. Cuando quieras te pas谩s a tomar unos mates, bien dulces, con facturas con crema y membrillo, muchas calor铆as, much铆simas calor铆as en el r铆o de Rosario. Siempre lo han hecho as铆, el amor de las travestis para decirte que est谩s en casa, es con mucho hidrato de carbono, mucho triglic茅rido. Mucho mate dulce, con una cucharadita de t茅 de az煤car cada vez. En el r铆o, en la tierra, en Santiago del Estero, en Santa F茅, en Salta, en Jujuy, siempre ha sido as铆. Me vienen a buscar y la sirena desaparece tragada por las olas y un barco enorme eleva la tarde un pelda帽o m谩s. Le pido al guapet贸n marica que haga silencio un segundo, a ver si escucho el canto de mis antiguas, y nada鈥 gritos en alg煤n lugar que retumban en mi nostalgia.