Con un relato estremecedor, el periodista abri贸 la ronda de testimoniales en el juicio RIM 6. All铆 se investiga el secuestro y desaparici贸n de su madre, Roc铆o 脕ngela Mart铆nez Borbolla. Camilo ten铆a 4 a帽os cuando presenci贸 el hecho junto a su hermana de 9, la tambi茅n periodista B谩rbara Garc铆a.

Fotos: La Retaguardia.

鈥擟amilo Mart铆n Garc铆a es mi nombre.

鈥斅縎u edad se帽or? 鈥攑regunta Javier Feliciano R铆os, presidente del TOF N掳2 de CABA.

鈥50 a帽os.

Est谩 sentado con la espalda bien recostada sobre la silla. Los dedos apenas apoyados sobre la mesa como si se tratara de un piano. Tiene una remera desde la que asoma la imagen de su mam谩, Roc铆o 脕ngela Mart铆nez Borbolla. Cuando la secuestraron, 茅l y su hermana fueron testigos. Hoy tambi茅n, esta vez por elecci贸n. Camilo va a contar sus recuerdos de aquella madrugada que cambi贸 su vida para siempre, la del 14 de junio de 1976. 鈥淵o ten铆a menos de 5 a帽os鈥 4 a帽os y ocho o nueve meses. Era de noche, entre domingo y lunes. Recuerdo esta circunstancia porque ten铆amos habitualmente bastante regularidad en cuanto a qu茅 se hac铆a cada d铆a y ven铆amos de un fin de semana. Iba a empezar la semana. En un horario que no puedo consignar con precisi贸n, pero era indudablemente en el medio de la noche, est谩bamos durmiendo. Ser铆an las tres, cuatro o cinco de la ma帽ana, como mucho. Siento que empiezan a tocar el timbre. Y se escuchaban golpes de puerta, gritos鈥︹. Camilo reconstruye los peores recuerdos:

鈥斅縌ui茅n es? 鈥攐y贸 a su madre preguntar a trav茅s del portero el茅ctrico.

鈥擯olic铆a militar.

鈥擡s la Polic铆a Militar, es la Polic铆a Militar 鈥攕e desesper贸 Roc铆o.

Aclara Camilo que algunas cosas las recuerda puntualmente y otras las fueron charlando con su hermana B谩rbara, en un intercambio de im谩genes que les acercara un poco m谩s a la verdad. 驴Qu茅 otra cosa podr铆a buscar un familiar en esta circunstancia m谩s que saber la verdad? 鈥淓n ese momento no tomamos contacto con mi madre. Ella estaba con su compa帽ero. Mi hermana dice que me hac铆a como el dormido y que ella me tiraba del pelo para que me levantara porque me quer铆a sacar por una ventana. Y yo en realidad no estaba dormido, sino que estaba totalmente consciente de lo que estaba pasando. Pero en ese primer momento me hab铆a quedado muy asustado y me pareci贸 que me ten铆a que quedar paralizado. O sea, como que no quer铆a hacer nada porque me daba mucho miedo lo que estaba viviendo. Sobre todo porque vi todo el alboroto que se gener贸 en mi casa 鈥攄escribe鈥. Nosotros viv铆amos en un departamento de planta baja, en Env铆on (en Haedo, en las afueras de la CABA). En ese momento era como un barrio de casas obreras, sencillo pero digno. Lo que recuerdo es que empez贸 a entrar un mont贸n de gente鈥, dice con tono pausado pero muy seguro.

Abrigados y armados

Camilo es muy detallista en su relato. Y contin煤a con la descripci贸n de lo que vio: 鈥淓ntiendo que eran soldados. Porque estaban todos armados, vestidos con camperas oscuras y gorros de lana. As铆 como bien abrigados, pero bien armados tambi茅n. Y entraban al cuarto de a tres, cuatro, cinco. Nos miraban a nosotros, de alguna forma se presentaban鈥. No olvida el detalle que se hablaran entre s铆 seguramente a trav茅s de apodos: 鈥淣ombres aleatorios que no podr铆a recordar en este momento, pero me llamaba mucho la atenci贸n c贸mo se presentaban. Somos tal y tal鈥.

鈥擴stedes qu茅dense tranquilos que no les va a pasar nada 鈥攔ecuerda Camilo que les dec铆an a 茅l y a su hermana.

Pero ese llamado a la calma lo desatendi贸 con rapidez cuando escuch贸 los gritos de su madre: 鈥淟ogr茅 escuchar alg煤n forcejeo, alg煤n grito de mi madre y su compa帽ero (Pedro Martucci) con esta gente que entr贸. Como que la llevaron violentamente y r谩pido fuera de la casa鈥. Hace extensos silencios. Piensa cada palabra. Le duele cada palabra.

Las s谩banas y los fantasmas

Camilo reconstruye una conversaci贸n con una persona a la que se帽ala como el jefe del operativo.

鈥擜hora tenemos que hacer algo que ustedes no pueden ver 鈥攔ecuerda la voz de la persona a cargo鈥 驴Y qu茅 hacemos con ustedes dos? 驴Los matamos o no los matamos?

鈥擲i tienen que hacer algo, nosotros nos tapamos con una s谩bana y no miramos 鈥攁lcanz贸 a responder Camilo.

鈥斅緾贸mo que ustedes se tapan? 鈥攍e dijo el militar, descolocado鈥. No esp铆en, porque si ven, los vamos a matar.

A pesar de la advertencia 鈥渜ue me dio mucho miedo, ah铆 sent铆 que est谩bamos realmente en peligro鈥, comenz贸 a espiar y los registr贸 de espaldas, sacando cosas del ropero. B谩rbara permanec铆a tapada. Luego de ese momento, el ni帽o sinti贸 cierto alivio: 鈥渃omo que el momento amenazante ya hab铆a transcurrido y nos hab铆amos portado bien, para decirlo de alguna forma鈥. Luego los sacaron de la casa y los dejaron en la de unos vecinos, en una planta baja. Varios a帽os despu茅s, cuando Camilo trabajaba en la TV P煤blica, se le acerc贸 una persona:

鈥擧ola. 驴Sab茅s qui茅n soy?

鈥擭o, no s茅.

鈥擳e quedaste en mi casa el d铆a que se llevaron a tu mam谩鈥

鈥淓so me dio mucha emoci贸n鈥, asegura ahora, tambi茅n algo emocionado mientras lo relata. Cuenta que se entristeci贸 a la vez, porque el vecino le confes贸 que no fue que hayan querido ayudarles, sino que al tiempo que observaba el operativo, se le cay贸 un escobill贸n al piso, lo escucharon, le golpearon la puerta y c贸mo no sab铆an qu茅 hacer con el ni帽o y la ni帽a, se los dejaron. Durmieron all铆 hasta que al d铆a siguiente lo fueron a buscar. 鈥淒ir铆a que fue mi abuelo, que ten铆a auto. Entramos a mi casa, nos preparamos un bolso, una valija y nos fuimos. Bueno, esta persona que me vino a ver a la Televisi贸n P煤blica me cont贸 que, tres o cuatro d铆as despu茅s de que pas贸 esto, la casa qued贸 abierta. Dice que volvieron unos soldados y levantaron una especie de tapa que hab铆a en el piso Esa casa ten铆a un flexiplast que se usaba mucho en la 茅poca. Levantaron como una tapa de agua y este se帽or dijo que de ah铆 sacaron un dinero que estaba embolsado. Que 茅l vio esta situaci贸n y que se lamentaba por no haberlo sacado. No lo culpo, pero me dio mucha tristeza eso鈥, asegura.

El nombre de S谩nchez Zinny

Reci茅n ha pasado media hora de testimonio. En el centro de la escena presencial solicitada por la defensa de uno de los imputados, Camilo aparece rodeado. A su derecha est谩n las partes acusadoras. A su izquierda quienes defienden al imputado Mart铆n S谩nchez Zinny. De frente lo tiene al presidente del TOF N掳2, Javier Feliciano R铆os. El resto de las partes y los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Gim茅nez Uriburu, est谩n en la virtualidad. Tambi茅n los imputados asoman por los cuadraditos de la plataforma. S谩nchez Zinny tiene calzados unos auriculares grandotes, con el micr贸fono cayendo sobre su boca. En las cuatro audiencias anteriores una sonrisa leve parec铆a asomar de su rostro; una esbozo de cierta distensi贸n por lo menos. Esta vez su gesto es adusto. De tan r铆gido puede confundirse con una foto. Quienes conocen la causa esperan que se lo nombre, porque desde que B谩rbara lo reconoci贸 a trav茅s de fotos como una de las personas que ingres贸 a su casa, 茅l le inici贸 una causa a la v铆ctima. Camilo lo nombra y se refiere a ese hecho: 鈥淐on respecto a Mart铆n S谩nchez Zinny, lo que quiero decir es que me pareci贸 muy intimidante, muy cruel que le iniciara una causa a mi hermana o quisiera hacer quedar como que su reconocimiento era un falso testimonio鈥, se帽ala para r谩pidamente defender a B谩rbara con mucho amor: 鈥淢i hermana era muy grande en ese momento, era una chica de 9 a帽os que adem谩s era muy responsable porque pr谩cticamente me cuidaba a m铆鈥 me cri贸 a m铆. Vivi贸 todo ese momento de una forma m谩s protagonista que yo, porque insisto, casi se quer铆a pelear con esta gente. Y les gritaba y lloraba, les miraba a los ojos, los insultaba, los desafiaba y enfrentaba. Y yo no particip茅 hasta que tuve que tratar de calmar los 谩nimos, porque me di cuenta de que la advertencia era muy seria y estaba tratando de que mi hermana no desencadenara algo peor. Por eso habl茅 y dije que nos 铆bamos a tapar con una s谩bana鈥. Reconoce a S谩nchez Zinny de alguna manera, aunque no con la precisi贸n que dar谩 luego su hermana 鈥渆ntre la gente que ten铆a el poder de orden o de mandar a los dem谩s en este operativo. Yo era chico y para m铆 todas las personas eran altas. Nunca vi a Mart铆n S谩nchez Zinny en persona, pero no estar铆a equivocado si dijera que entre las personas que ten铆an poder de orden en este lugar y en ese momento hab铆a alguien que era notablemente m谩s alto que el resto. Yo no puedo reconocer a Mart铆n S谩nchez Zinny f铆sicamente por la cara, pero s铆 puedo decir que hab铆a alguien entre la gente que ten铆a poder de decisi贸n, que probablemente haya interactuado en el momento, que era visiblemente m谩s alto que el resto, muy delgado y alto鈥. S谩nchez Zinny no mueve un m煤sculo.

El t铆o Herminio

Cuando comienzan las preguntas, su abogado Pablo Llonto le consulta por su madre, una de las editoras de la revista El Combatiente, la publicaci贸n del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que se imprim铆a clandestinamente en San Andr茅s. Con la misma tinta tambi茅n sal铆a Estrella Roja, 贸rgano de difusi贸n del Ej茅rcito Revolucionario del Pueblo (ERP). Esa casa fue atacada el 10 de julio de 1976, casi un mes despu茅s del secuestro de Roc铆o y su compa帽ero Pedro Martucci. S谩nchez Zinny reconoci贸 en su indagatoria haber participado de ese ataque, aunque lo romantiz贸 con un tamiz heroico, con su evidente apego a intentar cambiar roles entre v铆ctimas y victimarios.

Llonto consulta por el hermano de Roc铆o, quien tambi茅n fue secuestrado. Camilo ratifica que efectivamete se lo llevaron porque 鈥渓e guardaba revista a mam谩鈥. Detalla que su pap谩, el tambi茅n periodista Mart铆n Garc铆a, ten铆a una inmobiliaria en ese momento. Que le vendi贸 una casa a un militar, al que le pagaron para que les diera el paradero de Herminio. Finalmente consiguieron que lo blanquearan, y luego de estar preso en la c谩rcel de Villa Devoto, pudo salir del pa铆s para regresar a su Espa帽a natal, pasando por M茅xico.

鈥斅縎u familia materna sigui贸 viviendo en la Argentina? 鈥攑regunta Nuria Pinol, la auxiliar fiscal.

鈥擝uena pregunta鈥 Mi familia materna, despu茅s de que cay贸 el gobierno de (Francisco) Franco, volvieron a Espa帽a. Puedo agregar que mi abuelo materno, Ferrer Mart铆nez, fue minero en la Guerra Civil espa帽ola. Luch贸 junto a La Pasionaria. Hab铆a sido condenado a muerte dos veces, ante un pelot贸n de fusilamiento que le dispararon en las piernas, pero no lo mataron. Y as铆 vivi贸 hasta los 96 a帽os.

Tambi茅n suma unas palabras para el triste y doloroso recorrido que hizo el abuelo, que incluy贸 por supuesto H谩beas Corpus. 鈥淢i abuelo materno me cont贸 que recorri贸 comisar铆as y destacamentos militares. Incluso me cont贸 que un d铆a lo llevaron a un lugar donde hab铆a personas muertas y que, de muy mala manera, le dijeron: 鈥楩铆jate si alguna de estas putas es tu hija鈥, y eso me lo cont贸 mi abuelo con l谩grimas en los ojos, en la b煤squeda que tuvo, que fue por todos lados鈥.

La defensa de S谩nchez Zinny

Es el turno de quienes ejercen la defensa de S谩nchez Zinny, Mar铆a Laura Olea y Ricardo Saint Jean. Ambos pidieron que los testimonios de Camilo y B谩rbara se realicen de manera presencial, a lo que el TOF 2 accedi贸. En teor铆a se trata de una manera de asegurar que al dar testimonio no se lea ni haya otras personas guionando. S谩nchez Zinny y el resto de los imputados que eligieron hacer uso del derecho a la indagatoria, declararon c贸modamente desde sus hogares.

La abogada y el abogado son mucho m谩s que eso. Son familiares de genocidas. Se les juega mucho m谩s que una defensa letrada, como a todas las partes en disputa. Olea es hija de Enrique Braulio Olea, condenado a 25 a帽os de prisi贸n en uno de los juicios de Neuqu茅n; ella fue su abogada defensora. Lleg贸 a decir que su padre no estaba al tanto de las detenciones ilegales y las torturas, a pesar de que fue, entre diciembre de 1975 y noviembre de 1977, el jefe del Batall贸n de Ingenieros de Monta帽a 181, en el que funcion贸 un Centro Clandestino de Detenci贸n, Tortura y Exterminio conocido como La Escuelita. Dif铆cil de creer.

El otro abogado, Ricardo Saint Jean, es hijo de Ib茅rico, el militar que gobern贸 la Provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1981. Saint Jean padre muri贸 en 2012, antes de escuchar la muy probable condena a prisi贸n perpetua por los cr铆menes cometidos en lo que se conoce como Circuito Camps. Qued贸 en la historia, entre otras fechor铆as, por su temible frase: 鈥淧rimero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, despu茅s a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los t铆midos鈥. Todo indica que mientras pudo, trat贸 de cumplir su visi贸n. Ricardo, su hijo, pone esmero y dedicaci贸n para preguntar. Habitualmente est谩 al filo de la provocaci贸n, mientras Olea tose reiteradamente y sin barbijo. Es notoria la necesidad de incomodar a las v铆ctimas. Dan vueltas para preguntarle a Camilo Garc铆a acerca de lo que dijo la 煤nica vez que habl贸 del secuestro de su madre en el programa Intratables, del que participaba como panelista. Le quieren mostrar el video incluso. Al final, tras varios frenos de parte del juez R铆os, es Camilo quien ordena el debate:

鈥擟reo entender la pregunta del doctor. 驴Usted la quiere formular correctamente? 鈥攍e dice girando su cuerpo hacia atr谩s para mirarlo de frente.

鈥擯ara hacerlo m谩s imparcial. 驴Tuvo usted alguna recomendaci贸n de no se帽alar qui茅nes eran los nombres que ustedes ten铆an identificados en el a帽o 2015 o en el a帽o 2012 como supuestos autores de estas desapariciones?

鈥擫a recomendaci贸n que yo recib铆 tiene que ver con mi deseo previo a este programa de Intratables, de generar una entrevista con alguna de estas personas. Yo me pregunt茅: 驴qu茅 tal si hago una entrevista con estas personas?, y en alg煤n momento le pongo la foto de mi madre o le pregunto: 驴Usted se llev贸 a mi madre? Tuve la intenci贸n, la fantas铆a, el pensamiento, la intriga de generar ese encuentro. Habl茅 con muchas personas de organismos de derechos humanos que me contaron experiencias de hijos que hicieron cosas similares. Yo no quer铆a tener un encuentro para generar un momento de violencia o algo por el estilo sino, por el contrario, quer铆a tener una afirmaci贸n cargada de una persona y exponerla a la verdad a ver qu茅 suced铆a.

Aclara que decidi贸 finalmente no hacerlo. La siguiente media hora ser谩 un ida y vuelta entre Camilo y Saint Jean, con Nuria Pi帽ol, la fiscal auxiliar, o alternativamente Llonto indicando que las preguntas son improcedentes. Incluso el presidente del tribunal har谩 esfuerzos para que sean reformuladas cada vez. Camilo est谩 ah铆, a punto de terminar, con la misma frialdad de aquel ni帽o que descoloc贸 a los secuestradores de su madre. Ella sigue en su remera. Sonr铆e Roc铆o en la foto estampada sobre tela blanca. Mira de costado. Est谩 desaparecida. Salvo en d铆as como hoy, en los que su hijo y su hija dan un paso certero hacia la verdad, y la traen un poco de regreso.

