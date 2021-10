–

De parte de El Topo October 10, 2021 97 puntos de vista

El 煤nico hito sostenible en M谩laga desde los tiempos preconstitucionales es sin duda nuestro alcalde, don Francisco Manuel de la Torre Prados.

Un aut茅ntico tentetieso de la pol铆tica al sostenerse en la vida p煤blica desde que acab贸 su larga formaci贸n acad茅mica, a los veinticinco a帽os de edad, a saber: presidente de la Diputaci贸n de M谩laga a los veintiocho a帽os; consejero de Econom铆a y Turismo en la Junta preauton贸mica; diputado en las Cortes Generales; senador en las mismas Cortes; concejal responsable del 脕rea de Movilidad del Ayuntamiento y, por fin, alcalde para culminar sus d铆as de servidor p煤blico, (1976-鈥).

Pues bien, este se帽or, a sus 78 a帽os de edad, pretende retirarse bajo la impronta de haber hecho a M谩laga una ciudad sostenible y as铆 ser recordado para los restos, como si del mejor alcalde del reino se tratara.

Ser铆a muy loable esta intenci贸n si durante sus 25 a帽os en el Ayuntamiento se hubiese atisbado alg煤n viso de sostenibilidad en sus pr谩cticas de gobierno; fomentar el uso y abuso del veh铆culo a motor privado, sustituir 谩rboles aut贸ctonos por palmeras o por nada, enajenar espacios p煤blicos para inversiones especulativas de privados relacionadas con el ladrillo, etc.

En materia de movilidad, la OCU calific贸 a M谩laga como la ciudad con las peores infraestructuras para moverse en bicicleta. No contentos con ello y careciendo de dichas infraestructuras, en una ciudad donde existen aut茅nticas autov铆as urbanas que la fracturan, se sacan de la manga una ordenanza de movilidad con el supuesto prop贸sito de regular el tr谩nsito de patinetes y bicicletas, y obligan a estas a circular entre el trafico rodado a velocidades muy por encima de lo permitido. Este hecho provoc贸 las protestas de ocho mil personas en febrero de este a帽o, en lo que se recuerda como la protesta m谩s numerosa en M谩laga contra el equipo del gobierno municipal.

Desde la asociaci贸n llevamos reivindicando una red de carriles bici la friolera de 20 a帽os y hemos contado con toda clase de ayudas y asesoramientos t茅cnicos desde el 谩mbito universitario o institucional, pero todo han sido trabas para no fomentar la movilidad activa.

Buena muestra de ello es nombrar a un empresario de autoescuelas responsable del 谩rea de movilidad para que nada se mueva y estorbe al coche.

Es pr谩ctica habitual que los aparcamientos p煤blicos, dependientes de esta 谩rea para m谩s co帽a marinera, participados al 51% por capital privado, hagan ofertas para que la gente acuda en coche al centro. Las campa帽as de promoci贸n del transporte p煤blico brillan por su ausencia a pesar que el grado de ocupaci贸n de la EMT es del 15%. Esta es una de las razones por las que el veh铆culo privado ocupa m谩s del 50% de la movilidad, siendo la bicicleta un p铆rrico 1,5% de la misma. El resto se lo reparte el peat贸n, un 29% y un 4,5% el Metro.

Este consistorio se ha permitido cambiar el PGOU para construir rascacielos en diversas parte de la ciudad, incluyendo los antiguos terrenos de la petrolera CS, actual REPSOL, que al ser recuperados para la ciudad iban a ser destinados para un gran pulm贸n verde: el bosque urbano de M谩laga, tal y como pidi贸 el vecindario al conseguir el desmantelamiento de los dep贸sitos de crudo en 1991.

Parad贸jicamente, este ayuntamiento se ha dedicado a fomentar el monocultivo del turismo como 煤nica apuesta econ贸mica de la ciudad, nos quieren a todos camareros.

La gentrificaci贸n, el descontrol de los alquileres tur铆sticos, la promoci贸n de los cruceros o la cesi贸n del centro hist茅rico (y s铆, as铆 lo definen los pocos vecinos que quedan) al turismo de borrachera hacen de M谩laga, con una tasa de paro juvenil del 47%, la ciudad m谩s insostenible del planeta.

Pero claro, 隆ellos tienen la soluci贸n m谩gica!: una Expo que va a atraer 800 millones de euros, m谩s de 4 millones de visitantes y tropecientas mil empresas tecnol贸gicas que har谩n de M谩laga la Silicon Valley de Europa. Para ello se han ido a la Junta para que su presidente y su vice les den el aval que ellos creen suficiente para certificar su nuevo negocio.

Hete ah铆, nuestro querido alcalde se ha dado de bruces con la realidad: resulta que su proyecto carece de la necesaria consulta ciudadana a la que 茅l est谩 tan poco acostumbrado.驴Acaso sabr谩 la gente lo que es mejor para ella? Quienes entendemos de negocios, quiero decir, de sostenibilidad, somos nosotros, los gestores del desarrollismo, digo, 隆del verdadero progreso! (Se le escuch贸 decir desde su despacho en la Casona del Parque).

Mas nuestro h谩bil alcalde ya encontr贸 la soluci贸n: culpar al Gobierno central si no apoya su candidatura; y si as铆 lo hiciere y no resultase elegida, pues tambi茅n, por no haber puesto todo el 铆mpetu que est谩 poniendo 茅l. Por cierto, detr谩s de los terrenos p煤blicos que albergar铆an la Expo 2027 habr谩 una recalificaci贸n en el futuro.

隆El gran negocio de la sostenibilidad disfrazado de 芦lavado verde禄!