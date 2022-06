–

Este lunes la vicepresidenta particip贸 de un plenario de la CTA. Cuestion贸 el rumbo pol铆tico del Gobierno y en particular, se refiri贸 con dureza a la distribuci贸n de planes y a los movimientos sociales. Tom贸 el planteo de la derecha, los medios hegem贸nicos y las grandes patronales contra las organizaciones sociales de desocupados. El discurso de la vicepresidenta en un plenario de la CTA, en medio de la interna peronista, le vali贸 fuertes cr铆ticas de las organizaciones sociales oficialistas como el Movimiento Evita y Barrios de Pie. En ese marco, hasta el mismo presidente Alberto Fern谩ndez sali贸 al cruce de esas declaraciones y lo hizo destacando el rol de contenci贸n ante la crisis social que jugaron esas organizaciones durante este tiempo. En su discurso, una vez m谩s, CFK destac贸 el rol del Estado como garante de las ganancias capitalistas. Cristina critica a las grandes patronales mientras garantiza ganancias exponenciales, en un contexto en el que la pobreza alcanza a m谩s de 17 millones de personas, un 40% de la poblaci贸n. Opina: Hern谩n 芦Bocha禄 Puddu (La Izquierda Diario).

C贸mo si no fuera parte del mismo gobierno, Cristina Kirchner hizo gala de su 鈥渇alta de memoria鈥. El 芦desmanejo禄 de la ayuda social del que ahora acusa a otros sectores del Gobierno tambi茅n viene siendo suyo. Vale recordar que, en plena pandemia, durante 2020, se otorgaron solo 3 IFE (Ingreso Federal de Emergencia) para 9 millones de personas. Pero lo suspendieron en 2021 con el aval del kirchnerismo, diciendo que ya hab铆a terminado la pandemia. Lo hicieron con el Presupuesto 2021 que termin贸 siendo un 鈥淧resupuesto de ajuste鈥 ante el que la vicepresidenta no dijo 芦ni mu禄 y el kirchnerismo termin贸 votando. Esa misma falta de memoria ocurre en relaci贸n a los insuficientes $ 18.000 -por 煤nica vez y en dos 鈥渃贸modas鈥 cuotas- que dio el Gobierno hace pocos meses.

En este contexto, este lunes plante贸 que los 1.2 millones de planes que hoy existen en Argentina, sean 鈥渕anejados por el Estado con los intendentes鈥.

Hace poco hab铆an sonado palabras parecidas. 芦Tendr铆as que organizar el tema de la asistencia social no con unos operadores pol铆ticos que te extorsionan un gobierno. Vos ten茅s que cambiar el formato de la organizaci贸n, no d谩rsela a punteros, si no que ese dinero lo maneje la gente que est谩 m谩s cerca de quienes lo necesiten, que son los intendentes禄.

驴Lo dijo Cristina Kirchner? No鈥ue Javier Milei, el representante de la ultra derecha, en un reportaje para La Naci贸n. No es algo casual: la crisis avanza y ellos fomentan la divisi贸n entre los trabajadores con bajos sueldos y los desocupados. Es una idea que impulsan todas las coaliciones pol铆ticas patronales. Apuestan al ajuste para resolver la crisis nacional a favor de los ganadores de siempre, algo que las organizaciones sociales opositoras vienen denunciando, frente al ajuste de este gobierno y el hambre que se vive en los barrios, e incluso contra el acuerdo con el FMI, denuncia que se expres贸 en masivas marchas y acampes.

Aun as铆, la vicepresidenta no dijo ni una palabra de que el Estado ayude a todos los que los necesiten. Mientras, la inflaci贸n permitida durante su gobierno lleva a la pobreza a nuevas familias, con una canasta familiar que se vuelve inalcanzable, con aumentos de tarifas en el gas y la luz.

Menci贸n aparte merece su referencia a las mujeres, 鈥渆sas que son las m谩s explotadas, que revuelven y que son las que basurean en pr谩cticas mis贸ginas y machistas鈥. El cinismo ac谩 es enorme. Entre los dirigentes preferidos de la vicepresidenta est谩 el gobernador Kicillof, quien mand贸 reprimir ferozmente a las familias de Guernica. Esa represi贸n fue sufrida por cientos de mujeres pobres, muchas de ellas tomando tierras para escapar a la violencia machista. Hoy Kicillof y Larroque siguen sin cumplir con la promesa de entregar un lote a esas mujeres y esas familias. Ellas siguen reclamando por una respuesta al Frente de Todos. Esa represi贸n contra las mujeres pobres no pasa solo en Buenos Aires. Tambi茅n ocurri贸 en Santa Fe, donde otro gobernador peronista, Omar Perotti, reprimi贸 a las mujeres de la comunidad Qom en Rosario, que tambi茅n luchan por vivienda.

En su discurso Cristina compar贸 la gesti贸n de los planes sociales con el funcionamiento del aparato represivo del Estado, diciendo que no se pueden 鈥渢ercerizar las funciones del Estado鈥. Comparar el rol de las organizaciones sociales que pelean por cosas elementales -como darle de comer a los ni帽os-, con la maldita Polic铆a del gatillo f谩cil, el narco y la trata de personas, es realmente indignante. En su af谩n electoral compar贸 las mafias policiales estatales y el monopolio de violencia que ostenta (le falt贸 decir que esencialmente siempre es contra los trabajadores y el pueblo pobre) con las organizaciones sociales.

No es solo una desproporci贸n. No es una frase m谩s de las tantas que se dicen desde los partidos tradicionales. Es, m谩s bien, un atentado contra el desarrollo aut贸nomo de las organizaciones de la sociedad civil.

Pero, adem谩s, es falso. Porque la represi贸n que se ejerce contra quienes luchan no es solo estatal. Hay una represi贸n ilegal que est谩 garantizada de otras formas legales y la sufren quienes no se conforman con los discursos y salen a pelear. Por ejemplo, en todas las grandes empresas hay agentes de 芦seguridad禄, muchos retirados, que act煤an para reprimir los justos reclamos de los trabajadores. Por nombrar solo un caso de los sectores desocupados, en Corrientes (donde gobierna la UCR), en una toma en el barrio La Tosquera, los vecinos resisten los ataques de la 芦seguridad privada禄 armados y financiados por supuestos 芦propietarios禄, mientras el Estado no solo mira para otro lado, sino que es c贸mplice de esta brutalidad.

Coletazos en la interna peronista

En su respuesta de este martes, el presidente Alberto Fern谩ndez sali贸 al cruce de las declaraciones de CFK. Habl贸 y no pudo dejar de agradecer a los 鈥渕iles de compa帽eros de las organizaciones sociales han trabajado denodadamente todo este tiempo para que la Argentina no explote鈥.

El rol de las organizaciones sociales afines al Gobierno, igual que el de las burocracias de los gremios presentes en el acto de Cristina, ha sido garantizar el ajuste y los negocios de empresarios mientras los salarios se empobrecen a diario. Los planes sociales y la econom铆a popular, apenas alcanzan para alimentarse.

El Estado seg煤n Cristina: administrar la miseria para muchos

Otra de las joyitas del discurso fue la menci贸n al menemismo y su responsabilidad en la d茅cada del 90 en el aumento exponencial de la pobreza: 鈥淢enem lo hizo鈥, le falt贸 decir. Habl贸 como si los Kirchner no hubieran sido parte del peronismo que llevaba adelante uno de los saqueos m谩s grandes de la historia del pa铆s.

Hoy CFK tambi茅n es parte del gobierno que ratific贸 un nuevo robo, de la mano del FMI. El ajuste sigue, no qued贸 atr谩s. Y la propuesta de la vicepresidencia busca administrar apoy谩ndose en los gobernadores e intendentes del PJ para gestionar los planes. Pero son esos gobernadores e intendentes que tienen responsabilidad directa en la situaci贸n que atraviesa el pa铆s.

Por otra salida para toda la clase trabajadora

Frente a esta situaci贸n, cientos de trabajadoras y trabajadores organizados en el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC-PTS) vienen apoyando la lucha de las organizaciones sociales opositoras al gobierno por la apertura y aumento de planes. Porque entendemos la situaci贸n de hambre que viven millones de familias en Argentina, en el marco de la desocupaci贸n y el trabajo precario. Planteamos que la forma de gestionar esos planes -para terminar con los aparatos punteriles de los municipios y la organizaci贸n clientelar- es a trav茅s de la distribuci贸n democr谩tica, autoorganizada en asambleas por barrios, de quienes reciben este beneficio.

Por otro lado, las organizaciones independientes proponen la 鈥渦niversalizaci贸n de los programas鈥 contra la distribuci贸n discrecional de parte del gobierno y la situaci贸n urgente de miles de desocupados. Apoyamos su reclamo, en la perspectiva de la pelea por trabajo genuino. Tambi茅n defendemos ante estos ataques a las cooperativas de trabajadores, para algunos sectores denominada de la 芦econom铆a popular禄 como forma de paliar transitoriamente la miseria y la desocupaci贸n, pero tenemos que ir de verdad a una lucha a fondo por trabajo con derechos.

Mientras, exigimos la creaci贸n de trabajo genuino, planteamos la reducci贸n de la jornada laboral de 6 horas, 5 d铆as a la semana, sin rebaja salarial, para generar puestos de trabajo para todos y todas, junto a la lucha por un salario m铆nimo que cubra la canasta familiar y no pierda frente a la inflaci贸n. De esta forma se podr铆an crear un mill贸n de nuevos puestos de trabajo, que junto a un plan de obras p煤blicas controlado por los trabajadores en base al no pago de la deuda fraudulenta e impuestos progresivos a las grandes fortunas, para avanzar de verdad contra la desocupaci贸n y la pobreza. Un primer paso para ir de verdad por el reparto general de la horas de trabajo entre ocupados, sobre ocupados que hacen horas extras para mantener el salarios, sub ocupados que hacen changas para completar un salarios y los desocupados y changarines que viven al d铆a. Las organizaciones y movimientos sociales tienen un gran rol que cumplir concretamente, puede ser esta propuesta o la que consideren, pero para nosotros est谩 planteado una gran lucha pol铆tica contra el sentido com煤n que nos quieren imponer, con la unidad de acci贸n en las calles.

Nada bueno puede venir al sumarse al coro de aquellos derechistas que quieren enfrentar a pobres contra pobres.

Las y los socialistas debemos redoblar el esfuerzo por oponer una salida colectiva y solidaria de nuestra clase, que busque unir y no enfrentar a los trabajadores con bajos salarios e informales (que durante los gobiernos K se mantuvo) se帽alando que son los gobiernos y las patronales los responsables de la degradaci贸n de nuestras condiciones de vida.

Que no haya ninguna familia m谩s con hambre. Desde los or铆genes del movimiento de desocupados ha habido debates en la izquierda. Nuestra posici贸n es que los programas y asistencia conseguida con la lucha lo deben organizar democr谩ticamente los propios interesados, a los que por supuesto tenemos ayudar y apoyar planteamos poner en pie un movimiento 煤nico de desocupados con libertad de tendencia que junto a la clase obrera ocupada peleen por la huelga general y una salida de fondo a la miseria generalizada que nos ofrecen.