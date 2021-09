Campaña de desinformación para el mayor proyecto europeo de litio

09 sep 2021

Texto de Francisco Norega publicado en http://guilhotina.info

Adaptaci贸n y traducci贸n al castellano por Carlos Soledad, Agatha Floriano y Lorena Salamanca

El pasado s谩bado 28 de agosto se public贸 en el suplemento Dinheiro Vivo del Di谩rio de Not铆cias -siendo portada en ambos- una entrevista de la periodista Joana Petiz al australiano David Archer, director ejecutivo de la minera brit谩nica Savannah Resources, la empresa que quiere abrir una mina de litio a cielo abierto de 593 hect谩reas en Covas do Barroso. Esta entrevista, disfrazada de periodismo, forma parte de la campa帽a de desinformaci贸n y publicidad gratuita impulsada por esta compa帽铆a minera y varios medios de comunicaci贸n nacionales.

La cereza del pastel es la editorial firmada por la misma Petiz, que acompa帽a a la entrevista. Una editorial en tono insultante, que ridiculiza a la poblaci贸n de Barroso, la cual desde hace varios a帽os se organiza y moviliza para defender su territorio.

Ante el silencio de los reconocidos proyectos de verificaci贸n de datos, decidimos someter estas dos piezas a una rigurosa comprobaci贸n de la informaci贸n para determinar la veracidad de los hechos, as铆 sin m谩s rodeos pasamos a nuestros argumentos.

Barroso 鈥 驴Una 芦regi贸n moribunda禄?

En su editorial, Petiz califica a Barroso como 鈥渦na regi贸n cada vez m谩s desprovista de personas y de capacidad para subsistir o diversificar sus medios de sostenimiento鈥: lo que ella califica como una 鈥渞egi贸n moribunda鈥 es en realidad designada por la FAO como Patrimonio Agr铆cola Mundial desde 2018 鈥渆n base a la forma tradicional de trabajar la tierra, de cuidar el ganado y por la ayuda mutua entre sus habitantes鈥. Es la 煤nica regi贸n de Portugal con esta clasificaci贸n y una de las 7 de Europa. Gran parte de esta regi贸n tambi茅n forma parte de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Ger锚s-Xur茅s, creada en 2009.

En esta regi贸n, la 鈥渃apacidad de subsistir鈥 y los 鈥渕edios de sostenimiento鈥 proceden en gran parte de la actividad agr铆cola y ganadera, especialmente de la raza Barros茫. Se trata de una raza bovina que ya estuvo en peligro de extinci贸n, precisamente durante los periodos de mayor actividad minera en la regi贸n (mayoritariamente durante la extracci贸n subterr谩nea de tungsteno hasta la d茅cada de los 80), y su carne , seg煤n muchos, es la mejor de Portugal.

La mayor铆a de los pueblos todav铆a tienen tierras comunales, los 鈥渂aldios鈥, los cuales se siguen gestionando colectivamente. En muchas partes de Barroso tambi茅n se conservan otras pr谩cticas ancestrales de gesti贸n colectiva del agua y otros recursos. En los pueblos que nos encontramos en la monta帽a, tambi茅n pudimos ser part铆cipes de una din谩mica de vida asociativa y cultural.

Si bien es cierto que se trata de una regi贸n con una poblaci贸n longeva y que ha ido perdiendo habitantes en las 煤ltimas d茅cadas, como de hecho sucede con casi todo el interior del territorio portugu茅s, esta puede ser calificada de varias formas pero menos de ser una regi贸n moribunda 鈥渄esprovista de gente y de capacidad de subsistencia鈥.

De los 800 puestos de trabajo a las minas inteligentes

En la entrevista, David Archer asegura que la mina generar谩 鈥渦nos 200 empleos directos y 600 indirectos鈥, cifras ya conocidas desde el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa y seguramente basadas en las serias previsiones de un reconocido especialista. Archer va m谩s all谩 y sugiere que 鈥渆n estos 200 puestos directos estamos hablando de familias, por lo que el impacto en las personas que se benefician puede ser tres veces mayor鈥.

Cualquiera que haya estado en Barroso y haya tratado de conocer a las poblaciones y su forma de vida, puede comprender f谩cilmente lo que representa una enorme cantidad de minas a cielo abierto para una regi贸n que prospera con la agricultura y el pastoreo.

Las explosiones, el polvo, el desv铆o de los cursos de agua para uso de las explotaciones mineras y la contaminaci贸n de otros r铆os son incompatibles con este estilo de vida. M谩s a煤n cuando hablamos de minas que estar谩n a tan solo 40 metros de las casas m谩s cercanas, esse es el caso de la mina de Borralha, o a 200 metros, en el caso de la mina proyectada para Covas do Barroso.

En estos estudios y previsiones, se contabilizan puestos de trabajo procedentes no se sabe bien de d贸nde, pero no se cuentan las personas cuya subsistencia se ve amenazada por estos megaproyectos. Si todos los proyectos mineros para la regi贸n de Barroso siguieran adelante, 驴cu谩ntos cientos de agricultores, pastores, ganaderos y apicultores, y por supuesto sus familias, tendr铆an que abandonar el modo de vida que siempre han conocido?

Volviendo a los 200 puestos de trabajo鈥 Si nos preguntamos cu谩les son esos puestos de trabajo, y qui茅nes se beneficiar谩n de ellos, encontramos la respuesta en esta misma entrevista. David Archer dice que 鈥渟e tratan de empleos especializados como enfermeros, ge贸logos, cient铆ficos ambientales, contables, t茅cnicos inform谩ticos, o sea, carreras de valor y con salarios por encima del promedio de la regi贸n鈥. En otras palabras, ciertamente no esos cientos de familias que viven de la agricultura y la ganader铆a, sino gente del exterior.

Pero seguro que necesitar谩n mucha mano de obra no especializada para proyectos de estas dimensiones, 驴no? Archer aclara: 芦Estamos (鈥) en colaboraci贸n con numerosas empresas portuguesas (鈥) para desarrollar una mina inteligente, que se controla de forma remota con una serie de sensores de monitoreo ambiental que provean informaci贸n en tiempo real por aplicaci贸n, etc.禄

Es decir, procesos automatizados, donde gran parte del trabajo es realizado o asistido por m谩quinas. Estas promesas de trabajo se utilizan para intentar comprar a la poblaci贸n local, pero ni siquiera son para ellos. Basta mirar hacia la mina Lousas, en la vecina parroquia de Couto de Dornelas, de donde Felmica extrae cuarzo y feldespato desde 2008, para ver en qu茅 se convierten estas promesas. Los puestos de trabajo terminan siendo鈥 ni una docena.

La mina, el desarrollo de la regi贸n y el trabajo con la comunidad

En la entrevista, David Archer afirma: 鈥渆ste proyecto (鈥) traer谩 demanda de viviendas, [tiene el potencial para] catalizar la reubicaci贸n de servicios p煤blicos 鈥 escuelas, servicios de salud, oficinas de correos, etc. La mina ser谩 parte de la soluci贸n para revitalizar esta regi贸n, invertir la deserci贸n hacia las zonas urbanas,traer un mercado para los productos agr铆colas, y fomentar esas y otras actividades 鈥.

Pero, al fin, 驴Es realmente posible revitalizar e invertir el desplazamiento poblacional de una regi贸n haci茅ndole agujeros? 驴Qui茅n quiere vivir junto a enormes cr谩teres, escuchando explosiones diarias de 720 kilos 鈥 en el caso de Mina da Borralha -, o ver desde la ventana de su casa escombreras de casi 200 metros de altura 鈥 como planean en Covas do Barroso?

Despu茅s de todo, 驴c贸mo se crea un mercado para los productos agr铆colas y se fomentan estas producciones y actividades en una zona llena de minas? 驴Qui茅n querr谩 comer carne de vacas que viven en medio de polvo, suelo y agua contaminadas? 驴Qui茅n lograr谩 siquiera ser pastor o criar ganado en estas condiciones? 驴y el apicultor? 驴y el agricultor?

Las preguntas de Petiz orientan la entrevista de manera c贸moda para el CEO, evitando cuestiones dif铆ciles y cr铆ticas. Incluso se comparti贸 informaci贸n sobre los fant谩sticos programas de Savannah con la comunidad: 鈥淪avannah Lithium tambi茅n ha establecido fondos de compensaci贸n de 600.000 euros/a帽o para trabajar junto con la comunidad y en programas de buena vecindad. 驴C贸mo se va a materializar esto? 鈥

A lo que Archer responde: 鈥淧odr铆an ser escuelas profesionales, acciones de promoci贸n de negocios locales, formaci贸n, podr铆a ser la compra de ambulancias鈥. Porque a sus ojos, las y los Barros玫es son un mont贸n de campesinos que se dejan comprar por cualquier cosa. Pero no es as铆.

Sostenibilidad, responsabilidad y cambio clim谩tico

Cuestionado acerca de la decisi贸n final de la APA sobre el Estudio de Impacto Ambiental de la Mina de Savannah, Archer dice que 鈥渉emos presentado una propuesta responsable para el desarrollo sostenible鈥 y que 鈥渘o esperamos la desaprobaci贸n. Creemos que estamos haciendo un desarrollo responsable para avanzar en beneficio de todos los portugueses porque esto (鈥) es un activo que beneficia a todo el pa铆s 鈥. Afirma que existen una serie de mecanismos que garantizan 鈥渓a mitigaci贸n progresiva de los efectos durante el per铆odo de explotaci贸n y al final de la vida de la mina鈥 e incluso sugiere que, cuando la mina sea desmantelada, 鈥渆l pozo se transformar谩 en un lago para recreaci贸n o eventualmente en instalaciones que permitan la explotaci贸n de energ铆as renovables鈥.

Tanto de un lado como del otro, Savannah es presentada siempre como una empresa responsable y sostenible. Al leer esta entrevista, encontramos un maravilloso proyecto que beneficiar谩 a 芦todo el pa铆s禄 y 芦todos los portugueses禄. Todos menos los Barros玫es.

Se realizaron 170 participaciones en el per铆odo de consulta p煤blica del EIA, por parte de asociaciones ambientalistas y movimientos locales y por la Municipalidad de Boticas, con opiniones de muchos otros expertos sobre c贸mo el proyecto contamina el territorio y el agua y pone en riesgo a especies protegidas y a las poblaciones del regi贸n. Sin embargo, para Petiz esto parece ser s贸lo un peque帽o detalle, tanto as铆 que solo lo menciona, de pasada, al final de la entrevista de 4 p谩ginas.

Asociado a esto viene una construcci贸n de la imagen de una Savannah que pretende actuar en favor del bien com煤n, defender nuestro planeta del cambio clim谩tico, y no buscar ganancias a cualquier costo. El empresario australiano 鈥渃on particular experiencia en la miner铆a de oro鈥 nos cuenta:

鈥淓l desarrollo de la industria del litio nos ha aportado nuevas esperanzas de actuar verdaderamente a favor de la transformaci贸n contra el cambio clim谩tico. Y la movilidad el茅ctrica permitir谩 una incre铆ble mejora de la vida en Europa, en nuestras ciudades, en la calidad del aire, con un impacto positivo en todos los 谩mbitos, reduciendo las emisiones de CO2. Y el litio es la materia prima que hace posible ese cambio. No se pueden fabricar estas bater铆as sin el litio 鈥.

Podr铆amos deconstruir este discurso explicando en detalle que los coches de litio no son sostenibles porque las bater铆as tienen una vida 煤til muy corta (entre 4 y 10 a帽os), que puede ser a煤n m谩s corta si la bater铆a est谩 expuesta a climas c谩lidos; que hay varias dificultades y obst谩culos para su reciclaje; que el precio de estos autos es muy alto, siendo solo accesible para una peque帽a 茅lite; que la 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 y la 鈥渕ovilidad el茅ctrica鈥 siguen bas谩ndose en la l贸gica del coche individual, siendo nada m谩s que una transformaci贸n tecnol贸gica que beneficia a los mismos de siempre, y no un cambio de paradigma, como ser铆a la creaci贸n y el refuerzo de las redes de transporte colectivo y la recuperaci贸n de tecnolog铆as como los tranv铆as, que existen desde hace m谩s de un siglo y no necesitan bater铆as para funcionar.

Pero m谩s importante que esto es verificar la afirmaci贸n de David Archer de que 鈥渆l litio es la materia prima que hace posible este cambio鈥 y que 鈥渆stas bater铆as no se pueden fabricar sin litio鈥. 驴Es as铆?

China recientemente fue noticia en varios peri贸dicos nacionales e internacionales por estar buscando una 鈥渁lternativa viable鈥 al litio debido tanto a 鈥渆scasez como a su precio y demanda crecientes鈥. En efecto, el desarrollo de bater铆as de sodio ya est谩 en marcha.

Seg煤n la empresa china CATL, 鈥渓as bater铆as de iones de sodio proporcionan recargas de hasta el 80% de su capacidad en tan solo 15 minutos y prometen una alta densidad energ茅tica y una buena estabilidad t茅rmica en diversos escenarios. Este 煤ltimo aspecto es especialmente importante y una ventaja sobre el litio, que pierde rendimiento cuando hace demasiado calor o demasiado fr铆o 禄.

El primer lote de bater铆as de sodio a gran escala est谩 programado para 2023, adelant谩ndose a la fecha prevista por Archer para que la mina Savannah est茅 plenamente operativa, 2024.

Pero hay m谩s alternativas. El episodio 30 del programa Biosfera de RTP2 trata de las bater铆as ecol贸gicas, alternativas al litio. Hablan con investigadores de diversas universidades que explican los distintos tipos de bater铆as que ya se han desarrollado: bater铆as de flujo, bater铆as de vanadio, bater铆as que combinan sal y sosa c谩ustica, entre otras.

Se tratan de bater铆as no inflamables ni t贸xicas, o que son m谩s duraderas y utilizan materiales de f谩cil reutilizaci贸n y reciclaje, o todo al mismo tiempo. M谩s eficientes y menos perjudiciales para el medio ambiente que cualquier bater铆a de litio disponible en la actualidad.

Maria Helena Braga, investigadora y profesora de la Facultad de Ingenier铆a de la Universidad de Oporto, ha desarrollado una bater铆a que utiliza sal y soda c谩ustica para almacenar energ铆a y, al mismo tiempo, autocargarse. Esta bater铆a combina capacitancia negativa y resistencia negativa en la misma celda, lo que le permite autocargarse sin perder energ铆a. La investigadora advierte, aun as铆, que esta 鈥渘o es una m谩quina perpetua de suministro de energ铆a鈥. Sin embargo, Mar铆a Helena 芦todav铆a tiene en casa la primera bater铆a que produjo, y la utiliza como suministro continuo de electricidad desde el verano de 2015. Es decir, aunque no sea una fuente con un tiempo infinito, su autocarga ya ha durado 5 a帽os禄, explica la periodista.

Pero si disponemos las tecnolog铆as necesarias para producir tel茅fonos m贸viles, ordenadores y coches con bater铆as m谩s sostenibles y duraderas, 驴por qu茅 estas no se introducen en el mercado? Maria Helena Braga lo explica:

鈥淟o que he aprendido en los 煤ltimos a帽os (鈥) es que esto no depende de la ciencia, depende mucho m谩s de la industria. La industria tiene que venir, tiene que pagar, tiene que tener el equipo, tiene que construir una f谩brica鈥 (鈥) Lo que pasa es que las industrias han invertido mucho en el ion de litio. (鈥) El otro punto que pongo aqu铆: las empresas de bater铆as tienen que vender bater铆as, si duran mucho tiempo sin tener que ser reemplazadas, la industria pierde. Nosotros ganamos como consumidores, gana la naturaleza, pero la industria鈥 禄

UE: Para铆so de las normativas medioambientales

Otro argumento con el que David Archer defiende su negocio es que 鈥淓s mejor producir seg煤n las leyes europeas del medio ambiente, mucho m谩s duras y serias en Europa, y en un contexto pol铆tico de liderazgo por la sostenibilidad (鈥) que ir, por ejemplo, a la Rep煤blica Democr谩tica del Congo 鈥.

Joana Petiz, que entrevist贸 a David Archer, refuerza la idea en su editorial: 鈥渦na operaci贸n minera limitada por estrictas reglamentaciones europeas siempre tendr谩 todas las ventajas sobre un proyecto desarrollado en una regi贸n del planeta donde el dinero habla m谩s que cualquier precauci贸n 鈥 ambiental, de desarrollo econ贸mico e incluso de derechos humanos 鈥.

Un tono de desprecio arrogante, paternalista y colonialista hacia otras regiones del planeta. Como si en Europa el dinero no hablara m谩s fuerte que cualquier precauci贸n medioambiental y que los derechos humanos. Como si en Europa no hubiera tambi茅n cat谩strofes medioambientales como consecuencia de la negligencia de empresas y gobiernos. Como si en 2010 no hubiera habido un desastre de lodos t贸xicos en Hungr铆a. Como si en Almaraz, a orillas del r铆o Tajo, no hubiera una central nuclear cuyo cierre se pospone repetidamente a pesar de los frecuentes accidentes. Como si hace tres o cuatro a帽os, en Portugal, no se hablara de la prospecci贸n de gas de lutita y de la extracci贸n de petr贸leo en las costas de Alentejo y Algarve. Como si una gran parte de Andaluc铆a, y ahora tambi茅n del Alentejo, no estuviese entregada a producciones agr铆colas intensivas que chupan el agua ya tan escasa en estas regiones, y emplea a personas migrantes en condiciones que no respetan los derechos humanos m谩s b谩sicos. Como si los ayuntamientos no cometieran delitos ambientales, violando las leyes y reglamentos ambientales para determinadas intervenciones, en contubernio con la propia Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) que supuestamente debe hacer cumplir estas leyes 鈥 como sucedi贸 con la destrucci贸n y el terraplenamiento, hecho por el Ayuntamiento de Coimbra, de la franja ribere帽a del r铆o Mondego entre Rebolim y Portela, destruyendo galer铆as ribere帽as que son ecosistemas protegidos. Como si la APA no aprobara proyectos que incluso los tribunales reprueban, como es el caso del aeropuerto de Montijo, cuya Declaraci贸n de Impacto Ambiental emitida por la APA fue arrasada por un juez del Tribunal Administrativo de Almada por 鈥渋gnorar de forma evidente y manifiesta los impactos ambientales, tanto en la fase de construcci贸n como en la de explotaci贸n sobre zonas sensibles legalmente protegidas, de importancia nacional, comunitaria e internacional 禄. Como si aqu铆 tan cerca, en Touro, Galicia, en una mina de cobre que fue desactivada en los a帽os 80, no continuasen a ocurrir drenajes 谩cidos que siguen contaminando el agua de la zona.

Los movimientos antiminas

Lo m谩s ofensivo de todo son los insultos contra quienes luchan contra la destrucci贸n de alrededor del 10% de nuestro territorio por causa de la miner铆a de litio a cielo abierto, planeada por el gobierno en complot con la Comisi贸n Europea y las empresas mineras, e otro tanto del territorio por la extracci贸n de otros minerales.

Petiz nos llama 鈥渟upuestos ecologistas鈥 en 鈥済uerras huecas y ego铆stas鈥 鈥 鈥淢archas contra turbinas e贸licas que matan pajaritos, protestas contra represas que estropean el ecosistema, levantamientos populares que arrasan con paneles solares que calientan el aire鈥. 鈥淓l pueblo se manifiesta a favor de las energ铆as limpias, pero se opone ferozmente a todos los medios que las hacen posibles鈥.

El pueblo no est谩 en contra de las energ铆as limpias. El pueblo est谩 en contra de destruir los territorios, las formas de vida de las poblaciones y las generaciones futuras, con el pretexto de una energ铆a supuestamente 鈥渓impia鈥 que no lo es. Sin consultar ni siquiera informar a la poblaci贸n local. Todo para que, en este caso, una peque帽a 茅lite urbana pueda desplazarse de un lugar a otro sin cargo de conciencia, sin preguntarse qu茅 pasa con las regiones de donde proviene la materia prima, ni qu茅 va a pasar con las bater铆as de litio al final de su vida 煤til.

En la entrevista, Petiz pregunta en un momento dado: 鈥淪iendo el litio esencial para la transici贸n energ茅tica defendida por estas organizaciones, 驴ve usted esta oposici贸n a la extracci贸n del litio aqu铆 como una cuesti贸n de 鈥渘o en mi patio trasero鈥? Archer responde: 鈥淣o me parece correcto que los consumidores quieran electricidad verde, pero no quieran involucrarse en la materia prima necesaria para alimentarla鈥.

David Archer desestima los movimientos y manifestaciones recientes diciendo que 鈥済ran parte de lo que son estos movimientos y muchos manifestantes vienen de Francia y otros pa铆ses, forman parte de un grupo antidesarrollo que protesta contra todo tipo de proyectos鈥.

Si miramos el Campamento en Defensa de Barroso, en Covas, vemos que particip贸 gente de todo Barroso y de todo el pa铆s -de ciudades y otros pueblos y localidades con movimientos antimineros- de varios partes de la Pen铆nsula Ib茅rica, de Suiza, de M茅xico y, s铆, tambi茅n de Francia. Estuvieron presentes porque muchos tambi茅n est谩n enfrentando megaproyectos en sus regiones y est谩n interesados en conocer lo que sucede en otros lugares y apoyar las otras luchas. Porque saben que estos problemas no son s贸lo problemas en su patio trasero, sino problemas comunes a toda la humanidad, en todas las partes del mundo.

El sistema en p谩nico ante las crecientes movilizaciones

En Barroso hay una creciente movilizaci贸n y resistencia a los distintos proyectos mineros de la regi贸n, especialmente fuerte este mes de agosto. Ambientalistas, periodistas y muchas otras personas han visto el pueblo y la regi贸n con sus propios ojos, han conocido a su gente y su lucha, as铆 como otras luchas vecinas tambi茅n presentes, y las han llevado a sus pueblos y ciudades, a sus propias luchas.

Antes, durante y despu茅s del campamento, mientras los medios convencionales portugueses permanec铆an m谩s o menos callados sobre esta iniciativa, se publicaron reportajes en el Estado espa帽ol, M茅xico [1 y 2], Turqu铆a, Alemania [1, 2, 3 y 4], Francia, Pa铆s Vasco, Mozambique e Indonesia. En el pasado, la televisi贸n francesa ARTE e incluso Euronews ya hab铆an publicado reportajes en profundidad sobre el tema.

Estas dos piezas y las portadas de DN y Dinheiro Vivo no son m谩s que una maniobra necesaria para que el sistema enfrente la creciente movilizaci贸n en Barroso. Una maniobra desprovista de 茅tica period铆stica para intentar controlar la narrativa del litio y de la miner铆a, ensalzando lo espectacular y verde que ser谩, todo en nombre de la 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥, la 鈥渕ovilidad verde鈥 y de un mundo m谩s sostenible, nunca en nombre del inter茅s y beneficio de un pu帽ado de particulares.

La verdad es que les asusta la unidad y determinaci贸n del pueblo Barros茫o en la defensa de su territorio.

Tratan a Barroso como una regi贸n moribunda que necesita ser salvada por los se帽ores iluminados de las ciudades desarrolladas. Escondido detr谩s de los hermosos discursos est谩 el deseo de destruir un para铆so en la Tierra en nombre de la codicia de media docena de inversores y directores ejecutivos. Y, en alg煤n otro lugar subdesarrollado o moribundo que nadie conoce, nace tambi茅n un cementerio de bater铆as 鈥渧erdes鈥 llenas de sustancias t贸xicas y contaminantes, que nadie sabe c贸mo reciclar.

La mayor铆a de los argumentos que utilizamos aqu铆 se pueden encontrar f谩cilmente en una b煤squeda r谩pida. Petiz dice que 鈥渘o es seria ni responsable la actitud de quienes se comportan as铆鈥 [que contestan el litio]. Lo que no es serio es su labor como supuesta periodista. Petiz trata a los Barros玫es como idiotas, pero es ella la que pasa por ignorante.