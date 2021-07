–

El analista espa帽ol Juli谩n Mac铆as Tovar analiz贸 la operaci贸n desatada en redes sociales y medios contra el gobierno de Cuba en los 煤ltimos d铆as. Se repite la matriz del golpe de Estado en Bolivia: orquestada desde el exterior, con uso intensivo de bots y cuentas creadas para la ocasi贸n que difunden im谩genes, videos y noticias falsas luego replicadas por medios hegem贸nicos.

El especialista en comunicaci贸n digital Juli谩n Mac铆as Tovar, fundador del canal Pandemia Digital detall贸 en un extens铆simo hilo la operatoria con la que se construy贸 un relato virtual sobre Cuba, coordinada desde el exterior y replicando los mismos mecanismos, y protagonistas, ya presentes en el golpe de Estado en Bolivia en 2019 y que se repitieron en las elecciones del 2020, pero tambi茅n en campa帽as negacionistas desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y en las m谩s recientes elecciones de Espa帽a, M茅xico y Ecuador, entre otras.

鈥溌縌u茅 est谩 pasando en Cuba?鈥, plante贸 el especialista, y detall贸 el an谩lisis de los m谩s de dos millones de tuits usando el hashtag (HT) #SOSCuba que comenz贸 pidiendo ayuda humanitaria con la participaci贸n de 鈥渕iles de cuentas reci茅n creadas y bots por las muertes por COVID y terminaron en movilizaciones en las calles, momento en que se acentu贸 la manipulaci贸n de videos e im谩genes para hacer creer que las manifestaciones eran mayores a las reales鈥.

El HT #SOSCuba se us贸 con pocos tuits a partir del 5 de julio junto al HT #SOSMatanzas por el colapso del hospital en Matanzas, el d铆a 10 con el record de muertes por COVID se lanzaron cientos de miles con ambos HT, que aumentaron el d铆a 11, terminando con manifestaciones. pic.twitter.com/YO3SNh5QmB 鈥 Juli谩n Mac铆as Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

鈥淐uriosamente las dos cuentas principales que reciben m谩s Retuits, son habituales en mis hilos鈥, indic贸 Mac铆as Tovar y se帽al贸 por un lado a 鈥淵usnaby (US Navy), la cuenta patr贸n que sigue a bots y cuentas falsas que difunden bulos en varios pa铆ses, y por otro lado Antonneti, el argentino miembro de la fundaci贸n Libertad (Atlas Network) que particip贸 en campa帽as con movilizaciones en M茅xico o Espa帽a para pedir la dimisi贸n del gobierno con los HT #AMLOVeteYa y #S谩nchezVeteYa o con campa帽as negacionistas en Argentina鈥.

La campa帽a contra Cuba se inicia el 5 de julio pero se dispara el 10 de julio, 24 horas antes de las protestas, con miles de cuentas automatizadas, muchas creadas para la ocasi贸n esos mismos d铆as 10 y 11.

鈥淟a primera cuenta que us贸 el HT #SOSCuba relacionado con el COVID fue con un v铆deo del hospital de Matanzas por el colapso de casos COVID. Tiene una bandera de Espa帽a en su bio, puso m谩s de mil tuits tanto el 10 como el 11, y automatiza RTs poniendo m谩s de 5 por segundo鈥, detall贸 Mac铆as Tovar.

De hecho si analizamos las cuentas participantes en la campa帽a con el HT, vemos un n煤mero elevad铆simo de cuentas creadas el 10 y 11 de julio. M谩s de 1.500. Puedes ver la fecha de creaci贸n en la 煤ltima columna. pic.twitter.com/Kjx8mkn7Ic 鈥 Juli谩n Mac铆as Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

鈥淟a campa帽a tuvo 3 fases aprovechando que se batieron durante 3 d铆as seguidos el record en contagios y muertes de COVID, llegando a 31 muertos en un d铆a, 9 de ellos en la provincia de Matanzas: La primera fase fue lanzar la campa帽a con el HT denunciando el colapso del sistema sanitario por los casos y muertes COVID solicitando ayuda por medio de cuentas falsas y automatizadas que mencionaban de manera masiva a artistas de todo el mundo, muchos de ellos participaron usando el HT, llevando el HT a ser TT mundial鈥, se帽al贸 el especialista espa帽ol.

鈥淟a segunda fase fue publicar en medios que decenas de artistas se sumaban a una campa帽a para pedir un corredor humanitario que salve la situaci贸n en Cuba, al igual que pretendieron hacer en Venezuela, situaci贸n que solo se realiza en conflictos militares normalmente, m谩s cuando Cuba tiene cifras 15 veces mejor que pa铆ses como Espa帽a, Ecuador o EEUU, o 40 veces mejor que Per煤, donde no se hicieron este tipo de campa帽as鈥, continu贸 detallando.

Finalmente, 鈥渓a tercera fase son manifestaciones en principio con pocas personas, pero con un HT siendo TT mundial con m谩xima repercusi贸n que ayudaron a que estas crecieran y con una campa帽a final de una parte de los que coordinaron la campa帽a para solicitar una invasi贸n militar de los Estados Unidos鈥.

Desde el mismo 11 de julio se multiplic贸 exponencialmente la publicaci贸n de fake news sobre Cuba, tanto en redes como en medios tradicionales, en una metodolog铆a tambi茅n com煤n de la guerra psicol贸gica de potenciar el caos y la confusi贸n.

Otro cl谩sico en este tipo de campa帽as es la distribuci贸n de im谩genes y v铆deos manipulados, que inundan el HT confundiendo lo que es verdad y es mentira, incluso llegan a ponerse como informaci贸n en medios tradicionales como pas贸 en el programa de Risto.https://t.co/QdTzIdXNAc 鈥 Juli谩n Mac铆as Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Estas fake news tomaron varios formatos, desde el uso de im谩genes de las marchas a favor de la Revoluci贸n Cubana, present谩ndolas como si fueran opositoras -algo que realizaron la cadena norteamericana CNN, el peri贸dico La Naci贸n de Argentina o el presentador Risto Mejide en el programa 鈥淭odo es verdad鈥 del Canal Cuatro de Espa帽a- o el uso de im谩genes de otros eventos, como el festejo en Buenos Aires de la Copa Am茅rica.

Aqu铆 podemos ver algunas de las publicaciones en diferentes redes con el v铆deo de la celebraci贸n de Argentina en el Obelisco diciendo que son los cubanos manifest谩ndose, el v铆deo que tambi茅n uso Risto. En Twitter 3K RTs y en Fb, mil veces compartidos, solo en estos ejemplos. pic.twitter.com/rgfa6RDm5h 鈥 Juli谩n Mac铆as Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Tambi茅n, la invenci贸n absoluta de hechos, como la supuesta tortura a un ciudadano cubano inexistente, usando las im谩genes del joven vasco Unai Romano, quien s铆 sufri贸 represi贸n y torturas pero en el Estado espa帽ol a manos de la Guardia Civil en el a帽o 2001.

La desinformaci贸n es el arma principal del golpismo y en #Cuba est谩n generando miles de fake news sobre eventos que en realidad no ocurrieron en ese pa铆s. Por ejemplo, este Jordan D铆az NO EXISTE, las im谩genes corresponden a Unai Romano torturado en Espa帽a. #SomosContinuidad pic.twitter.com/YoJcM9u6Ep 鈥 El indio nica 馃嚦馃嚠 (@indio_nica) July 13, 2021

Finalmente, la campa帽a tambi茅n consiste en negar e invisibilizar las manifestaciones en apoyo al gobierno y a la Revoluci贸n Cubana.

La Atlas Network y las campa帽as de desinformaci贸n

Con el crecimiento exponencial de las redes sociales, en los 煤ltimos a帽os se han multiplicado aceleradamente las campa帽as de acoso y derribo contra distintos gobiernos de distinto tenor progresista o revolucionario, y todas comparten patrones muy similares. 鈥淟a oleada digital y medi谩tica de la extrema derecha tiene dimensiones internacionales鈥, se帽ala Mac铆as Tovar, y detalla:

鈥淓n estas campa帽as digitales se divisan principalmente tres tipos de cuentas o perfiles, el primero ser铆an las creadoras de contenido o matriz de opini贸n, formado principalmente por periodistas, medios, influencers, pol铆ticos y trolstars (cuentas an贸nimas). Un segundo grupo ser铆an las cuentas automatizadas que difunden los contenidos que estas primeras publican, o que agregan tuits con un HT determinado, un tercer grupo ser铆an los denominados trols, que se encargar铆an de atacar a rivales pol铆ticos mediante insultos o burlas. En muchas ocasiones una misma cuenta puede pertenecer a estos dos 煤ltimos grupos鈥.

鈥淧recisamente si analizamos las cuentas m谩s beneficiadas por estos bots o trols vemos que destacan varias cuentas que tienen una relaci贸n m谩s que estrecha con la organizaci贸n Atlas Network鈥, indica el analista espa帽ol.

Esto se da tanto por dirigir o pertencer a alguna de las fundaciones pertenecientes de la red internacional de la Atlas Network, por haber participado en sus campa帽as o su difusi贸n, y tambi茅n, menos evidente, 鈥減or la reiterada bajada de l铆nea del argumentario neoliberal de Atlas Network, que b谩sicamente consiste en la reducci贸n de los impuestos a grandes empresas y fortunas, la reducci贸n de los servicios p煤blicos como la educaci贸n y la sanidad, apostando por su privatizaci贸n, y la eliminaci贸n de los derechos de los trabajadores a trav茅s de reformas laborales鈥, se帽ala Mac铆as Tovar.

驴Qu茅 es la Atlas Network?

鈥淟a Internacional Capitalista existe, est谩 muy bien organizada y, obviamente, muy bien financiada鈥, detalla la periodista espa帽ola Tita Barahon. 鈥淔unciona subrepticia y eficazmente a trav茅s de una inmensa red de fundaciones, institutos, centros, sociedades鈥, unidas entre s铆 por hilos casi invisibles. No es teor铆a de la conspiraci贸n, sino hechos constatables. Uno de los nodos de esta red es la llamada Atlas Network (Atlas Economic Research Foundation)鈥.

En 1947, finalizada la II Guerra Mundial, un grupo de acad茅micos economistas ultraliberales 鈥搊 neoliberales, como tambi茅n se los denomin贸-, entre los cuales se hallaban Friedrich von Hayek y Milton Friedman, se reunieron en la localidad austriaca de Mont Pelerin y decidieron formar una Sociedad. Su objetivo: luchar por todos los medios contra los obst谩culos al libre mercado puestos tanto por el sistema de planificaci贸n sovi茅tico, como por el intervencionismo econ贸mico de los Estados m谩s ricos de Occidente, o lo que pronto se llamar铆a el Welfare State (Estado del Bienestar).

Este grupo fundador se disemin贸 por los departamentos de econom铆a de las universidades m谩s importantes del mundo, especialmente en EE.UU y el Reino Unido; y bien dotados de fondos provenientes de empresas, organizaron fundaciones, institutos y centros de producci贸n de pensamiento -lo que se conoce como think tanks-, que, adem谩s, pronto funcionar铆an tambi茅n como centros de formaci贸n de l铆deres pol铆ticos. La Mont Pelerin Society se uni贸 a otras ya existentes del mismo tenor, como el brit谩nico Institute of Economic Affairs, y le seguir铆an otras que hoy se cuentan entre las m谩s influyentes, como la estadounidense Heritage Foundation o el Cato Institute. De este modo, fueron abriendo espacios para poner en contacto a acad茅micos, pol铆ticos y periodistas afines y comprometidos con los objetivos de la Internacional ultraliberal, entre los cuales uno primordial era influir en la opini贸n p煤blica, es decir, el control ideol贸gico.

Cuando una de las crisis estructurales del capitalismo se hizo sentir a mediados de la d茅cada de los 70, la operaci贸n de esta red de think tanks se hallaba ya muy avanzada. Uno de sus campos de experimentaci贸n estaba siendo el Chile de Pinochet, en el poder tras el golpe de estado promovido por Estados Unidos en 1973. Proliferaron los art铆culos, libros, entrevistas radiof贸nicas, etc., criticando el Estado del Bienestar. Enseguida, con los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido y poco despu茅s de Ronald Reagan en Estados Unidos llegaron los procesos de privatizaci贸n, des-industrializaci贸n, desregulaci贸n, externalizaci贸n y demolici贸n del Estado del Bienestar, lo que significaba sobre todo desregular el mercado de trabajo. Pero su mayor 茅xito fue, como expres贸 la propia Thatcher, que incluso los partidos social-dem贸cratas se estaban convirtiendo al credo neoliberal. El brit谩nico Tony Blair y el espa帽ol Felipe Gonz谩lez fueron alumnos dilectos.

En este contexto se fragu贸, en 1981, la Atlas Network, think tank creado por un tal Antony Fisher en San Francisco. Pronto le crecieron filiales -con distintos nombres- en otros pa铆ses, especialmente de Latinoam茅rica, y en Europa del Este tras la desintegraci贸n de la URSS. Fisher cifraba el 茅xito de esta red de fundaciones en que el p煤blico las percib铆a como instituciones acad茅micas e imparciales. De eso se trataba. En 1991 y hasta 2018 tom贸 el relevo de la direcci贸n de Atlas el argentino con nacionalidad estadounidense Alejandro Chafuen, que hab铆a apoyado el golpe militar de Videla en Argentina y desde entonces dedica su vida a la destrucci贸n de los movimientos y gobiernos de izquierda en Am茅rica del Sur y Centroam茅rica.

Entre sus donantes regulares se cuentan Phillip Morris, Exxon-Mobil y MasterCard; pero Atlas tambi茅n atrajo a inversores millonarios como los hermanos Charles y David Koch, la segunda fortuna de los EEUU. Este dinero lo emplea Atlas en financiar a sus fundaciones sat茅lites. Otra v铆a de financiaci贸n proviene del mismo gobierno norteamericano a trav茅s del National Endowment for Democracy (Fondo Nacional para la Democracia) y el Center for International Private Enterprise (Centro de la Empresa Privada Internacional).

El periodista Lee Fang de The Intercept, en su cr贸nica del 鈥淔oro Para la Libertad en Latinoam茅rica鈥 realizado en The Brick Hotel de Buenos Aires en 2017, escrib铆a: 鈥淓sta red de libertaristas, que ha reformulado los equilibrios de poder en pa铆s tras pa铆s, tambi茅n ha funcionado como un ap茅ndice discreto de la pol铆tica exterior estadounidense. Los think tanks asociados a Atlas reciben un financiamiento, tambi茅n discreto, del Departamento de Estado y de la National Endowment for Democracy (Fundaci贸n Nacional para la Democracia, NED por su sigla en ingl茅s), un brazo esencial del 鈥榩oder blando鈥 estadounidense鈥.

鈥淎 lo largo de los a帽os, Atlas y las fundaciones asociadas a ella han otorgado cientos de subvenciones a think tanks conservadores y partidarios del libre mercado en Latinoam茅rica, incluyendo la red de libertaristas que apoy贸 al Movimiento Brasil Libre y organizaciones detr谩s de una embestida libertarista en Argentina, como la Fundaci贸n Pensar, el think tank de Atlas que se fusion贸 con el PRO, el partido pol铆tico creado por Mauricio Macri. Los l铆deres del Movimiento Brasil Libre y el fundador de la Fundaci贸n El茅utera, un influyente think tank neoliberal que surgi贸 luego del golpe en Honduras, recibieron financiamiento de Atlas y son parte de la generaci贸n de dirigentes pol铆ticos formados en los seminarios de Atlas鈥.

En nuestro pa铆s, el nodo m谩s notorio de la Red Atlas es la Fundaci贸n Libertad. Aunque curiosamente la Fundaci贸n no lo menciona en su sitio, s铆 aparece en el index internacional del sitio web de la Atlas Network.

Otras fundaciones de la Atlas Network en Argentina son la Fundaci贸n Apolo, del patobullrichista Yamil Santoro, CADAL de la ex senadora Norma Morandini, la FRI (Fundaci贸n Responsabilidad Intelectual) presidida por el columnista de Infobae Eduardo Marty, la Asociaci贸n Argentina de Contribuyentes cuyo objetivo declarado es la baja de impuestos y cuyo sitio recibe al visitante con la imagen de Manuel Adorni, y la Fundaci贸n Atlas para una sociedad libre donde reinciden Marty y Santoro y que recibe, a su vez, a quien ingresa con la efigie de Javier Milei.

Agust铆n Antonneti, el columnista de CNN que tuvo un rol protag贸nico en dirigir la campa帽a de desinformaci贸n contra Cuba descrita m谩s arriba y que se presenta a s铆 mismo en su cuenta de Twitter como 鈥淗uman Rights Activist鈥, integra la Fundaci贸n Libertad, dato que dej贸 fuera de su bio.

La Fundaci贸n Libertad, de pasado procesista, regularmente convoca a su sede de Rosario a figuras como el recalcitrante peruano Mario Vargas Llosa, Roger Noriega, ex-secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de George W. Bush, bajo cuya gesti贸n dirigi贸 el golpe de Estado de 2004 contra el Presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, el golpista venezolano Marcel Granier (RCTV) y el ex presidente espa帽ol Jos茅 Mar铆a Aznar del derechista Partido Popular, que lo responsabiliz贸 en 2014 por el esc谩ndalo de corrupci贸n de las tarjetas 鈥渂lack鈥 de Caja Madrid.

Financian a la Fundaci贸n Libertad la Bolsa de Comercio de Rosario, la multinacional norteamericana Cargill y Televisi贸n Litoral S.A., la empresa del ex intendente de facto Alberto Goll谩n, quien supo ser padrino pol铆tico de Leopoldo Galtieri y medi谩tico de Luis Novaresio.

Antonneti tambi茅n integra, Fundaci贸n Libertad mediante, la IFLRY -International Federation of Liberal Youths- donde se codea con grupos como los venezolanos de 鈥淰ente鈥, que claman por la intervenci贸n militar de Estados Unidos en su pa铆s, o los neonazis ucranianos de la LDLU, acusados de terrorismo y expulsados de Hong Kong en 2019 tras haber entrenado a grupos de la oposici贸n hongkonesa en Ucrania.