–

De parte de Nodo50 June 27, 2023 505 puntos de vista

¡HOLO! Somos cuatro amigues con mucho amor por el papel que hemos sumado fuerzas para publicar textos. ¿Nuestro programa editorial? ¡Disidencia y liberación cuir! 🔥

Holográfica es para nosotres una forma de difundir voces disidentes, cuyos discursos han sido, y aún son, silenciados. Las personas transmaribibollo merecemos espacios construidos por y para nosotres en los que poder publicar.

Queremos acercarnos a estos temas con todo el rigor que requieren (¡ay!), pero sin perder un ápice de fantasía, mamarracherío y brilli-brilli, porque no vemos los libros como productos de alta cultura, sino como una extensión de nuestras vidas, y se da que somos fantasioses, mamarraches y brilli-brillantes ✨

Hemos decidido arrancar nuestra carrera editorial creando tres colecciones: ensayo, poesía y cuento ilustrado. El principal objetivo de esta campaña es publicar un primer libro para cada una de estas colecciones.

Vamos a comenzar esta colección con El género no existe, yo también, de Teodore de las Guzmanas.

¿Cómo vivir en los márgenes bajo el capitalismo? ¿Cómo dotarnos de realidad frente a una norma que nos la niega? ¿Cómo, y desde dónde, vincularnos con les demás? Las preguntas que este libro plantea son tan difíciles como necesarias. Iniciado como una investigación (anti)académica, en la que se proponía la creación de una comunidad religiosa basada en la desjerarquización de los afectos como modo de resistencia frente al capitalismo, posteriormente el texto fue —junto con su autore— desbordándose en todas direcciones, explorando todas las estrategias que sirvieran para trazar ese imposible relato de une misme. Un relato necesariamente híbrido que abarca una multitud de registros: pasajes ensayísticos en tono conversacional, arengas exaltadas, cartas de amor dirigidas a amigues, escenas de una terapia imaginada y hasta un contrato BDSM.

La primera obra de esta colección será HANS: The Cosmic Dancer, de Álvaro Prados.

En este poemario, Álvaro Prados escruta un firmamento hecho de historias y se descubre a sí mismo en la figura danzante de Hans Christian Andersen. Lejos de la fama que tienen de ser relatos demasiado simplistas, destinados a epatar a las infancias o a inculcarles una moralidad normativa, los cuentos de hadas pueden entenderse como un mundo intermedio y movedizo. Álvaro Prados aprovecha esa vocación mutante de los cuentos para remezclar los significantes de su historia personal y poética con los significantes de la historia (e historias) del autor danés. El resultado es un retrato de Hans transmutado en Álvaro y una hoja de ruta para viajar, por vía de la vulnerabilidad, hacia el (auto)amor y hacia una visión no normativa de la belleza.

Para inaugurar esta colección contamos con Grey siempre está en medio, de Shinda Kohi.

Conoce a Grey, una personita encantadora que siempre está en todos lados y a la vez en ninguno. Suele llevar ropa holgada y cómoda, pero también le gusta ponerse vestidos para ir elegante. Juega a piratas, al fútbol y a las muñecas, captura luciérnagas, teje bordados… Grey disfruta de todo lo que le viene en gana porque su imaginación no tiene límites. En el colegio, no siempre le entienden. Le dicen que es un bicho raro, ¡no hace cosas ni de niños ni de niñas! Grey sigue haciendo lo que quiere a pesar de las burlas, pero a veces no comprende por qué le tratan así. Siente que nunca podrá encajar en ningún sitio. Entonces hablará con su madre… Un cuento precioso y bellamente ilustrado que homenajea la fuerza de esas personalidades que no se resignan a dejar de imaginar la vida para poder vivirla en sus propios términos.

¡Estrenamos nuevo logo! Y para celebrarlo hemos decidido que les que hagáis aportaciones a la campaña durante las primeras 24 horas recibiréis de regalo un pin con él.

Las principales recompensas serán los tres libros, y cada uno incluirá una sorpresita especial en los primeros 20 ejemplares (atentes a nuestras redes, durante la campaña iremos actualizando con novedades). Además, hemos preparado láminas de ilustraciones exclusivas para la campaña, camisetas, pegatinas y más cuirsitas.

¡Tenemos muchas ideas para mejorar la calidad de los libros! También hemos pensado más recompensas si superamos el objetivo inicial. Según alcancemos objetivos iremos ampliando el resultado final del proyecto, así que cuantos más participéis, mejores serán vuestras recompensas.

En la lista de recompensas podéis ver unos dibujos que hemos preparado para que os hagáis una idea de cómo serán. Tened en cuenta que el diseño final de las recompensas podría variar (siempre para mejor, of course). Ah, y el límite que veis en algunas recompensas («quedan 20 de 20») es para los primeros libros que van con regalito especial, pero luego podréis seguir aportando para conseguir estas mismas recompensas sin regalito.

El grueso de las aportaciones estará destinado a la edición de los libros, la producción de vuestras recompensas y los envíos. Como queremos que el proyecto de Holográfica tenga continuidad en el futuro, invertiremos parte de las aportaciones en otros gastos como gestoría, organización de eventos, marketing y pago de tasas. Además, un 7,5% irá para Verkami.

La campaña de Verkami estará activa durante junio y los primeros días de julio. Durante el verano terminaremos de cerrar las ediciones y lo dejaremos listo para enviar los proyectos a principios de septiembre a la imprenta. Esperamos que los libros y las recompensas lleguen a vuestros hogares a finales de ese mes.

🦩Arca: traductore y correctore. Cuando no está en casa leyendo a viva voz cual cuirtesana del siglo XVI, va luciendo outfitazo por la vida como la buena fashion victim que es.

🐆Ele: ilustradore. Le amigue que te lía para hacer un fanzine. Adora les michis y mirar las estrellas. Es creadore de la Bicha, ¡nuestro icono enebé favorito!

🦓Noa: las artes gráficas son su pasión, pero también es une amante del punk y el folclore. Se mete de cabeza en todos los proyectos que le interesan, desde montar un bar hasta organizar fiestas drag.

🦐Teodore: Teo, para les amigues. Es nuestra última incorporación y nuestra arma secreta. Este chique es una joya: ilustra, escribe y monta romerías disidentes.

Si queréis saber más sobre nosotres y nuestro rollo podéis seguirnos en instagram:

@holografica.editorial

También os dejamos nuestras otras cuentas por si queréis stalkearnos un poquito:

@arcapuerto

@elenahoch

@el.hule