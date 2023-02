–

¿Qué es la categoría profesional?

La categoría profesional se refiere al grupo que corresponde a un/a empleado/a según la actividad o puesto de trabajo que desempeña dentro de una empresa. Atiende a criterios establecidos en el convenio colectivo de aplicación en la misma. Es importante conocer la categoría profesional a la que se pertenece, ya que la misma permite definir el porcentaje de cotización para la Seguridad Social. El concepto de categoría profesional debe estar presente en el contrato de trabajo y se emplea para clasificar el puesto de trabajo

Es importante destacar que categoría profesional legislativamente ha sido sustituida por grupo profesional.

¿Qué es un grupo profesional?

El Estatuto de los Trabajadores, en artículo 22, establece que el grupo profesional: “agrupa todas las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación laboral de los trabajadores incluidos en dicho grupo, y podrá incluir distintas tareas, funciones, especialidades, profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador”. Podemos decir que los grupos profesionales se han convertido en el sistema por medio del cual los convenios colectivos agrupan a los/as trabajadores/as de una empresa en función de sus actividades, aptitudes y responsabilidades .

¿Cómo saber mi categoría profesional real?

Puedes ponerte en contacto con la sección sindical y te ayudar a hacerlo o bien pasarte por el local del sindicato.

Si quieres comprobarlo solo aquí te decimos como:

Anota cada una de las funciones que realizas y el salario que te pagan. Busca el convenio colectivo al que perteneces a través de internet, te será fácil localizarlo. Encuentra el apartado de clasificación profesional. En él encontrarás el grupo profesional al que perteneces y dentro de él el puesto de trabajo que está desempeñando. Comprueba si las funciones que realizas y el salario que recibes coinciden con lo que viene en el convenio, de no ser así fíjate qué puesto y grupo profesional corresponde para poder reclamar.

Pero cuidado, el hecho de realizar tareas de nivel superior de manera esporádica no da derecho a reclamar el reconocimiento de un grupo profesional superior. Para poder hacerlo es necesario que tales tareas se realicen con continuidad y habitualidad.

¿Por qué reclamar mi categoría profesional?

Porque esto te perjudica seriamente a nivel salarial y de cotizaciones. Además de cuando vayas a solicitar alguna de las prestaciones que pueden corresponderte.

Tienes que tener en cuenta que al haber estado cobrando menos de lo que te corresponde puedes reclamar la diferencia salarial que no te han pagado y, además, puedes exigir el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social que deben por ello.

¿Y si me despiden con un grupo profesional inferior?

Aquí es donde empezaras a darte cuenta de los problemas de no estar en tu en tu grupo profesional, porque la indemnización a la que tienes derecho irá en función del salario que hayas estado percibiendo y si te han estado pagando por debajo del puesto que realmente estás realizando tu indemnización será menor. Lo mismo pasará cuando vayas a cobrar el paro.

¿Aún puedo hacer algo?

Todavía estás a tiempo de arreglar las cosas por una simple razón, puedes demandar a tu empresa y en la misma demanda de despido puedes acumular también la reclamación del grupo profesional y la diferencia salarial.

¿Tengo que probar que estoy realizando funciones de un grupo profesional superior?

La respuesta es sí, tienes que demostrar que estás que estás desarrollando unas funciones superiores a las que tienes atribuidas en el contrato por esta razón es recomendable que recojas todas las pruebas que puedas mientras que estés trabajando (email de tu jefe/a encargándote tareas, también puedes realizar grabaciones ocultas, encontrar testigos, etcétera).

Ten en cuenta que muchos de nuestros puestos de trabajo, vienen condicionados por unos pliegos públicos. Si este es tu caso comprueba que las necesidades técnicas del servicio corresponden con tu categoría. En algunos pliegos también vienen detalladas las funciones del puesto, incluso el grupo profesional al que pertenecen, esto puede servir como prueba.

También puedes solicitar a tu empresa tus funciones, si bien con esto puedes estar desvelando la posibilidad de la reclamación de categorías.

¿Cómo puedo reclamar el grupo profesional a la empresa?

Antes de nada, ponte en contacto con la sección sindical de CNT para ayudarte a realizar las reclamaciones, así como para acompañarte jurídicamente si fuera necesario.

El procedimiento básico para reclamar el grupo profesional superior a la empresa podría ser el siguiente:

Primero habría que intentarlo solicitando el ascenso a la empresa por escrito. Para evitar posibles errores lo mejor es que te apoye en la redacción el sindicato.

Segundo, si la empresa sigue sin adecuar tu contrato al grupo profesional y sueldo que te pertenecen, ya habría que pasar a la acción siendo la sección sindical

Tercero, si aun así no adecuan tu categoría podrás poner la demanda ante el juzgado de lo social.

¿Qué plazo tengo para interponer la demanda?

La ley no especifica ningún plazo así que la demanda para reclamar el grupo profesional que te corresponde lo puedes intentar interponer mientras que está realizando las funciones que son objeto de reclamación . Si tienes que tener en cuanta, que las reclamaciones de cantidades solo las podemos realizar de forma retroactiva hasta un año.

¿Si pierdo el juicio qué consecuencias podría tener?

Si el/la juez/a desestima tu demanda te quedarás en la misma situación es decir sencillamente te quedarás sin el ascenso y como no tienes que pagar costas ni tasas, no te preocupes no te verás perjudicado por la sentencia.

También tienes que tener en cuenta que anteponer una demanda contra la empresa en la que trabajabas puede traer posibles represalias de la gerencia, por lo que te aconsejamos que antes de nada te pongas en contacto con la Sección Sindical de CNT.