De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 10, 2021 44 puntos de vista

Seguimos teimudas no traballo por unha sociedade e relaci贸ns non violentas, por iso animamos a facer Obxecci贸n Fiscal as Gastos Militares nas vosas declaraci贸ns da renda. Igual que o pasado ano, lanzamos unha web onde tedes toda a informaci贸n sobre esta campa帽a: http://2021.nonaogastomilitar.org/

Xunto a diferentes colectivos e entidades estatais lanzamos o seguinte manifesto, que podedes asinar e apoiar no seguinte formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflqmtsfi83EJoNvndZc7u_zgxk1Kdr…

Obxecci贸n Fiscal ao Gasto Militar: pola reivindicaci贸n da seguridade humana

O orzamento militar do Reino de Espa帽a supera hoxe en d铆a os 20.000 mill贸ns de euros (entre gastos expl铆citos do ministerio de defensa e partidas camufladas en outros ministerios e instituci贸ns) e tennos arrastrado a unha d茅beda ilex铆tima pola adquisici贸n de programas de armamento (PEA) que acada na actualidade m谩is de 43.000 mill贸ns de euros e non para de crecer.

Durante os dous 煤ltimos anos tivemos que facer fronte a unha pandemia cun sistema sanitario debilitado, logo de anos de recortes, mentres que os gastos militares seguiron aumentando. No estado espa帽ol, durante o primeiro e segundo ano da pandemia, rexistr谩ronse as maiores subidas dos gastos militares, cun 9,6% de incremento do 2020 ao 2021.

Ante esta situaci贸n, faise urxente loitar por un cambio de paradigma de seguridade, cun cambio elemental de prioridades, que po帽a 谩s persoas e 谩 vida no centro, e non o financiamento das guerras, a represi贸n e o armamento.

C贸mpre unha desmilitarizaci贸n das crises, 茅 necesario lembrar que as principais ameazas para a humanidade e para a seguridade son precisamente as provocadas por un sistema de produci贸n capitalista, extractivista, de explotaci贸n de recursos non renovables e finitos, sustentado polo militarismo, que xera desigualdades, contaminaci贸n, destruci贸n de h谩bitats, perda da biodiversidade e quentamento global. 脡 importante po帽er de manifesto tam茅n que a guerra e a preparaci贸n para a guerra, son as principais causas de migraci贸ns forzadas de persoas que, na s煤a fuxida, acaban bloqueadas en fronteiras cada vez m谩is militarizadas e onde se dan as m谩is graves vulneraci贸ns dos dereitos humanos.

O financiamento da industria militar provoca, polo tanto, migraci贸ns, mentres o incumprimento xeneralizado de cotas de acollida de refuxiados, e o ignominioso Pacto Migratorio europeo, esixen unha a铆nda maior militarizaci贸n das fronteiras, e o pagamento 谩s empresas de control fronteirizo como FRONTEX, son un dos motivos do incremento dos orzamentos de defensa.

Os grupos, colectivos, ONGs, entidades e campa帽as que asinamos este manifesto, traballamos colectivamente para que a Obxecci贸n Fiscal ao Gasto Militar se consolide como unha ferramenta de desobediencia civil e de loita non violenta que permita, mediante o rexeitamento ao Gasto Militar, empurrar cara a cambios substanciais na distribuci贸n de recursos p煤blicos, orient谩ndoos ao dereito 谩 sa煤de, 谩 xustiza ambiental, 谩 construci贸n da paz e 谩 loita contra a pobreza e a desigualdade.

Sum谩monos ao chamamento internacional de m谩is de 180 organizaci贸ns que, ante a situaci贸n de pandemia global e emerxencia clim谩tica, esixen unha reorientaci贸n urxente do gasto militar mundial (GCOMS). E, mediante este documento, po帽emos en valor a Obxecci贸n Fiscal para visibilizar a ineficacia da resposta militar desmesurada 谩 crise sanitaria e pedimos o apoio e solidariedade de toda a sociedade, as ONGs, colectivos e entidades para reclamar:

– Reduci贸n dos gastos militares, desmilitarizaci贸n dos Orzamentos Xerais do Estado (OXE) e reorientaci贸n dos gastos militares para gastos sanitarios e sociais.

– Reco帽ecemento da Obxecci贸n Fiscal como forma lex铆tima de protesta e de coherencia coa cultura da paz, como a obxecci贸n de conciencia.

– Transparencia nos OXE, na distribuci贸n dos recursos p煤blicos e nas prioridades pol铆ticas, e rendici贸n de contas.

– Fin das autorizaci贸ns de env铆os ilegais de material b茅lico a pa铆ses en conflito e con indicios de uso das armas para vulnerar o dereito internacional humanitario e os dereitos humanos.

– Reorientaci贸n das industrias armament铆sticas para a produci贸n de bens e recursos sanitarios e hospitalarios.

– Prohibici贸n da exportaci贸n mar铆tima de armamento e do atraque en portos espa帽ois de 鈥渂arcos da morte鈥 destinados ao transporte de armamento e explosivos.

– Fin da militarizaci贸n das fronteiras, a externalizaci贸n da xesti贸n do control fronteirizo e do bloqueo de persoas migrantes en Canarias.

– Cumprimento das cotas de acollida de persoas refuxiadas e fin das deportaci贸ns e devoluci贸ns 鈥渆n quente鈥.

Actuar agora 茅 esencial para esixir aos gobernos pol铆ticas centradas nas necesidades sociais e na seguridade humana.

S煤mate!

Asina o manifesto premendo na ligaz贸n e fai Obxecci贸n Fiscal aos Gastos Militares na t煤a declaraci贸n da renda: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflqmtsfi83EJoNvndZc7u_zgxk1Kdr…