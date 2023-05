–

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno May 19, 2023

A unos d铆as de concluirse la CARAVANA 鈥淓L SUR RESISTE 2023鈥 que recorri贸 los territorios del sur鈥 sureste mexicano afectados por el megaproyecto interconectado 鈥淐ORREDOR INTEROCE脕NICO 鈥 TREN MAYA鈥, despu茅s de compartir la palabra en el ENCUENTRO INTERNACIONAL 鈥淐apitalismo corporativo mundial, Patriarcado planetario, Autonom铆as en rebeld铆a鈥 realizado en el territorio zapatista del Caracol Jacinto Canek, CIDECI, San Crist贸bal de las Casas, Chiapas. con la participaci贸n de m谩s de mil compa帽er@s de distintas organizaciones del pa铆s y del planeta, seguimos organizando, articulando y compartiendo el fuego y la palabra, y por eso:

A N U N C I A M O S

LA CAMPA脩A GLOBAL

鈥淓L SUR RESISTE鈥

隆Basta de despojo, saqueo y destrucci贸n de nuestros territorios por los grandes capitales globales y estados corporativos! 隆Basta de violencia, hostigamiento, represi贸n, agresiones y genocidio contra los pueblos defensores de la naturaleza, el futuro y la vida misma en el planeta! 隆Alto a la guerra de exterminio contra las comunidades ZAPATISTAS, el pueblo KURDO, los pueblos originarios del sur鈥 sureste mexicano, del ABYA YALA y del mundo, que luchan y resisten por una vida humana digna y solidaria, liberada del sistema de poder capitalista, patriarcal y colonial, origen de la actual crisis civilizatoria y clim谩tica global!

No al tren militar que no es maya

No al corredor militar interoce谩nico

NO a los megaproyectos de muerte

隆 OTRO SISTEMA DE VIDA ES POSIBLE !

鈥淓l SUR existe, porque RESISTE鈥

Sigan atentxs a los pr贸ximos comunicados y susurros鈥

E-mail: elsurresiste@riseup.net

TELEGRAM: @elsurresiste