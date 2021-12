–

Con la creaci贸n de la 鈥淚niciativa Internacional por la Justicia para los Kurdos鈥, varias personalidades internacionales, entre ellos pol铆ticos, escritores, fil贸sofos, artistas, activistas por la paz, diputados y abogados, han iniciado una campa帽a para que el Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK) sea retirado de la lista de organizaciones terroristas de la Uni贸n Europea (UE).

Llamado internacional

En inter茅s de la paz, la democracia y los derechos humanos, pedimos al Consejo de la Uni贸n Europea que retire al PKK de la lista de organizaciones terroristas.

Una soluci贸n pac铆fica de la cuesti贸n kurda es un requisito previo para una democracia sana y para la estabilidad en Turqu铆a y en todo Oriente Medio. Turqu铆a y su amplia comunidad kurda s贸lo podr谩n alcanzar esa soluci贸n pac铆fica mediante negociaciones. Estas negociaciones deben incluir a todas las partes, incluido el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n). Sin embargo, la inclusi贸n del PKK en la lista de organizaciones terroristas es un obst谩culo en el camino hacia la paz.

Hay motivos pr谩cticos de peso para excluir al PKK de la lista, y tambi茅n motivos legales. El PKK fue incluido en la lista de organizaciones terroristas en 2002 a petici贸n de Turqu铆a, miembro de la OTAN. En 2018, el m谩s alto tribunal de la UE, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, dictamin贸 que el PKK hab铆a sido incluido injustamente en dicha lista entre los a帽os 2014 y 2017. Adem谩s de los errores de procedimiento, la sentencia tambi茅n hace referencia al llamamiento a la paz de Abdullah 脰calan en 2013. Por otra parte, en 2020, cuando se puso a prueba la validez de la designaci贸n de terrorismo en los tribunales belgas, se determin贸 que el PKK no debe ser considerado legalmente como una organizaci贸n terrorista ya que es parte en un conflicto armado no internacional, lo que lo somete a las leyes de la guerra y no al derecho penal.

Adem谩s, al incluirlo en la lista, no se consider贸 la nueva situaci贸n del PKK en Oriente Medio: no se tuvieron en cuenta ni el proceso temporal de paz y negociaci贸n entre el PKK/kurdos y el gobierno turco en 2013-2015, ni el nuevo papel de los kurdos en Oriente Medio -por ejemplo, en la lucha contra el llamado Estado Isl谩mico (EI)-. Despu茅s de que el EI proclamara su 鈥渃alifato鈥 en el verano de 2014 y comenzara a invadir grandes franjas de territorio en Irak y Siria, el Estado turco le proporcion贸 ayuda, especialmente para atacar las zonas kurdas, mientras que el PKK desempe帽贸 un papel decisivo en la derrota del EI y otros mercenarios. El ascenso del EI y otros mercenarios ha cambiado las prioridades en Oriente Medio. La lucha del PKK contra el EI ha beneficiado a los esfuerzos antiterroristas en Irak y Siria. El PKK ha contribuido a defender y liberar 谩reas como Makhmour, Sinjar y Kirkuk en Irak, as铆 como Kobani y otras zonas del norte de Siria. En agosto de 2014, el PKK contribuy贸 a establecer un corredor humanitario para rescatar a decenas de miles de yazid铆es atrapados por el EI en el monte Sinjar.

En la historia de los kurdos, ning煤n movimiento ha logrado movilizar millones de kurdos por su derecho a la autodeterminaci贸n como lo ha hecho el PKK. Se puede decir con certeza que el PKK es el movimiento de masas m谩s fuerte entre los kurdos de Oriente Medio y la di谩spora. Tambi茅n es el PKK el que promueve y apoya la liberaci贸n de las mujeres como din谩mica estrat茅gica de la democracia social en Oriente Medio.

En el marco de la guerra global contra el terrorismo, los Estados han utilizado la designaci贸n de 鈥渢errorista鈥 como arma pol铆tica para deslegitimar a la oposici贸n y reprimir los esfuerzos por los derechos humanos y la libertad, como ha hecho el Estado turco en el caso del pueblo kurdo. La inclusi贸n del PKK en la lista se ha utilizado para justificar los ataques contra los kurdos en todas partes, desde las pr谩cticas discriminatorias hasta los enfrentamientos militares. Ha permitido restringir la libertad de expresi贸n y eliminar las libertades civiles; ha llevado a la supresi贸n de los partidos pol铆ticos de la oposici贸n, los peri贸dicos, los canales de televisi贸n, etc. L铆deres pol铆ticos, representantes parlamentarios, alcaldes electos, periodistas cr铆ticos han sido encarcelados con el pretexto de asociaci贸n con el terrorismo; ha hecho que se pasen por alto las desigualdades end茅micas y ha impedido que se aborden los problemas sociales; y se ha empleado como motivo de guerra. De este modo, la Uni贸n Europea est谩 siendo utilizada para encubrir los ataques de reg铆menes autoritarios.

Por la causa de la paz, la libertad, la democracia, la estabilidad y los derechos humanos, pedimos la retirada inmediata del PKK de la lista de organizaciones terroristas de la UE.

Entre las primeras firmas se encuentran: Elfriede Jelinek (Escritora/Premio Nobel de Literatura, Austria), Slavoj 沤i啪ek (Fil贸sofo, Eslovenia), Janet Biehl (Autora, editora y artista gr谩fica, Estados Unidos), Selay Ghaffar (Activista por los derechos de la mujer y portavoz del Partido de la Solidaridad de Afganist谩n), Miguel Urb谩n Crespo (Miembro del Parlamento Europeo, Espa帽a), Sre膰ko Horvat (Fil贸sofo, Croacia), David R. K. Adler (Coordinador General de la Internacional Progresista), Roberto Rampi (Senador, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 鈥揂PCE-, Italia), Nora Cortinas (Cofundadora de Madres de la Plaza de Mayo, Argentina), entre otros.

