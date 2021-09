–

La semana pasada se realiz贸 un panel y una conferencia de prensa sobre la campa帽a 鈥100 razones para juzgar al dictador鈥, lanzada por el movimiento de mujeres kurdas para el enjuiciamiento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Esta actividad se llev贸 a cabo el 23 de septiembre en el marco de la 48陋 sesi贸n de la ONU sobre Derechos Humanos, efectuada en Ginebra, Suiza.

El panel celebrado en el Swiss Press Club tuvo como objetivo que se reconozca internacionalmente a los feminicidios como genocidio, y fue organizado por el Movimiento de Mujeres Kurdas Europeas (TJK-E) y la organizaci贸n no gubernamental MAAT for Peace.

La doctora Manuela Honegger moder贸 el panel, que incluy贸 a la experta en derechos humanos y g茅nero Marion B枚ker; la codirectora y fundadora de Fight For Humanity, Ann-Kristin Sj枚berg; la integrante de la coordinaci贸n del Consejo de Mujeres del Noreste de Siria, Asya Abdullah, y la portavoz de Relaciones Internacionales de TJK-E, Melike Yasar.

El panel comenz贸 con la proyecci贸n de fotograf铆as de la guerra de Siria, as铆 como testimonios de mujeres que describ铆an violaciones que hab铆an sufrido y atrocidades cometidas en la regi贸n. En el video tambi茅n se explic贸 el cambio demogr谩fico y la turquificaci贸n de la regi贸n kurda de Siria, Rojava, por parte del Estado turco y sus grupos yihadistas.

Yasar explic贸 que 鈥渆l objetivo de nuestra campa帽a de las 鈥100 razones鈥 es llevar al dictador Erdogan a juicio鈥. La representante kurda indic贸 que si bien el objetivo de la campa帽a era recolectar 100.000 firmas, ya han recolectado m谩s de 235.000.

鈥淨ueremos comenzar la segunda etapa de nuestra campa帽a en este panel. Durante el reinado de 18 a帽os de Erdogan, no cometi贸 solo 100 delitos 鈥損untualiz贸-. Se sabe que se han perpetrado miles de delitos. Sin el juicio de Erdogan, la conciencia de la humanidad seguir谩 insatisfecha. Es por eso que nos gustar铆a compartir los nombres de las mujeres que han muerto como resultado de las pol铆ticas militares de Erdogan. Sakine Cans谋z, Fidan Do臒an, Leyla 艦aylemez, Taybet 陌nan fueron asesinadas y el cuerpo de 陌nan permaneci贸 en la calle durante siete d铆as. Hevrin Xelef, Ceylan 脰nkol fueron asesinadas. Kader Ortakkaya fue asesinada en Koban锚. Dilek Do臒an, en Estambul. Se han producido decenas de masacres similares鈥.

Yasar record贸 que 鈥淪akine Cans谋z, Fidan Do臒an y Leyla 艦aylemez fueron asesinadas en Par铆s por miembros del servicio de inteligencia de Turqu铆a, el MIT. Tres mujeres kurdas fueron asesinadas por orden de las autoridades turcas鈥.

Al referirse a la situaci贸n en Shengal, la regi贸n de mayor铆a yezid铆 del norte de Irak, la representante del TJK-E alert贸 que 鈥渆l r茅gimen de Erdogan contin煤a sus preparativos para explotar ese lugar y cometer una nueva masacre. En Shengal est谩 intentando implementar el mismo concepto, protegiendo a las bandas de ISIS. Lo llamo r茅gimen de Erdogan porque es una tiran铆a de un solo hombre. No hay parlamento ni ley en ese lugar. Erdogan tambi茅n ha cometido delitos contra la naturaleza desde que lleg贸 al poder. Todas nosotras hemos sido testigos de esos cr铆menes. Fueron encarceladas las Madres por la Paz, y las co-alcaldesas y legisladoras que recibieron millones de votos. Compartimos la angustia de la madre que recibi贸 los huesos de su hijo por correo. El r茅gimen de Erdogan entrega los cuerpos de los ni帽os de las personas a sus familias por correo despu茅s de unos a帽os鈥.

A esto, agreg贸: 鈥淟os ni帽os son atropellados y asesinados por veh铆culos blindados frente a los ojos del mundo y del p煤blico porque son kurdos. La lista de cr铆menes cometidos por la dictadura de Erdogan es extensa. Podemos deducir un crimen todos los d铆as del gobierno de Erdogan si contamos 茅stos uno por uno. Tengo una pregunta: 驴Erdogan es visto como un tirano o no, cuando todo esto se considera?鈥.

鈥淓stamos contando la historia del fascismo a trav茅s de dos personas. Los hombres cometen actos de violencia porque el Estado les da confianza 鈥揺nfatiz贸 Yasar-. Las mujeres son masacradas met贸dicamente. Por sus propias razones, las instituciones internacionales y Europa est谩n cerrando los ojos. Erdogan contin煤a su chantaje y los usa. Entrena a las bandas en los campamentos y las env铆a a Siria. Por eso dijimos 鈥100 razones鈥. Erdogan est谩 intentando ocultar la verdad. Incluso 100 cr铆menes, en lugar de miles, son motivo suficiente para enjuiciar al tirano. Con esto en mente, hemos reunido 100 delitos con pruebas y papeles como parte de la campa帽a. Tenemos pruebas reales y demandas concretas. Llamamos a las instituciones internacionales y las instamos a que cumplan con sus responsabilidades. Deber铆a ser castigado por sus acciones. Eres responsable de este genocidio pol铆tico y 茅tnico. De acuerdo con las convenciones internacionales, debe reconocer a Erdogan como un tirano y garantizar su enjuiciamiento. Debes tomar medidas antes de que la lista crezca a煤n m谩s鈥.

Por 煤ltimo, Yasar remarc贸: 鈥淭enemos la evidencia de los cr铆menes. Queremos organizar una lucha para asegurar que Erdogan sea procesado ante instituciones internacionales. Queremos mostrar c贸mo us贸 armas qu铆micas y cometi贸 atrocidades contra las mujeres kurdas que se resisten鈥.

A continuaci贸n, habl贸 la defensora de derechos humanos Mennatalla Abdelraouf, que coment贸: 鈥淪ufrimos porque somos mujeres. Cuando comenc茅 a investigar sobre las mujeres en Turqu铆a y las kurdas en Siria, reconoc铆 que los objetivos principales eran las mujeres. S茅 que Erdogan es tan hostil con las kurdas debido a ISIS. Como Marcha por la Paz, colaboramos con varias instituciones para combatir los cr铆menes de Turqu铆a. Hago un llamado a la Alta Comisi贸n para que asuma la responsabilidad y detenga la ocupaci贸n turca鈥.

A su vez, una de las testigos de Afrin describi贸 sus experiencias de la siguiente manera: 鈥淐uando Turqu铆a invadi贸 Afrin, ni siquiera pod铆amos salir de la casa. Ten铆amos que velarnos. Fuimos acosadas 鈥嬧媍ontinuamente. Cuando llegamos al hospital, se refirieron a nosotras como 鈥榠nfieles鈥. 鈥楿stedes son kurdas, son infieles鈥, dijeron. Los turcos atacaron nuestra casa una noche y secuestraron a mi hija mientras dorm铆a. Luego me trajeron a mi nieta un d铆a. Estuvimos encarceladas en la estaci贸n de polic铆a por 20 d铆as. Todos los d铆as nos humillaban y maldec铆an. A mi hija la golpearon brutalmente. Tambi茅n secuestraron a su hija. La desnudaron y la encerraron. En esa comisar铆a nos atormentaban tres agentes. Ambos eran polic铆as y torturadores al mismo tiempo. Mi hija hab铆a dado a luz recientemente y no pod铆a alimentarse. Drogaron a mi hija, provocando que se pusiera r铆gida, y luego la llevaron al m茅dico. Hab铆a demasiadas ni帽as menores de 18 a帽os detenidas. Fueron violadas sistem谩ticamente y algunas tuvieron un aborto espont谩neo. Sus principales objetivos eran las mujeres. Debido a esto, fueron las m谩s humilladas y abusadas. La prisi贸n albergaba aproximadamente a 25 ni帽os de entre seis meses y siete a帽os. Mi hija no pudo alimentar a su beb茅. Instamos a las Naciones Unidas a que ayuden a las mujeres encarceladas all铆. El n煤mero de estas mujeres crece d铆a a d铆a. No tengo otra solicitud, excepto regresar a mi hogar en Afrin鈥.

La segunda testigo que asisti贸 al panel, declar贸 que tuvo que escapar de Afrin luego de la invasi贸n militar turca en 2018. La mujer critic贸 que 鈥渘adie escucha las palabras de nosotros, los kurdos鈥. A esto, agreg贸: 鈥淒ios nos hizo kurdos y nos dio nuestro idioma. Decenas de j贸venes fueron dispersadas, heridas o asesinadas. Tambi茅n hab铆a hombres entre ellos. Se perdi贸 la pierna de un ni帽o. Esa tragedia result贸 en la muerte de uno de mis hijos y que otro fuera herido. Mis hijos todav铆a est谩n aterrorizados y asustados por el m谩s m铆nimo ruido. Queremos que el Estado turco enfrente la justicia por las masacres. Queremos que Erdogan sea llevado a juicio鈥.

Ann-Kristin Sj枚berg, codirectora y fundadora de Fight For Humanity, dijo por su parte que 鈥渓as mujeres y las ni帽as sufren tremendas injusticias en estas situaciones. Esto es incorrecto y estamos trabajando para cambiarlo. Todas las leyes proh铆ben la violencia sexual y su amenaza. Cualquier ley proh铆be atacar un hospital, ya sea en guerra o en paz. Es responsabilidad de las organizaciones internacionales hablar en contra de estos cr铆menes. Debemos hacer todo lo que est茅 a nuestro alcance para poner fin a esto鈥.

En tanto, Asya Abdullah manifest贸: 鈥淣osotras, como instituciones y mujeres en el norte y el este de Siria, nos defendemos y continuaremos defendi茅ndonos de la invasi贸n en todas las 谩reas de la vida鈥. 鈥淗emos convertido en una prioridad organizarnos primero para salvaguardar tanto a nosotras mismas como a nuestro territorio 鈥搒e帽al贸-. Contra la ocupaci贸n, formamos el Consejo de Mujeres del Noreste de Siria, integrado por mujeres kurdas, 谩rabes, chechenas y circasianas鈥.

鈥淟uchamos contra la invasi贸n en los campos de la pol铆tica y la econom铆a. Las pol铆ticas de ocupaci贸n se sienten en algo m谩s que en t茅rminos militares 鈥揳dvirti贸 Abdullah-. Existen pol铆ticas especiales. En Afrin, las mujeres son secuestradas. Entre 2020 y 2021, 105 mujeres fueron asesinadas, 189 fueron secuestradas y 197 murieron en bombardeos. Adem谩s, 182 ni帽os perdieron la vida. Hoy, nuestra batalla m谩s urgente debe librarse contra y para prevenir el feminicidio. La revoluci贸n en el noreste de Siria y Rojava ha establecido valores significativos no solo para nuestro pa铆s sino tambi茅n para la humanidad. La lucha de las YPJ contra ISIS fue para todas las mujeres. El Estado turco est谩 atacando a las FDS (Fuerzas Democr谩ticas de Siria) y las l铆deres de las YPJ son asesinadas a la vista del mundo鈥.

La representante de las mujeres de Rojava asegur贸 que 鈥渓as mujeres kurdas en el norte y este de Siria son pioneras en un sistema democr谩tico para todas. Hombres y mujeres est谩n igualmente representados en la estructura de copresidencia. Esto tambi茅n es importante para el resto del mundo. Por su propia raz贸n, las bandas del Estado turco est谩n apuntando a nuestro sistema democr谩tico. Las mujeres que han luchado contra ISIS est谩n siendo atacadas. Tras la ocupaci贸n de nuestros territorios, se aboli贸 el sistema democr谩tico y se inici贸 una masacre. 驴Bajo qu茅 autoridad legal tomaron nuestros territorios y est谩n cambiando la estructura demogr谩fica? Miles de personas nuestras se vieron obligadas a huir. 驴Qu茅 derecho internacional otorga a Turqu铆a esta autoridad? El cambio en la composici贸n demogr谩fica de nuestro pa铆s es un crimen de lesa humanidad. El asesinato de mujeres y ni帽os por el armamento pesado del estado turco es un crimen contra la humanidad鈥.

Abdullah remarc贸: 鈥淐reemos en los valores humanos y en el derecho de todas las personas a vivir seg煤n su propia cultura. El Estado turco, por otro lado, contin煤a sus ataques para evitar que esto suceda. Se debe detener a Turqu铆a para poner fin a la ocupaci贸n y las matanzas en masa. Nuestras tierras deben protegerse contra ataques a茅reos. Nuestra gente est谩 siendo masacrada todos los d铆as. Atacan con sus aviones de combate cuando quieren. El estado turco utilizar谩 sus armas m谩s pesadas si no hay ninguna prohibici贸n. Las bandas en nuestras tierras est谩n empleando m茅todos del ISIS. Miles de nuestras personas no pueden regresar a sus hogares. Se requiere una garant铆a internacional para el regreso de nuestra gente a sus pa铆ses de origen鈥.

鈥淚nvitamos a las instituciones internacionales, a quienes luchan por los derechos humanos y a quienes se oponen al asesinato de mujeres y ni帽os, a visitar Siria 鈥揳firm贸 Abdullah-. Pueden venir y ver los hechos por s铆 mismos. Est谩s invitado a presenciar esta realidad. Se ha establecido una frontera en nuestro territorio ocupado por el Estado turco. M谩s de lo que contamos aqu铆 se experimenta all铆. Hemos pasado por mucho m谩s que eso. Como mujeres, organizaremos paneles para discutir los eventos en el noreste de Siria y sus implicaciones para el futuro de las regiones ocupadas y Siria. Como mujeres, lucharemos en este tema para compensar nuestras deficiencias. Como mujeres, continuaremos luchando por todos los sirios contra la ocupaci贸n continua de nuestros territorios por parte de Turqu铆a hasta el final鈥.

Finalmente, Marion B枚ker, experta en derechos humanos y g茅nero, explic贸 que era una jud铆a nacida en Alemania en la d茅cada de 1960, despu茅s de la Segunda Guerra Mundial y que perdi贸 a una gran parte de su familia en el Holocausto. B枚ker declar贸 que entiende lo que es el genocidio y agreg贸: 鈥淣ecesitamos encontrar respuestas m谩s claras y r谩pidas. Tenemos tiempo para demorarnos. Escribir una carta de reprimenda no solucionar谩 el problema. Ya tenemos muchos mecanismos para esto. Debemos entrar en acci贸n鈥.

