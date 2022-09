–

September 1, 2022

Desde la Campaña por la restitución de la Comisaría 3° de Lanús buscan que este lugar se convierta en un espacio de Memoria. “Nuestro distrito fue un semillero de militancia obrera y barrial que el poder dictatorial ahogó. Luego la reconversión de ese armado represivo en un lugar abandonado por la industria, dio lugar a la generalización del narcotráfico como forma de control social. Control y criminalización de la pobreza, fuente de temor para las clases medias”, señalan y reclaman: “Necesitamos un espacio de Memoria en Lanús. Un espacio que haga archivo de la memoria del distrito para avanzar en castigar a los genocidas. Pero que también acompañe las luchas de DDHH en democracia”.

Compartimos la convocatoria:

Desde la Campaña por la restitución de la comisaría 3° de Lanús, buscamos que este lugar se convierta en un necesario espacio de memoria en Lanús.

Cómo nos podés ayudar:

1- Siguiendonos y difundiendonos en IG: https://instagram.com/xlacomisaria3ra?igshid=YmMyMTA2M2Y=

2- Sumándote a la campaña: Próxima reunión viernes 2/9 17hs en el local de la FOB Autónoma en Remedios de Escalada al pie del puente Ezequiel Demonty (exUriburu)

3- Sumando tu adhesión o la de tu organización al siguiente documento, respondiéndonos este mensaje.

POR LA RESTITUCIÓN DE LA COMISARÍA 3° DE LANÚS

A 46 años de la última dictadura militar, aún circulan por los tribunales ex detenidxs desaparecidxs o sus familiares y amistades buscando condenar a genocidas que duermen tranquilos en sus hogares. Quisiéramos creer que hay verdad y justicia, pero pese a la memoria que nuestra clase insiste en hacer, la justicia no investiga. Sólo lo hacen las propias víctimas de crímenes de lesa humanidad. Peor aún si estos crímenes se cometieron en democracia, antes o después de la dictadura.

En Lanús la situación no deja de ser preocupante. Contabilizamos tan solo en Lanús oeste más de 6 centros clandestinos: Campomar, Fabricaciones Militares, varias Comisarías y un espacio clandestino en el barrio de Caraza, que daremos a conocer próximamente. Sólo la comisaría 3° fue reconocida por el Estado, por haber sido centro clandestino de detención de, entre otres, les sobrevivientes de la noche de los lápices.

A esta investigación hemos aportado siempre, como pudimos, desde la Comisión de Vecines Justicia por Campomar, sin apoyo estatal. De hecho, las redes de complicidad en el distrito son tales, que hemos presenciado cómo se escondía evidencia y se construía encima de hallazgos de huesos en el predio de Fabricaciones Militares, así como en su momento casi se demuele el ex CCD Campomar, para hacer departamentos de lujo. Son redes que atraviesan la dictadura y siguen en democracia, cuando tenemos un puente que se llama y no se llama Ezequiel Demonty recordando que un día cualquiera, la policía puede hacer cruzar el Riachuelo a nado a un pibe que no sabe nadar, o cuando se logra condenar sin cuerpo el femicidio de Erica Soriano ¿quizás a condición que no se siga removiendo la trama de complicidad entre crematorios y el cementerio de Lanús?

Nuestro distrito fue un semillero de militancia obrera y barrial que el poder dictatorial ahogó. Luego la reconversión de ese armado represivo en un lugar abandonado por la industria, dio lugar a la generalización del narcotráfico como forma de control social. Control y criminalización de la pobreza, fuente de temor para las clases medias.

NECESITAMOS UN ESPACIO DE MEMORIA EN LANÚS

Un espacio que haga archivo de la memoria del distrito para avanzar en castigar a los genocidas. Pero que también acompañe las luchas de DDHH en democracia.

Partimos de las herramientas construidas por otros espacios de lucha en esta última década, donde, a pesar del Estado, se logró mucho: Partimos del Reconocimiento Estatal de la Comisaría 3° como ex-CCDyT, y de la facultad que tiene el gobierno provincial para arbitrar la preservación de este espacio (Ley 13584).

POR UN ESPACIO DE MEMORIA EN LANÚS

CAMPAÑA POR LA RESTITUCIÓN DE LA COMISARÍA 3°

Convocantes:

Comisión de Vecines Justicia por Campomar

FOB Autónoma

Asamblea Campomar

Red Docentes Feministas