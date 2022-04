Implacables en la seva pressi贸 fiscal, l鈥橢stat no cessa de demanar-nos: IRPF, IVA, impostos indirectes, taxes鈥 I en aquest temps de tremendes retallades en despesa social, de p猫rdua de drets i de la majoria de les nostres conquestes, de desmantellament del p煤blic, quan l鈥檈ixut estat del benestar que encara gaud铆em es trontolla, observem amb vergonya com, any rere any, es renoven enormes inversions en el m茅s est猫ril de les despeses: la Despesa Militar.

L鈥橝dministraci贸 es queda, exercici rere exercici, amb centenars d鈥檈uros de cada contribuent. Per a qu猫? Per a comprar armament (contra qui s鈥檜sar脿?), per a absurdes intervencions militars a l鈥檈xterior (les noves maneres del colonialisme 鈥渉umanitari鈥), per a sostenir el complex de la in煤til recerca militar鈥

Fer Objecci贸 Fiscal.

Enfront d鈥檃quest desprop貌sit, la ciutadania t茅 una arma: l鈥橭bjecci贸 Fiscal.

L鈥橭bjecci贸 Fiscal que no 茅s una altra cosa que la nostra negativa a col路laborar amb l鈥橢stat en les despeses de preparaci贸 de guerres i en el manteniment de l鈥檈structura militar, desobeint activament en el moment de fer la declaraci贸 de la renda (IRPF). Consisteix, t猫cnicament, a aprofitar la declaraci贸 de l鈥橧RPF per a desviar una part de la totalitat dels nostres impostos a un projecte que treballi en la defensa d鈥檜n progr茅s social solidari.

Com es fa?

L鈥檈stat recapta impostos durant tot l鈥檃ny a totes les persones de la societat, i ho fa de moltes maneres, no sols mitjan莽ant l鈥橧RPF.

D鈥檃quests diners destina una gran part per a l鈥檈x猫rcit, la policia i la preparaci贸 de guerres.

La declaraci贸 de l鈥橧RPF suposa una magn铆fica oportunitat de recuperar aquests diners i destinar-lo a un fi just. Per aix貌 et recordem que:

Qualsevol persona, tingui o no ingressos, tingui o no n貌mina, estigui o no donada d鈥檃lta, pot fer la declaraci贸 d鈥橦isenda i reclamar aquests diners a l鈥檈stat per a desviar-lo a un projecte alternatiu per la Pau.

La declaraci贸 et pot sortir a pagar, a retornar o de quota zero. En tots els casos pots objectar.

Si la declaraci贸 te la envien ja feta (l鈥檈sborrany), No la confirmis. Pots aprofitar aquest esborrany per a realitzar la teva declaraci贸 d鈥橧RPF utilitzant el programa web de l鈥橝g猫ncia Tribut脿ria, incloent l鈥橭bjecci贸 Fiscal a la Despesa Militar. La pots realitzar tu mateixa o encarregar-l鈥檋i a una gestoria. Ho expliquem de forma m茅s detinguda:

Com es fa exactament l鈥檕bjecci贸?

Et proposem dues maneres de fer-la:

At猫s que l鈥檈stat t茅 tants mitjans de recaptar els nostres diners, resulta complicat determinar quina ha estat la quantitat exacta que ens ha cobrat al llarg de tot un any. No obstant aix貌, la OFGM 茅s, abans de res, una acci贸 p煤blica i col路lectiva de den煤ncia al militarisme i una interpel路laci贸 a la societat. 脡s molt m茅s important el fet d鈥檕bjectar que la quantitat objectada; per aix貌, qualsevol quantitat, per petita que pugui ser, 茅s v脿lida.

Acabada la declaraci贸, s鈥檌ngressa la quantitat de l鈥檕bjecci贸 fiscal a la despesa militar en el projecte alternatiu triat. 脡s necessari sol路licitar que en el concepte del rebut requerit al banc en dur a terme l鈥檌ngr茅s alternatiu aparegui 鈥淥bjecci贸 Fiscal a la Despesa Militar鈥.

No oblidar adjuntar a la declaraci贸 el justificant de l鈥檌ngr茅s.

L鈥橭bjecci贸 Fiscal a la Despesa Militar 茅s una eina humil, per貌 efica莽, permet evitar que part de la nostra riquesa es destini a fins criminals i, alhora, denunciar el finan莽ament del militarisme i poder dedicar alguna cosa dels nostres diners a fins socialment 煤tils i transformadors.

Pots recolzar-te en aquest detallat tutorial que t鈥檌nformar脿 de tots els passos a seguir: https://www.grupotortuga.com/como-se-hace-la-objecion-fiscal-al

Despr茅s de realitzar la teva declaraci贸:

Envia una carta al Ministeri d鈥橦isenda (postal o mail certificat o mitjan莽ant oficina p煤blica d鈥檈nviaments) anunciant que has fet Objecci贸 Fiscal a la Despesa Militar i explicant els teus motius. Acompanya el comprovant del teu ingr茅s a l鈥檕rganitzaci贸 que has triat com a dest铆 alternatiu. Guarda c貌pia de tot.

Els col路lectius antimilitaristes ens recorden que 茅s molt important que escribes al teu grup d鈥檕bjecci贸 fiscal m茅s pr貌xim dient que has fet Objecci贸 Fiscal a la Despesa Militar perqu猫 el teu acte pugui participar d鈥檜na campanya que 茅s col路lectiva.

M茅s informaci贸 a http://www.grupotortuga.com/campana-de-objecion-fiscal-al,305

Pot alg煤 ajudar-me quan no s脿piga com fer Objecci贸 Fiscal a la Despesa Militar? Pots contactar amb el grup Antimilitarista Tortuga: Tortuga@nodo50.org o al tel猫fon 644 469 314

Nuestro destino Alternativo: Erletxea

En Erletxea, colmena en euskera, llevamos desde 2013 abriendo todos los lunes una Oficina de informaci贸n y denuncia sobre ayudas y prestaciones sociales. Informamos sobre todo de las prestaciones sociales vascas, Renta de Garant铆a de Ingresos y Ayudas de Emergencia Social, gestionadas desde el Servicio de Empleo Vaso, Lanbide, y el 脕rea de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun. Lo importante no es en s铆 misma la informaci贸n que aportamos como la que nos aportan las personas que se pasan por la Oficina y que nos sirve posteriormente para denunciar muchas de las situaciones de injusticia y maltrato de estas y otras instituciones p煤blicas.

La denuncia y el trabajo conjuntamente con otros colectivos y entidades sociales constituye otra de las labores fundamentales de Erletxea. As铆 durante estos a帽os hemos trabajado conjuntamente contra los desahucios y actualmente nos ocupa la denuncia y acompa帽amiento de las situaciones de calle tanto de personas migrantes como locales.

CIF G-92504620

N潞 de cuenta: ErletxeaES67 0182 1074 1902 0159 5415

