Es dif铆cil encontrar un divorcio mayor del que se acusa entre los buenos prop贸sitos enunciados desde el gobierno en relaci贸n con el territorio, el urbanismo y la vivienda y las crudas realidades que se observan. Mientras permanezca indiscutido el modelo inmobiliario espa帽ol que ha entronizando en nuestro pa铆s la singular cultura del 鈥減elotazo urban铆stico鈥, mientras se mantenga la actual desprotecci贸n del territorio frente a afanes especulativos y extractivos cada vez m谩s voraces, dif铆cilmente cabr谩 paliar sus efectos por muchos que sean los conjuros ceremoniales e institucionales que se desplieguen. Pues, quer谩moslo o no, las reglas del juego econ贸mico habitual, guiado por la br煤jula del lucro, promueven modelos territoriales, urbanos y constructivos espec铆ficos, salvo que existan barreras mentales e institucionales que lo impidan.

Pero cuando estas barreras se diluyen dejando que los afanes especulativos ordenen y construyan a su antojo la ciudad y el territorio, se observan dos fen贸menos paralelos. En primer lugar, tienden a desatarse patolog铆as de crecimiento que fuerzan la expansi贸n de los procesos de urbanizaci贸n y sus servidumbres territoriales a ritmos muy superiores a los del crecimiento de la poblaci贸n y de su renta disponible. Y en segundo lugar estos procesos se ajustan impl铆citamente a los siguientes modelos de orden territorial, urbano y constructivo.

Por una parte, impone una polarizaci贸n territorial al segregar el territorio en n煤cleos atractores de poblaci贸n, capitales y recursos y 谩reas de abastecimiento y vertido, con sus redes y servidumbres, generando campos abandonados y ciudades desbordadas. Por otra, en el urbanismo, impone el modelo de la conurbaci贸n difusa, con un crecimiento explosivo que separa y env铆a trozos de ciudad a puntos cada vez m谩s alejados. Y, finalmente, impone un 煤nico modelo constructivo, un estilo universal que separa las partes del edificio, empezando por la estructura, convertida en un esqueleto de vigas y pilares, para abordar despu茅s la cubierta, el cerramiento鈥 y la climatizaci贸n, haciendo abstracci贸n de la historia, de las condiciones y de los materiales del entorno. La expansi贸n urbana apoyada en estos modelos requiere consumos de territorio y de recursos muy superiores a los que demandaba la arquitectura vern谩cula y la ciudad cl谩sica o hist贸rica, que inducen a considerar a la especie humana como una especie de patolog铆a terrestre.

La sobredosis de capacidad de compra sobre el mundo que se ha venido generando para animar en tiempos de crisis el pulso de la coyuntura econ贸mica y alegrar los mercados burs谩tiles e inmobiliarios ha reforzado los fondos que, a modo de buitres, sobrevuelan el territorio en busca de nuevas presas. Con lo cual se agravan las tendencias antes indicadas que, lejos de mejorar los pueblos y la ciudad cl谩sica, los engullen y destruyen, para levantar sobre sus ruinas nuevos e indiferenciados modelos urbano-constructivos. Y adem谩s de la s煤per destrucci贸n operada sobre el patrimonio inmobiliario preexistente, las expectativas de urbanizaci贸n contribuyen a desorganizar los sistemas agrarios y las demandas en recursos y residuos que plantea el nuevo modelo de urbanizaci贸n, extienden la 鈥渉uella鈥 de deterioro ecol贸gico hacia puntos cada vez m谩s alejados. El resultado conjunto de estas tendencias es la creciente exigencia en recursos naturales y territorio, que acent煤an las servidumbres indirectas que tal modelo comporta, unidas a la evoluci贸n simplificadora y esquilmante de los propios sistemas agrario-extractivos, generando la desertizaci贸n del medio rural que hoy se pretende revertir sin aclarar bien con qu茅 criterios, con qu茅 objetivos y con qu茅 medios cabe revertirla sin cambiar las causas que la promueven.

Es as铆, que de un tiempo a esta parte, como discurso, va ganando terreno el prop贸sito de repoblar el mundo rural, y m谩s cuando desde los rincones olvidados y abandonados se empiezan a alzar voces reivindicativas. Se habla de la Espa帽a vac铆a o vaciada. En plan pomposo, el gobierno dedica un ministerio al reto demogr谩fico, acompasado con la transici贸n ecol贸gica, para rellenar ese vac铆o que es el resultado del abandono auspiciado por todo tipo de pol铆ticas y negocios lucrativos de los mandamases desde hace muchas d茅cadas. Al mismo tiempo, algunos colectivos ya llevan a帽os volviendo a poner los pies en la tierra como pr谩ctica colectiva: han sido experiencias truncadas y amenazadas, precisamente por los que desde el ejercicio del poder (estatal, auton贸mico, municipal, y de todos los colores) ahora empiezan a llenarse la boca de buenas intenciones.

En el recuerdo, entre otros, quedan Sas茅, Can Piella鈥 Tambi茅n Kan Pasqual y Can Masdeu, que perduran en Collserola. Y sigue en pie Fraguas, un pueblo rehabitado, aunque amenazado por multas escandalosas 鈥110.000 euros para demoler aquello que han recuperado de las ruinas provocadas por expropiaciones forzosas y los posteriores bombardeos de las maniobras militares鈥, o la entrada en prisi贸n de los residentes que se declaren insolventes o desobedientes. Paradojas de la proclamada repoblaci贸n a aderezada con escarmientos y expulsiones, pues en vez de facilitar la ocupaci贸n de pueblos despoblados y del amplio patrimonio inmobiliario desocupado que recorre la geograf铆a del pa铆s, se acostumbra a penalizar dicha ocupaci贸n. Tes贸n, tambi茅n, para seguir agitando las ruralidades, que son diversas y no todas se pliegan a la direcci贸n 煤nica que dicen querer desplegar (o implementar, en la neolengua) en 130 medidas, que colmar铆an un Plan de Recuperaci贸n, Transformaci贸n y Resiliencia, para garantizar la incorporaci贸n de los peque帽os municipios en una recuperaci贸n verde, digital, con perspectiva de g茅nero e inclusiva. Frente a estos discursos, as铆 anda el mundo rural acosado por unas din谩micas depredadoras que achican, a煤n m谩s, cualquier posibilidad de la revuelta al campo, del campo.

La doble pandemia, la sanitaria de la covid-19, pero tambi茅n y sobre todo la estructural del capitalismo, han disparado este inter茅s ahora acrecentado por el mundo rural. M谩s que nunca, cada pedazo de tierra debe sucumbir a la mercantilizaci贸n, previa privatizaci贸n y asistencia estatal; proceso que se asociar铆a al impulso del capitalismo asistido que acarrea la defenestraci贸n del estado del bienestar. Los propietarios contentos, ya que lo que no dejen caer al suelo convirti茅ndolo en ruinas podr谩 ser vendido o alquilado a un precio de mercado al alza y especulativo, y las inmobiliarias al acecho: llenamos ahora de profesionales los rincones m谩s o menos buc贸licos (la dicha transici贸n ecol贸gica) y les hacemos llegar la fibra 贸ptica (la venerada revoluci贸n digital, si bien con sus grietas) para el bienvenido teletrabajo de algunos; que otros, m谩s precarios, ya les har谩n faenas para reconvertir antiguos pastos o cultivos en jardines y encargarse del mantenimiento de la 鈥渘ueva vivienda鈥 y de tantas tareas como sea necesario.

Todo apunta a que la periferia rural, alejada del n煤cleo metropolitano, va camino de convertirse, a todos los efectos, en una especie de extrarradio como barrio dormitorio de una cierta 茅lite, con la casita y el huerto (o, m谩s bien, el jard铆n) al alcance de pocos, bien conjugado con la aceleraci贸n y proliferaci贸n de segundas residencias y sus complejos resorts, adem谩s de la incentivaci贸n estacional del turismo rural y sus rutas verdes.

Tampoco cabe desde帽ar, ni mucho menos, el alza de adquisiciones especulativas de fincas r煤sticas para fines no agrarios; considerando que entre sus compradores destaca esa figura del inversor extranjero, o los denominados fondos de inversi贸n o fondos buitres. Entre sus secuelas sobresale la degradaci贸n o pulverizaci贸n del patrimonio rural, tanto de sus casas o edificaciones levantadas desde la arquitectura vern谩cula, como de las infraestructuras o equipamientos populares laborados anta帽o en com煤n (fueran canalizaciones, caminos, bancales, etc茅tera).

Y es que estamos aqu铆: un proceso de urbanizaci贸n capitalista todav铆a m谩s agudizado que procura 鈥渋nyectar鈥 riqueza en sus centros (las metr贸polis) mientras 鈥渆yecta鈥 pobreza en sus periferias, o las devora cautivas con sus tent谩culos, a la par que acota y reserva reductos para el privilegio. Lo que denominan ordenaci贸n territorial, o territorio y sostenibilidad, no deja de ser un desbarajuste o m谩s bien una aplicaci贸n de las l贸gicas territoriales del mundo y de la civilizaci贸n capitalista, pues detr谩s de toda articulaci贸n territorial hay razones sociales: la de los desequilibrios territoriales y la acentuaci贸n y cronificaci贸n de las desigualdades sociales. Tan sencillo como entender que no hay desarrollo de algunas 谩reas sin subdesarrollo (expoliaci贸n) de otras; ni nortes sin sures, ni centros sin periferias. Para el caso, la neorruralizaci贸n en boga, con sus segregaciones, dispara las dualidades, conformando un mapa donde se solapan, pero sin tocarse ni confundirse, las zonas de sacrificio con las 谩reas del privilegio.

Fruto de ese desarrollo geogr谩fico desigual, la dualidad campo/ciudad, mundo rural/mundo urbano, se ha desvanecido, puesto que el proceso de urbanizaci贸n en curso ha devorado y colonizado el territorio en su conjunto, convirtiendo todo rinc贸n no-urbano en periurbano para sus servidumbres. Asistimos a la devastaci贸n y expoliaci贸n 鈥攕in freno鈥 del campo y de los territorios de monta帽a, ya que al mundo rural, aunque cierta propaganda lo pretenda vender como 鈥渢erritorio amable, resort de salud鈥, le caen encima todas las infraestructuras que demandan las metr贸polis: desde L铆neas de Muy Alta Tensi贸n o de AVE a prisiones, vertederos, centrales nucleares, pol铆gonos, circuitos de carreras, parques tem谩ticos, estaciones de esqu铆 y todo lo que conlleva la industria del entretenimiento de masas, y a su estela la necrourbanizaci贸n, la artificializaci贸n de las afueras y la naturaleza como f谩brica-empresa. El corolario es que tenemos m谩s fincas en manos de cada vez menos personas (muchas de ellas que no trabajan la tierra pero que extraen muchos beneficios), una expansiva agroindustria 鈥攏ociva y asistida por la Pol铆tica Agraria Com煤n (PAC)鈥 y unas redes de comercializaci贸n que succionan la parte del le贸n del valor generado, adem谩s de una industria del entretenimiento que explota el verde (de los prados), el blanco (de la nieve) y el azul (de r铆os y mares).

Si se avistara una m铆nima frenada del despoblamiento en el 谩mbito rural, seguro que desde las instituciones se hablar铆a de revitalizaci贸n, de reequilibrio o de cohesi贸n territorial. Si bien obviar铆an que, con las din谩micas impulsadas, la desagrarizaci贸n no dejar谩 de agudizarse: todav铆a menos poblaci贸n activa en el sector primario con unos salarios y rentas bajo m铆nimos, y m谩s beneficiarios de sof谩 de las subvenciones de la PAC; m谩s fuerza de trabajo migrante precarizada, movilizada e hiperexplotada; m谩s p茅rdida de superficie agraria 煤til (e incremento de las 谩reas boscosas descuidadas y de lo forestal triturado como f谩brica maderera a cielo abierto, adem谩s del creciente periurbano degradado); m谩s acaparamiento entre pocos de las tierras; m谩s 鈥渕as铆as鈥 y casas en ruinas y m谩s escasez de alquileres, m谩s caros y con la expulsi贸n de masoveros [labradores que, viviendo en mas铆a ajena, cultiva las tierras anejas a cambio de una retribuci贸n o de una parte de los frutos]; m谩s agroindustria petrolera y qu铆mica controlada por las grandes multinacionales agroalimentarias distribuidoras; m谩s ganader铆a industrial y macrogranjas en las zonas rurales relegadas y menos cotizadas; m谩s residuos t贸xicos en la tierra y eutrofizaci贸n de las aguas, ese oro azul cada vez m谩s escaso.

En definitiva, un incremento desmesurado del extractivismo que como contrapartida arrastra una creciente e irreversible p茅rdida de la fertilidad de la tierra. Con todo ello, menos, mucha menos, vida y cultura rural arraigada en la tierra; si acaso, de sus restos se exhibir谩 y expender谩 su folclorizaci贸n o museificaci贸n en verde. Y mucha m谩s urbanizaci贸n capitalista con sus urbanidades, y omnipresencia del Estado con el ahogo de sus normativas y el clientelismo servil de sus subsidios o subvenciones.

Vemos, por tanto, que no basta con la repoblaci贸n como divisa de negocios; esto, m谩s bien, representar铆a la agon铆a definitiva del campo, la 煤ltima depredaci贸n tanto de su h谩bitat como de sus habitantes por parte del tsunami urbanizador. Si compartimos que no hay paisaje sin paisanaje, lo que se precisa es una rerruralizaci贸n del campo, del mundo rural. Y esto implica rehabitar la tierra, por gente que quiera vivir en la tierra y de la tierra. Y no de cualquier manera, sino aplicando y compartiendo unas m铆nimas premisas: esmerada custodia integral del territorio, a la vez que se practica y propaga la agroecolog铆a y la agricultura regenerativa (o la agricultura tradicional o campesina no acorde al marcapasos de la 鈥渞evoluci贸n verde鈥). En definitiva, preservar y recrear el paisaje y la cultura de los bienes comunes.

Y es ah铆, en esa onda, donde ciertas culturas pr谩cticas se prodigan en mostrar que no todo es necr贸polis ni tampoco todo el verde es campo para el negocio. Tambi茅n, con mucho empe帽o y batallas sordas, es campo abierto para esparcir utop铆as concretas, utop铆as en acci贸n, donde una mir铆ada de experiencias 鈥攃on m谩s o menos duraci贸n, m谩s alegr铆as o m谩s frustraciones, encuentros o desacuerdos, aislamientos o coordinaciones鈥 van recreando un mundo rural vivo y para vivir. Aqu铆, all谩 y m谩s all谩 se esparcen pr谩cticas apegadas a los lugares, a la tierra, que a su modo se decantan por desmercantilizar, desestatalizar, desurbanizar sus vidas, en singular y en com煤n.

En este sentido apuntan las reflexiones del libro colectivo Ensayos de agitaci贸n rural (2022, Eds. Salm贸n) orientado a rehabitar el campo vaciado que andan salpicadas de interrogantes compartidos: 驴Podremos escapar de las grandes redes de comercializaci贸n para organizar una log铆stica favorable a la agricultura ecol贸gica y de proximidad? 驴Podremos cuidar los lugares que habitamos? 驴Podremos recuperar la ruralidad como manera de vivir desde la autonom铆a? Y, a la vez, se acompa帽an de algunas certezas inciertas que insisten en no dejarse seducir por esos cantos de sirena que vuelven a arrastrarnos por atajos que conducen de nuevo a las casillas del capitalismo m谩s despiadado que se presenta ahora barnizado de prop贸sitos circulares, descarbonizados, verdes, humanos, resilientes, inclusivos, justos鈥 y sostenibles.