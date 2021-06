–

La estatua de Egerton Ryerson, cubierta con una bandera de los indígenas mohawk, uno de los creadores de las escuelas residenciales para niños indígenas en Canadá, fue derribada y decapitada este 6 de junio en Toronto.

FOTO: RADIO-CANADA / CHRIS GARGUS/CBC NEWS

La estatua de Egerton Ryerson que se encontraba al exterior de la universidad que lleva su nombre en la metrópolis de Toronto “no será restaurada ni reemplazada”, dijo este lunes 7 de junio el presidente de la Universidad, después de que el monumento fuera derribado tras una manifestación.

En los últimos años, tanto el personal como los estudiantes han estado pidiendo que se retire del campus del centro de la universidad la estatua de Ryerson, considerado como uno de los principales arquitectos del sistema de escuelas residenciales para indígenas en Canadá.

Finalmente, esa estatua fue derribada este domingo 6 de junio tras una manifestación en reacción al descubrimiento de los restos de hasta 215 niños indígenas enterrados en los predios de una antigua escuela residencial en Kamloops, en la provincia de Columbia Británica.

Un vídeo publicado en la red social Twitter muestra lo que parece ser una cuerda atada a la estatua y a la gente que reacciona entusiasmada mientras se derrumba esa efigie. El difusor público nacional CBC no ha verificado el contenido del video ni ha confirmado quién lo grabó.

Las imágenes del lugar de los hechos muestran que tras la caída de la estatua, se le retiró la cabeza.

En un comunicado emitido este lunes 7 de junio, el presidente de la Universidad Ryerson, Mohamed Lachemi, informó que la estatua no será restaurada ni será reemplazada.

El futuro de la estatua estaba siendo considerado por un grupo de trabajo cuyo mandato incluye la consideración del nombre de la universidad, la respuesta al legado de Egerton Ryerson, y otros elementos de conmemoración en el campus, dijo Lachemi.

Pido a nuestra comunidad que respete su trabajo y se comprometa con ellos como deberíamos comprometernos con todos los temas en nuestra universidad: mediante el diálogo, el debate y el intercambio de ideas.

Según Lachemi, más de 1.000 personas participaron en la protesta de la tarde del domingo 6 de junio en Toronto.

Aproximadamente una hora después de que se fue la última persona, un camión llegó a la calle Gould y procedió a derribar la estatua de Egerton Ryerson. Nos sentimos aliviados de que nadie haya resultado herido en el proceso, dijo Lachemi.

La policía de Toronto informó que está al tanto del incidente y que lo investigará.

Niños indígenas en la escuela residencial de Kamloops, en Columbia Británica, bajo la férula de la Iglesia. FOTO: INCONNU

“ES UN POCO DE JUSTICIA”

Craig St. Denis, que se encontraba en el campus donde la multitud se reunió tras la caída de la estatua, dijo que su derribo marca el comienzo de la curación para toda una nación.

Es importante que esta estatua haya sido derribada para que podamos sensibilizar a la gente sobre lo que ha ocurrido desde los años 1800 y la instalación del sistema de escuelas residenciales, dijo St. Denis, un indígena cree cuyo abuelo estuvo en ese sistema de internados.

Dishanie Fernando, estudiante del Sheridan College de Oakville, al oeste de Toronto, dijo que esa estatua debería haber sido derribada hace mucho tiempo.

“La estatua representa el racismo, la estatua representa la opresión. La Universidad de Ryerson debería haberla retirado hace mucho tiempo de forma voluntaria. Sin embargo, eso no ocurrió. Me parece que es un poco de justicia para los indígenas, pero no es suficiente. Es sólo el principio”, expresó Dishanie Fernando.

Más temprano el domingo 6 de junio, cientos de personas participaron en una manifestación en Toronto en homenaje a los 215 niños cuyos restos fueron hallados en los terrenos de una escuela residencial para indígenas en Kamloops, en la provincia de Columbia Británica.

En un tuit antes de la manifestación, la policía de Toronto instó a la calma.

La semana pasada, la estatua de Egerton Ryerson fue vandalizada y salpicada con pintura roja.

Tras el descubrimiento de los restos de niños en Kamloops, los estudiantes indígenas en la universidad pidieron a sus compañeros, profesores y ex alumnos que dejen de utilizar el nombre Ryerson en sus firmas de correo electrónico, en su correspondencia y en sus currículos, y les instaron más bien a utilizar el nombre de Universidad X.

En un comunicado publicado en la red social Twitter antes de que la estatua sea derribada, la universidad dijo: Compartimos el dolor y la pena de nuestra comunidad ante el descubrimiento de los restos de 215 niños indígenas cerca de Kamloops, y reconocemos que es de vital importancia una mayor y continua reconciliación.

Fuente: https://ici.radio-canada.ca/rci/es/noticia/1799614/derriban-estatua-ryerson-toronto