De parte de Indymedia Argentina June 30, 2021 20 puntos de vista

El hallazgo de cientos de cuerpos y tumbas sin nombre enciende las exigencias para que el Papa ofrezca una disculpa p煤blica a niveles nunca antes vistos. Ya son cuatro las iglesias incendiadas en tierras ind铆genas

Una protesta afuera del antiguo internado de Kamloops (Canad谩), el pasado 6 de junio. COLE BURSTON / AFP

26/06/2021

El descubrimiento en Canad谩 de centenares de cuerpos y tumbas sin marcar en dos antiguos internados para ni帽os ind铆genas han revivido las exigencias para que el Papa se disculpe ante los grupos aut贸ctonos por el papel de la Iglesia cat贸lica en gran parte de estos centros. Sin embargo, los reclamos en esta ocasi贸n alcanzan niveles nunca vistos. No solo por las disculpas largamente esperadas; tambi茅n por archivos y reparaciones econ贸micas.

El 27 de mayo se anunci贸 el hallazgo de los restos de 215 ni帽os en el antiguo internado de Kamloops (provincia de Columbia Brit谩nica), sitio que fue gestionado por una congregaci贸n cat贸lica. Este jueves, Cadmus Delorme, jefe de la reserva Cowessess, inform贸 el descubrimiento de 751 tumbas sin marcar en terrenos del otrora internado Marieval (provincia de Saskatchewan). 鈥淣o es una fosa com煤n; son tumbas sin nombre鈥, manifest贸 Delorme. Asegur贸 tambi茅n que la Iglesia cat贸lica retir贸 las l谩pidas en los a帽os sesenta. Como respuesta, hasta cuatro iglesias cat贸licas han ardido en llamas desde el pasado 21 de junio. Las dos 煤ltimas este s谩bado, seg煤n informa la cadena brit谩nica BBC.

Kamloops y Marieval integraron la red de 139 internados para menores ind铆genas que oper贸 entre 1883 y 1996. Unos 150.000 ni帽os fueron obligados a vivir en estos centros financiados por el Gobierno federal y administrados por grupos religiosos (m谩s del 70% por cat贸licos). La negligencia, los castigos f铆sicos, la violencia sexual y el racismo fueron comunes en ellos. En 2015, una comisi贸n catalog贸 lo ocurrido en estas instituciones como un 鈥済enocidio cultural鈥. La comisi贸n estableci贸 en 2019 que al menos 4.134 menores fallecieron en estos centros. Otros expertos calculan que la cifra supera con holgura los 6.000.

En 2008, el entonces primer ministro, Stephen Harper, se disculp贸 en nombre de los canadienses con los grupos aut贸ctonos por los da帽os de los internados. Las autoridades anglicanas, presbiterianas y de la Iglesia Unida de Canad谩 lo hab铆an hecho a帽os atr谩s. En mayo de 2017, el primer ministro Justin Trudeau pidi贸 al papa Francisco que se disculpara. La Conferencia canadiense de obispos cat贸licos difundi贸 una carta 11 meses despu茅s donde se帽alaba: 鈥淟uego de considerar detalladamente la petici贸n, y tras un extenso di谩logo con los obispos de Canad谩, [el Papa] siente que no puede responder personalmente鈥. Trudeau volvi贸 a la carga el 4 de junio. 鈥淐omo cat贸lico, estoy profundamente decepcionado por la decisi贸n que ha tomado la Iglesia cat贸lica ahora y durante los 煤ltimos a帽os鈥, expres贸.

Dos d铆as despu茅s, Francisco ley贸 un mensaje sobre el hallazgo en Kamloops al finalizar el rezo del 脕ngelus en el Vaticano. Dijo sentirse 鈥渄olido鈥 por el descubrimiento y 鈥渃erca del pueblo canadiense, que ha quedado traumatizado por la impactante noticia鈥. El Papa manifest贸: 鈥淓l triste descubrimiento hace que se tome conciencia de los dolores y sufrimientos del pasado. Ojal谩 que las autoridades pol铆ticas y religiosas de Canad谩 contin煤en colaborando con determinaci贸n para sacar a luz los detalles de esta triste historia y se comprometan humildemente en un camino de reconciliaci贸n y sanaci贸n鈥.

Carolyn Bennett, ministra de Relaciones con los Grupos Ind铆genas, consider贸 鈥渋nsuficientes鈥 las palabras de Francisco. Trudeau declar贸: 鈥淟as comunidades aut贸ctonas quieren y necesitan una disculpa鈥. Perry Bellegarde, jefe de la Asamblea de Primeras Naciones de Canad谩, inform贸 que varios de sus miembros est谩n en conversaciones con los obispos para reunirse en Roma con el Papa en noviembre. La Conferencia canadiense de obispos cat贸licos ha confirmado dichas conversaciones.

Jean-Fran莽ois Roussel, profesor en el Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad de Montreal, comenta: 鈥淓l argumento oficial sobre la ausencia de disculpas es que la Iglesia cat贸lica de Canad谩 no es una entidad jur铆dica. Algunas di贸cesis y congregaciones participaron en los internados, pero el Papa no puede disculparse por todos estos grupos鈥, explica. 鈥淪in embargo, estos grupos reportan a Roma, no se conducen de forma independiente. Creo que el Papa no ir谩 m谩s lejos de lo que la conferencia de obispos le indique鈥, agrega.

Massimo Faggioli, profesor de teolog铆a en la Universidad Villanova (ubicada en Pensilvania), declar贸 a CBC que las autoridades cat贸licas est谩n seguramente escuchando a sus abogados para evitar un c煤mulo de demandas por insinuar alg煤n tipo de responsabilidad con las disculpas. Roussel afirma: 鈥淓s una opini贸n constante entre observadores, pero no reconocida p煤blicamente por los obispos. Por eso se subraya que la Iglesia cat贸lica de Canad谩 no existe鈥.

Los l铆deres aut贸ctonos tambi茅n exigen que la Iglesia abra completamente sus registros para ayudar a esclarecer las muertes, punto solicitado por Trudeau en varios momentos. Este viernes, los Oblatos de Mar铆a Inmaculada (administradores de 48 de los antiguos internados) anunciaron que compartir谩n todos sus archivos. Los jefes ind铆genas piden igualmente que la Iglesia cat贸lica cubra el monto total prometido en los acuerdos de reparaci贸n. De los 25 millones de d贸lares canadienses establecidos, solo han pagado 3,7 millones.

Existen voces cr铆ticas en el mismo seno cat贸lico. Una petici贸n firmada por m谩s de 5.600 personas (sacerdotes, religiosas, profesores de instituciones cat贸licas, entre otros) solicita a los obispos atender los reclamos de las comunidades aut贸ctonas. Michael Miller y Marcel Damphousse, arzobispos de Vancouver y Ottawa respectivamente, se han disculpado y piden que Francisco haga lo propio. Roussel comenta: 鈥淓l tema de los internados se ha vuelto muy grande. Los obispos quieren mostrar unidad, pero ya empiezan a escucharse voces que piensan distinto desde hace tiempo. Hay divergencias con la l铆nea oficial, se ven fisuras, mensajes hacia la jerarqu铆a鈥.

El 13 de junio, desconocidos escribieron 鈥渁sesinos鈥 y 鈥渁bran los archivos鈥 sobre un muro de la parroquia de San Agust铆n (en Vancouver). Este jueves, una persona dej贸 marcas de sus manos con pintura roja y escribi贸 鈥溍﹔amos ni帽os鈥 en la puerta de entrada de la catedral de Saskatoon. En las primeras horas del 21 de junio, dos templos cat贸licos ubicados en reservas ind铆genas de Columbia Brit谩nica fueron consumidos por las llamas. Una semana despu茅s, el s谩bado 26, otras dos iglesias cat贸licas ard铆an en llamas, seg煤n la cadena brit谩nica BBC. La Polic铆a Montada de Canad谩 los est谩 investigando como 鈥渋ncendios provocados鈥. En un comunicado, este cuerpo policial indic贸 que, aunque es 鈥渟ensible ante recientes acontecimientos鈥, no puede especular sobre los motivos.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2021-06-26/canada-eleva-el-tono-con-la-iglesia-catolica-por-su-papel-en-los-internados-para-ninos-indigenas.html