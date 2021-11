–

De parte de Federaci贸n Anarquistas Gran Canaria November 4, 2021 18 puntos de vista

El pr贸ximo s谩bado 6 de noviembre los fascistas de Vox celebrar谩n un acto racista y xen贸fobo en El Parque Blanco en Las Palmas de Gran Canaria.

Vox es una m谩quina de odio y mentiras que s贸lo quiere distraerte de tus problemas reales. Vives en Canarias, en el territorio m谩s pobre del Estado y Vox pretende que tu rabia no se dirija hacia los verdaderos culpables: las 茅lites pol铆ticas y econ贸micas. En vez de se帽alar a los banqueros que te desahucian, a los especuladores que te suben el alquiler, a los millonarios que te explotan y empobrecen, a las instituciones que miran hacia otro lado, quieren que culpes a los migrantes, las feministas o los homosexuales. Su estrategia es hacer una diferencia entre el 鈥渘osotros鈥 y el 鈥渆llos鈥, as铆 logran proteger a los ricos y hacer que te pegues con los que son tan pobres como t煤. Porque esa es la base de todo: Vox odia los pobres, a la clase trabajadora, a las precarias, a cualquier sector discriminado y vulnerable sobre el que puedan fomentar prejuicios.

El fascismo, el nazismo y el franquismo se construyeron sobre el odio y la persecuci贸n a sectores de la poblaci贸n a los que cre铆a incapaces de defenderse. Vox hace lo mismo cuando criminaliza a ni帽os por el color de su piel, cuando habla de 鈥渋nvasi贸n migrante禄 . En Canarias hemos recibido, lo que llevamos de segundo semestre de 2021, 11.000 personas migrantes, muchos de ellos europeos. Sin embargo, nadie habla de 芦invasi贸n禄 cuando recibimos en el mismo per铆odo a 6.000.000 de turistas europeos que triplican la poblaci贸n canaria. La pol铆tica migratoria de Vox se reduce a esto: que las personas migrantes mueran en el mar porque para ellos no son seres humanos.

En su agenda pol铆tica tambi茅n se encuentra el desmantelamiento de ayudas p煤blicas en educaci贸n y en vivienda, una modelo econ贸mico hecho para los ricos, la negaci贸n de la violencia de g茅nero, la ilegalizaci贸n de ideas, la supresi贸n de la libertad de expresi贸n, impedir la libertad de movimiento de las trabajadoras extranjeras o leyes que permitan desahuciar con impunidad a familias incapaces de pagar el alquiler. Que no te enga帽en, la ultraderecha no est谩 preocupada por nosotras.

Por ello, para luchar contra los patrocinadores de un nuevo holocausto, queremos unirnos y luchar para que no nos coarten la libertad, no nos dividan y nos opriman con su discurso xen贸fobo, espa帽olista, machista y clasista. Las calles son nuestras y no permitiremos que en ellas se nos imponga la ideolog铆a del horno crematorio y el genocidio. Nos vemos el 6 de noviembre a las 12:00 en el Parque Blanco (c/ Eduardo Benot. Frente al Hotel AC).

隆Canarias, territorio libre del fascismo!

