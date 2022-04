–

De parte de CNT-AIT Granada April 2, 2022

Comunicamos la cancelaci贸n de los piquetes de hoy contra Restaurante La Causa, pues la empresa ha solicitado una reuni贸n para este lunes a fin de resolver el conflicto. Pedimos su difusi贸n debido al poco margen de tiempo que tenemos para comunicar a quien se interese en acudir que no es necesario en esta ocasi贸n.

No han sido los primeros actos en cancelarse durante este conflicto. Ya lo hicimos un fin de semana anterior como muestra de buena voluntad, sin conseguir resultados tangibles. Si este lunes no se accede a la readmisi贸n, no se volver谩n a cancelar m谩s actos, y se acerca los d铆as de Semana Santa, de mucha actividad hostelera en Granada.