Este material estar谩 disponible online a partir del 23/04 a las 22:00 y hasta el 6/5, 21:00

Argentina, 2023, 48鈥 / Espa帽ol / Edad recomendada: ATP / PG

M煤sica

Premiere mundial

Sinopsis

Liliana Herrero y Horacio Gonz谩lez dialogan en la intimidad de su casa. La conversaci贸n sobre las versiones de canciones de Fito Pa茅z grabadas por Liliana en su 煤ltimo disco deriva en profundas y bellas reflexiones.

Canci贸n sobre canci贸n tiene una triple pertenencia; es un tema de Fito P谩ez, es el 谩lbum que Liliana Herrero grab贸 como homenaje a Fito, y es el nombre de este documental que gira en torno a la po茅tica de P谩ez. La palabra 鈥済ira鈥 no es inocente: la pel铆cula propone que todo se mueve, que no hay posibilidad de quedarse quieto en el mundo. As铆, el di谩logo-carrusel que se establece entre Herrero y su pareja Horacio Gonz谩lez rodea varios temas que van desde el amor hasta la escritura, la pol铆tica y la docencia. Estos temas est谩n hilados por las canciones de P谩ez, que una a una son desgranadas por la pareja, mientras un clima de ternura y complicidad agiganta el documental. Sensible homenaje a la figura del cantante y a su modo de ver el mundo que, sin dudas, esta pareja comparte. Marcela Gamberini

Direcci贸n:

Fernando Arca

(Buenos Aires, Argentina). Estudi贸 cine en la FUC. Dirigi贸 De todas formas teatro (1996, Premio Fondo Nacional de las Artes) y varios largometrajes, entre ellos, La m煤sica interior (Bafici 鈥15).

Ficha t茅cnica

Direcci贸n: Fernando Arca

Guion: Fernando Arca, Carlos Villalba

Fotograf铆a: Josefina Chevalier

Edici贸n: Josefina Chevalier

Sonido: Rodrigo Ruiz D铆az, Santiago C谩ceres

M煤sica: Fito P谩ez, Liliana Herrero

Producci贸n: Carlos Villalba, Maru Isla, Nahuel Carfi

Producci贸n ejecutiva: Carlos Villalba

Compa帽铆a productora: Instituto de Intercambio Cultural Ensamble al Sur

Int茅rpretes: Liliana Herrero, Horacio Gonz谩lez

Contacto

Instituto de Intercambio Cultural Ensamble al Sur

Fernando Arca

arcafest@yahoo.com.ar

