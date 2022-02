El candidato de la Colombia Humana y el Pacto Hist贸rico se ha reunido con su Santidad el Papa Francisco en el Vaticano. 驴Cu谩les han sido las razones para este hist贸rico encuentro meses antes de las elecciones? Hay que reconocer que ha logrado un gran golpe propagand铆stico al concederle una audiencia el Papa en la biblioteca privada del Palacio Apost贸lico. De esta manera el candidato de la Colombia Humana calla a sus cr铆ticos que lo acusan de ser ateo o hereje marxista-leninista. Si la religi贸n es 鈥渆l opio del pueblo鈥 el pueblo colombiano desde hace siglos que est谩 enviciado. Y es que Colombia es un pa铆s muy religioso, el 98% de la poblaci贸n se declaran creyentes; ya sean fieles del catolicismo, las iglesias evang茅licas o sectas cristianas. Hip贸critamente hay que seguir este juego de las apariencias en una sociedad cautivada por los siete pecados capitales. Para cualquier colombiano la existencia de Dios es un dogma de fe irrefutable. Igualmente est谩n muy arraigadas las leyes moralistas que aseveran que los buenos cristianos ir谩n el cielo y los pecadores al infierno. Estos principios m谩s propios de las fantas铆as animadas de Walt Disney siguen vigentes a pesar de que estamos en el siglo XXI. 驴Pero acaso Colombia no es un pa铆s laico como reza en la Constituci贸n de 1991? En la anterior Constituci贸n de 1886 asum铆a que 鈥渆n nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad鈥 Somos muy conservadores, muy beatos y meapilas, nos gusta lucir crucifijos y cam谩ndulas y persignarnos cada vez que tenemos pensamientos impuros o nos vemos en peligro. Sumisos y remilgados nos dedicamos a rezar el santo rosario, asistir a la misa diaria o en su defecto dominical y darnos golpes en el pecho y hasta rasgarnos las vestiduras presas de un 茅xtasis m铆stico recitando: 鈥減or mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa鈥︹ Solo hay que analizar el lenguaje que se utiliza popularmente: 鈥渓a bendici贸n mam谩 o pap谩, Dios lo bendiga, mijito, Dios mediante, hasta ma帽ana si Dios quiere, Ave Mar铆a pur铆sima鈥︹ desde la 茅poca de la conquista y la colonia los misioneros se encargaron de convertir al catolicismo a los ind铆genas paganos a punta de latigazos y garrotazos. Por amor a Dios, as铆 se cristianiz贸 al pa铆s del Sagrado Coraz贸n de Jes煤s.

Y el candidato favorito Petro sabe muy bien que si quiere alcanzar la victoria tiene que declarase cat贸lico, apost贸lico y romano. Y aunque sea un redomado ateo o agn贸stico debe morderse la lengua y tragarse sus convicciones. Ese trance ya lo pas贸 Antanas Mokus cuando tuvo que medirse en segunda vuelta a Juan Manuel Santos por la presidencia de la Rep煤blica en el a帽o 2010. El exrector de la Universidad Nacional, que siempre se defini贸 como un sin Dios, estrat茅gicamente tuvo que comulgar con la hostia santa en la catedral primada. A pesar de todo su parodia no vali贸 de nada pues perdi贸 por un amplio margen. Las conversiones rel谩mpago son muy importantes en campa帽a electoral porque de lo contrario perder铆an no miles, sino millones de votantes. Debemos insistir que Colombia es un pa铆s fundamentalista cristiano o cristero. As铆 lo demuestran acontecimientos hist贸ricos acaecidos desde la conquista, la colonia o la independencia. Especialmente en el siglo XX ocurrieron un sinf铆n de enfrentamientos fratricidas entre conservadores y liberales que dejaron como saldo miles y miles de muertos. Al grito de 隆Viva Cristo Rey! 隆viva el Partido Conservador! se cometieron execrables matanzas peores que las del Estado Isl谩mico en Oriente Medio. Y es que hasta las campesinas colombianas iban vestidas de riguroso luto con rebozos o mantellina que ocultaban sus rostros. El puritanismo reinante prohib铆a que las mujeres exhibieran sus cuerpos, s铆mbolo de la tentaci贸n y el pecado.

Y Petro es consciente que para alcanzar la presidencia tiene que asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar; arrodillarse en el altar, confesarse y comulgar para que el pueblo de Dios lo elija como su 鈥渞edentor鈥. En todo caso, 茅l ya renunci贸 al marxismo-leninismo y la lucha armada como m茅todo de liberaci贸n de los pueblos. Aparentemente son ideolog铆as caducas y pasadas de moda, un anacronismo del siglo XX porque ahora lo que se lleva es hacer la revoluci贸n a trav茅s de Twitter o Facebook. El 鈥渇uturo presidente鈥 se ha arrepentido de haber hecho parte de a la guerrilla del M19 (brazo armado de la ANAPO del dictador Rojas Pinilla) Lo cierto es que fue un pecado de juventud y as铆 se lo ha hecho saber al Santo Padre que, haciendo la se帽al de la cruz sobre su frente, lo absolvi贸. Petro ya entrado en la madurez de la vida ha jurado convertirse en un Gandhi de la paz y del amor. D茅mosle un voto de confianza pues se merece una segunda oportunidad.

Sus asesores y consejeros decidieron que la mejor manera de relanzar la campa帽a del Pacto Hist贸rico era peregrinar hasta el Vaticano y afligido doblar la cerviz, postrarse de rodillas y besar el anillo del pescador del Papa Francisco. Con este gesto demuestra ante la opini贸n p煤blica nacional e internacional que es un 鈥渟anto var贸n de alma pura鈥 y no un m铆sero chusmero Castro-Chavista. Aparte tiene a su favor que por sus venas corre sangre italiana de Dante y Leonardo da Vinci que es una garant铆a de sapiencia infinita.

Petro desde el p煤lpito se dirige a sus miles de fan谩ticos que se re煤nen en las multitudinarias manifestaciones y repite una y otra vez con voz alta y fuerte que 茅l es un buen cristiano, pero no cualquier cristiano, sino uno progresista seguidor de la Teolog铆a de la Liberaci贸n, es decir, del Cristo de los pobres y, sobre todo, un disc铆pulo del cura guerrillero Camilo Torres. As铆 lo ha proclamado a los cuatro vientos para que sus enemigos no utilicen el argumento de que es un 鈥渉ereje rojo鈥. Aunque la verdad sea dicha el Papa Francisco no es zurdo, muchos ingenuos piensan que es un insurgente guevarista de boina y habano. Pero realmente el Vaticano es una ratonera de curas reaccionarios opusimos de derechas. Esa imagen del 鈥淧apa comunista鈥 es tan solo un mito creado por los medios de comunicaci贸n empe帽ados en subir los rating de audiencia o el n煤mero de lectores. Al fin y al cabo es parte del marketig que produce grandes r茅ditos financieros. El Papa Francisco en la 茅poca de la dictadura militar Argentina, a pesar de que conoc铆a los m茅todos nazis que aplicaba la Junta Militar para perseguir y desaparecer 鈥渢erroristas enemigos de la patria鈥, guard贸 un silencio c贸mplice. Y si nos referimos a los casos de pederastia que golpean a la iglesia cat贸lica 茅l ha sido omiso al defender a sacerdotes implicados en estos cr铆menes, como es el caso del chileno Fernando Karadima (al que luego ya muy tarde expulsar铆a de la Iglesia Cat贸lica) y el obispo Juan Barros que se mantuvo callado por 贸rdenes de sus superiores.

El Papa Francisco vestido con su impoluta t煤nica blanca recibe con los brazos abiertos al hijo prodigo que regresa a la casa del se帽or. Seguro que hablar铆an de la pobreza y la miseria que sufre desde hace siglos el pueblo colombiano, tambi茅n del oprobioso r茅gimen c铆vico militar que sostiene a Duque , de las matanzas y asesinatos de l铆deres sociales y el incumplimiento de los tratados de paz con las FARC. 脡l dice que tiene una profunda formaci贸n cat贸lica pues estudio el bachillerato en un colegio lasallista en Zipaquir谩. En su curriculum destaca que es un economista, ecologista, un ambientalista, un indigenista, un feminista, un humanista; no es un izquierdista, sino un reformista socialdem贸crata. Sagazmente se ha moderado y con prudencia promete que no va a nacionalizar ni expropiar las empresas y multinacionales, que respetar谩 a las reglas del juego. Los banqueros pueden estar tranquilos que van a seguir recogiendo grandes dividendos. El 鈥渃apitalismo humano鈥 tambi茅n existe y si hay que extirpar algo es el c谩ncer del neoliberalismo. 鈥淐olombia es un pa铆s extractivista dependiente del petr贸leo y de las exportaciones de caf茅, y tambi茅n el primer exportador de coca铆na del mundo (que es el principal dinamizador de la econom铆a) Esta pandemia del coronavirus es tan solo un anuncio del drama que se puede desencadenarse a nivel mundial si en los pr贸ximos 40 a帽os no cambiamos el rumbo. 驴c贸mo vamos a sobrevivir? Hay que acabar con los combustibles f贸siles, hay que realizar una revoluci贸n agraria, rescatar los recursos naturales y proteger el medio ambiente que irreversiblemente agoniza. Si no paramos el cambio clim谩tico nuestra civilizaci贸n est谩 en peligro de extinci贸n鈥 Petro se asemeja m谩s a uno de los jinetes del apocalipsis.

El Papa conmovido con sus palabras lo m谩s seguro es que se le habr谩 ca铆do alguna l谩grima. Para consolarlo el 鈥渇uturo presidente鈥 le ha prometido que no legalizar谩 el aborto como bien se lo ha aconsejado el l铆der cristiano de su coalici贸n Alfredo Saade. Petro est谩 tocado por la mano de Dios pues cuando cay贸 enfermo del coronavirus en el mes de marzo del 2021 en el hospital de Santa Mar铆a Nuova de Florencia, sobrevivi贸 milagrosamente. Desde luego que el supremo hacedor lo ha elegido para una gran misi贸n. El Sumo Pont铆fice con un hisopo asperja agua bendita sobre su noble crisma 隆aleluya! aqu铆 est谩 el ungido, el bendito en el nombre del padre, del hijo y el esp铆ritu santo. El exguerrillero arrepentido como si se tratara de un rey mago le entrega al Papa Francisco preciosos regalos tra铆dos desde las monta帽as de Colombia: artesan铆as, m煤sica criolla y popular y libros incunables, y a cambio recibe un escapulario de plata (expresamente bendecido para la ocasi贸n) y escritos con su mensaje para la Jornada de la Paz.

Definitivamente el l铆der de Colombia Humana y el Pacto Hist贸rico sale de la Santa Sede m谩s papista que el Papa, se ha consagrado como un l铆der de talla universal y con el espaldarazo que ha recibido de parte de su Santidad no hay quien lo pare.

驴Ya que estuvo en la casa de Dios, ser谩 capaz de visitar la casa del diablo en Washington?

Carlos de Urab谩 2022