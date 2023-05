–

El 16 de mayo de 1944 fue una fecha de terror para el pueblo gitano, pero tambi茅n de resistencia. Aquel d铆a, 6.000 romanies internados en Auschwitz (Polonia), supieron que iban a ser gaseados inminentemente. Entonces optaron por la resistencia: hombres, mujeres, ni帽as, ancianos plantaron cara a las SS armados de palos y piedras, frustrando, al menos temporalmente, sus planes de aniquilaci贸n.

En Espa帽a, el pueblo gitano cuenta con sus propias memorias del genocidio. El mayor exponente de la voluntad institucional de acabar con el pueblo gitano es la Gran Redada, o Prisi贸n General de Gitanos, planeada y ejecutada por el Marqu茅s de la Ensenada el 31 de julio de 1749. Desde el reinado de los Reyes Cat贸licos hasta la muerte de Francisco Franco un total de 360 leyes han nutrido la historia del antigitanismo institucional.

En los 煤ltimos a帽os, el debate sobre el antigitanismo y la memoria hist贸rica ha tomado protagonismo, gracias al activismo cr铆tico de gitanas y gitanos, y a los avances en el 谩mbito institucional, con un Pacto de Estado contra el Antigitanismo recientemente aprobado, y la inclusi贸n del este tipo de racismo como delito de odio en el C贸digo Penal. La presencia de representantes p煤blicos gitanos en las instituciones ha sido fundamental para estos avances.

Con la cercan铆a de las elecciones municipales son varias la personas gitanas que se presentan en las listas de diversas formaciones pol铆ticas. La mayor铆a proceden del asociacionismo o del activismo gitanos. Pese a la diversidad de formaciones, comparten una alianza transversal para lograr avances en la lucha contra el antigitanismo y mejoras en las vidas de un pueblo hist贸ricamente marginado y perseguido.

Tras la negativa del Ayuntamiento de Madrid por ser 鈥渁lgo ideol贸gico鈥, la artista roman铆 Estefan铆a Ruiz Molina ha realizado un mural con carteles en homenaje al pueblo gitano y a la resistencia roman铆.

Del activismo al partido



A Mar铆a Hern谩ndez P茅rez, candidata de Unidas Podemos- Izquierda Unida por Le贸n, no le hablaron en el colegio nunca de la resistencia de los gitanos frente a los nazis, aquel 16 de mayo de 1944, tampoco le mencionaron nada de la Gran Redada. Lo que s铆 tuvo que afrontar en la escuela de monjas donde estudiaba en Le贸n fue que su tutora le recitara todos los d铆as los primeros versos de la Gitanilla de Cervantes: 鈥淣acen de padres ladrones, cr铆anse con ladrones, estudian para ladrones鈥, evoca. Fue en aquella 茅poca, con tan solo diez a帽os, cuando descubri贸 el antigitanismo. Y contra 茅l lucha desde que tiene memoria. Durante una temporada, Hern谩ndez colabor贸 con el Secretariado Gitano, pero no compart铆a su visi贸n, a su juicio paternalista, de afrontar el antigitanismo. 鈥淧or algo es una entidad surgida de la Iglesia鈥, apuntilla.

鈥淓mpec茅 a explorar otras otras v铆as. Hace unos cuantos a帽os, antes de la pandemia, coincidimos unos cuantos activistas en una plataforma que montamos que se llam贸 Camelamos鈥, desde ah铆 hac铆an, explica la leonesa 鈥攁clarando que no le gusta particularmente esa palabra鈥 lobby pol铆tico. Como activista, Hern谩ndez se ha centrado en el comercio ambulante, 谩mbito en el que trabaja. Reivindica que es un sector hist贸ricamente relegado y sin embargo fundamental: 鈥淗abl谩ndote desde la Espa帽a vaciada somos los 煤nicos que llegan a sitios donde no llega nadie m谩s鈥. Para la activista, su funci贸n es doble: act煤an como pacificador social al disponer de productos m谩s asequibles, por otro lado llevan cosas donde nadie m谩s las lleva: 鈥淧ienso en la se帽ora que si no va mi primo y le baja a Le贸n con las recetas y se las coge y se las sube al siguiente mercado, pues nadie se lo hace鈥.

A Mar铆a Hern谩ndez, candidata de Unidas Podemos- Izquierda Unida en Le贸n, no le hablaron en el colegio nunca de la resistencia gitana, lo que s铆 tuvo que afrontar fue que su tutora le recitara todos los d铆as la Gitanilla de Cervantes: 鈥淣acen de padres ladrones, cr铆anse con ladrones…鈥

Hern谩ndez entr贸 en el Ayuntamiento de Le贸n de 2015 a 2019. Formaba parte de una agrupaci贸n de electores, vecinas y vecinos de los barrios que se juntaron al calor del municipalismo de la 茅poca. Antes de eso, hab铆a llegado a Podemos de casualidad, un d铆a que vio 鈥渦na noticia muy chiquitina鈥, de un peri贸dico en un bar, anunciando la primera asamblea de la formaci贸n en Le贸n, vio que estaba a tiempo de ir y para all谩 y tir贸. 鈥淵 as铆 empez贸 mi vida en la pol铆tica: me acerqu茅 a oler y, pues mira, me qued茅 ah铆 y acab茅 siendo incluso la responsable de Feminismos en Castilla y Le贸n鈥.

Para Hern谩ndez, el espacio municipal es un lugar privilegiado para hacer pol铆ticas reales y de reparaci贸n. Entre los logros de su etapa como concejala destaca c贸mo se consigui贸 que la celebraci贸n del 8 de abril, D铆a Internacional del Pueblo Gitano, pasara de ser responsabilidad de Servicios Sociales a responsabilidad de Cultura. Tambi茅n trabaj贸 en la modificaci贸n de la normativa municipal de la venta ambulante. De aquellos cuatro a帽os de gesti贸n tambi茅n sali贸 un Consejo de la poblaci贸n gitana 鈥渄onde est谩n representados desde los ancianos hasta asociaciones que son gitanas o que son progitanas, o que trabajan con personas gitanas, desde ah铆 se pueden abordar much铆simos temas鈥.

Paqui Maya Heredia, regidora de Sabadell, tambi茅n piensa que desde los municipios se pueden hacer pol铆ticas fundamentales para el pueblo gitano, y no solo. Procedente del 谩mbito social, con experiencia en inserci贸n laboral y educaci贸n, Heredia entr贸 en pol铆tica de la mano de Esquerra Republicana. Desde la agrupaci贸n conoc铆an su labor en las pol铆ticas municipales dada su participaci贸n en diferentes mesas del ayuntamiento. 鈥淯na de las propuestas que ten铆a muy clara Esquerra Republicana aqu铆 en Sabadell era poder incorporar a personas de la ciudad que pudieran representar otros sectores, y no fuera toda la representaci贸n de personas blancas, payas, no gitanas, sino tener un reflejo m谩s real de quienes vivimos aqu铆, donde hay casi un 5% de poblaci贸n gitana鈥. Heredia califica su invitaci贸n a incorporarse al partido como 鈥渦na grata sorpresa鈥.

Todo esto Heredia lo cuenta desde la conciencia de que la incorporaci贸n de personas gitanas, (y en general de minor铆as) a las listas puede verse criticada como un ejercicio simb贸lico que conviene a los partidos para mostrar diversidad, para llenar una cuota que realmente no cambia sus pol铆ticas. 鈥淧ero esto ya se ha debatido en el caso de las mujeres, y gracias a estas iniciativas, a las cuotas, hay mujeres representando y ocupando espacios a los que antes no ten铆amos acceso. Yo nunca me he sentido un objeto, no me siento un florero, no me siento la pieza cultural de la comparsa dentro de la orquesta鈥. Y espera que del mismo modo que estas pol铆ticas positivas han servido para normalizar la presencia de mujeres en lugares de toma de decisiones, 鈥渆sto tambi茅n evolucione y dentro de pocos a帽os tengamos gitanos en puestos mucho m谩s importantes鈥. Entre los logros derivados de la incorporaci贸n de personas gitanas a las instituciones, Heredia cita el Pacto de Estado contra el Antigitanismo. Ella espera repetir como regidora de su ciudad, est谩 en el puesto n煤mero seis y las encuestas son favorables.

Sin salir de Catalunya, en Barcelona, Ricardo Valent铆 aspira a entrar en el ayuntamiento de la mano de Junts Per Catalunya. Este activista cuenta con una larga trayectoria al frente de la asociaci贸n de gitanos referente del barrio de Gracia y ha podido interactuar desde el Consejo Gitano del Ayuntamiento de Barcelona, con representantes de diversos partidos: 鈥淓n este contexto me ofrecieron por primera vez hace cuatro a帽os ir en las listas de Junts per Catalunya, y este a帽o me lo han vuelto a ofrecer. Es gente que conozco, una de las personas en la lista ser谩 la presidenta del Consejo Gitano del Ayuntamiento de Barcelona鈥.

Velent铆 considera que no hay nada nuevo en que los partidos sumen a activistas tras ver su trayectoria. De hecho, explica, la presencia de diputados o eurodiputados gitanos es importante. 鈥淭enemos a Bea Carrillo, Sara Jim茅nez e Ismael Cort茅s, y ellos tambi茅n empezaron desde abajo, cada uno con su partido, cada uno con su ideolog铆a. Nos respetamos todos, somos gitanos todos y todos somos hermanos鈥. Para dar fe de que este es un proceso de larga data, Valent铆 cita a Juan de Dios, el primer eurodiputado gitano. 驴C贸mo empez贸? Pregunta el candidato de Junts: tambi茅n por la base, recuerda, y a帽ade: 鈥淟a Constituci贸n Espa帽ola lleva su firma鈥.

Para Escudero, la pol铆tica va de ayudar a la gente de su barrio, y espera 鈥渄ar ese punto de realidad que muchas veces falta en las instituciones鈥. Defiende que hacen falta m谩s gitanos y gitanas en la pol铆tica y la administraci贸n

Mucho despu茅s de que Juan de Dios se convirtiera en referente de los pol铆ticos gitanos naci贸 Samuel Escudero Le贸n, hace ahora 24 a帽os. Ya desde muy peque帽o sinti贸 la llamada de la participaci贸n, primero en espacios juveniles y de estudiantes. Escudero viene de Vallecas y se presentar谩 a las elecciones en la lista de M谩s Madrid. Si piensa en qu茅 es la resistencia gitana, le vienen a la mente resistencias cotidianas, como lo que implica levantarse en la madrugada para trabajar en el mercadillo, las madres que se baten por sus hijos, el apoyo mutuo cuando las instituciones te abandonan, como sucedi贸 durante la pandemia, compartir en la pobreza, como le contaba su abuela que hac铆an en los a帽os m谩s duros y siguen haciendo.

Pese a formarse en un centro p煤blico impregnado de la diversidad del barrio, este joven tuvo su primer encontronazo con el antigitanismo encarnado en un profesor, fue en primero de la ESO, era un solo docente que 鈥渢en铆a ciertos estereotipos, prejuicios. Cuando llegu茅 a clase recuerdo que me dio un dibujo y un boli y me dijo ponte atr谩s, no molestes鈥.

Escudero no lo dej贸 pasar y lo cont贸 en casa. La asociaci贸n de Vallecas de la que formaba parte, su madre y su t铆a intervinieron, a Escudero no le iban a impedir estudiar como cualquier otro compa帽ero, el centro tambi茅n reaccion贸. A parte de este caso, Escudero recuerda su instituto como un espacio de buenos profesores, mentores, dice, donde adem谩s fue estrenando su inquietud participativa: fue delegado, representante de los alumnos, y responsable de igualdad.

Pronto empez贸 a dar charlas en centros educativos, como referente positivo para el alumnado: 鈥淓n alg煤n momento, con 16 a帽os, acabo en el Parlamento Europeo hablando del pueblo gitano y sobre todo de la juventud鈥, recuerda. De los a帽os de combatir el antigitanismo con sus primos, gente que ahora es familia, surgi贸 su primer contacto con lo que entonces era Ahora Madrid. En 2019 se incorpor贸, ya con M谩s Madrid, como vocal vecino de Vallecas: 鈥淟os 煤ltimos cuatro a帽os estaba trabajando en propuestas de mejora del barrio, en juventud, en deporte, en infancia, en movilidad, que en las pocas competencias que tiene la Junta de Distrito respecto a la educaci贸n鈥.

En esas estaba, y en trabajar como cocinero cuando un d铆a, 鈥渓leno de guacamole鈥, puntualiza, le llaman para invitarle en las listas auton贸micas. Tras pensarlo un ratito, dijo para adelante. Pensaba que se tratar铆a de un puesto simb贸lico pasando el n煤mero 50 pero al salir las listas provisionales vio que estaba en el n煤mero 32. 鈥淧or las encuestas salen entre 28 y 30 diputados, estoy a un pie de entrar como diputado en la Asamblea de Madrid鈥, se sorprende Escudero que se presenta a s铆 mismo como 鈥渏oven, gitano y vallecano鈥.

Para Escudero, la pol铆tica va de ayudar a la gente de su barrio, y espera 鈥渄ar ese punto de realidad que muchas veces falta en las instituciones鈥. Defiende que hacen falta m谩s gitanos y gitanas en la pol铆tica y la administraci贸n. En ese sentido, coincide con el candidato de Junts per Catalunya en que hay una agenda transversal que une a los y las gitanas que entran en pol铆tica y que trasciende las siglas de los partidos a los que pertenecen: 鈥淓l bienestar de nuestro pueblo, de nuestra gente, est谩 por encima de todo. Se not贸 en el Pacto de Estado contra el antigitanismo en esa subcomisi贸n que consigui贸 estipular el antigitanismo como delito de odio. Segu铆 en vivo la retransmisi贸n mientras se me sal铆an las l谩grimas viendo a esos tres grandes gitanos de distintas formaciones, hablar y defenderlo鈥.

Gitanos y gitanas, pero no solo



El hecho de compartir algunos objetivos pol铆ticos en relaci贸n a su pueblo no reduce a las personas gitanas a una especie de sujeto esencialista. 鈥淵o antes soy mujer y despu茅s soy gitana. Adem谩s, todas las cuestiones generales me afectan de la misma manera que a cualquier otro ciudadano鈥, recuerda Heredia. Pero tambi茅n reconoce que el hecho de ser gitana aporta a la pol铆tica el entendimiento de situaciones que solo pueden comprenderse a partir de haberlas vivido. 鈥淚ncluir esa mirada de la diversidad cultural era una deuda que ten铆a la pol铆tica en s铆. En ese sentido, las elecciones de 2019 tambi茅n marcaron una diferencia, tener a cuatro diputados, tener representaci贸n municipal en ciudades de Espa帽a, de Catalu帽a鈥 Lo positivo ser铆a no frenar aqu铆, que esto se siga construyendo鈥. Para Heredia la asignatura pendiente es avanzar en memoria y reparaci贸n. 鈥淪e tiene que reconocer lo que ha pasado con el pueblo gitano hist贸ricamente, hasta que no se repare ese proceso hist贸rico que nos ha llevado a la situaci贸n que tenemos, no vamos a conseguir tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano鈥, sentencia.

Para Valent铆, la instituci贸n sin duda es un lugar desde el que combatir el antigitanismo, 鈥減ero tambi茅n dedicarse a temas fundamentales que no afectan solo al pueblo gitano, como Educaci贸n, vivienda, salud y empleo鈥. El candidato de Junts per Catalunya quiere aclarar que como pol铆ticos gitanos no representan a la poblaci贸n gitana. 鈥淣osotros no somos l铆deres, somos activistas. Ahora claro. Si nos piden una reuni贸n con colectivos gitanos, pues evidentemente yo la voy a montar para que vengan y escuchen las propuestas鈥, la prioridad sin embargo no es convencer, sino hacer. 鈥淣o se trata de: voy a buscar tu voto y despu茅s no me acuerdo. Se trata de trabajar con nuestra gente. De estar all铆 con ellos鈥.

Para Escudero tambi茅n es importante dejar claro que las personas racializadas no cubren una cuota en los partidos. 鈥淢i fin no es decir, soy gitano y estoy aqu铆, si no, soy gitano y te hablo de educaci贸n p煤blica, te hablo de formaci贸n profesional, te hablo de movilidad, te hablo de transporte p煤blico, te hablo de ecologismo鈥, reivindica el joven, que recuerda que ya cuenta con una trayectoria como vocal vecino.

Hern谩ndez tampoco viene solo del activismo gitano, en realidad su primera lucha fue de tinte laboral. 鈥淓n el trabajo me llamaban la sindicalista, aunque nunca he estado afiliada a ning煤n sindicato. Tuvimos un proceso de ERTE en un call center en el que nos echaron a 398 personas de una tacada鈥. El hecho de que entrara en pol铆tica le viene casi natural, su abuelo fue concejal en el primer ayuntamiento en Le贸n. 鈥淒e casta le viene al galgo, la pol铆tica siempre se ha mamado en casa鈥. Y la pol铆tica, recuerda, ha estado siempre presente en el pueblo gitano, aunque ahora por fin se haya hecho m谩s visible. 鈥淟a primera manifestaci贸n que hubo en democracia fue en la Puerta del Sol, gitanos pidiendo pan y trabajo. M谩s pol铆tico que esa primera manifestaci贸n dentro de la democracia no lo hay. Lo que pasa es que nunca se nos ha visto como sujetos pol铆ticos. Es m谩s, casi siempre la mayor铆a de partidos nos han usado como para dar el toque de color, el toque folcl贸rico鈥, de 鈥淕itano de Tempor谩鈥, dice, citando la canci贸n del 鈥渢铆o Raimundo Amador鈥. Y trae otro referente, al t铆o Marianet de la CNT, clave en la Guerra Civil.

Hern谩ndez va tambi茅n bien posicionada en la lista, la n煤mero tres. 鈥淐reo que es muy importante visualizar a las personas racializadas, en este caso gitanos o gitanas que vamos en listas. Pero tambi茅n me gustar铆a, como dijo el otro d铆a la prima Sandra Heredia 鈥攓ue como salga alcaldesa de Sevilla nos vamos todos para all铆鈥 que alg煤n d铆a, y espero sea dentro de poco, deje de ser noticia que estemos ocupando los espacios que nos corresponden鈥. La integrante de Adelante Andaluc铆a, es la 煤nica pol铆tica gitana que encabeza una lista en las elecciones del 28M, en su Comunidad Aut贸noma otros dos candidatos gitanos se presentan ante las urnas: Sheila Carmona Silva, en Linares, est谩 en la lista Izquierda Unida – M谩s Pa铆s – Verdes Equo, mientras que al ayuntamiento de Sevilla, tambi茅n se presenta el socialista Mario Vargas Camas. Su compa帽ero de partido en Catalunya, Paco Vargas Porras, se presenta con el PSC en la localidad de Sant Adri脿 del Bes贸. Las pr贸ximas elecciones pueden pues, ser una cita clave para que las demandas del pueblo gitano entren en primera persona en muchos ayuntamientos.