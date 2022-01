–

De parte de Cantabria No Se Vende January 21, 2022

Lo de Cantabria InFinita en Fitur Madrid es una sucesi贸n de bochornos. Tras “la marcha c铆vico-militar” de Gema Igual, llega ahora el Parque Jur谩sico Acu谩tico de Marcan铆n, que “sin duda supondr谩 un importante atractivo” (sic). Y te lo tienes que creer.

“Would you like to go to the Paleolithic Aquatic Park, in Cantabria? It looks amazing!”, dijo nadie nunca.

Necesitamos otro modelo, desestacionalizado y sostenible, dejad de derrochar dinero p煤blico en este esperpento propio de la Marbella de Gil.