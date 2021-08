–

De parte de El Topo August 20, 2021 83 puntos de vista

Un d铆a de esos de primavera mentirosa en los que chorrea la calor hasta los pies nos juntamos en Mor贸n de la Frontera unas cuantas curiosas, atentas, expectantes. Sab铆amos a lo que 铆bamos, Flamenconom铆a, nociones de econom铆a y otros cantes, sin saber muy bien a lo que 铆bamos.

La sala del Buf贸n, del Centro Social Julio V茅lez, brillaba en tonos negros. Todas a pie de suelo, sillas dispuestas, una grada al fondo recordando que aquella caja de resistencia y de sorpresas es un teatro.

Libros, papeles, cables, ordenadores y micros en la escena. Poes铆a. El pulso, el ritmo contenido a flor de piel. Clases de econom铆a cr铆tica, sostenible, revolucionaria y posible. 脫scar Garc铆a Jurado hila y da las punt谩s necesarias que nos remueven un poquito, que nos hacen reconocernos en nuestros ahogos y en nuestros anhelos. Si 芦la cultura es abundancia y la econom铆a habla de lo escaso禄, si el dinero mide la escasez m谩s que la riqueza: 驴qu茅 mundo estamos construyendo?; o, mejor dicho, 驴qu茅 mundo quiere el capitalismo que construyamos? Las preguntas incomprensibles encuentran respuesta en los poemas que Antonio Orihuela grita bajito, pero grita.

Nosotras no queremos eso, no estamos dispuestas a colaborar con este sistema econ贸mico opresivo que nos duele. Ya lo dicen las letras que canta Laura Madero al ritmo de los ritmos de Jos茅 Alc谩ntara, letras antiguas como la sabidur铆a de la tierra: 芦Yo no s茅 por qu茅 / unos tienen pozo / y otros tienen sed禄. Las clases de econom铆a se mezclan con los cantes, los versos, la guitarra y las palmas; una amalgama que da sentido, explica y refleja nuestra cultura, nuestro poder铆o y la idiosincrasia de un pueblo tan grande, de un terreno tan expoliado.

Cinco lecciones que hacen un repaso del trabajo, el mercado, la propiedad, los valores y los precios, de la cooperaci贸n y el apoyo mutuo; que dan forma a un espect谩culo de riqueza, una investigaci贸n en los saberes y la historia de Andaluc铆a a trav茅s de la m煤sica y de la letra, del flamenco, de la poes铆a. 芦Bocaos al aire, / unas veces de rabia / y otras de jambre禄, como pintaron Moreno Galv谩n y Menese, los bocaos de Andaluc铆a que son los de Am茅rica Latina, los de las kelys, las putas, las jornaleras, los de las precarias.

Flamenconom铆a termin贸 pero no termina, pues es un canto a la libertad y la conciencia frente a la esclavitud de este siglo XXI; la denuncia de los jornales mermados y las jornadas expandidas, un homenaje a nuestras gentes. Antes del arr贸 del almuerzo aquel 15 de mayo, la 煤ltima clase: una mano tendida al cambio, la propuesta de otra econom铆a posible, de la cooperaci贸n entre las que somos; una ventana abierta por la que saltar sin miedo a una playa de arena, a un r铆o fresco en verano, a un trigal por el que asoman amapolas. I am feeling good. Orihuela entreteje con sus versos una propuesta llena de amor propio: 芦Tu vida no es tuya, / no te dejes enga帽ar. / Tu vida est谩 en venta, / 隆r贸bala!禄