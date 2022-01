–

De parte de SAS Madrid January 23, 2022 17 puntos de vista

La explosi贸n de positivos desborda la medici贸n de casos diarios, puede sobreestimar los pacientes ingresados y apuntala los retrasos en la notificaci贸n de las muertes, pero seg煤n los expertos la falta de precisi贸n no invalida su utilidad para analizar c贸mo vamos.

La explosi贸n de contagios ha desbordado la contabilidad de la pandemia en la sexta ola. El retrato de c贸mo evoluciona en cada momento se ha construido siempre con notificaciones tard铆as y heterog茅neas. El retraso en el reporte de los fallecimientos, con picos repentinos y aparentemente incomprensibles, se arrastra desde el principio; tambi茅n las diferencias entre las cifras de ingresados que comunican las comunidades aut贸nomas y las que reportan los propios hospitales.

Estos problemas permanecen, seg煤n el an谩lisis de las cifras que ha hecho elDiario.es, y a ellos se suman ahora al menos dos cuestiones m谩s que distorsionan las estad铆sticas oficiales: hay m谩s contagios de los que figuran en las cifras del Ministerio de Sanidad 鈥搇os autodiagnosticados solo entran si hacen constar al centro de salud su positivo o si la comunidad aut贸noma tiene un buen sistema automatizado para incorporarlos鈥 y un porcentaje de los hospitalizados son positivos en coronavirus pero el virus no es el motivo de su ingreso. Esto 煤ltimo ha pasado siempre, pero una explosi贸n de contagios como la de la sexta ola multiplica el n煤mero de personas que son diagnosticadas por sorpresa en el hospital. La positividad es otro dato con mucho sesgo en esta onda: est谩n marcando porcentajes del 40%, frente al 17% de la tercera ola, porque muchas de las PCR y test de ant铆genos son de confirmaci贸n de una prueba casera.

Las nuevas dificultades impactan sobre un sistema de vigilancia sometido a una elevada exigencia tras dos a帽os de pandemia. La recopilaci贸n, tratamiento y notificaci贸n de cada caso es un trabajo 铆mprobo que sobrepasa a los profesionales de los centros sanitarios y, sobre todo, a los equipos de Salud P煤blica. “Tal volumen de casos ha hecho muy dif铆cil recoger la informaci贸n”, admite la presidenta de la Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a, Elena Vanessa Mart铆nez. No solo se trata de volcar todos los datos sino de “buscar la informaci贸n que necesitamos” en cada momento de la pandemia, precisa. Ahora, ejemplifica, ya no es muy 煤til conocer fechas de aislamiento o n煤mero de contactos, datos que siguen figurando en las encuestas de Atenci贸n Primaria. Los brotes se han dejado de notificar ante la transmisi贸n comunitaria del virus.

驴Estas inexactitudes restan fiabilidad a las cifras oficiales? 驴Pueden confundir a la hora de medir c贸mo vamos y hacia d贸nde nos dirigimos? Fernando Rodr铆guez Artalejo, catedr谩tico en Medicina Preventiva y Salud P煤blica de la Universidad Aut贸noma de Madrid, sostiene que el infrareporte de contagios o la mezcla de hospitalizados no impiden ver adecuadamente las tendencias porque “para caracterizar un fen贸meno hace falta un conjunto de indicadores y las lecturas inteligentes vienen de buscar interpretaci贸n conjunta”.

Lo m谩s importante, asume el epidemi贸logo, es el an谩lisis conjunto de la incidencia, especialmente en mayores, junto a las tasas de hospitalizaci贸n y UCI, adem谩s de la positividad (qu茅 porcentaje de pacientes a los que se hace prueba resultan infectados). “El problema es que no sabemos la magnitud del error, cu谩nta gente nos falta, y tampoco podemos estar seguros de que ese error sea constante en todos los territorios y en todos los momentos”, replica Mart铆nez, consciente de que las deficiencias en los datos durante la sexta ola “pueden alterar la evoluci贸n”. Pero insiste: las cifras son 煤tiles y “dan informaci贸n” sobre c贸mo vamos.

Las muertes: representan solo la mitad de las reales

Los retrasos en la notificaci贸n por parte de las comunidades se han dado a lo largo de toda la pandemia. El caso de las muertes es el m谩s tangible y con un alto volumen de contagios ha podido empeorar. Para cada positivo que se confirma en Espa帽a, los profesionales de la Atenci贸n Primaria tienen que rellenar de forma urgente un profuso cuestionario con m谩s de una veintena de detalles sobre la persona contagiada: edad, sexo, municipios, c贸digo postal, estado de vacunaci贸n, contactos, 谩mbitos de posible exposici贸n al virus, fechas de s铆ntomas y aislamiento, entre otros.

Por ejemplo, una persona con s铆ntomas de Covid ingresa en el hospital y da positivo, el m茅dico que le atiende rellena la ficha con todos su datos y se notifica el caso al Ministerio. Varios d铆as despu茅s o una semana m谩s tarde, el paciente es ingresado en UCI por las complicaciones de la enfermedad. Pasados unos d铆as, fallece. Para notificar esta muerte, el m茅dico 鈥搊 los equipos administrativos鈥 tiene que volver a la ficha que rellen贸 cuando confirm贸 el caso y actualizar la fecha de defunci贸n del paciente. Con un volumen alto de contagios, “el retraso tiene que ver con este procedimiento, que a veces no es autom谩tico y aunque lo sea hay que comprobarlo”, explica Mart铆nez.

Este sistema ralentiza la actualizaci贸n de la evoluci贸n cl铆nica de los pacientes de Covid y provoca un decalaje en las cifras de muertes que en muchos casos puede llegar hasta 2 o 3 semanas entre que el pacientes fallece y el Ministerio de Sanidad se entera de ese fallecimiento. La demora se ve en la brecha entre muertes notificadas semanalmente y el n煤mero de personas que han fallecido en cada semana. Aunque el Ministerio ha sumado casi 1.000 muertes en la 煤ltima semana, solo 677 han fallecido realmente en los 煤ltimos 7 d铆as.

El decalaje se lleva repitiendo en toda la epidemia. Las cifras de fallecidos semanales que publica el Gobierno en cada informe diario apenas representan entre el 40% y el 60% de las muertes reales que se van incluyendo con d铆as y semanas de retraso por las comunidades aut贸nomas, seg煤n los datos del Ministerio de Sanidad analizados por elDiario.es.

Algunas comunidades aut贸nomas registran mayores retrasos que otras a la hora de notificar sus positivos. Por ejemplo, ni una sola de las 103 muertes que ha notificado Euskadi esta semana fallecieron en los 煤ltimos 7 d铆as. Es decir, que est谩 a帽adiendo ahora decenas de fallecidos que murieron hace varias semanas.

En otros casos, la contabilidad de fallecidos que env铆an las comunidades al Ministerio no coincide ni con las cifras de muertes por Covid que publican en sus propias p谩ginas web. Son los casos de Catalunya y Madrid, que suman 1.300 muertes m谩s en la sexta ola que Sanidad no recoge, seg煤n public贸 El Confidencial.

Los hospitalizados: uno de cada tres, ingresado por otro motivo

Seg煤n los 煤ltimos datos de Sanidad, hay 19.000 personas con coronavirus ingresadas en los hospitales de Espa帽a. Esta cifra se obtiene a partir de los datos de ingresos que comunican cada d铆a los hospitales directamente a Sanidad, entre los que se incluyen los positivos confirmados y los sospechosos pendientes de confirmar. En paralelo, las comunidades aut贸nomas remiten cu谩ntos ingresados tienen cada d铆a, seg煤n las fichas epidemiol贸gicas de cada paciente. Entre una serie y otra hay diferencias sustanciales.

Por ejemplo, los datos que vienen directamente de los hospitales nos dicen que cada d铆a est谩n ingresando 2.300 pacientes con cl铆nica Covid, el doble de las cifras que provienen directamente de las autonom铆as. Las cifras de entradas hospitalarias de las comunidades van con un retraso similar a las muertes, ya que obligan a los sanitarios a actualizar manualmente la ficha si el pacientes dio positivo varios d铆as antes y posteriormente empeoraron sus s铆ntomas.

La diferencia entre ambas cifras no se limita simplemente a los retrasos. Los hospitales siempre cuentan muchos m谩s ingresos que los que notifican las comunidades aut贸nomas, incluso cuando se consolidan las cifras. En algunas regiones, la diferencia puede llegar a ser abismal. En el siguiente gr谩fico puedes ver cu谩nto suponen los ingresos hospitalarios comunicados por cada comunidad en las fichas epidemiol贸gicas en comparaci贸n con el total de ingresos que han remitido directamente sus hospitales.

Adem谩s, la estad铆stica de hospitalizados incluye a personas cuyo ingreso est谩 relacionado con la cl铆nica Covid 鈥損or ejemplo, neumon铆a鈥 y a pacientes que dieron positivo en el control rutinario antes de ingresar pero llegaron por otro problema de salud, como un ictus o una rotura de cadera. Las cifras no desglosan qu茅 porcentaje de unos y otros engrosa el total, pero algunas comunidades como Cantabria, lo sit煤an en el 30%. “Un tercio de los ingresados est谩n aqu铆 por otra patolog铆a, pero tenemos que aislarlos igual”, coincide Pere Dom铆nguez, coordinador Covid del hospital Sant Pau de Barcelona y partidario de una separaci贸n de las cifras “porque el pron贸stico es desigual”.

“A medio plazo habr铆a que reevaluar estos protocolos”, opina Rodr铆guez Artalejo, porque las cifras actuales “en parte sobreestiman la magnitud del problema”. “Tampoco es un dato despreciable porque a la persona que ingresa con un ictus hay que trasladarlo a una zona Covid e igualmente genera alteraciones de asistencia”, matiza a rengl贸n seguido.

En el caso de los fallecidos, 驴podr铆a darse el mismo problema? No tanto, responde Dom铆nguez, porque se “notifica la causa de la muerte”, a no ser de que el paciente “tenga un cuadro muy complicado” que haga dudar sobre qu茅 le ha provocado el fallecimiento.

Los contagios diarios: el dato m谩s infrarrepresentado

Hay consenso entre los epidemi贸logos en que la sexta ola se ha caracterizado por un infrarreporte de casos que no se hab铆a vivido desde marzo de 2020. Cu谩l es su magnitud es lo complicado de medir. Por eso, los epidemi贸logos observan con m谩s reservas de lo habitual los primeros datos de ca铆da de incidencia acumulada.

El sistema empez贸 a colapsar unos d铆as antes de Navidad y las personas con s铆ntomas 鈥揷ada vez sent铆amos que hab铆a m谩s a nuestro alrededor sin que eso tuviera un reflejo claro en las incidencias鈥 echaron mano de los test de farmacia para confirmar si efectivamente estaban contagiados. Los centros de salud se declararon incapaces de asumir ese volumen. Con tal demanda, el minucioso trabajo de clasificar, con todas sus caracter铆sticas, a cada paciente se resiente. Cuantos menos pacientes, m谩s exhaustivo es el registro. Si tienes muchos, reflejas el positivo y vas corre que te pillo”, admite Raquel Collado, m茅dica de Atenci贸n Primaria en un centro de salud de Fuenlabrada (Madrid).

El colapso forz贸 a cambiar el sistema. El rastreo se redujo solo a 谩mbitos considerados de riesgo, como las residencias, y se prioriz贸 la realizaci贸n de pruebas a pacientes vulnerables o con s铆ntomas graves. El resto se han convertido en positivos invisibles para el sistema si no se contacta con el centro de salud, por ejemplo, para pedir una baja o porque se ha empeorado. Algunas comunidades han sistematizado mejor su incorporaci贸n en las cifras oficiales, pero otras como Madrid o Andaluc铆a, no los contemplan pese a que deben hacerlo, seg煤n las directrices del Ministerio de Sanidad. Varias profesionales de Atenci贸n Primaria en Madrid aseguran que sus centros de salud solo tienen contacto con los que necesitan baja, “el resto no llegan a nosotras, no sabemos cu谩ntos son”. Eso genera problemas importantes como haber estado contagiado y que no figure en tu historial cl铆nico.

La positividad es otro indicador con un comportamiento interesante en esta ola. Mide la proporci贸n de personas positivas en relaci贸n al total de pruebas realizadas y tambi茅n se ha disparado en la sexta ola por la elevada contagiosidad de la variante.

En los 煤ltimos d铆as se sit煤a en torno al 40% frente al 17% de la tercera o la quinta ola. Pero este dato est谩 parcialmente sesgado: muchas de las personas que acuden a realizarse un test de ant铆genos o PCR al centro de salud ya han dado positivo en la prueba de la farmacia.

Enlace relacionado ElDiario.es 23/01/2022.