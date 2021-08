–

De parte de SAS Madrid August 16, 2021 64 puntos de vista

Máxima incertidumbre en Kabul tras completarse la reconquista relámpago del régimen talibán en Afganistán. Las tropas militares distribuyeron este domingo imágenes de los soldados entrando en el palacio presidencial y sentándose en los sillones después de confirmarse la huida del país del hasta ahora presidente Ashraf Ghani.

Este lunes, los talibanes han decretado el “fin de la guerra en Afganistán” en un comunicado, tras tomar el control de la ciudad y se están registrando escenas de caos en el aeropuerto ante la masiva huida de civiles y personal diplomático de muchos países, llegándose a escuchar ráfagas de disparos y carreras.

Estados Unidos comunicó en la jornada de ayer la toma de control del aeropuerto para poder completar durante la jornada de este lunes sus evacuaciones y las de sus aliados, y prometió que acelerará la salida de miles de afganos que ayudaron a sus tropas durante la guerra.

“A lo largo de las próximas 48 horas, habremos expandido nuestra presencia de seguridad a casi 6.000 tropas, con una misión centrada únicamente en facilitar estos esfuerzos, y tomaremos las riendas del control de tráfico aéreo” en el aeropuerto, señala la nota.

En la embajada estadounidense en Afganistán, cuya sede se trasladó este domingo al aeropuerto de Kabul tras el asedio de los talibanes a la capital, trabajaban unos 4.000 empleados, entre ellos 1.400 ciudadanos estadounidenses, de los cuales se ha evacuado ya a unos 500, según la cadena estadounidense ABC News.

El Departamento de Estado y el Pentágono prometieron además sacar del país a “otros ciudadanos afganos particularmente vulnerables”, y “acelerar la evacuación de miles de afganos que cumplen los requisitos para obtener un visado especial de inmigrante de EE UU”.

El Gobierno estadounidense “encontrará lugares adicionales” a los que trasladar a aquellos que todavía no han completado ese proceso, para que esperen allí a terminar esos trámites antes de poder viajar a EE UU, concluye el comunicado.

El proceso para obtener ese visado es complejo y puede durar años, por lo que Estados Unidos ha negociado con terceros países, como Catar o Kuwait, para intentar que acojan temporalmente a esos refugiados.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo este domingo en una entrevista con la cadena CNN que Washington también ayudaría a evacuar a otros afganos que no cualifican para obtener visados especiales pero que apoyaron a su personal y ahora pueden enfrentar amenazas de los talibanes.

Tensión en el aeropuerto de Kabul

La marea de gente comenzó a llegar desde anoche al aeropuerto internacional Hamid Karzai, en la capital afgana, con muchos de ellos sin ni siquiera documentos de viaje o visado, dejando imágenes angustiantes, después de que los talibanes entraran en la ciudad culminando su victoria final tras dos décadas de guerra. De momento ni la fuerzas de seguridad afganas ni los combatientes talibanes han asumido la seguridad del aeropuerto, aseguró. La turba ha dejado decenas de personas golpeadas, entre ellos niños, que se lanzan unas sobres otras para llegar a la pista, donde permanecen algunos aviones programados para una limitada evacuación de extranjeros, detalló a EFE un trabajador del aeropuerto.

Varios vídeos difundidos en las redes sociales muestran a cientos de personas empujándose y trepando sobre otros para subir a un avión, y en otros se escuchan incluso disparos en las cercanías.

En la captura de pantalla de un vídeo, que recoge el canal local Tolo en Twitter, se ven tres cuerpos en el suelo, y el mensaje de que son “víctimas presuntamente de disparos en el aeropuerto internacional de Kabul esta mañana”, sin mayor confirmación, aunque también se especula que pudieran morir en una estampida. La agencia Reuters indicaba este lunes que, según testigos de la zona, podría haber al menos cinco fallecidos y varias decenas de heridos.

España fleta para este lunes dos aviones

El Gobierno de España, por su parte, como también está haciendo Alemania, Francia o Reino Unido, además de Estados Unidos, tiene previsto este lunes enviar dos aviones A400 desde España con destino Dubái para cubrir la primera fase de evacuación del personal de la embajada de Afganistán, de los españoles que quedan en ese país y de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con España, según han señalado fuentes del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Así, la previsión es poder sacar del país Afganistán a los seis españoles que se tiene constancia de que aún permanecían allí, junto al personal de la embajada -que actualmente se limita al embajador saliente, Gabriel Ferrán y su segundo y a los policías que la custodian-.

No obstante, aún no se ha especificado cuándo saldrán estas personas de Kabul. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, anunció el viernes el inicio de dicho plan, si bien las fuentes han confirmado que por ahora no ha comenzado la evacuación propiamente dicha, sino que se están cerrando todos los detalles con el Ministerio de Defensa, que es el que procederá a la misma.

La evacuación, han señalado las fuentes, se producirá “en cuanto las circunstancias lo permitan”, teniendo en cuenta en todo momento la seguridad de las personas a las que se prevé evacuar y con la premisa, expresada por Albares, de “no dejar a nadie atrás”.

La ONU se reúne este lunes

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes para tratar la reconquista talibán en Afganistán. Las misiones de Estonia y Noruega en Naciones Unidas, actualmente encargadas de los asuntos de Afganistán en el Consejo de Seguridad, afirmaron que la reunión entre los quince miembros del organismo tendrá lugar hoy a las 14.00 GMT y que incluirá una breve intervención del secretario general, Antonio Guterres.

La caída de la mayoría del país en manos de los talibanes ha ocurrido poco después de que en mayo las fuerzas de EE UU y de la OTAN comenzaran la fase final de la retirada, entregando todas sus bases militares a las fuerzas afganas. De esta manera, el régimen talibán vuelven al poder 20 años después.

Enlace relacionado 20Minutos.es (16/08/2021).

Para ver vídeo pinchar en enlace relacionado.