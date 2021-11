El director de l鈥橭bservatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, I帽aki Rivera, fa un rep脿s a tot el que pot significar l’equiparaci贸 dels funcionaris de presons als agents de policia anunciada ara fa dues setmanes pel ministre de l’Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska

Fa dues setmanes ens assabent脿vem, per mitj脿 d鈥檜na not铆cia publicada a la premsa, que el ministre de l鈥橧nterior Fernando Grande-Marlaska anunciava una reforma de la llei de cossos i forces de seguretat de l鈥橢stat espanyol durant la celebraci贸 d鈥檜nes jornades de treball amb directors de centres penitenciaris a la ciutat de Conca. Entre altres q眉estions, el m脿xim responsable del sistema penitenciari espanyol anunciava una modificaci贸 de l鈥檈statut dels funcionaris de presons que suposaria la seva equiparaci贸 a agents de policia, aix铆 com la creaci贸 d鈥檜n altre cos de funcionaris destinat al control dels penats en situaci贸 de llibertat condicional.

A l鈥檈spera de con猫ixer els detalls finals d鈥檃questa proposta de reforma, aquest anunci ens suscita algunes reflexions i preocupacions importants que exposem a continuaci贸, amb la finalitat de contribuir a l鈥檌mprescindible debat que aquesta q眉esti贸 mereix.



Un govern que acull les demandes de l鈥檈xtrema dreta.

En primer lloc, crida l鈥檃tenci贸 que l鈥檃ctual govern espanyol pugui ser sensible a les reivindicacions que en el mateix sentit s鈥檋an expressat des dels sectors m茅s 鈥渄urs鈥 del penitenciarisme actual a l鈥橢stat espanyol, aix铆 com des dels partits pol铆tics que els donen cobertura. Fa temps que l鈥檃ssociaci贸 de treballadors penitenciaris denominada Tu abandono me puede matar exigeix l鈥檃plicaci贸 d鈥檜na mesura semblant, una demanda que des del principi ha obtingut el suport del Partit Popular, Ciudadanos i Vox.

Davant aquest front ideol貌gic en la manera d鈥檈ntendre el funcionament de les presons, cal preguntar-se qu猫 succeeix ara perqu猫 l鈥檃ctual govern se sumi a aquestes demandes. I, sobretot, qu猫 suposaria a la pr脿ctica una equiparaci贸 dels funcionaris penitenciaris amb els agents de policia.



Trencament total amb l鈥檈statut dels funcionaris de presons.

Trencar la tradici贸 de mantenir un funcionariat penitenciari civil suposa, en primer lloc, la fallida d鈥檜na de les manifestacions m茅s importants de la reforma penitenci脿ria de 1979, estrenada amb la llavors llei org脿nica general penitenci脿ria. Dos mesos abans de l鈥檃provaci贸 d鈥檃quella llei, en ple proc茅s de reforma penitenci脿ria, ja s鈥檋avia aprovat el reial decret 2298/1979, del 20 de juliol, sobre naturalesa i dret d鈥檃ssociaci贸 dels funcionaris d鈥橧nstitucions Penitenci脿ries, que establia en el seu primer article que 鈥渆ls funcionaris pertanyents als diferents cossos al servei de l鈥橝dministraci贸 Penitenci脿ria tindran amb car脿cter general de funcionaris civils de l鈥橢stat espanyol, no sent considerats com a personal armat鈥.

Els promotors de la reforma penitenci脿ria de 1979 van destacar, enfront de la tradici贸 franquista, el gran salt democr脿tic que representava la creaci贸 d鈥檜n cos de car脿cter civil per gestionar els centres penitenciaris

Els promotors d鈥檃quella reforma van destacar, enfront de la tradici贸 franquista dels anys anteriors, el gran salt democr脿tic que representava la creaci贸 d鈥檜n cos de car脿cter civil per gestionar els centres penitenciaris. Per tant, la creaci贸 d鈥檜na policia penitenci脿ria trencaria per primer cop, des de l鈥檃provaci贸 d鈥檃questa reforma, una tradici贸 ja consolidada.

Aix铆 mateix, aquesta 鈥policialitzaci贸鈥 dels cossos civils de funcionaris penitenciaris, la missi贸 constitucional i legal dels quals ha d鈥檈star orientada per criteris tractamentals i no de r猫gim ni ordre p煤blic, ni tampoc de cap noci贸 policial ni securit脿ria, s鈥檃llunyaria clarament d鈥檜nes preteses finalitats resocializadores de les penes privatives de llibertat.



Els drets fonamentals de les persones preses

El r猫gim penitenciari estableix un sistema disciplinari que ja posseeix grav铆ssimes defici猫ncies legals en l鈥檃ctualitat. Un bon exemple d鈥檃ix貌 茅s que la llei penitenci脿ria de 1979 nom茅s regula les sancions, i ha deixat per al reglament la regulaci贸 de les faltes (en clar menyspreu del principi de legalitat). A aquesta defici猫ncia (que denunciem des de fa d猫cades, per貌 que s鈥檋a normalitzat en la pr脿ctica), es pot sumar ara el grav铆ssim perill que un acte per exemple de desobedi猫ncia d鈥檜n pres a les ordres de funcionaris de presons, o que aquests li imputin un acte de viol猫ncia contra ells, pugui, a m茅s de ser castigat per la via administrativa citada, ser perseguit penalment com un delicte d鈥檃temptat contra agent de l鈥檃utoritat. Aquest fet es traduiria, en conseq眉猫ncia, amb penes m茅s greus cap a la poblaci贸 penitenci脿ria i un perill per als drets fonamentals dels presos que no compleixin les normes dels centres.

L鈥檃provaci贸 de la reforma de llei implicaria, per tant, una arma molt poderosa de govern de la penalitat carcer脿ria. Aquest fet atemptaria directament contra el principi conegut com ne bis in idem (o prohibici贸 de la doble punici贸 per la comissi贸 d鈥檜n mateix acte). I no 茅s que sigui el primer cop que es vulnera aquest dret, per貌 es podria agreujar notablement de prosperar la reforma anunciada, suposant una greu vulneraci贸 de les garanties individuals de les persones privades de llibertat.



L鈥檃fectaci贸 al conjunt del sistema penitenciari

M茅s enll脿 del que ja s鈥檋a comentat anteriorment, des del que fa al mateix sistema penitenciari, aquesta reforma allunyaria les presons de tota pretensi贸 rehabilitadora, la qual s鈥檃bandona per a l鈥檃dopci贸 d鈥檜n paradigma d鈥檕rdre i seguretat, entesos tots dos en un sentit policial, amb l鈥檃rgument expl铆cit, a m茅s, 鈥渄鈥檃torgar una major protecci贸 penal als funcionaris de presons鈥, segons ha explicat el mateix ministre seguint la l铆nia de l鈥檃bans assenyalat a prop貌sit de Vox, el Partit Popular i l鈥檃ssociaci贸 Tu abandono me puede matar.

Conv茅 recordar i ser conscients del cada vegada major allunyament de la reforma penitenci脿ria de 1979, que en el seu moment ja va tenir molts indicadors d鈥檜na progressiva deriva cap a la policializaci贸 del sistema penitenciari

Des del nostre prisma, el que s鈥檋auria de fer amb el cos de funcionaris de presons 茅s el que han assenyalat des de fa temps importants organismes internacionals. El mateix Comit猫 per a la Prevenci贸 de la Tortura del Consell d鈥橢uropa (CPT), entre altres, han assenyalat precisament l鈥檈xig猫ncia al Govern espanyol i a les seves autoritats d鈥檈nviar als cossos de funcionaris encarregats de la cust貌dia de detinguts el missatge 鈥渋nequ铆voc鈥 de no tolerar la viol猫ncia institucional, i la necessitat de formar-los en el dret nacional i internacional en respecte als drets humans. Tot el contrari, en conseq眉猫ncia, del full de ruta que s鈥檃caba d鈥檃nunciar des del govern de l鈥橢stat.

Per a acabar, i com a reflexi贸 final i oberta, conv茅 recordar i ser conscients del cada vegada major allunyament de la reforma penitenci脿ria de 1979, que en el seu moment ja va tenir molts indicadors d鈥檜na progressiva deriva cap a la policializaci贸 del sistema penitenciari. En efecte, una de les seves fites regressives en aquesta direcci贸 va ser 鈥渓a sortida鈥 del sistema penitenciari espanyol de l鈥櫭爉bit del Ministeri de Just铆cia per a situar a les presons, als funcionaris i a les persones preses, sota l鈥櫭瞨bita del Ministeri de l鈥橧nterior (convertint a Espanya en una rara avis del context internacional, ja que els sistemes penitenciaris estan controlats pels Ministeris de Just铆cia i no d鈥橧nterior). Des de fa anys hem alertat que aquesta deriva havia de ser corregida per a evitar una 鈥減olicialitzaci贸鈥 del sistema penitenciari. No sols aix貌 no es va fer, sin贸 que sembla que ara s鈥檃profundeix en aquesta direcci贸 regimental, punitivista i de car脿cter policial que, de la m脿 de les reivindicacions dels sectors situats m茅s a la dreta de l鈥檈spectre pol铆tic, pot conduir al sistema penitenciari cap a on mai hauria d鈥檋aver-se orientat si realment s鈥檈spera d鈥檈ll un fi rehabilitador, tal com indica la mateixa Constituci贸.

