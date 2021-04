–

El m煤sico y organizador radical veterano Evan Greer habla contra Spotify y c贸mo la compa帽铆a est谩 usando inteligencia artificial (IA) para seleccionar mejor los anuncios para cada usuario, y las implicaciones de esta tecnolog铆a bajo el "capitalismo de vigilancia."

Escrito por Evan Greer, 8 abril, 2021 en It鈥檚 Going Down, traducido por Black Samurai.

El gigante del streaming, Spotify, est谩 bajo la mira por pagar dr谩sticamente poco a m煤sicos, recibir flagrantes pagos de disqueras grandes por debajo de la mesa, y carecer de transparencia en sus estructuras de pago.

Actualmente, la compa帽铆a ha registrado una patente terror铆fica que usa inteligencia artificial para realizar vigilancia emocional y manipulaci贸n: el objetivo es espiar nuestras conversaciones y usar el sonido de nuestras voces para elegir los anuncios y la m煤sica que mantendr谩n al escucha en la plataforma.

Imagina que le est谩s diciendo a un amigo que est谩s deprimido mientras Spotify te est谩 escuchando y algor铆tmicamente te recomienda m煤sica que se ajusta a tu estado de 谩nimo para mantenerte deprimido y escuchando la m煤sica que ellos quieren que escuches. Imagina lo que los polic铆as o el FBI podr铆an hacer con tal tesoro de conversaciones grabadas.

Access Now, organizaci贸n de derechos digitales, envi贸 una carta a Spotify explicando que dicha pr谩ctica ser铆a profundamente invasiva y que, por lo tanto, podr铆a exponer a los usuarios de Spotify a amenazas de seguridad ya sea por parte de acosadores o de la vigilancia gubernamental. Esta pr谩ctica tambi茅n podr铆a da帽ar desproporcionadamente a las personas trans, adem谩s de usarse para manipularnos emocionalmente a todos. El software de reconocimiento de emociones es ampliamente considerado como una pseudociencia racista, es repugnante que Spotify est茅 considerando usar tal tecnolog铆a para extraer datos y obtener ganancias de los escuchas musicales. Y es horrible pensar en el tipo de impacto que esto podr铆a tener en los artistas y creadores independientes, cuando la m煤sica se promociona bas谩ndose en la vigilancia en lugar del arte.

Hoy publiqu茅 el video de la canci贸n 鈥淪urveillance Capitalism鈥, en anticipaci贸n al lanzamiento de mi 谩lbum Spotify is Surveillance. El video se utilizar谩 para impulsar la nueva campa帽a de mi organizaci贸n, Fight for the Future, exigiendo que Spotify abandone p煤blicamente esta patente y se comprometa a no usar tecnolog铆a de vigilancia invasiva en los oyentes. El 100% de las regal铆as de la canci贸n se donar谩n al Sindicato de M煤sicos y Trabajadores Afines, que est谩n liderando una campa帽a de Justicia en Spotify exigiendo tanto mayor transparencia como un mejor pago para los artistas independientes.