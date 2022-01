–

De parte de La Haine January 17, 2022 25 puntos de vista

Nuevas condiciones

En un art铆culo publicado en julio de 2018 (1), cuyo punto de partida era la pregunta sobre la posibilidad de un nuevo “ciclo progresista” nuestroamericano, Miguel Mazzeo hac铆a algunas precisiones sobre las que vale la pena volver.

Mazzeo daba cuenta de la existencia de “un nuevo ciclo de resistencia de los pueblos” en el contexto de “un nuevo episodio de la crisis del capitalismo dependiente en Nuestra Am茅rica”. Respecto de este 煤ltimo, y tal es un dato fundamental, advert铆a que nada hac铆a presagiar “una inminente expansi贸n del capital capaz de articular crecimiento con bienestar”. Todo lo contrario: est谩bamos asistiendo al “retorno de las viejas formas de explotaci贸n y a la irrupci贸n de otras nuevas”, lo que se traduc铆a en una intensificaci贸n de “la lucha de clases 芦desde abajo禄”.

Las masivas movilizaciones populares de car谩cter antineoliberal que sacudieron el continente durante 2019, con particular intensidad en Ecuador, Chile y Hait铆, pero tambi茅n en Honduras, Panam谩, Colombia y Per煤, vendr铆an a confirmar la previsi贸n hecha por Mazzeo.

Frente a tal cuadro, resultaba l贸gico concluir que no exist铆an las “condiciones materiales y geopol铆ticas para conformar alianzas pluriclasistas capaces de generar nuevas gestiones progresistas para un nuevo ciclo”. Lo que correspond铆a, en cambio, y una vez identificadas las limitaciones propias del “ciclo progresista”, era crear las condiciones para el ejercicio de una pol铆tica radicalmente democr谩tica, genuinamente nacional y popular, que reafirmara el horizonte anticapitalista.

No obstante, apuntaba entonces Mazzeo, tomaban “cada vez m谩s fuerza los proyectos 芦capital friendly禄 que aspiran a producir una nueva oleada progresista y un nuevo ciclo de reformas desde arriba sostenido en alianzas pluriclasistas, en pactos sociales, en aspiraciones neo-desarrollistas y en discursividades que apelan a los lugares comunes peque帽o-burgueses y paternalistas”. La tendencia era bastante manifiesta en pa铆ses como Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Per煤 y M茅xico.

Estos proyectos se distinguir铆an, seg煤n Mazzeo, por:

su opci贸n por el neo-desarrollismo: “Las v铆as que se han mostrado inadecuadas para transformar la renta en acumulaci贸n recuperan alg煤n prestigio frente a las v铆as que no hacen m谩s que derrocharla, beneficiando al capital financiero y a los sectores m谩s parasitarios de las clases dominantes”. Y tambi茅n: “Las v铆as que tienden a preservar fragmentos de lo estatal y lo p煤blico (pero que no se plantean la posibilidad de crear espacios p煤blicos contra la propiedad privada) se revalorizan frente a las v铆as que apuestan por el dominio absoluto del mercado y la privatizaci贸n concentradora de lo p煤blico y lo comunal”; “las v铆as que promueven la 芦estabilizaci贸n禄, concebida como una ralentizaci贸n del proceso de ajuste estructural y de restauraci贸n del poder del capital, tienden a presentarse como 芦progresistas禄 y hasta 芦nacionales y populares禄, frente a aquellas que apuestan a las acciones demoledoras y a las terapias de shock“; su opci贸n por recuperar “el viejo rol del Estado en el proceso de reproducci贸n capitalista”; la adopci贸n de “una visi贸n que parte de la separaci贸n entre crisis del capital y cr铆tica del capital”, que est谩 “impregnada de cortoplacismo y superficialidad, de resignaci贸n y fatalismo, de ingenuidad u oportunismo”.

En tal sentido, prevalece una visi贸n idealizada del “ciclo progresista”, en el sentido de que “no s贸lo no se asumen sus limitaciones cong茅nitas, sino que recobran fuerza como horizonte pol铆tico al ser presentadas como un para铆so perdido al cual es posible y necesario retornar cuanto antes”. As铆, por ejemplo, se soslaya deliberadamente que el progresismo fue “el resultado de un pacto conservador”, que se inclin贸 por “la conciliaci贸n de clases y la no confrontaci贸n abierta con las clases dominantes”. Se omite el an谩lisis que revelar铆a la inviabilidad de un pacto similar en las circunstancias actuales, “sin auge de las commodities, sin super谩vit comercial, sin nuevas fuentes de renta extraordinaria, sin que medie un ciclo expansivo de la econom铆a capitalista y un per铆odo relativamente largo de valorizaci贸n exportadora”. Se omite igualmente que no existen las “condiciones para una pol铆tica capaz de dar cuenta, al mismo tiempo, de los intereses de las fracciones del capital local y transnacional m谩s poderosas y de algunos intereses b谩sicos de las clases subalternas y oprimidas”.

No termina de asumirse la incapacidad del neo-desarrollismo “para superar condicionamientos estructurales y para frenar el c铆rculo vicioso reproductor de la dependencia”. No se asimilan “las limitaciones de las pol铆ticas redistributivas que no asumen la necesidad de realizar cambios estructurales en el modelo de acumulaci贸n o, sin llegar a tanto, que priorizan el acceso masivo a los bienes de consumo individual antes que el acceso masivo a los bienes sociales como tierra, vivienda, alimentaci贸n, educaci贸n, salud, etc.”. No se pone en cuesti贸n “la aceptaci贸n de las reglas de la democracia representativa y delegativa (liberal) y la renuncia, cuando no el boicot sistem谩tico, a toda pr谩ctica tendiente a la construcci贸n de poder popular”.

En consecuencia, advert铆a Mazzeo, “el progresismo podr谩 retornar al gobierno (en uno o varios pa铆ses de la regi贸n), pero dif铆cilmente ser谩 igual a lo que fue. Tambi茅n podr谩 irrumpir por primera vez en los pa铆ses que solo han conocido el neoliberalismo duro, pero dif铆cilmente pueda reeditar las 芦concesiones a dos puntas禄 del primer ciclo progresista y sus destrezas para emparchar algunos de los problemas del capitalismo dependiente. Nada presagia una segunda ola progresista 芦recargada禄. Las nuevas condiciones no se lo permitir谩n. Su margen de maniobra, esta vez, ser谩 demasiado estrecho”.

Casi dos a帽os han transcurrido desde aquel an谩lisis. 驴Qu茅 ha sucedido con la econom铆a-mundo capitalista? 驴Se ha ensanchado el horizonte para el progresismo? 驴Qu茅 ha sido, pero sobre todo qu茅 ser谩 del nuevo ciclo de resistencia popular?

Un panorama incierto, una crisis sin precedentes

La pandemia de COVID-19, y la consecuente emergencia sanitaria global, viene precedida de una crisis de la econom铆a-mundo capitalista, como muchos analistas han subrayado. En otras palabras, la pandemia no ha hecho sino dejar al desnudo las profundas limitaciones, tensiones y contradicciones del modelo econ贸mico imperante a escala planetaria.

David Harvey lo ha expuesto de manera bastante sencilla:”Me parec铆a que el modelo existente de acumulaci贸n de capital estaba, de por s铆, en grandes problemas. Estaban aconteciendo protestas pr谩cticamente en todas partes (de Santiago a Beirut), muchas de las cuales se centraban en el hecho de que el modelo econ贸mico dominante no estaba funcionando bien para el grueso de la poblaci贸n. Dicho modelo neoliberal es cada vez m谩s dependiente del capital ficticio y de una vasta expansi贸n de la oferta de dinero y de la creaci贸n de deuda; y se est谩 enfrentando al problema de una demanda efectiva insuficiente para realizar los valores que el capital es capaz de producir. As铆 que, 驴c贸mo har谩 el modelo econ贸mico dominante, con su debilitada legitimidad y su delicada salud, para absorber y sobrevivir a los inevitables impactos de lo que podr铆a convertirse en una pandemia?” (2).

Los impactos han sido tan profundos que la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) ha descrito la situaci贸n en los siguientes t茅rminos: “El panorama es sumamente incierto. Estos acontecimientos r谩pidos y de gran alcance nos sit煤an en terreno desconocido al tener que evaluar tan amplias repercusiones en el mercado laboral y la econom铆a, y prever la duraci贸n y la gravedad de la crisis. Las perspectivas actuales se caracterizan por una incertidumbre extraordinariamente elevada en cuanto a la magnitud de la crisis vigente en las econom铆as, a su duraci贸n y a las repercusiones a largo plazo para las empresas y el mercado laboral” (3).

En concreto, las medidas adoptadas en todo el mundo para contener la propagaci贸n del virus, y que han supuesto la paralizaci贸n total o parcial de la econom铆a, afectan a nada menos que al 81 por ciento de la fuerza de trabajo mundial.

En marcado contraste con lo que suele ser la cobertura de la prensa especializada, que centra su atenci贸n en el “temperamento” de los mercados financieros y en la “salud” de los grandes capitales transnacionales monop贸licos y oligop贸licos, la OIT advierte que “en especial las empresas m谩s peque帽as, se enfrentan a p茅rdidas catastr贸ficas que amenazan su funcionamiento y solvencia, y millones de trabajadores est谩n expuestos a la p茅rdida de ingresos y al despido”. La situaci贸n es particularmente grave para los trabajadores de la econom铆a informal, es decir, alrededor de 2 mil millones de trabajadores, el 60 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, la mayor铆a de ellos en “pa铆ses emergentes y en desarrollo”.

Los trabajadores informales, apunta la OIT, “carecen de la protecci贸n b谩sica que los empleos del sector formal suelen ofrecer, e incluso de cobertura de seguridad social. Su situaci贸n es desfavorecida tambi茅n en cuanto al acceso a los servicios de atenci贸n de la salud; en caso de enfermedad, carecen de sustituci贸n de los ingresos. En las zonas urbanas, muchos trabajadores del sector informal trabajan en sectores de la econom铆a muy expuestos a la infecci贸n por el virus, y otros se ven afectados directamente por las medidas de confinamiento, como los recicladores de desechos, los vendedores ambulantes y los camareros, los obreros de la construcci贸n, los trabajadores del transporte y las trabajadoras y trabajadores dom茅sticos”.

Tomando como referencia la situaci贸n del mercado laboral mundial para el 1 de abril de 2020, la OIT estima que tan pronto como en el segundo trimestre de este a帽o “habr谩 una reducci贸n del empleo de alrededor del 6,7 por ciento, el equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo”.

La Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe (CEPAL) coincide en el diagn贸stico hecho por la OIT: “La econom铆a mundial vive una crisis sanitaria, humana y econ贸mica sin precedentes en el 煤ltimo siglo y que evoluciona continuamente”, con el agravante de que la regi贸n “enfrenta la pandemia desde una posici贸n m谩s d茅bil que la del resto del mundo” (4).

Antes de la pandemia, la CEPAL estimaba que el conjunto de los pa铆ses latinoamericanos y caribe帽os crecer铆a un m谩ximo de 1,3 por ciento durante 2020 (luego de crecer apenas un 0,1 por ciento en 2019). Ahora prev茅 un crecimiento negativo, por el orden del -1,8 por ciento, que podr铆a superar el -4 por ciento. (El Fondo Monetario Internacional prev茅 un crecimiento negativo de -5,2 por ciento para la regi贸n).

Alicia B谩rcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, identifica cinco condicionantes econ贸micos para la regi贸n, o lo que llama “canales externos de impacto” para nuestras econom铆as:

“la declinaci贸n de la actividad econ贸mica de nuestros principales socios comerciales, especialmente China”; “la baja en el precio de nuestras materias primas (commodities)”; “la interrupci贸n de las cadenas globales y regionales de valor”; “la baja aguda en la demanda de servicios de turismo”, que afectar谩 principalmente a los pa铆ses caribe帽os; “y un aumento en la aversi贸n al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras globales y la salida de capitales de la regi贸n, con la consecuente devaluaci贸n de nuestras monedas” (5).

Respecto de este 煤ltimo punto, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, declaraba el pasado 9 de abril que alrededor de 100 mil millones de d贸lares hab铆an migrado de “mercados emergentes”en los 煤ltimos dos meses, tres veces m谩s que durante la crisis financiera mundial de 2008 (6).

La CEPAL estima que el valor de las exportaciones de la regi贸n disminuir谩 al menos un 10,7 por ciento, principalmente por la ca铆da de los precios (8,2 por ciento) y la contracci贸n del volumen exportado (2,5 por ciento). Las exportaciones con destino a China ser谩n las que m谩s caer谩n: un 21,7 por ciento.

De manera previsible, la CEPAL afirma que “los efectos del desempleo afectar谩n de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios”. Pronostica un incremento del empleo informal (que en 2016 representaba el 53,1 por ciento de la fuerza laboral) y del trabajo infantil (antes de la pandemia, un 7,3 por ciento de los ni帽os y ni帽as entre 5 y 17 a帽os trabajaban).

De igual forma, los 铆ndices de pobreza, que ya se incrementaron entre 2014 y 2018, aumentar谩n a煤n m谩s: 3,5 por ciento la pobreza y 2,3 por ciento la pobreza extrema, para situarse en 33,8 por ciento y 13,3 por ciento, respectivamente. Esto significa 23,5 millones de nuevos pobres, para llegar a 209,5 millones de pobres, y 15,1 millones de nuevos pobres extremos, solo en 2020, para alcanzar los 82,6 millones de personas en situaci贸n de pobreza extrema.

El capitalismo en el origen de la pandemia

Cualquiera podr铆a verse tentado a concluir que el cuadro que pintan estos datos es la consecuencia econ贸mica y social, ciertamente lamentable, pero natural e inevitable, de una circunstancia tan grave e inesperada como la pandemia. Lo cierto es que solo es posible llegar a tal conclusi贸n si asumimos como natural e inevitable la existencia del capitalismo, particularmente en su modalidad neoliberal.

En la medida en que cuestionamos la supuesta inevitabilidad del capitalismo neoliberal, en tanto que vamos desentra帽ando su l贸gica de funcionamiento, permiti茅ndonos imaginar otras alternativas civilizatorias, modos distintos de ser y estar en el mundo, y de organizarnos en sociedad, comenzamos a comprender que no resulta l贸gico en lo absoluto que sean los pueblos del mundo los que, invariablemente, paguen los mayores costos en cada situaci贸n de crisis.

De hecho, en la medida en que vamos siendo capaces de desentra帽ar la l贸gica de funcionamiento del capitalismo neoliberal, comprendemos tambi茅n que la conseja seg煤n la cual la actual pandemia era algo imposible de prever, es solo una verdad relativa. Como bien apunta Harvey: “no hay algo as铆 como un desastre completamente natural. Por supuesto que los virus mutan continuamente, pero las circunstancias en que una mutaci贸n se vuelve una amenaza letal para la vida dependen de las acciones humanas”.

Influyen de manera determinante las condiciones ambientales, la elevada densidad poblacional en algunos lugares del planeta, las condiciones de salubridad, la pobreza, la desigualdad, el intenso flujo de personas alrededor del mundo (que replica, aunque no alcanza jam谩s, la velocidad con la que se mueven los capitales), la debilidad de la salud p煤blica, el hecho de que las grandes farmac茅uticas inviertan poco o nada en la prevenci贸n de enfermedades, la falta de previsi贸n de los pol铆ticos, el mezquino c谩lculo geopol铆tico, entre otros factores. Harvey resume: “Si quisiera hablar de manera metaf贸ricamente antropom贸rfica, dir铆a que el COVID-19 es la venganza de la naturaleza por casi cuarenta a帽os de flagrante y abusivo maltrato por parte del violento y desregulado extractivismo neoliberal”.

Descartada la inevitabilidad del capitalismo neoliberal, esto es, habi茅ndolo desnaturalizado, y asumiendo que lo inesperado de la pandemia es solo una verdad relativa, solo nos queda la gravedad de la crisis. Con la salvedad de que, como ya adelantaba, es necesario distinguir entre crisis de la econom铆a-mundo capitalista y situaci贸n de emergencia sanitaria global como consecuencia de la pandemia. Como apuntaba Mazzeo, es preciso no separar crisis del capital y cr铆tica del capital.

Lo que viene quedando en evidencia, dec铆a, son los l铆mites, tensiones y contradicciones del capitalismo neoliberal. Estos est谩n, parcial pero decisivamente, en el origen de la pandemia. En otras palabras, la torpe, mezquina y ca贸tica gesti贸n neoliberal de la epidemia es lo que ha determinado que 茅sta haya escalado al nivel de pandemia.

Un eventual mundo post-neoliberal

Si el capitalismo dependiente en Nuestra Am茅rica ya estaba en crisis, 茅sta no har谩 sino agravarse como consecuencia, en primer lugar, de la gesti贸n neoliberal de la emergencia sanitaria a escala planetaria, como claramente lo ilustran los informes de la OIT y la CEPAL; en segundo lugar, porque en parte importante de nuestros pa铆ses ha sido manifiesta la tendencia a replicar el mismo tipo de gesti贸n de la emergencia que han hecho la mayor铆a de los pa铆ses del Norte global.

Si nos circunscribimos a la situaci贸n en Suram茅rica, nos encontramos con que los cinco pa铆ses con mayor n煤mero de casos confirmados de COVID-19, est谩n gobernados por neoliberales: Brasil, Per煤, Chile, Ecuador y Colombia (7). Por supuesto, esto no es nada casual.

No hace falta pecar de determinismo econ贸mico, como tampoco es necesario tener grandes dotes de analista, para concluir que el neoliberalismo atraviesa por su peor momento en d茅cadas. Mucho peor que durante la “d茅cada ganada” nuestroamericana, puesto que se trata de una crisis de alcance global. Es relativamente sencillo concluir, igualmente, que, superada la pandemia, y puede incluso que antes, los pueblos se movilizar谩n con el claro prop贸sito de ajustar cuentas con los gobiernos neoliberales. Son tiempos de fr谩gil tregua (8). Es inminente la reactivaci贸n de un nuevo ciclo de resistencia popular.

Por la misma raz贸n, puede que los distintos “progresismos” latinoamericanos se apresuren a concluir que su momento es ahora, y que figuras tan impresentables como Bolsonaro, Vizcarra, Pi帽era, Moreno y Duque tienen los d铆as contados. M谩s all谩 de nuestras fronteras, y pr谩cticamente en todas partes, crece la animadversi贸n contra la vulgata neoliberal, se cotizan al alza las ideas afines a un liberalismo m谩s “progresista” y democr谩tico, con rostro m谩s humano, que recupere la centralidad del Estado, que garantice no solo la existencia de una robusta salud p煤blica, sino en general una fuerte inversi贸n social, que ponga l铆mites a los capitales, regulando el mercado.

Pero no nos llamemos a enga帽o: la situaci贸n est谩 muy lejos de describir la unanimidad respecto de lo que tendr铆a que ser un mundo post-neoliberal.

Algunas voces informadas, ya mi juicioextraordinariamente l煤cidas (lo que no supone acuerdo alguno con sus posiciones), van mucho m谩s all谩, y consideran seriamente amenazados “los principios del orden liberal mundial”, como es el caso de Henry Kissinger: “La leyenda fundadora del gobierno moderno es una ciudad amurallada protegida por poderosos gobernantes, a veces desp贸ticos, otra veces benevolentes, pero siempre lo suficientemente fuertes como para proteger a las personas de un enemigo extremo. Los pensadores de la ilustraci贸n reformularon este concepto, argumentando que el prop贸sito del Estado leg铆timo es satisfacer las necesidades fundamentales de las personas: seguridad, orden, bienestar econ贸mico y justicia. Las personas no pueden asegurar esas cosas por s铆 mismas. La pandemia ha provocado un anacronismo, un renacimiento de la ciudad amurallada en una 茅poca en que la prosperidad depende del comercio mundial y el movimiento de personas” (9).

Un eventual mundo post-neoliberal no necesariamente ser谩 m谩s democr谩tico e igualitario, como no lo es, sin duda alguna, el orden mundial que defiende Kissinger. De hecho, puede que no est茅 de m谩s subrayar lo que puede parecernos obvio: ni siquiera es momento de decretar el fin del neoliberalismo.

En todo caso, lo que resulta particularmente peligroso en estos momentos es concluir que basta con aprovechar la oportunidad que representan tanto la crisis por la que atraviesa el capitalismo neoliberal, como la a帽oranza por los viejos buenos tiempos del Estado benefactor, para plantear la viabilidad de proyectos “progresistas” en Nuestra Am茅rica.

No se trata simplemente de afirmar aqu铆 que no solo no est谩n dadas las condiciones para una “segunda ola progresista”, ahora que se estrecha a煤n m谩s el horizonte para el capitalismo dependiente nuestroamericano. En estos tiempos de incertidumbre, en los que comienzan a aparecer los signos de una posible mutaci贸n del r茅gimen de gubernamentalidad neoliberal global, lo que corresponde es reafirmar la necesidad de proyectos pol铆ticos que, tomando debida nota de las profundas limitaciones de los “progresismos” realmente existentes, hagan suya la vocaci贸n por cuestionar radicalmente el mismo capitalismo dependiente, en lugar de conformarse con administrarlo.

Para decirlo con Mazzeo, es momento de “la unidad interior de los y las de abajo. La unidad para la ruptura con las pr谩cticas y los programas obsoletos… Si la unidad se construye en la lucha y en base a la imaginaci贸n, la democracia de base y la autonom铆a popular, si la unidad gira en torno a la construcci贸n colectiva de un programa antiimperialista, anticapitalista y antipatriarcal, seguramente se podr谩 enfrentar a la derecha en las mejores condiciones posibles y, sobre todo, se podr谩 construir una base m谩s s贸lida (un sentido, una visi贸n hist贸rica) para encarar el ciclo subsiguiente, para no tener que construir, despu茅s, de cero y desde la orfandad”.

Venezuela en la encrucijada: tres grandes desaf铆os

En Venezuela, en la actual encrucijada hist贸rica, nos enfrentamos al menos a tres grandes desaf铆os: en primer lugar, resistir al asedio del soberano imperial estadounidense que, si bien viene perdiendo terreno aceleradamente en la escena global, y justamente por esa misma circunstancia, redobla sus esfuerzos por mantener bajo control lo que considera su “patio trasero”. En segundo lugar, nos asiste la necesidad de revertir lo que en otra parte he llamado el giro pragm谩tico gubernamental (10), que ha tenido lugar alrededor de 2016, y que ha implicado el progresivo repliegue estatal del mercado, adem谩s de la adopci贸n de sucesivas medidas orientadas a su “autorregulaci贸n” y, en general, a la “liberalizaci贸n” de la econom铆a. En tercer lugar, lograr una s贸lida articulaci贸n de fuerzas populares que nos permita salir airosos de los primeros dos desaf铆os.

Respecto del primer desaf铆o, habr铆a que comenzar por precisar que el asedio del gobierno estadounidense contra la revoluci贸n bolivariana ha sido permanente. Escala con la aplicaci贸n de las primeras medidas coercitivas unilaterales, en 2014, cuando ya se avizoraba un panorama incierto para la econom铆a nacional, por m煤ltiples razones, entre ellas errores y omisiones del liderazgo pol铆tico chavista, pero sobre todo a partir de la severa contracci贸n de la renta petrolera con motivo de la ca铆da en picada de los precios del petr贸leo a partir del 煤ltimo trimestre de 2014. Las “sanciones” de 2017 contra la industria petrolera nacional, columna vertebral de nuestra econom铆a, agravar铆an a煤n m谩s la crisis econ贸mica, al punto de conjurar la posibilidad de recuperaci贸n econ贸mica en el corto plazo. Est谩 suficientemente demostrada la relaci贸n directa entre la aplicaci贸n de estas “sanciones” contra PDVSA y el brusco descenso en la producci贸n de petr贸leo (11).

El perjuicio provocado por estas medidas coercitivas unilaterales contra la econom铆a nacional ha sido realmente descomunal. Estas incluyen el bloqueo de multimillonarios recursos de la naci贸n, la confiscaci贸n de bienes en el extranjero, la dificultad y en algunos casos la imposibilidad de realizar transacciones comerciales libremente (por ejemplo, la compra de alimentos y medicinas), la dificultad para obtener financiamiento o refinanciar deuda, entre otras agresiones y serias limitantes.

驴El resultado? Una econom铆a que acumula un crecimiento negativo de -62,4 por ciento en el per铆odo 2014-2018, seg煤n cifras del Banco Central de Venezuela. (El FMI pronostica un crecimiento negativo de -15 por ciento para 2020) (12).

A todo esto habr铆a que sumarle el desconocimiento, por parte del gobierno estadounidense, del triunfo electoral de Nicol谩s Maduro, no solo en 2018, sino tambi茅n en 2013; las oleadas de violencia antichavista en 2013 (tras el triunfo de Maduro), 2014, 2017 y 2019, esta 煤ltima luego de la autoproclamaci贸n del diputado Juan Guaid贸 como “presidente interino”; incursiones paramilitares, actos de sabotaje y terrorismo, que incluyen un intento de magnicidio, el 4 de agosto de 2018; intentos de golpe de Estado, el 煤ltimo de los cuales el 30 de abril de 2019; la amenaza latente de una agresi贸n militar disfrazada de “intervenci贸n humanitaria”; m谩s recientemente, en plena emergencia sanitaria con motivo de la pandemia, el ofrecimiento estadounidense de una “recompensa” por la cabeza del presidente Maduro, acusado de “narcotraficante”.

Todo lo anterior es m谩s que una simple lista de agravios. Si me he detenido a enumerar todos estos hechos, entre otros que han quedado sin mencionarse, es porque me asiste la total certeza de que el relato predominante sobre Venezuela soslaya, cuando no tergiversa y desinforma deliberadamente, mucho de lo que ocurre en nuestra naci贸n. La distancia que parte importante de la izquierda nuestroamericana ha optado por mantener respecto de nuestro pa铆s, al punto de considerarlo un asunto “impensable”, sobre el que es mejor no hablar, es una de las m谩s palmarias demostraciones de la eficacia de dicho relato.

Respecto del segundo desaf铆o, me permito la licencia de remitir al lector interesado a una serie de textos que he venido trabajando desde octubre de 2019, reunidos bajo el t铆tulo, casualmente, de “Cuarentena” (13). De manera muy sumaria, he planteado que el giro pragm谩tico gubernamental, que se expresa sobre todo en materia econ贸mica, implica un alejamiento del radicalismo program谩tico consustancial al proyecto bolivariano, lo que lo acerca, parad贸jicamente, a la experiencia de los “progresismos” nuestroamericanos, chocando una y otra vez con los l铆mites que les son inherentes, y que muy bien ha descrito Miguel Mazzeo.

He planteado, entre otros asuntos, que la manera sin duda alguna eficaz como nuestro Gobierno ha lidiado con la pandemia tendr铆a que ser la medida de lo que le corresponde hacer en todos los 贸rdenes, particularmente, insisto, en materia econ贸mica. De hecho, las actuales circunstancias representan una oportunidad extraordinaria para corregir entuertos, no solo neutralizando las tentativas destituyentes del antichavismo y el imperialismo, sino recuperando la centralidad del Estado democr谩tico, desdibujado en a帽os recientes, controlando a las fuerzas capitalistas monop贸licas y oligop贸licas que, como en casi todas partes alrededor del mundo, en medio de la crisis, han pretendido recurrir al auxilio del mismo Estado que han combatido sin descanso.

Sobre todo, es una oportunidad como pocas, quiz谩 irrepetible, para retribuir la confianza que la mayor铆a de la poblaci贸n ha depositado recientemente en las autoridades gubernamentales, dando se帽ales claras, inequ铆vocas, de confianza en la capacidad de las mayor铆as populares para protagonizar la recuperaci贸n de nuestra econom铆a, poni茅ndole freno a toda tentativa desnacionalizadora y privatizadora, apoyando con firmeza, por ejemplo, las din谩micas productivas autogestionarias, apostando por las formas asociativas de propiedad social.

Esto 煤ltimo guarda estrecha relaci贸n con el tercer desaf铆o. All铆 donde se expresan esas formas asociativas de propiedad social, y espec铆ficamente en las organizaciones comunales, radica la mayor potencia del pueblo venezolano organizado.Aun cuando se cuentan por miles, y con todo y que tienen presencia a lo largo y ancho del territorio nacional, su fuerza pol铆tica y econ贸mica real sigue siendo muy limitada. De hecho, conforme se ha agravado la crisis econ贸mica, y en tanto que ha venido produci茅ndose este giro pragm谩tico gubernamental, muchas de estas experiencias se han debilitado considerablemente.

En este caso en particular, la alternativa es una sola, por m谩s compleja que sea: alcanzar niveles de articulaci贸n pol铆tica y econ贸mica que les permitan a estas experiencias disputar poder. En primer lugar, construyendo poder en los territorios, y en algunos casos fortaleci茅ndolo, hasta ser capaces de irradiar al conjunto de la sociedad. El desaf铆o, estrictamente hablando, consiste en construir las mediaciones que hagan esto posible. Una de estas iniciativas de articulaci贸n, la Uni贸n Comunera, de muy reciente data, apunta en esa direcci贸n (14).

La revoluci贸n bolivariana atraviesa por un momento muy dif铆cil. Sin duda, el m谩s dif铆cil de todos cuanto ha enfrentado. Sin embargo, la derecha venezolana atraviesa su peor momento: profundamente deslegitimada, su facci贸n m谩s extrema apenas se sostiene gracias al apoyo del Gobierno estadounidense. Su 煤ltima victoria electoral de envergadura, en un 2015 que parece muy lejano, y que le permiti贸 hacerse del control de la Asamblea Nacional, obedeci贸 mucho menos a sus virtudes que a los errores del propio chavismo.

La poblaci贸n venezolana est谩 extenuada, y una parte importante de lo que fuera el chavismo mantiene una relaci贸n como m铆nimo problem谩tica con la identidad pol铆tica. Pero ha sabido encontrar arrestos en la experiencia pol铆tica acumulada durante las 煤ltimas tres d茅cadas, para evitar dar un salto al vac铆o. En no pocas oportunidades ha logrado conjurar la guerra fratricida. Ha logrado resistir al asedio. En alianza con esa misma poblaci贸n, por dem谩s mayoritaria, lo m谩s lucido del pueblo chavista organizado habr谩 de superar el tercero, y quiz谩 el m谩s importante, de los desaf铆os.

Caracas, 18 de abril de 2020.

—-

Referencias

(1) Miguel Mazzeo.驴Es posible un nuevo 芦ciclo progresista禄 en Nuestra Am茅rica?, https://lahaine.org/aY34, 22 de julio de 2018.

(2) David Harvey. Pol铆ticas anticapitalistas en tiempos de COVID-19. CTXT, 25 de marzo de 2020.

(3) Organizaci贸n Internacional del Trabajo. El COVID-19 y el mundo del trabajo. Segunda edici贸n. Estimaciones actualizadas y an谩lisis. 7 de abril de 2020.

(4) Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe. Am茅rica Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos econ贸micos y sociales. 3 de abril de 2020.

(5) Alicia B谩rcena. Hora Cero: Nuestra regi贸n de cara a la pandemia. CEPAL. 31 de marzo de 2020.

(6) Kristalina Georgieva. Afrontar la crisis: Prioridades para la econom铆a mundial. FMI. 9 de abril de 2020.

(7) Seg煤n la Organizaci贸n Panamericana de la Salud, para el 17 de abril de 2020, Brasil se ubicaba como el pa铆s suramericano con mayor n煤mero de casos confirmados de COVID-19, con 30.425, seguido de Per煤 (13.489), Chile (9.252), Ecuador (8.450) y Colombia (3.233).

(8) Reinaldo Iturriza L贸pez.Cuarentena (XI): La fr谩gil tregua. Saber y poder, 3 de abril de 2020, https://lahaine.org/cZ4D.

(9) Henry Kissinger. La pandemia del coronavirus alterar谩 para siempre el orden mundial. KontraInfo, 5 de abril de 2020.

(10) Reinaldo Iturriza L贸pez.Cuarentena (IV): Un par茅ntesis sobre neoliberalismo y rebeli贸n. Saber y poder. 1 de noviembre de 2019, https://lahaine.org/cM9C.

(11) Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs. Sanciones econ贸micas como castigo colectivo: El caso de Venezuela. Center for Economic and Policy Research. Mayo 2019.

(12) Fondo MonetarioInternacional. World Economic Outlook. The great lockdown. Abril de 2020. P谩g. 22.

(13) Reinaldo Iturriza L贸pez. Cuarentena. Serie completa. 11 de abril de 2020.

(14) Tatuy Televisi贸n Comunitaria. Uni贸n Comunera: “El chavismo que no se arrodilla ante la oligarqu铆a y el reformismo”. 28 de enero de 2020.

https://elotrosaberypoder.wordpress.com/