–

De parte de A Las Barricadas June 14, 2023 184 puntos de vista

1.-Castellano

2.-CatalÃ

Los últimos tiempos (días, semanas, meses, años) se nos está bombardeando con información, iniciativas, demandas… sobre el agua, alrededor de dos conceptos, que generalmente se confunden aunque son muy diferentes. Por un lado la sequía que es un concepto ligado al tiempo meteorológico, que tiene un cierto componente aleatorio (tarde o temprano llueve… o no llueve) y el otro es la escasez de agua, que depende de la disponibilidad , puede haber mucha agua y por la intensidad de la demanda o el coste para obtenerla, ser un recurso escaso.

Ahora mismo nos encontramos con ambos aspectos, estamos ante un episodio de larga sequía (y las sequías según todas las previsiones seguirán siendo intensas y frecuentes), pero en un mundo mediado y gestionado por el capitalismo y debido a los consumos ligados a su funcionamiento , consumos de la industria (incluyendo el sector terciario, el turismo), de la agricultura industrial y de un estilo de vida consumidor, nos dirigimos a una situación “de escasez”.

El capitalismo devasta la tierra y expolia los recursos y sabe incluso, convertir la escasez en beneficio, y puede hacerlo hasta los límites biofísicos del planeta. Hay ejemplos a lo largo de la historia de esta capacita y tenemos algunos de estos muy de cerca.

En la situación actual, en que debido a la guerra parece haber “escasez” de energía, de alimentos y agua, las corporaciones energéticas y la industria agroalimentaria (incluida la distribución) están teniendo beneficios extras (sectores tan poco sospechosos como el BCE https://www.elperiodico.com/es/economia/20230605/lagarde-bce-pide-competencia-analice-sectores-mas-aumentan-beneficios-88332117 o el BCP https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-centeno-banco-portugal-dice-subida-beneficios-frena-caida-inflacion-20230530185939.html argumentan en este sentido). Podemos decir con fundamento que el “capitalismo es escasez”… o diciéndolo de otra manera (confundiendo, como hacen ellos, escasez y sequía) que “el capitalismo es sequía”.

En Cataluña, según la Generalitat, un 70% del agua se dedica al sector agrícola, un 19% al doméstico (que incluye diversas actividades económicas urbanas, concretamente la hostelería que puede ser hasta el 4% y los servicios municipales) un 9 % la industria y un 2% la ganadería (consumo directo que no tiene cuenta el agua ligada a la alimentación animal, el riego de las materias primas).

El consumo del agua por la agroindustria:

Existe la fantasía de que en Cataluña el sector agrario está formado por campesinos que trabajan la tierra por su cuenta, un paraíso sin conflictos que cumple unas funciones sociales, previniendo incendios, despoblamiento… pero este espejismo está cada vez más alejado de la realidad.

No se dispone de demasiados datos, sólo los que se recogen cada 10 años en el censo agrario, el último fue en 2020. Referido al censo anterior el número de explotaciones se redujo en un 7,6%, mientras que la superficie media aumentó en un 7,4% (https://www.ine.es/prensa/cea_2020.pdf ) esto significa que la tierra se está concentrando en manos de grupos económicos ligados a menudo o bien a las familias latifundistas tradicionales ( Raventós, Pont, Ferrer, Vallcompanys…), o a los fondos internacionales de inversiones que desde hace un tiempo han desembarcado en la agricultura de la península. En Cataluña cada día se cierran dos pequeñas explotaciones agrícolas.

Los datos del reparto de la PAC van en el mismo sentido, en Cataluña los 22 primeros perceptores reciben más dinero que 22.649 pequeños, los primero reciben una media de 900.000€, mientras que los pequeños apenas 570€. Los primeros son Freixenet (familia Ferrer) con 6 millones, el tercero Codorniu (familia Raventós) con 3,3 millones, Migjorn con 1,7, Torres con 1,6… la pasta de Europa se reparte en función de la superficie desde hace unos ejercicios, ni siquiera es necesario que la tierra produzca beneficios. Dados estos antecedentes resulta evidente que el reparto de las posibles ayudas por la sequía, tanto del estado como de la UE iran en el mismo sentido.

La agroindustria convierte a los campesinos en poco más (o poco menos) que falsos autónomos, en riders de otro tipo, son los campesinos ligados por contrato a Borges, o los 2.500 ganaderos ligados al engorde integrado de Vallcompanys (5 millones de cerdos, 153 millones de pollos, 2.470 toneladas de piensos).

Las empresas vinculadas a los agroindustriales de toda la vida y las nuevas financiadas por los fondos, tienen como práctica generalizada la agricultura superintensiva, con un alto uso de maquinaria sofisticada, abonos químicos, plaguicidas, herbicidas, sistemas de riego, semillas transgénicas.

El maíz es un cultivo con grandes requerimientos de agua, myoritariamente transgénico (un 77% del plantado en Lérida. /ficheros_estatics/Superficie-Blat-de-moro-DUN-2021_Bustia-estadistica.pdf) y es un cultivo mayoritariamente destinado a la exportación y a la alimentación animal (el agua necesaria para producirlo no se contabiliza en la huella hídrica de la porcicultura).

Los almendros en regadío superintensivo necesitan hasta 12.000m3 por ha, lo mismo que un campo de arroz. El sector de los frutos secos es uno de los que despiertan mayor interés en los fondos de inversión, por ejemplo Atlan Capital (ligado indirectamente a Mercadona) ha comprado 9.000ha de olivo y almendros, y está preparando 2.000 ha de pistacheros.

Para el Gobierno y la oposición, el problema del agua se reduce a mejorar su eficiencia, pero toda mejora va acompañada de un aumento del número de cosechas o la plantación de cultivos más consumidores y rentables, es lo que denuncian los de la “Assemblea Pagesa” en un manifiesto reciente (http://www.assembleapagesa.cat/crida-per-laigua-de-lassemblea-pagesa/ ) “el año pasado no se hizo nada para detener las segundas cosechas de cereal (cebada+maiz para pienso) mientras las reservas de Rialb se agotaban y se ponían en peligro algunas primeras cosechas” es la paradoja de Jevons (https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Jevons ) después de la mejora se tiende a obtener más € por m3 consumido, aumentando la intensidad económica del riego.

Buena parte del agua consumida en el sistema agroindustrial va dirigido a la ganadería (industrial) para obtener productos cárnicos que, en su mayoría, son exportados y con ellos se exporta también el agua para producirlos y producir sus piensos…

El capitalismo agroindustrial es sequía!!.

El laberinto de los consumos “domésticos” (consumos urbanos):

Las estadísticas del consumo “doméstico” son difíciles de interpretar, en muchos municipios (la mayoría) dentro de esta categoría se incluyen los consumos de diversas actividades económicas (por ejemplo la hostelería, sobre todo la difusa) y servicios municipales, entonces los consumos por habitante pueden estar inflados. Por ejemplo en Naut Arant se consumen 837 litros diarios por habitante, mientras que por término general los consumos oscilan alrededor de los 100 litros, pero es que Naut Aran tiene en su término municipal Baqueira- Beret, con miles de turistas esquiadores y segundas residencias consumidoras de agua.

Lo mismo ocurre en otros municipios ligados al turismo de nieve (Alt Aneu 508, Vall de Boi 672 ) y también al turismo de playa (Begur 551, Pals 473, Port de la Selva 472… y también, aunque menos, los municipios a donde van los de “mediopelo” Salou 198, Sitges 189…).

El consumo turístico, consumos de hoteles, piscinas, ornamentación vegetal de los establecimientos tiene un peso determinante, pero difícil de evaluar, según algunas estadísticas de la Generalitat, los usos industriales y otras actividades económicas consumen un 30% del total facturado. Para hacer “sostenible” el consumo turístico desde el Departament d’Empresa se ha articulado un “Compromís Nacional per un Turisme Responsable” (https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/compromisturisme/ uno de esos artefactos del naming sin contenido real), este compromiso, firmado por 147 entidades (desde la Abadia de Montserrat, hasta CCOO, la UGT i l’Unió de Pagesos, desde los ecologistas del IAEDEN hasta Foment del Treball…), este compromiso se marca el objetivo de conseguir que el consumo de cada turista “converja” con el de los residentes para el año… 2040 (¡¡dentro de 17 años!!).

El consumo de agua tiene un fuerte sesgo de clase, los municipios con menos renta, como Badia del Vallès que tiene un consumo de 86 litros por habitante y día, o L’Hospitalet 97, o Santa Coloma 98… estos municipios consumen menos, por el contrario los más ricos, como Matadepera que tiene 159, Sant Cugat 141, Sant Just Desvern 135… incluso dos municipios turísticos casi adyacentes, como Torredembarra 158 litros y Altafulla 192, tienen unos consumos vinculados a la clase (la renta) y a la renta de los turistas!. Hay que tener en cuenta también que una parte significativa del consumo en los hogares de bajos recursos puede derivarse del uso de electrodomésticos viejos o ineficientes, tanto lavadoras como calentadores.

En estos momentos la gestión del suministro de agua en Cataluña están en manos de empresas privadas, un 77% de la población están bajo el control de las empresas privadas de suministro, concretamente en manos de AGBAR y AQUALIA y muy por detrás Global Omnium/Aguas de Valencia.

El suministro de agua es un negocio seguro, los clientes están cautivos pues no hay posibilidad de buscar un suministrador diferente y estamos “obligados” a consumir lo que nos suministran; estas empresas disponen de concesiones muy potentes, que les permite controlar el mercado .

Desde el gobierno (ya demanda de las corporaciones) se nos da una solución basada en el cemento, construir dos nuevas desalizadoras y algunas instalaciones de regeneración de aguas depuradas, naturalmente la construcción (250 millones) y mantenimiento a cargo de dinero público y la comercialización del recurso en manos privadas. Hay que tener en cuenta el alto coste energético (y de emisiones) y el impacto de las salmueras vertidas en el mar.

Las actividades de AGBAR y las demás corporaciones del agua no se limitan a Europa, se extienden también al resto del mundo con un extractivismo de raíz colonial. AGBAR tiene una fuerte presencia en el mundo, sobre todo en países periféricos donde actúa como potencia extractivista colonial, está implantada en todos los continentes, en 9 países en África (por ejemplo Angola, Argelia, Egipto Nigeria…) , 11 en América (Brasil, Chile, Colombia, México…), 16 en Asia (China, Indonesia, India, Malasia, Líbano…), 24 en Europa (desde Alemania a Rusia), en total 62 países .

El capitalismo turístico es sequía!!, el capitalismo de traficantes de agua (AGBAR) es sequía!!

Las instituciones, los medios y las ONG ecologistas como fabricantes del discurso devastador.

El consumo doméstico como hemos visto representa una parte relativamente pequeña de todo el tráfico de agua, además este consumo en los hogares de España es relativamente bajo respecto al de otros países. La media europea está en 150 litros habitando año, España consume 132 litros, muy lejos pero de los más consumidores como Suiza con 300 o Italia 245, algo menos que Suecia 140 y algo más que Alemania que consume 128, bien lejos pero Eslovaquia con sólo 78 litros.

Dentro de un mundo capitalista, gobernado por el consumo compulsivo, los consejos buenistas del tipo recoger el agua de la ducha mientras se calienta, ahorrando cuando te afeitas o no dejando a los niños jugar con agua, han tener por fuerza un impacto limitado. Los 132 litros españoles, incluso si se bajas a 100, no limitarían el impacto de la sequía. ¿Cuál es el objetivo de las campañas?

El objetivo de estas campañas institucionales (o parainstitucionales) es el mismo que el de todo el discurso del cambio climático, cogen un problema real, generado por el propio capital, lo rentabilizan y lo convierten en beneficios. Además trafican con la culpa y la rentabilizan. La culpa es una materia prima que, aunque abundante, cotiza al alza.

Las instituciones y las ONG del capitalismo son sequía!!

Sin el sistema tecnoindustrial, sin la agroindustria, sin los patrones de consumo del capitalismo, el impacto de la carencia de lluvia no sería el mismo. Sin el agravamiento del cambio global (incluido el climático) el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos sería mucho menor…

SOLO PODEMOS DETENER LA DEVASTACIÓN DE LA TIERRA ABOLIENDO LOS ESTADOS Y EL CAPITAL.

Terra i Llibertat, anarquistes sontra la devastació de la terra

devastacio@riseup.net, https://malclima.blackblogs.org

2.-Català .

Capitalisme és sequera. Contra l’espoli capitalista de l’aigua

Els darrers temps (dies, setmanes, mesos, anys) se’ns està bombardejant amb informació, iniciatives, demandes… sobre l’aigua, tot al voltant de dos conceptes, que generalment es confonen encara que son ben diferents. Per un cantó la sequera que és un concepte lligat al temps meteorològic, que te un cert component aleatori (tard o d’hora plou… o no plou) i l’altre és la escassedat d’aigua, que depèn de la disponibilitat, pot haver molta aigua i per la intensitat de la demanda o el cost per obtenir-la, esser un recurs escà s.

Ara mateix ens trobem amb els dos aspectes, estem davant d’un episodi de llarga sequera (i les sequeres segons totes les previsions seguiran essent intenses i freqüents), però en un mon mediat i gestionat pel capitalisme i degut als consums lligats al seu funcionament, consums de la industria (incloent el sector terciari, el turisme), de l’agricultura industrial i d’un estil de vida consumidor, ens dirigim a una situació “d’escassedat”.

El capitalisme devasta la terra i espolia els recursos i sap, fins i tot convertir la escassedat en benefici, i pot fer-ho fins els límits biofísics del planeta. Hi ha exemples al llarg de la història d’aquesta capacita i en tenim alguns de ben a prop.

En la situació actual, en que degut a la guerra sembla que hi ha “escassedat” d’energia, d’aliments i aigua, les corporacions energètiques i la indústria agroalimentà ria (inclosa la distribució) estan tenint beneficis extres (sectors tan poc sospitosos com el BCE o el https://www.elperiodico.com/es/economia/20230605/lagarde-bce-pide-competencia-analice-sectores-mas-aumentan-beneficios-88332117 o el BCP https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-centeno-banco-portugal-dice-subida-beneficios-frena-caida-inflacion-20230530185939.html argumenten en aquest sentit). Podem dir doncs amb fonament que el “capitalisme es escassedat”… o dient-ho d’una altra manera (confonent, com fan ells, escassedat i sequera) que “el capitalisme és sequera”.

A Catalunya, segons la Generalitat, un 70% de l’aigua es dedica al sector agrícola, un 19% al domèstic (que inclou diverses activitats econòmiques urbanes, concretament la hoteleria que pot ser fins el 4% i els serveis municipals) un 9% la industria i un 2% la ramaderia (consum directa que no te en conta l’aigua lligada a l’alimentació animal, el reg de les matèries primeres).

El consum de l’aigua per l’agroindustria:

Hi la fantasia de que a Catalunya el sector agrari està format per pagesos que treballen la terra per el seu compte, un paradís sense conflictes que acompleix unes funcions socials, prevenint incendis, despoblament… però aquest miratge cada cop està més allunyat de la realitat.

No es disposa de masses dades, sols les que es recullen cada 10 anys al cens agrari, el darrer va ser el 2020. Referit al cens anterior el nombre d’explotacions es va reduir en un 7,6%, mentre que la superfície mitjana va augmentar en un 7,4% (https://www.ine.es/prensa/cea_2020.pdf ) això vol dir que la terra s’està concentrant en mans de grups econòmics lligats sovint o be a les famílies latifundistes tradicionals (Raventós, Pont, Ferrer, Vallcompanys…), o als fons internacionals d’inversions que des de fa un temps han desembarcat en l’agricultura de la península. A Catalunya cada dia es tanquen dues petites explotacions agrícoles.

Les dades del repartiment de la PAC van en el mateix sentit, a Catalunya els 22 primers perceptors reben més diners que 22.649 petits, els primer reben una mitjana de 900.000€, mentre que els menuts tot just 570€. Els primers son Freixenet (família Ferrer) amb 6 milions, els tercer Codorniu (família Raventós) amb 3,3 milions, Migjorn amb 1,7, Torres amb 1,6… la pasta d’Europa es reparteix en funció de la superfície des de fa uns exercicis, ni tan sols cal que la terra produeixi beneficis. Donat aquests antecedents resulta evident que el repartiment de les possibles ajudes per la sequera, tant de l’estat com de la UE anirà en el mateix sentit.

La agroindústria converteix als pagesos en poc més (o poc menys) que falsos autònoms, en riders d’una altra mena, son els pagesos lligats per contracte a Borges, o els 2.500 ramaders lligats a l’engreix integrat de Vallcompanys (5 milions de porcs, 153 milions de pollastres, 2.470 tones de pinsos).

Les empreses vinculades als agroindustrials de tota la vida i les noves finançades per els fons practiquen d’una manera generalitzada l’agricultura superintensiva, alta en l’ús de maquinaria sofisticada, adobs químics, plaguicides, herbicides, sistemes de reg, llavors transgèniques.

El blat de moro és un conreu amb grans requeriments d’aigua, transgènic majorità riament (un 77% del plantat a Lleida https://agricultura.gencat.cat/web/.content/de_departament/de02_estadistiques_observatoris/02_estructura_i_produccio/02_estadistiques_agricoles/05_omg/documents/fitxers_estatics/Superficie-Blat-de-moro-DUN-2021_Bustia-estadistica.pdf) i és un conreu majorità riament destinat a la exportació i a l’alimentació animal (l’aigua necessà ria per produir-lo no es comptabilitza en la petjada hídrica de la porcicultura).

Els ametllers en regadiu superintensiu venen a necessitar fins a 12.000m3 per ha, el mateix que un camp d’arròs. El sector dels fruits secs és un dels que desperten més interès en els fons d’inversió, per exemple Atlan Capital (lligat indirectament a Mercadona) ha comprat 9.000ha d’olivera i ametlles, i esta preparant 2.000 ha de pistatxers.

Per el Govern i la oposició, el problema de l’aigua es redueix a millorar-ne la eficiència, però tota millora va acompanyada d’un augment del nombre de collites o la plantació de conreus més consumidors i rendibles, és el que denuncien els de l’assemblea pagesa en un manifest recent (http://www.assembleapagesa.cat/crida-per-laigua-de-lassemblea-pagesa/ ) “l’any passat no es va fes res per aturar les segones collites de cereal (ordi+panís per pinso) mentre les reserves de Rialb s’esgotaven i es posaven en perill algunes primeres collites” és la paradoxa de Jevons (https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Jevons ) després de la millora es tendeix a obtenir més € per m3, augmentant la intensitat econòmica del reg.

Bona part de l’aigua consumida al sistema agroindustrial va dirigit a la ramaderia (industrial) per obtenir productes cà rnics que, majorità riament, son exportats i amb ells s’exporta també l’aigua per produir-los i produir el seus pinsos…

El capitalisme agroindustrial és sequera!!.

El laberint dels consums “domèstics” o millor dit urbans:

Les estadístiques del consum “domèstic” son difícils d’interpretar, a molt municipis (la majoria) dins d’aquesta categoria s’inclouen els consums de diverses activitats econòmiques (per exemple l’hostaleria, sobretot la difusa) i serveis municipals, llavors el consums per habitant poden estar inflats. Per exemple a Naut Arant es consumeixen 837 litres diaris per habitant, mentre que per terme general els consums oscil·len al voltant dels 100 litres, però és que Naut Aran te en el seu terme municipal Baqueira-Beret, amb milers de turistes esquiadors i segones residències consumidores d’aigua.

El mateix passa a d’altres municipis lligats al turisme de neu (Alt Aneu 508, la Vall de Boi 672 ) i també al turisme de platja (Begur 551, Pals 473, Port de la Selva 472… i també, encara que menys, els municipis on van els de “mediopelo” Salou 198, Sitges 189…).

El consum turístic, consums d’hotels, piscines, ornamentació vegetal dels establiments te un pes determinant, però difícil d’avaluar, segons algunes estadístiques de la Generalitat els usos industrials i altres activitats econòmiques consumeixen un 30% del total facturat. Per fer “sostenible” el consum turístic des del Departament d’Empresa s’ha articulat un Compromís Nacional per un Turisme Responsable (https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/compromisturisme/ un dels típics artefactes del naming, sense contingut real), aquest compromís signat per 147 entitats (des de l’Abadia de Montserrat, fins CCOO, UGT i la Unió de Pagesos, des de els ecologistes de IAEDEN fins Foment del treball), aquest compromís es marca l’objectiu d’aconseguir que el consum de cada turista convergeixi amb el dels residents per l’any… 2040 (d’aquí 17 anys!!!).

El consum d’aigua te un fort biaix de classe, els municipis amb menys renda, com Badia que te un consum de 86 litres per habitant i dia, o l’Hospitalet 97, o Santa Coloma 98… aquests municipis consumeixen menys, per contra els més rics, com Matadepera que en te 159, Sant Cugat 141, Sant Just Desvern 135… fins i tot dos municipis turistics quasi adjacents, com Torredembarra 158 litres i Altafulla 192, tenen uns consums vinculats a la classe (la renda) i al turisme!. S’ha de contar també que una part significativa del consum en les llars de baixos recursos pot derivar-se de l’ús d’electrodomèstics vells o ineficients, tant rentadores com escalfadors.

Hores d’ara la gestió del subministrament d’aigua a Catalunya estan en mans d’empreses privades, un 77% de la població estan sota el control de les empreses privades de subministrament, concretament en mans de AGBAR i AQUALIA i molt per darrera Global Omnium/Aguas de Valencia.

El subministrament d’aigua és un negoci segur, els clients estan captius doncs no hi ha possibilitat de buscar un subministrador diferent i estem “obligats” a consumir el que ens subministren, aquestes empreses disposen de concessions molt potents, que els permet controlar el mercat.

Des de el govern (i a demanda de les corporacions) se’ns dona una solució basada en el ciment, construir dues noves dessalitzadores i algunes instal·lacions de regeneració d’aigües depurades, naturalment la construcció (250 milions) i manteniment a cà rrec de diners públics i la comercialització del recurs en mans privades. Cal tenir en compte l’alt cost energètic (i d’emissions) i l’impacte de les salmorres abocades al mar.

Les activitats d’AGBAR i les altres corporacions de l’aigua no es limiten a Europa, s’estenen també a la resta del mon amb un extractivisme de rel colonial. AGBAR te una forta presencia al mon, sobretot en països perifèrics on actua com potencia extractivista colonial, està implantada a tots els continents, a 9 països a l’Àfrica (per exemple Angola, Algèria, Egipte Nigèria…), 11 a Amèrica (Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic…), 16 a Àsia (Xina, Indonèsia, Índia, Malà isia, Líban…), 24 a Europa (des de Alemanya a Rússia), en total 62 països.

El capitalisme turístic és sequera!!, el capitalisme de traficants (AGBAR) d’aigua és sequera!!

Les institucions, els medis i les ONG’s ecologistes com fabricants del discurs devastador.

El consum domèstic com hem vist representa una part relativament petita de tot el trà fic d’aigua, a més aquest consum a les llars de l’Estat Espanyol es relativament baix respecte al d’altres països. La mitjana europea està en 150 litres habitant any, l’Estat Espanyol consumeix 132 litres, ben lluny però del més consumidors com Suïssa amb 300 o Ità lia 245, una mica menys que Suècia 140 i una mica més que Alemanya que en consumeix 128, ben lluny però Eslovà quia amb sols 78 litres.

Dins d’un mon capitalista, governat pel consum compulsiu, els consells bonistes del tipus recollir l’aigua de la dutxa mentre s’escalfa, o estalviant quan t’afaites han de tenir per força un impacte limitat. Els 132 litres espanyols, fins i tot si es baixes a 100 no limitarien l’impacte de la sequera. Quin és doncs l’objectiu de les campanyes?

L’objectiu d’aquestes campanyes institucionals (o parainstitucionals) és el mateix que el de tot el discurs del canvi climà tic, agafen un problema real, generat per el mateix capital i el rendibilitzen i el converteixen en beneficis. A més trafiquen amb la culpa i rendibilitzen. La culpa es una matèria primera que, encara que abundant, cotitza a l’alça.

Les institucions i les ONG’s del capitalisme son sequera!!

Sense el sistema tecnoindustrial, sense l’agroindustria, sense els patrons de consum del capitalisme, l’impacte de la manca de pluja no seria el mateix. Sense l’agreujament del canvi global (inclòs el climà tic) l’impacte dels fenòmens meteorològics extrems seria menor…

SOLS PODEM ATURAR LA DEVASTACIÓ DE LA TERRA ABOLINT ELS ESTATS I EL CAPITAL.

Terra i Llibertat, anarquistes sontra la devastació de la terra

devastacio@riseup.net, https://malclima.blackblogs.org