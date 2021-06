–

De parte de Nodo50 June 10, 2021 15 puntos de vista

Los gur煤s han hablado. El Banco de Espa帽a advierte de que el 煤ltimo aumento del salario m铆nimo est谩 resultando perjudicial para la econom铆a. La entidad, cuyo gobernador cobra la simb贸lica cifra de 182.000 euros al a帽o, considera del todo abusivo en su 煤ltimo informe que la retribuci贸n por un mes de madrugones, desplazamientos y trabajo a jornada completa sea de 950 euros. Desde que acab贸 el esclavismo es cierto que la competitividad de la econom铆a nunca volvi贸 a ser la misma. Por el qu茅 dir谩n, el Banco de Espa帽a lo explica en su informe con otras palabras.

Un poco de contexto. Espa帽a es la cuarta econom铆a de la zona euro, pero el salario m铆nimo que cobran los trabajadores espa帽oles no es el cuarto de la eurozona, sino el s茅ptimo. Tres posiciones de d茅ficit que no evitan que guruses con corbata, ch贸fer y sueldo millonario se帽alen la n贸mina del currante como el gran problema. M谩s contexto. Casi una d茅cada despu茅s, el mismo Banco de Espa帽a, que se preocupa hoy por el impacto del aumento del SMI en la econom铆a, sigue sin pronunciarse sobre si fue bueno, malo o excelente para la econom铆a espa帽ola y su deuda haber cogido de la hucha 60.000 millones y regal谩rselos a la banca a fondo perdido y con un lacito. Por decoro, los informes que emiten deber铆an tener un perfil bajo. Pero qu茅 cojones: vivimos en la era del calz贸n quitao.

La opini贸n de que un SMI de 950 euros al mes es un exceso no s贸lo es del Banco de Espa帽a y de otros tantos altos cargos con sueldos millonarios. Hay incluso pobres que lo piensan, lo cual, nos guste o no, es un 茅xito del sistema digno de aplaudir. Nos hacen creer en un capitalismo que ellos no s贸lo no usan, sino que se cuidan mucho de nunca sufrir. Imag铆nese usted montar una peque帽a empresa. Una panader铆a, por ejemplo. Imagine que, si el p煤blico no llega, el Estado le indemnizase por valor de todo el pan que usted querr铆a haber vendido y no vendi贸. No se lo imagina, 驴verdad? Eso es porque vive usted en el capitalismo. Hay quien s铆 lo conoce porque vive en otro sistema econ贸mico distinto al suyo. En el Estado de Bienestar Privado, en el Socialismo Privado que algunos grandes empresarios como Florentino P茅rez disfrutan, eso de arriesgar sabiendo que el Estado estar谩 ah铆 para salvarlo es el pan 鈥搉unca mejor dicho鈥 de cada d铆a en sus negocios de autopistas o prospecciones.

Un modelo, el del Socialismo de los grandes poderes, que al Banco de Espa帽a no le ha parecido hasta el d铆a de hoy un lastre para la econom铆a de libre mercado. 驴Se imagina usted pedir dinero prestado, decidir no devolverlo porque le parte la tarde y que esto no tenga ninguna consecuencia? No se lo imagina porque no tiene usted la suerte de ser miembro del club del Estado del Bienestar, como lo son la banca y otras grandes empresas con acceso ilimitado a dinero p煤blico a fondo perdido. Subvenciones millonarias a cambio de mantener puestos de trabajo que, cuando se destruyen a pesar de obtener beneficios, no hay que devolverle a pap谩 Estado. Compa帽铆as del IBEX en sectores de primera necesidad que practican el capitalismo de un modo peculiar: pactando precios entre ellas, generando un sistema econ贸mico protegido. Nada que ver con la jungla que usted sufre. Aseguradoras que aceptan el juego del capitalismo a la hora de cobrar la cuota mensual, pero que se desentienden del juego y del cliente cuando les toca pagar. Grandes medios de comunicaci贸n privados que, al tiempo que dependen de las inyecciones de dinero p煤blico para sobrevivir, inventan para los pobres conceptos tan variados como el cohousing 鈥揷ompartir piso con 40 a帽os鈥, que endulzan la experiencia de disfrutar del libre mercado en un pa铆s con millones de pisos vac铆os.

Que viene el social comunismo, grita el entramado socioecon贸mico, que se aplica para s铆 mismo todas las ventajas de un Estado del Bienestar privado y amurallado que nos deja fuera al resto, teniendo que apa帽arnos en la jungla. Si el gobernador del Banco de Espa帽a cobrase 950 euros mensuales, no opinar铆a que es un sueldo excesivo. Si quienes nos adoctrinan en el capitalismo salvaje lo probaran alguna vez, me gustar铆a verles la cara.