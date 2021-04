–

Los liberales, los m谩s 芦puros禄 al menos, esos que aseguran que poco tienen que ver sus propuestas con el sistema globalizado que sufrimos, aseguran que la soluci贸n para la pobreza es que haya m谩s y m谩s riqueza (y, claro, ricos para que las migajas lleguen a otros). Hasta asegura tal cosa un (ex)谩crata como el inefable Antonio Escohotado, que dedica tres vol煤menes, creo que m谩s a meterse con el comunismo (estatalista; terrible, claro), que a defender el comercio y el liberalismo. El caso es que esta gente, que en 煤ltima o primera instancia defiende y apuntala el estado de las cosas, y asegura que la humanidad avanza en l铆nea recta hacia el progreso, son incapaces de explicar c贸mo es posible que ya avanzado el siglo XXI siga habiendo, seg煤n los datos m谩s optimistas, cerca de 1.000 millones de personas que padecen hambre en el mundo. No estoy hablando de necesidad de alg煤n tipo, que tambi茅n se da en todos los grados posibles, me refiero a Hambre con may煤sculas. No, no hay progreso l铆neal, los datos oscilan de un a帽o a otro, hacia arriba o, lamentablemente, hacia abajo. Y no tenemos en cuenta la terrible pandemia que afrontamos en la actualidad, y que como toda crisis afecta fundamentalmente a los m谩s humildes dentre de sociedades dividades dram谩ticamente en clases (que es lo mismo que decir, se帽ores 芦liberales禄, adalides de la sacra 芦propiedad privada禄, gente que tiene y gente que no tiene).

S铆, hay otros factores que mantienen la indigencia de demasiados seres humanos en el mundo, como el clima y los conflictos, pero hace ya muchas d茅cadas que existen los medios para paliarlos, para luchar contra las inclemencias del tiempo, solidariamente con otros pa铆ses, claro, y para no mantener interesadas guerras en directa relaci贸n con la explotaci贸n de los recursos. Digo yo que algo tendr谩 que ver el sistema capitalista, nada ben茅volamente globalizado, que tenemos, que sufrimos y que nos envuelve, como para no andar repitiendo como papagayos que la soluci贸n pasa por mercados 芦libres禄. Hace tiempo que sabemos, y supongo que tambi茅n ser谩n consciente de ello esos liberales, que de forma c铆nica e hip贸crita tanto critican a los Estados, que el libremercado es una falacia, ya que el poder pol铆tico interviene constantemente. Y no lo hace, precisamente, para equilibrar los desmanes de los monopolios econ贸micos y de la acaparaci贸n de una propiedad convertida en derecho sagrado, pero negada junto a la riqueza resultante a gran parte de la poblaci贸n. S铆, organizaciones internaciones plagadas de gente biempensante se llenan la boca de buenas palabras, hablan de progreso y desarrollo (sostenible), aseguran para tal fecha dentro de un buen n煤mero de a帽os que se habr谩 acabado con el hambre, pero no solo deber铆amos saber que es falso, sino que las personas est谩n muriendo a diario por causas perfectamente solventables aqu铆 y ahora.

La realidad es que las grandes empresas multinacionales, adem谩s de explotar la fuerza de trabajo ajena todo lo posible, mantienen una econom铆a especulativa que provoca el inacceso de muchas sociedades a materias primas agroalimentarias vitales y trafican con armas para manter conflictos en los que se decide el control de los recursos y de los territorios. En otras palabras, las causas del hambre, el asesinato y la migraci贸n de millones de personas para seguir manteniendo el estado de las cosas. Digo yo que algo tendr谩 que ver un sistema basada en la b煤squeda de lucro ganancias, en la producci贸n y acumulaci贸n en determinadas sociedades, s铆, donde en cualquier caso tampoco est谩n cubiertas las necesidades de todo el mundo, pero donde los derechos de las personas quedan obviamente apartados a pesar de las buenas palabras. Esos liberales 芦puros禄, que tienen buenas soluciones para todo, aunque no muy distintas de los liberales de anta帽o, que hacen incluso abstracci贸n de una historia en la que, efectivamente, se produjo m谩s que nunca con la llegada del capitalismo, pero a un terrible precio que se mantiene en la actualidad, son incapaces de reconocer el terrible drama de la humanidad en el siglo XXI usando para ello el subterfugio de la libertad, la riqueza y el progeso. No, yo no tengo la soluci贸n m谩gica pol铆tica y econ贸mica para todo, pero al menos observo y reconozco males sociales (que es lo mismo que decir individuales) perfectamente erradicables con la energ铆a moral y la voluntad adecuadas. Sin la verdadera libertad, por la que siempre trabajaron los verdaderos libertarios, unida a la solidaridad continua con nuestros semejantes, jam谩s podremos construir nada mejor.

Juan C谩spar