De parte de Traficantes October 20, 2022 152 puntos de vista

Presentaci贸n del libro Capitalismo Racial (Cambalache, 2022). Con Ainhoa Nadia Douhaibi. Otras ponencias por confirmar

La raza no es solo un medio para dividir a las clases trabajadoras asalariadas 鈥揺l argumento marxista ortodoxo鈥, sino tambi茅n el medio a trav茅s del cual el capitalismo implementa y gestiona las contradicciones entre asalariados y no asalariados, poseedores y despose铆dos, ciudadanos dotados de derechos liberales y poblaciones trabajadoras 鈥渘o libres鈥, desde esclavizadas hasta indocumentadas. Esto significa que el racismo no se puede reducir a un legado del pasado, sino que se regenera continuamente, adquiriendo nuevas formas, a partir de las divisiones del trabajo dispersas por todo el mundo y de las luchas que se enfrentan a ellas.

En vez de la intersecci贸n de identidades u opresiones, la de movimientos; en vez de una jerarqu铆a de opresiones, la apertura a otras luchas manteniendo la especificidad de la propia. As铆 entendido, lo que algunos todav铆a insisten en llamar 鈥減ol铆ticas de identidad鈥 no fragmenta la lucha de clases sino que la radicaliza.

Detr谩s de las im谩genes de la mujer negra dependiente de los subsidios estatales, del musulm谩n radical y del inmigrante violento se encuentran los temores al radicalismo negro real, al movimiento palestino real y a la politizaci贸n real de las clases trabajadoras inducida por los trabajadores migrantes.

Arun Kundnani es autor y profesor adjunto en la Universidad de Nueva York y se centra en la raza, la islamofobia, la violencia pol铆tica y la vigilancia. Ex editor de la revista Race & Class , se educ贸 en la Universidad de Cambridge y tiene un doctorado de la Universidad Metropolitana de Londres.

Ainhoa Nadia Douhaibi es educadora social y centrada en la investigaci贸n sobre racismo institucional y de estado.