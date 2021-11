–

November 1, 2021

Los grandes megacapitales est谩n reuniendo a centenares de economistas y polit贸logos para preparar el mundo de la pospandemia. Ya han salido varios documentos. El principal tal vez sea el publicado por el conservador The Economist (principales accionistas las familias Rothschild y Agnelli) con el t铆tulo: 鈥淓l futuro que nos espera鈥.

Si leemos los 20 puntos enumerados nos quedamos horrorizados: presentan un proyecto donde solo entran ellos, dejando fuera al resto de la humanidad, que ser谩 controlada, ya sea cada individuo o toda la sociedad, por la inteligencia artificial cuya funci贸n es desarmar y liquidar cualquier reacci贸n en contra. La expresi贸n introducida por el par谩sito pr铆ncipe Charles, en la 煤ltima reuni贸n en Davos es: 鈥淓l gran reinicio鈥 (the Great Reset). L贸gicamente se trata de un nuevo comienzo del sistema capitalista que protege las fortunas de un pu帽ado de multimillonarios. El resto, que se aguante.

Como afirm贸 la escritora alemana Helga Zepp-La Rouche (cf. Alainet 29/9/21): 芦En definitiva, se trata de una expresi贸n altanera, petulante y racista de la 茅lite global, la misma que para mantener sus privilegios mata de hambre diariamente a 20 mil personas, decreta guerras de exterminio y puede irresponsablemente destruir el planeta禄. Vean en qu茅 manos est谩 nuestro destino.

Predican el capitalismo verde, mero ocultamiento de la depredaci贸n que este hace de la naturaleza. El capitalismo verde de estas megacorporaciones que controlan gran parte de la riqueza del mundo, no es ninguna soluci贸n. Para 茅l, ecolog铆a significa plantar 谩rboles en los jardines de las empresas, llamar la atenci贸n sobre un menor uso de los pl谩sticos y contaminar menos el aire. Nunca cuestionan su modo de producci贸n, depredador de la naturaleza, la verdadera causa del desarreglo clim谩tico de la Tierra y de la intrusi贸n de la Covid-19 y especialmente de la abismal desigualdad social y mundial.

Otro gran grupo de megacorporaciones emiti贸 un documento sobre 鈥渓a responsabilidad social corporativa de las empresas鈥. Robert Reich, exsecretario de trabajo del gobierno norteamericano desenmascar贸 este prop贸sito enga帽ador: 芦ellas est谩n en el negocio de hacer la mayor cantidad de dinero posible, no de resolver los problemas sociales; buscan solamente el bienestar de 鈥渢odos nuestros accionistas鈥禄 (cf. Carta Maior 30/9/21).

En otras palabras: el dise帽o de la gran banca, de las multinacionales y de la sociedad planetaria pensada por la 茅lite global est谩 configurado seg煤n sus conveniencias, nunca para salvaguardar la vida en la Tierra, incluir a los pobres, sino para garantizar sus fortunas y el modo de producci贸n devastador que las produce. Los pobres, las grandes mayor铆as de la humanidad est谩n totalmente fuera de su radar. Ser谩n contenidos por la inteligencia artificial que impedir谩 que levanten la cabeza.

Si estos prop贸sitos prosperan, se estar谩 pavimentando el camino que nos llevar谩 al desastre planetario, como ha advertido el Papa Francisco en las dos enc铆clicas ecol贸gicas: 鈥渙 cambiamos de rumbo y as铆 todos se salvan, o no se salva nadie鈥 (cf.Fratelli tutti, n.34).

Quienes detentan la decisi贸n sobre los rumbos de la humanidad no han aprendido nada de la Covid-19 ni de los crecientes disturbios clim谩ticos. Ellos confirman lo que dec铆a el gran te贸rico de un marxismo humanista, el italiano Antonio Gramsci: 鈥淟a historia ense帽a, pero no tiene alumnos鈥. Aquellos no han frecuentado la historia. Solo (des)aprenden de la raz贸n instrumental-anal铆tica que hoy en d铆a se ha vuelto irracional y suicida.

Embriagados por su ignorancia y su codicia ilimitadas (greed is good), nos llevar谩n como inocentes corderos al matadero. No por voluntad del Creador ni por un desv铆o del proceso cosmog茅nico, sino por su irresponsabilidad y por la falta de conciencia de los errores cometidos que no quieren corregir. Y as铆, alegremente y disfrutando todav铆a de la vida, nos obligar谩n tal vez a sufrir el destino vivido hace 65 millones de a帽os por los dinosaurios.

Fuente: Leonardo Boff (Observatorio de la crisis)