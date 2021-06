–

Mientras los desmontes contin煤an a pesar de un fallo judicial vigente, agrupaciones socioambientales anunciaron que se retiraron de la mesa t茅cnica creada para actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Chaco y denuncian la presentaci贸n de un mapa elaborado de forma unilateral por el gobierno provincial. Por Agencia Tierra Viva.

Las organizaciones de la sociedad civil participantes de la Comisi贸n de Bosques y Biodiversidad del Consejo Provincial del Ambiente se retiraron de las mesas de dialogo creadas para la actualizaci贸n del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Chaco. 鈥淓l gobierno de la provincia convoc贸 a talleres informativos sin respetar acuerdos. Se inici贸 el proceso de participaci贸n sin que la mesa creada para dise帽arlo haya arribado a la elaboraci贸n y aprobaci贸n de un plan鈥, denunciaron las 14 organizaciones participantes en una carta elevada a los funcionarios provinciales. El motivo del alejamiento fue una serie de anuncios del gobernador Jorge Capitanich, quien de manera inconsulta dio a conocer cu谩l ser谩 el nuevo mapa de ordenamiento territorial provincial e invit贸 a una serie de charlas para abordar el tema.

Seg煤n un informe del Estado Nacional, Chaco es la provincia que m谩s bosques perdi贸 entre 2016 y 2019: se contabilizan 130.487 hect谩reas deforestadas en ese per铆odo. Las organizaciones socioambientales demandan al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n, Juan Cabandi茅, que tome cartas en el asunto para garantizar la participaci贸n ciudadana en la futura regulaci贸n.

El OTBN categoriza los bosques nativos seg煤n el valor de conservaci贸n de los mismos en zonas 芦rojas禄, 芦amarillas禄 y 芦verdes禄. De esta manera, establece qu茅 actividades est谩n permitidas en ellos y cu谩les no. Chaco tiene vencido su ordenamiento desde 2014. En ese contexto, se cre贸 una mesa t茅cnica cuya misi贸n es crear un plan de participaci贸n ciudadana para actualizar el mecanismo de regulaci贸n de usos del suelo.

La tensi贸n entre las organizaciones y el gobierno se produce ante el avance de las topadoras, que sigue desmontando pese a que el Poder Judicial provincial emiti贸 un fallo -a fines del a帽o pasado- que suspende toda modificaci贸n del uso del suelo hasta que se haya actualizado el OTBN. A pesar de esa orden judicial, Greenpeace denunci贸 la deforestaci贸n de deforestaci贸n de 7811 hect谩reas en Chaco durante los 煤ltimos seis meses.

芦Al tiempo que se estaba discutiendo dicho plan, el gobierno de la provincia anunci贸 p煤blicamente la convocatoria para los talleres de informaci贸n sobre la Ley de Bosques, sin respetar acuerdos dentro de la Mesa禄, cuestionaron las organizaciones que decidieron dar por terminada su participaci贸n en el espacio. 芦Se inici贸 el proceso de participaci贸n sin que la Mesa creada para dise帽arlo haya arribado a su elaboraci贸n y aprobaci贸n. Encontramos que ya no tiene raz贸n de ser de la Mesa de Participaci贸n禄, manifestaron. Dichos espacios est谩n compuestos por productores, acad茅micos, referentes de organizaciones y el Estado provincial. Las comunidades originarias, que habitan los bosques nativos de Chaco, no fueron invitadas.

En di谩logo con Tierra Viva, Micaela Camino de Somos Monte Chaco expres贸: 芦Lamentablemente no sent铆 que se garantizara la participaci贸n de la sociedad, no incorporaban lo que nosotros plante谩bamos, los tiempos eran pol铆ticos禄. En ese sentido, la activista afirm贸 que 芦el gobernador [Jorge Capitanich] decidi贸 que esto tiene que estar para agosto o antes, y eso es imposible para un proceso participativo. Los procesos participativos tienen que ser org谩nicos a s铆 mismos, no a los intereses de alguien禄. 芦El apuro es porque los desmontes est谩n prohibidos en Chaco por una medida judicial, ya que no est谩 actualizado el OTBN. Quieren actualizar para seguir desmontando禄, enfatiz贸.

Camino coment贸 que los espacios de intercambio para la actualizaci贸n del ordenamiento territorial comenzaron a funcionar a principio de este a帽o. Con el correr de los meses, 芦las decisiones empezaron a ser de arriba para abajo y la mesas ya no ten铆an un rol claro禄, relat贸. 芦Nos enteramos de los talleres de informaci贸n a la ciudadan铆a por los medios por los medios de comunicaci贸n y del mapa propuesto por Twitter禄, denunci贸 la militante. A su vez, inform贸 que hasta entonces no se hab铆an presentado mapas al interior de las Mesas de trabajo. 芦Ese era nuestro planteo: que a los mapas hab铆a que hacerlos con la sociedad, sobre todo con las comunidades ind铆genas y criollas que siempre son relegadas, cuando en verdad son quienes est谩n en el monte禄, indic贸.

El gobierno provincial convoca a la realizaci贸n de talleres en el momento m谩s 谩lgido de la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Quienes anunciaron su retiro de esa instancia t茅cnica sostienen que la situaci贸n sanitaria 芦obstaculiza la participaci贸n ciudadana, exponi茅ndonos a riesgos de salud y/o a problemas de acceso a conectividad鈥. 鈥淢uchos sectores de la sociedad no estamos siendo representados en el proceso de actualizaci贸n鈥, criticaron.

Para las organizaciones 芦se ha faltado a los objetivos de la Unidad Ejecutora, a nuestra buena voluntad, nuestro trabajo acercando aportes para estructurar un proceso de actualizaci贸n de OTBN y la disponibilidad de nuestro tiempo禄. 芦Nos retiramos de las mesas t茅cnicas y de participaci贸n salvo que desde la provincia decidan hacer un cambio rotundo en la forma en que se est谩 manejando el proceso禄, expresaron.

Entre las agrupaciones que denuncian la falta de consulta en esa instancia participativa, se encuentran Fundaci贸n Vida Silvestre Argentina, Somos Monte Chaco, Foro Gualamba, Red Agroforestal del Chaco (REDAF), Centro de Investigaciones del Bosque Atl谩ntico, Proyecto Quimilero, Colectivo Caraguat谩, Reserva Ya, Red Defensoras del Ambiente y Buen Vivir, Aves Argentinas, Asociaci贸n Agenda 21 NEA, Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Agenda Ambiental Chaco, Fundaci贸n Ambiental San Bernardo (FASB) y Soy Animal.

El ordenamiento territorial de bosques seg煤n Capitanich

El pasado 24 de mayo, Capitanich present贸, a trav茅s de Twitter, el mapa final de actualizaci贸n del OTBN. Las organizaciones socioambientales indicaron que dicho trabajo 鈥渘o fue elaborado por la mesa t茅cnica鈥. 鈥淓sto atenta contra la actividad de esta mesa, que ten铆a como misi贸n recopilar los materiales necesarios y estructurarlos de manera tal de poder contar con la informaci贸n necesaria para actualizar el ordenamiento territorial de bosques nativos鈥. 鈥淪i ya se comunic贸 un mapa final, cu谩l ser谩 el sentido de tener un proceso de participaci贸n鈥, se preguntan.

Mantuvimos una teleconferencia con distintos actores para la presentaci贸n final de la actualizaci贸n del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos incrementando 谩reas rojas y amarillas a los efectos de optimizar el aprovechamiento de las zonas verdes. pic.twitter.com/9emIqESoD7 鈥 Jorge Capitanich (@jmcapitanich) May 24, 2021

A trav茅s de una serie de tuits, Capitanich inform贸 que mantuvo 芦una teleconferencia con distintos actores para la presentaci贸n final de la actualizaci贸n del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos incrementando 谩reas rojas y amarillas a los efectos de optimizar el aprovechamiento de las zonas verdes禄. 芦El principal objetivo es compatibilizar la expansi贸n de la capacidad productiva con maximizaci贸n de zonas de protecci贸n禄, sostuvo.

Por otra parte, la secretar铆a chaque帽a de Desarrollo Territorial y Ambiente impulsa talleres de participaci贸n social para los municipios de cada regi贸n. Las instancias comenzaron a desarrollarse ayer. 芦Esta es la primera de tres etapas y se la denomina 鈥榝ase informativa鈥, luego vendr谩n las de consulta y validaci贸n con la comunidad, resultando as铆 un mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos consensuado por todos y todas禄, afirmaron desde el gobierno provincial.

Mientras tanto, las organizaciones esperan 芦explicaciones y justificaciones claras y valederas para poder retomar un di谩logo que fortalezca la democracia y que justifique decir p煤blicamente que hay diferentes sectores participando de la actualizaci贸n禄.

Interpelaci贸n a Cabandi茅 para garantizar la participaci贸n

Desde la organizaci贸n Somos Monte Chaco comunicaron su malestar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n 芦por los grav铆simos hechos que est谩n ocurriendo禄 en la provincia. 芦Con una muestra de total irresponsabilidad y falta de humanidad, en el medio de una segunda ola de coronavirus, que nos obliga a estar en casa, el gobierno provincial convoca a talleres p煤blicos para hablar del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos禄, denuncian.

Para las organizaciones, el 芦apuro禄 del gobierno provincial se debe 芦a la voluntad de habilitar los desmontes que la Justicia suspendi贸禄 en noviembre de 2020. Ante la falta de actualizaci贸n del OTBN, el 5 de noviembre pasado la Sala Primera de la C谩mara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvi贸 ordenar 芦la inmediata suspensi贸n de todo permiso y/o autorizaci贸n de cambio de uso de suelo, en cualquier estado de ejecuci贸n en que se encuentre, desde el mes de diciembre del a帽o 2014 y hasta el presente禄.

El fallo tambi茅n fren贸 芦todo procedimiento, tr谩mite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo禄. La actualizaci贸n que promueve por estos d铆as el Ejecutivo provincial 芦responde a los intereses de un sector de empresarios que quieren aprovecharse de la situaci贸n para que se habiliten a煤n m谩s desmontes de los que la Ley de Bosques permite禄, considera Somos Monte en su misiva al ministro.

芦Por todo lo expresado pedimos al ministro del Ambiente de Naci贸n un proceso de actualizaci贸n que garantice verdaderamente la participaci贸n de la sociedad en los tiempos y forma que correspondan, y que cumpla con las leyes ambientales existentes禄, reclama la organizaci贸n a poco m谩s de un mes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escaz煤.

Greenpeace se sum贸 al reclamo al Ejecutivo nacional por la situaci贸n en esa provincia. 芦La actualizaci贸n del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestaci贸n; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauraci贸n de los bosques nativos禄, sostienen en una nota enviada ayer a Cabandi茅. Asimismo, reclaman que se penalicen las actividades de tala del bosque nativo y piden la 芦urgente禄 intervenci贸n de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible para preservar esos ecosistemas.

Cada vez menos monte chaque帽o

A pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendi贸 los desmontes, Greenpeace detect贸, a trav茅s del monitoreo de im谩genes satelitales, la deforestaci贸n de 7811 hect谩reas en Chaco durante los 煤ltimos seis meses. 芦La impunidad y voracidad de algunos empresarios agropecuarios deja en evidencia que ni las medidas judiciales ni las multas alcanzan para frenar la destrucci贸n de nuestros 煤ltimos bosques nativos. Necesitamos que en forma urgente se penalicen los desmontes禄, se帽al贸 Noem铆 Cruz, coordinadora de la campa帽a de Bosques de Greenpeace.

Seg煤n datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n, Chaco fue la provincia con m谩s p茅rdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hect谩reas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detect贸 que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hect谩reas de monte chaque帽o. El monitoreo de la organizaci贸n ambiental elev贸 a 50 mil las hect谩reas arrasadas durante 2020 en Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.

Greenpeace inform贸, en la nota elevada al ministro Cabandi茅 que 芦durante dicho per铆odo el gobierno provincial realiz贸 numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional de Bosques), mediante las cuales autoriz贸 desmontes en zonas protegidas (Categor铆a II 鈥 amarillo). Las fincas quefueron ilegalmente deforestadas mediante este artilugio a煤n no fueron restauradas禄.

鈥El gobernador de Chaco tiene que entender que este debe ser el principio del fin de la deforestaci贸n en la provincia. No puede seguir siendo c贸mplice de este crimen y debe aumentar fuertemente los controles para garantizar que se cumpla la suspensi贸n establecida por la Justicia y no se siga desmontando禄, indic贸 Cruz. 芦M谩s deforestaci贸n significa m谩s cambio clim谩tico, m谩s inundaciones, m谩s desalojos de comunidades campesinas e ind铆genas, m谩s desaparici贸n de especies en peligro de extinci贸n y m谩s enfermedades. Ya es hora de que se proh铆ban y se penalicen los desmontes. No podemos perder ni una hect谩rea m谩s鈥, finaliz贸 la activista de Greenpeace.

