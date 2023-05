–

Lo dejo. Renuncio. Abandono. Reniego de todas las ideas que he mantenido desde que era joven y me sumo, con armas y bagaje a la paz social y al consenso que los pr贸ceres de la patria construyeron en la transici贸n. Harto de ir de la mano con los perseguidos por la historia; de comprobar como le rompen la cabeza a quienes la asoman demasiado; abrumado por los cr铆menes sociales con justificaci贸n econ贸mica; por las noticias de tragedias carcelarias y asesinatos encubiertos; por la guerra civil mundial que est谩 llevando a cabo la extrema derecha; por la s贸lida estolidez de la ultramemia generalizada; de ser motejado de ut贸pico, iluso, ingenuo e irrealista y antipragm谩tico. Desde hoy, quiero disfrutar del 芦banquete de la vida禄, como proclam贸 el papa Juan Pablo II en una visita al 脕frica subsahariana. Ya no ser茅 m谩s un aspirante a 谩crata: me proclamo progresista, constitucionalista, dem贸crata y mon谩rquico. Eso s铆, quiero participar desde dentro del sistema. Primero, me sacar茅 un t铆tulo universitario para aparentar que s茅 de algo. Despu茅s, me afiliar茅 a alg煤n partido. A corto plazo, barrunto que PP y VOX formar谩n gobierno en las pr贸ximas generales. Ya no me da tiempo de hacer carrera con ellos. El PSOE tambi茅n es una buena opci贸n. Total, volver谩n al gobierno y aunque sea provisionalmente, en la oposici贸n tambi茅n se puede optar a alg煤n carguito. Obrar茅 con prudencia. Me vincular茅 a alguien que pueda apadrinarme, procurando no malenquistarme con el resto de capos en las luchas intestinas -nunca se sabe del todo con certeza cuando alguien ascender谩 o caer谩 en desgracia-. Empezar茅 escribiendo discursos para mi patr贸n. Prefiero estar en la sombra de momento. Y muy mal tiene que d谩rseme para que no me ofrezcan un puesto remunerado en alguno de los cuatro niveles de la administraci贸n: local, provincial, auton贸mico o nacional. Una concejal铆a de urbanismo ya me vendr铆a bien y, a partir de ah铆, ir progresando poco a poco siempre a rebufo del caballo ganador hasta llegar a, pongamos como ejemplo, subsecretario de estado.

Por otra parte, hay alternativas. El periodismo no, que quema mucho y hay una cruenta guerra por ver quien adula m谩s a su partido o tendencia pol铆tica preferida, ya sea de derecha o de izquierda. Adem谩s, el periodismo siempre requiere caras nuevas y la popularidad es ef铆mera, tiene un alto grado de provisionalidad. Me estoy refiriendo concretamente a incorporarme a la vanguardia de la clase obrera: ser liberado de un sindicato. Tiene la tara de que me exigir铆a -durante un tiempo 鈥 trabajar en algo, lo que va en contra de mis convicciones m谩s profundas. Pero en fin, yendo a todas las reuniones del sindicato, pronto destacar铆a mi inteligencia y carisma naturales. Al contrario que de pol铆tico en la sombra, el sindicalismo requiere, por lo menos si aspiras a algo, dar la cara en el comit茅 de empresa. Tampoco parece una tarea muy dif铆cil. Ya sabemos todos que al final le vamos a dar la raz贸n al empresario y no vamos a caer por derroteros demag贸gicos y extremismos sin sentido, que est谩n fuera de lugar en una democracia avanzada como la nuestra. Nos podemos llevar mejor o peor con el gobierno de turno, pero los sindicatos y los sindicalistas somos agentes sociales reconocidos por la constituci贸n y tenemos la obligaci贸n de contribuir al desarrollo y crecimiento de la econom铆a nacional.

Tengo dos referentes claros a la hora de poner en marcha mi nuevo medio de subsistencia. El primero se ha estrellado prematuramente por querer ascender demasiado deprisa y el segundo es, a mi humilde entender, todo un encomiable ejemplo de como, con sabidur铆a, saber estar y las dosis adecuadas de verborrea y buena suerte, se puede estar d茅cadas viviendo del erario p煤blico. Me refiero, respectivamente, al peque帽o Nicol谩s y a Toni Cant贸. Nadie le quitar谩 al peque帽o Nicol谩s, ni siquiera en prisi贸n, el orgullo y honor de haber sido invitado a una recepci贸n oficial de sus majestades. Por no saber contener a tiempo sus ans铆as de reconocimiento y riqueza, el peque帽o Nicol谩s cay贸 en desgracia y su figura y peripecias son toda una advertencia para los que presumen de comerse el mundo demasiado deprisa.

En cu谩nto a Toni Cant贸, 驴Qu茅 decir, qu茅 a帽adir, c贸mo no exaltar su egregia figura? Su trayectoria es un faro descollante en medio de la grisalla pol铆tica, toda una referencia para los que pretendemos convertirnos en servidores p煤blicos. Comenz贸 en un partido de 谩mbito municipal, fue diputado de UPyD y m谩s tarde, de Ciudadanos en el parlamento nacional y auton贸mico, ante la debacle de Ciudadanos pas贸 al PP, intentando integrarse en las listas a las auton贸micas de Madrid, lo que le fue negado por el insignificante hecho de que no resid铆a en la comunidad; no obstante, la gran l铆der del PP Isabel D铆az Ayuso, esa mujer valiente le encarg贸 la direcci贸n del organismo de reciente creaci贸n Oficina de Defensor del Espa帽ol, que al parecer est谩 desvalido, nadie habla ya espa帽ol en Espa帽a; cargo al que ha renunciado para pasar a la 贸rbita de VOX. Me faltan ep铆tetos, cualquier adjetivo se queda corto. S贸lo queda rendirse a sus pies y exclamar, junto al pueblo que tanto le quiere y tanto le debe, 隆隆Maestro!! En ti confiamos. Una persona -驴qu茅 digo una persona? 隆隆Un tit谩n!!- que, de partido en partido, lleva m谩s de veinte a帽os sirviendo al pueblo ser merece todas nuestras alabanzas, nuestro agradecimiento eterno e incondicional.

As铆 pues, nois, chiquetas, ya pod茅is empezar a hacerme la rosca, a invitarme a fiestas y saraos, porque de aqu铆 a un tiempo prudencial pienso estar bien situado para haceros un favor, sin olvidar nunca mi vocaci贸n natural e irreductible de servir al pueblo. He dicho

P.D: 芦Si te veo as铆, te pego un tiro; si me ves as铆, p茅gamelo a m铆禄 (Def con dos)

Aciago Bill