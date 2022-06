–

De parte de CGT El Picador June 3, 2022

El 18 de Febrero del 2019 tuvo lugar la primera reuni贸n para actualizar el convenio TIC, han pasado m谩s de 3 a帽os desde entonces y a煤n no se ha cerrado. La anterior negociaci贸n finaliz贸 con la firma de un convenio que supuso un claro retroceso en nuestros derechos y unas peores condiciones laborales. Esperemos que la historia no se repita y no acabemos con un convenio a煤n m谩s 鈥渁mable鈥 con la patronal del que actualmente tenemos.

驴Qu茅 es el convenio TIC y qui茅n lo negocia?

El denominado convenio TIC es el actual 鈥淴VII Convenio Colectivo estatal de empresas de consultor铆a y estudios de mercado y de la opini贸n P煤blica鈥, que recoge las normas que regulan nuestro trabajo, siempre normas que mejoren el actual Estatuto de los Trabajadores que marca unos m铆nimos. Este convenio es negociado entre la patronal del sector y los sindicatos mayoritarios a nivel nacional en este sector, CCOO y UGT en este caso.

Para poder acceder a estas negociaciones las organizaciones sindicales deben tener al menos un 10% de representaci贸n a nivel sectorial, representaci贸n que se consigue con el n煤mero de delegados de cada empresa. CGT, aunque es un sindicato minoritario, est谩 muy cerca de estas cifras. Nuestra intenci贸n es alcanzarlas y poder entrar en esas negociaciones, para ello es muy importante que deposit茅is vuestra confianza en nosotros.

驴Qu茅 se 鈥渃onsigui贸鈥 en la anterior negociaci贸n?

Tanto Patronal como UGT y CCOO no encontraron tiempo para actualizarlo y estuvimos con el mismo convenio desde diciembre del 2009 hasta diciembre del 2017, es decir ocho a帽os sin actualizaci贸n. Pasamos a enumerar los principales puntos sobre los cuales hubo un retroceso en nuestros derechos, en posteriores publicaciones desarrollaremos estos puntos:

P茅rdida de un 10,4 % de poder adquisitivo y 8 a帽os de retroactividad. No se crearon mecanismos para actualizar anualmente las tablas salariales. Se increment贸 el per铆odo de prueba en nuevos contratos. Se crearon nuevas categor铆as para pagarte menos por el mismo trabajo. Se mantiene el art铆culo que permite la absorci贸n de la antig眉edad. Se modific贸 el art铆culo que regula la ultraactividad del convenio. Se defini贸 un procedimiento para regular los descuelgues de convenio.

Este convenio firmado por UGT y CCOO supuso un claro retroceso en nuestros derechos por todas las razones anteriormente enumeradas, se firm贸 un convenio peor del que ten铆amos, ni sus afiliados defendieron la firma del acuerdo, se concentraron frente a su sede en Madrid y Barcelona, y las bases del sindicato solicitaron un aplazamiento de su firma con un escrito conjunto ante la direcci贸n.

Es imprescindible pasar de la queja a organizarnos como trabajadores y trabajadoras en cualquier organizaci贸n que considere clave mejorar nuestras condiciones laborales y que defienda y negocie un convenio TIC sin continuas concesiones a la patronal.