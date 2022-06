En la anterior negociaci贸n se tardaron 8 a帽os en actualizar estas tablas, mientras el IPC subi贸 un 17,5 %. Desde que se firm贸 el actual convenio hasta la fecha ya han transcurrido 4 a帽os y el IPC se ha incrementado en un 13,3%. En la actual situaci贸n de creciente inflaci贸n es absolutamente necesario establecer un mecanismo que permita actualizar las tablas salariales para que la p茅rdida de poder adquisitivo no nos afecte de manera tan grave.

No se crearon mecanismos para actualizar anualmente las tablas salariales.

隆L谩stima! En el nuevo convenio firmado por CCOO y UGT el cambio ser铆a a la categor铆a de Nivel III del grupo C (19.500鈧 anuales) y m谩s adelante, mediante unas definiciones subjetivas e indemostrables como pasar de 鈥榯iene autonom铆a鈥 a 鈥榯iene amplia autonom铆a鈥 si quisieran hacerte 鈥榩rogresar鈥 el salario anual pasar铆a a 21.500鈧.

Esto no es todo, aparte se modificaron las definiciones de las funciones de cada categor铆a convirti茅ndolas en muy subjetivas, ambiguas y gen茅ricas, lo que hace casi imposible que un empleado pueda denunciar y demostrar que trabaja en una categor铆a que no es la suya .

Se mantiene el art铆culo que permite que nos absorban la antig眉edad.

Cada trienio se nos deber铆a aumentar nuestro salario base un 5%, excepto en el 6潞, 7潞 y 8潞 trienio que nos deber铆an aplicar un 10% de incremento salarial, pero como puedes apreciar en tus n贸minas estas subidas Tecnil贸gica no las aplica.

CGT denunci贸 esta situaci贸n ante magistratura, pero la demanda fue desestimada gracias al Art铆culo 7 de nuestro Convenio Colectivo el cual es interpretado de una manera interesada por las empresas, interpretaci贸n aceptada por los jueces.

No se ha modificado ni una coma de dicho art铆culo, no vaya a ser que compliquemos a las empresas la absorci贸n de la antig眉edad.