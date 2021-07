–

En una nueva muestra de la brutalidad policial al servicio de la empresa privada, carabineros dio muerte de un balazo en la cabeza al Weichafe Pablo Marchant Guti茅rrez, integrante de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM). En un primer momento se hab铆a informado que el cuerpo sin vida era el Weichafe Ernesto Llaitul, hijo del l铆der de la CAM, pero se trat贸 de un montaje de carabineros tras el operativo en la comuna de Carahue, regi贸n de La Araucan铆a Chile. Por Abner Vega Cabrera para ANRed

El asesinato del weichafe Pablo Marchant Guti茅rrez se produjo pasadas las 17:30 horas de este viernes 9 de julio, en las cercan铆as del fundo Santa Ana 鈥 Tres Palos, un fundo usurpado por Forestal Mininco, perteneciente al grupo econ贸mico encabezado por Eliodoro Matte, en el sector de Casa Piedra de la comuna de Carahue, en la ruta que une Tranapuente con Carahue.

El Weichafe Pablo Marchant Guti茅rrez participaba de una acci贸n de sabotaje a maquinaria forestal de la Forestal Mininco, donde se habr铆a producido un enfrentamiento, primero con guardias privados y luego, con carabineros de Control de Orden P煤blico (COP), pero las circunstancias espec铆ficas de su muerte a煤n no se conocen en detalle. En la acci贸n, un grupo de comuneros/as incendi贸 un bus, un cami贸n cisterna de petr贸leo y un skidder.

Luego del asesianto, la polic铆a militarizada se despleg贸 en la zona, realizando un gigantesco operativo, con el apoyo de tanquetas y veh铆culos anfibios; adem谩s, llegaron al sector efectivos de la PDI y un fiscal. Incluso, anoche se denunci贸 por redes sociales que, en el cruce de Coi-Coi carabineros (a cargo del Capit谩n Cristian Zurita) abrieron fuego en contra de comuneros/as, sin importarles la presencia de ni帽os/as, impidiendo que estos/as fueran a retirar el cuerpo del fallecido e hiriendo a algunos/as de ellos/as.

En un primer momento desde la Fiscal铆a se comunic贸 a H茅ctor Llaitul, l铆der de la Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco Malleco (CAM) que el comunero muerto era su hijo Ernesto pero cuando este concurri贸 a reconocer el cad谩ver se percat贸 que en realidad era el cuerpo de Pablo Marchant. Al respecto, H茅ctor se帽al贸 a medios de comunicaci贸n mapuche que 鈥渉ay que hacer una aclaratoria categ贸rica. No s茅 con qu茅 intencionalidad se difundi贸 desde carabineros el nombre de mi hijo Ernesto. Yo personalmente acud铆 con la pareja de 鈥淣ano鈥 al lugar de los enfrentamientos y constatamos que se trata de un destacado Weichafe Pablo Marchant y no de mi hijo Ernesto. Esta confusi贸n quiz谩s tambi茅n pudo darse porque el pe帽i tiene impactos en el rostro o bien se lo desfiguraron, no sabemos bien que pas贸鈥.

Lo m谩s probable es que esto no fue un 鈥渆rror comunicacional鈥, sino m谩s bien una maniobra para averiguar si Ernesto se encontraba en esa zona. Adem谩s, hay que tener presente que ayer el Alcalde de Carahue, Alejandro Saez, se reuni贸 con representantes de la delegaci贸n presidencial para la macro zona sur y con Carabineros; en la oportunidad solicit贸 protecci贸n para una empresa constructora que habr铆a sido atacada, en una clara muestra de la coincidencia de intereses entre sectores empresariales, pol铆ticos y policiales.

Posterior a la muerte de Pablo, por un lado, se han iniciado acciones de represalia contra instalaciones patronales que ocupan el Wallmapu y, por otro, se siguen ampliando los operativos policiales dentro de los territorios que, por a帽os, sufren la militarizaci贸n del Estado chileno.

*Weichafe es una palabra que deriva de weichan, que en mapudungun significa luchar, por tanto es quien lucha.