July 10, 2021

La polic铆a militarizada Carabineros balea letalmente al hijo de un l铆der mapuche en un violento episodio represivo en la Araucan铆a, sur de Chile.

Seg煤n Carabineros, sus efectivos dispararon el viernes contra un grupo de comuneros mapuche que se encontraban practicando 鈥渦n sabotaje en un fundo explotado por la empresa MININCO鈥 (eufemismo utilizado habitualmente por los terroristas estatales para denomina a las tomas de tierras o incendios de maquinaria forestal), en la localidad de Carahue.

En ese momento, una de las muchas balas de fuego real disparadas por la Polic铆a impact贸 en Ernesto Llaitul, hijo del destacado l铆der mapuche H茅ctor Llaitul, provoc谩ndole la muerte. Adem谩s, un trabajador result贸 herido y un bus, un cami贸n cisterna de petr贸leo y un skidder fueron destruidos por el efecto de las llamas.

EL werk茅n (autoridad) de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone Queipul, confirm贸 la identidad de la v铆ctima y, a trav茅s de un v铆deo, conden贸 el asesinato de Llaitul y el aparataje b茅lico del Estado en el territorio mapuche. 鈥淧or ello, queremos hacer un llamado amplio hoy d铆a a repudiar la presencia forestal en nuestros territorios originarios. Hacer un acto de humanidad, de lealtad con el movimiento mapuche y con nuestro hermano hoy d铆a abatido鈥, expres贸 el l铆der ind铆gena.

Conforme los medios locales, MININCO es una empresa forestal propiedad de la familia Matte, una de las cinco m谩s ricas de Chile. En 2019, los Mapuche responsabilizaron a esta compa帽铆a de la muerte de dos comuneros que fueron asesinados por disparos de Carabineros en la localidad de Pidima, y la acusan tambi茅n de ser la mayor expropiadora de territorio Mapuche.