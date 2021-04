鈥婰os que se proclamaban como 芦un amigo en tu camino禄 han resultado ser una de las instituciones m谩s nefastas y peligrosas en nuestro pa铆s. Asesinatos, mutilaciones, desfalcos y montajes. No merecen cumplir ni un a帽o m谩s como instituci贸n.

Por: Facundo Valderrama

Para nuestra desgracia, como comunidad humana que habita en este territorio llamado Chile, Carabineros cumple hoy 94 a帽os. Y no se trata de una agon铆a reciente, sino de 94 a帽os que, a pesar de la enorme propaganda educacional (que se realiza principalmente los 27 de abril) y de los a帽os de la Concertaci贸n no pudieron hacer frente a la realidad de la instituci贸n, que es colonialista, represiva, de constante persecuci贸n a los sectores pobres y racializados, y que no escatima en hostigar y perseguir pol铆ticamente. Hoy, desprovistos de ese manto falso de amabilidad amasado por dicha propaganda, es que podemos se帽alar con fuerza que debemos hacer lo posible y lo imposible para que Carabineros de Chile no cumpla 100 a帽os existiendo y haciendo sufrir al pueblo. No podemos aguantar m谩s de sus abusos.

Una instituci贸n colonialista

Carabineros de Chile fue fundado en 1927 en una dictadura, por un dictador (Carlos Ib谩帽ez del Campo) y a partir de una fuerza policial-militar de ocupaci贸n chilena en el territorio mapuche (Wallmapu). Ib谩帽ez del Campo se convirti贸 entonces en su primer General Director (el primer infame de muchos), y el nombre del dictador ha sido reivindicado por la instituci贸n desde entonces (por ejemplo, la Escuela de Oficiales en la actualidad lleva su nombre).

Lo colonialista no es s贸lo una inspiraci贸n, y del mismo modo que muchas fuerzas policiales en el mundo basaron sus polic铆as en experiencias colonialistas como Reino Unido y Estados Unidos (Vitale, 2017), el gobierno dictatorial de Ib谩帽ez comprendi贸 la necesidad de una fuerza m谩s policial que militar para el control de su propio pueblo, que combine acciones menos letales junto a las letales, que incorpore la inserci贸n y delaci贸n de la poblaci贸n local, y al control de uno de los tantos s铆ntomas de la grave crisis social que viv铆a (y a煤n vive) el pa铆s debido a la enorme desigualdad, falta de acceso a bienes esenciales y oportunidades: la delincuencia. Este 煤ltimo elemento, que jam谩s ha sido la verdadera motivaci贸n de existir de Carabineros de Chile (ni de pr谩cticamente ninguna polic铆a en el mundo), es su principal arma para validarse en la poblaci贸n. La verdad ya la sabemos, si alguien llama por delito en una poblaci贸n o sector popular, llegan tres horas tarde. No son sus prioridades, nunca lo han sido.

Junto a ello, Carabineros de Chile, a la par con su instituci贸n hermana (y muchas veces rival) la Polic铆a de Investigaciones (PDI, fundada en 1933), tuvieron desde sus primeros d铆as la misi贸n de 芦monitorear禄 e infiltrarse en organizaciones pol铆ticas de izquierda y en sindicatos, operando desde sus primeros d铆as como una polic铆a pol铆tica a cargo del gobierno de turno y la preservaci贸n del Estado.

As铆 lo atestiguan diversos documentos que se pueden encontrar en el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional, en donde se ve que existen informes al interior de sindicatos y organizaciones pol铆ticas, 贸rdenes de persecuci贸n y arresto a militantes y cierre de sus 贸rganos de prensa. Tipo de pr谩cticas que gracias al Pacoleaks podemos tambi茅n tener certeza que lo siguen realizando hasta el d铆a de hoy. Carabineros de Chile es una polic铆a pol铆tica que persigue a los sectores que buscan un cambio social, desde sus inicios hasta nuestros d铆as.

Carabineros de Chile, actor y protagonista en la violaci贸n de DD.HH. en la Dictadura

Carabineros particip贸 y conspir贸 en el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, siendo parte esencial de la Junta Militar que gobern贸 de facto y reprimi贸 a la poblaci贸n chilena. Fueron part铆cipes de las atrocidades (asesinatos, desapariciones, torturas) durante la dictadura, cumpliendo su rol de perseguir y asesinar militantes y activistas sociales a lo largo del territorio nacional.

Quiz谩s sus d铆as m谩s viles fueron el 29 y 30 de marzo de 1985, cuando asesinaron a los hermanos Rafael y Eduardo Vergara (militantes del MIR en la Villa Francia de Santiago) y degollaron a los militantes del Partido Comunista Manuel Guerrero, Jos茅 Manuel Parada y Santiago Nattino, intentando luego crear un manto para ambas ejecuciones.

Carabineros 驴una asociaci贸n il铆cita?

Los gobiernos de la Concertaci贸n buscaron desprender (en apariencias) a la polic铆a uniformada de su imagen dictatorial, con el objetivo de validar la instituci贸n en la poblaci贸n, lo cual fue y es complementado por d茅cadas de propaganda educacional que desde la edad parvularia busca que ni帽os, ni帽as y adolescentes tengan una buena imagen de la instituci贸n y sus miembros, realizando actividades para el D铆a del Carabinero e invitando a funcionarios a vender un discurso muy alejado de la realidad.

Este espejismo, que llev贸 a la instituci贸n policial a ser la mejor evaluada en las encuestas desde los 90 hasta hace s贸lo algunos a帽os atr谩s, comenz贸 a caerse cuando las denuncias por corrupci贸n, montajes u operaciones dudosas, adem谩s de la represi贸n brutal comenzaron a salir a flote.

Las reprimidas jornadas de protesta estudiantil el 2011, el surgimiento del PacoGate el 2016, donde se estiman que son $35.000 millones de pesos los defraudados en operaciones que sin duda no solamente incluyen responsabilidades personales o casos de 芦manzanas podridas禄, comenzaron a roer la imagen favorable de la polic铆a militarizada.

Posterior a ello, la Operaci贸n Hurac谩n de 2017 con pruebas falsas atribuidas al software Antorcha para perseguir y encarcelar a comuneros mapuches, y un a帽o despu茅s en noviembre del 2018 con el asesinato a Camilo Catrillanca, mostr贸 que la instituci贸n es capaz de falsificar y ocultar pruebas, de organizar mentiras y relatos oficiales para protegerse, adem谩s de tener una actitud profundamente racista y violenta con el pueblo mapuche, segura herencia de sus or铆genes colonialistas (y bueno, siguen siendo una fuerza de ocupaci贸n en el Wallmapu).

Todo esto sin mencionar su rol pro-patronal en tantas huelgas, la persecuci贸n de comerciantes ambulantes y actos de corrupci贸n que se hicieron cotidianos y que han tenido repercusi贸n y difusi贸n en las redes sociales. A煤n as铆, fueron las acciones realizadas desde la semana del 18 de octubre del 2019 (cuando las evasiones del Metro de Santiago se masificaron) en adelante que terminaron rompiendo definitivamente el cascaron y mostrando a Carabineros como la instituci贸n despreciable que es y siempre ha sido. Carabineros, desde esa semana en adelante, ha asesinado, torturado, abusado sexualmente, mutilado ojos con balines de acero apenas recubiertos en goma, y disparado miles de cargas lacrim贸genas para defender a un gobierno igual de infame, sin limitarse a nada, incluso tirando a un menor al lecho de un r铆o.

Pero no s贸lo ello, se han convertido en una mafia, en una pandilla armada de rufianes que ocultan evidencias y pruebas, que acosan a testigos, v铆ctimas y medios de comunicaci贸n comunitarios. Son una verdadera asociaci贸n il铆cita, pero con una salvedad, son parte de la institucionalidad del Estado y validados por este gobierno, que junto a Carabineros, deber铆an irse al tacho de la basura de la Historia de la Infamia de nuestro pa铆s.

La consigna es simple: 隆Ahora, cuanto antes, disoluci贸n de Carabineros! No vaya a ser que le terminemos celebrando el centenario a esta mafia institucionalizada

