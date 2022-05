Caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárica

29 may 2022

El pasado 25 de abril del 2022 m谩s de 200 hombres, mujeres, ancianos y ancianas de la comunidad de San Sebasti谩n Teponahuaxtl谩n y su anexo Tuxpan de Bola帽os, pertenecientes al pueblo Wix谩rika en Jalisco, iniciaron una 鈥淐aravana por la Dignidad y Conciencia Wix谩rica, s贸lo con un prop贸sito, exigir al Gobierno Federal la restituci贸n de m谩s de 11.000 hect谩reas de tierras comunales localizadas en los l铆mites de Jalisco y Nayarit.

Desde el d铆a de partida, hasta el d铆a 26 de mayo en el que la caravana lleg贸 a la CDMX, han transcurrido 31 d铆as con sus respectivas noches; los comuneros y comuneras han caminado m谩s de 900 km para llegar a su destino, las puertas del Palacio Nacional en la CDMX.

El viernes 27 de mayo por la ma帽ana, la jornada inici贸 en el cerro del Tepeyac el cual es considerado un lugar sagrado por los Wix谩ricas, durante su estancia, rezaron, depositaron ofrendas, realizaron rituales y ayunaron durante m谩s de 8 horas para purificar su cuerpo y agradecer a la madre tierra.

Despu茅s de la ceremonia en el cerro del Tepeyac, la caravana retom贸 la marcha. Poco despu茅s de las 13 hrs., la caravana lleg贸 a su destino final, el z贸calo de la CDMX, al arribar, fueron recibidos por la comunidad Otom铆 radicada de la CDMX, as铆 como tambi茅n, por decenas de personas quienes manifestaron su apoyo y solidaridad. Durante el recorrido de la caravana, en los distintos puntos en donde compartieron la palabra, los voceros de la comunidad han sido muy enf谩ticos e insistentes en que:

鈥溾sta caravana es del pueblo Wix谩rica, no est谩 motivada por intereses pol铆ticos partidistas, no tiene colores, es fruto de un descontento profundo que tiene la comunidad鈥︹

鈥淪i, quiero ser muy claro y enf谩tico鈥a comunidad, los comuneros, las comuneras no somos conservadores, no somos liberales, no somos de derecha, no estamos en una oposici贸n partidista, somos simplemente comuneros y comuneras Wix谩ricas que venimos a exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado鈥濃

Y en efecto, los colores que portan 鈥損rincipalmente el blanco, rojo, azul, amarillo y negro鈥, no representan intereses partidistas, si no la cosmovisi贸n Wix谩rica, colores que son la base de sus bordados vivos en tradici贸n, historia de lucha y resistencia, colores que representan su relaci贸n con la naturaleza, sus ancestros y por su puesto, con la tierra. Colores con dignidad.

Al llegar al palacio nacional, las autoridades de la comunidad tocaron la puerta, pero al no obtener respuesta, anunciaron:

鈥淗emos caminado un poco m谩s de 1000 Km. para mover el coraz贸n de nuestro presidente y no lo hemos logrado鈥onfiamos y le pedimos al sr. Presidente de M茅xico que el d铆a lunes nos pueda recibir. De no ser as铆, estaremos pidiendo m谩s contingente de nuestro pueblo Wix谩rica; entre chicos y grandes estamos llegando a 20 000, estaremos convocando a todos para que nos acompa帽en en esta lucha hasta que el jefe de la naci贸n nos pueda atender y dar indicaciones claras de c贸mo se va a resolver el conflicto agrario鈥︹

La Caravana Wix谩rica ha logrado toda una traves铆a, sin embargo, para que los 200 miembros pudieran hacer el trayecto hasta la CDMX, la comunidad tuvo que soportar los gastos m铆nimos de subsistencia de los integrantes, a la par, los caminantes tuvieron que dejar atr谩s a sus familias, animales, cultivos, etc. Todo por una sola esperanza, la restituci贸n de sus tierras, y con ello, de su forma de vida, pues para los pueblos ind铆genas, tierra-vida son inseparables. Es por lo anterior que la caravana ha decidido convertirse en plant贸n e instalarse en las puertas del Palacio Nacional a esperar una respuesta aceptable, la 煤nica que les de certeza de la restituci贸n inmediata de sus tierras, pues tienen muy claro que el despojo de sus tierras, significa un despojo m谩s a la forma de vida Wix谩rica.